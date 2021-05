10 bàn phím cơ tốt nhất dưới 1 triệu độ nhạy tối đa cho game thủ

Việc chọn ra cho mình một chiếc bàn phím cơ tốt hẳn là vẫn còn nhiều khó khăn đối với các game thủ. Hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu về bàn phím cơ cho gamer đáng lựa chọn trong bài viết dưới đây giúp bạn dễ dàng quyết định nhé!



1. Bàn phím cơ là gì?

Bàn phím cơ cho máy tính có chất lượng tốt sử dụng trong mỗi ván game được coi là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thắng thua của mỗi game thủ. Để phục vụ các game thủ trong vấn đề này, bàn phím cơ ra đời.

Bàn phím cơ là chiếc bàn phím được thiết kế chuyên biệt và dựa trên công nghệ cao cấp khi có sử dụng từng chiếc công tắc (switch) hoàn toàn riêng cho mỗi phím bấm trên toàn bộ bàn phím. Bàn phím cơ có giá thành rất cao, thường gấp từ 5 tới 10 lần so với bàn phím thông thường.

Tuy nhiên với những gì mà những chiếc bàn phím cơ tốt mang lại cho người dùng như sự chính xác trong thao tác bấm, sự êm ái khi cảm nhận từng phím bấm và hơn cả là sự bền bỉ so với thời gian thì số tiền bạn đầu tư vào chắc chắn là không khiến bạn hối hận.

Bàn phím cơ (Nguồn: gamek.vn)

2. Cách chọn bàn phím cơ tốt

Để tìm hiểu xem chiếc bàn phím cơ nào tốt và phù hợp với nhu cầu hiện tại của mình thì các game thủ thường dựa vào các yếu tố chính như sau:

Các kiểu Switch

Switch của các bàn phím thường có các khác biệt cơ bản về khả năng gõ êm không phát ra tiếng, không có cảm giác bị cản khi bấm phím gọi là linear. Các phím có thể cảm nhận được lực cản và không nghe tiếng clicky khi bấm phím gọi là tactile bump.

Và một loại nữa là vừa có lực cản vừa có tiếng clicky gọi là tactile click. Có ba đại diện điển hình nhất cho ba dòng switch kể trên chính là Cherry MX Red, Cherry MX Brown và Cherry MX Blue.

Switch Red là loại linear, có đủ các đặc điểm như cảm giác nhẹ, không cần đè phím mạnh tay mà chỉ cần tiếp xúc nhẹ là đã ăn phím. Ngoài ra, Switch Red còn không tạo ra bất kỳ tiếng ồn nào khi chơi, không hề có một âm thanh nào phát ra khi gõ phím dù cho có bấm nhanh và mạnh tới đâu. Điều này làm các game thủ rất hài lòng nên Switch Red rất được săn đón.

Bàn phím loại Switch Red sở hữu độ nảy tốt, nhạy nên rất được ưa dùng (Nguồn: nkstore.vn)

Switch Brown là loại tactile bump vì khi game thủ bấm phím đều không phát ra âm thanh gì, thích hợp cho các game thủ “cú đêm” nhưng vẫn không muốn làm phiền tới người khác. Game thủ có thể cảm nhận được một chút lực khi thực hiện thao tác nhấn phím nếu sử dụng bàn phím Switch Brown.

Switch Blue chính là thuộc dòng switch còn lại tactile click. Switch Blue khiến người chơi cảm nhận được rõ ràng điểm tiếp xúc của phím khi thao tác và thường phát ra tiếng “lạch cạch” mỗi khi gõ. Các game thủ mong muốn môi trường yên tĩnh khi chơi thường sẽ không chọn dòng switch này.

Điều khiển bàn phím

Điều khiển trên một chiếc bàn phím cơ chính là các tính năng điều khiển được thực hiện trực tiếp ngay trên bàn phím mà không cần thao tác với máy và con chuột ví dụ như các thao tác tăng giảm âm lượng, play hay pause, hay thậm chí là cả những tính năng cao cấp chỉ có ở các bàn phím cơ “xịn” như phím tắt Windows, các tổ hợp gán phím khi chơi game,… Các tính năng điều khiển cơ bản thường có ở hầu hết các bàn phím cơ. Các tính năng riêng biệt hơn thì chỉ có những bàn phím cao cấp mới có.

N-Key rollover

N-Key rollover không phải là một khái niệm dễ hiểu đối với mọi game thủ. Có thể nói không phải là game thủ nào cũng biết rõ về N-Key rollover. Vậy N-Key rollover là gì? Giải thích theo một cách đơn giản thì N-Key rollover chính là tính năng nhận diện nhiều phím trong cùng một thời điểm.

Các bàn phím thông thường thường không có tính năng này. Khi nhấn phím bàn phím chỉ nhận được 1 phím duy nhất và bạn phải thao tác nhấn từng phím lần lượt theo thứ tự. Còn đối với các bàn phím cơ, bạn hoàn toàn có thể nhấn nhiều phím cùng một lúc và bàn phím có thể nhận diện được tất cả các phím mà bạn nhấn.

Bàn phím cơ thường có khả năng nhận diện từ 3 tới tối đa 26 phím cùng lúc tùy vào loại bàn phím và chất lượng bàn phím. Ở các dòng bàn phím tốt, con số này thường là từ 20 tới 24.

Keycap là tính năng được yêu thích khi đem lại sự đổi mới cho bàn phím (Nguồn: dktcdn.net)

Keycap

Khi nói đến keycap của bàn phím cơ chính là đang nói tới những chiếc nắp nhỏ đặt ở trên bàn phím. Người sử dụng thường quan tâm tới chất liệu và các ký tự được in trên keycap. Về chất liệu thì chủ yếu vẫn là nhựa vì có ưu điểm là nhẹ và rẻ, khi gắn trên bàn phím không gây vướng quá nhiều.

Chất liệu nhựa làm nên keycap có 2 loại phổ biến nhất là nhựa ABS và nhựa PBT. Hai loại chất liệu này có bề ngoài tương đương nhau nhưng điểm khác biệt là ở độ bền. Nhựa PBT bền lâu hơn nhựa ABS. Các ký tự hay hình trang trí trên keycap cũng là điều đáng quan tâm khi chọn mua.

Các ký tự thường được in bằng double shot, laser hay in kiểu thông thường. Double shot là chất lượng tốt nhất do được đúc hẳn 2 lớp màu. In bằng laser có độ bền kém hơn một chút, theo đó giá thành cũng thấp hơn.

Còn in kiểu thông thường là có độ bền kém nhất, keycap sử dụng kiểu in này thường nhanh bay màu in do tiếp xúc nhiều với ngón tay và mồ hôi tay.

Dạng bàn phím

Có nhiều dạng bàn phím khác nhau nhưng dạng bàn phím truyền thống với 104 phím tính luôn cả khu phím số bên tay phải bàn phím vẫn là phổ biến nhất. Dạng bàn phím nhỏ gọn hơn thì có TKL, chính là dạng bàn phím được loại bỏ khu phím số bên phải, hoặc bỏ cả các phím chỉ điều hướng, tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng của từng người.

Các tính năng khác

Một chiếc bàn phím cơ tốt không phải là chỉ có những tính năng bên trên, nó còn có các tính năng khác như đèn LED, đèn nền, chỉnh màu hay chỉnh độ sáng màn hình,.. và rất nhiều các tính năng khác tùy thuộc vào từng dòng bàn phím khác nhau.

Bàn phím cơ luôn được trang bị hệ thống đèn Led rất đẹp và nổi bật (Nguồn: imgur.com)

3. 10 bàn phím cơ tốt nhất hiện nay dưới 1 triệu dành cho Gamer

Sau khi đã tìm hiểu về bàn phím cơ cũng như các tính năng cơ bản của nó, các game thủ hẳn là đang rối trí nhiều lắm vì không biết vậy chiếc bàn phím cơ nào tốt và nên mua nhất. Các game thủ không nên quá lo lắng đâu, hãy để Blog Saigon-Gpdaily giới thiệu cho bạn 10 bàn phím cơ tốt nhất được nhiều người tin dùng nhé!

Bàn phím bán cơ Rapoo V56 Gaming

Thông số kỹ thuật

Bàn phím bán cơ Rapoo V56 Gaming được đánh giá là chiếc bàn phím bán cơ Rapoo bán chạy nhất. Bàn phím được thiết kế riêng cho các game thủ. Với kích thước 457 x 188.20 x 31.80 mm rất gọn gàng và không chiếm nhiều diện tích.

Bàn phím bán cơ Rapoo V56 Gaming có thiết kế gồm 104 phím tiêu chuẩn, trong đó có 8 phím đa phương tiện (F1-F8) và 4 phím nóng (F9-F12). Bàn phím có các nút điều chỉnh độ sáng giúp người chơi không cần điều chỉnh bằng chuột và màn hình. Sản phẩm có tuổi thọ lên đến 10 triệu lần bấm, tương đương 4 năm bấm phím liên tục không ngừng nghỉ.

Tính năng

Bàn phím bán cơ Rapoo V56 Gaming có tính năng chống tràn nước, bên cạnh đó là khả năng chống trượt để giảm thiểu khả năng hư tổn. Bên cạnh đóm V56 sở hữu tính năng mà người tiêu dùng ưa thích khi mua mọi dòng sản phẩm bàn phím cơ Rapoo là chức năng anti-ghosting giúp game thủ có thể thao tác 19 phím cùng lúc không bị xung đột.

Giá bán

Bàn phím bán cơ Rapoo V56 Gaming có giá 548.000 đồng.

Bàn phím cơ Rapoo (Nguồn: websosanh.vn)

Bàn phím giả cơ Lightning LED PR-1368

Thông số kỹ thuật

Bàn phím giả cơ Lightning LED PR-1368 cũng thuộc top những bàn phím cơ tốt nhất hiện nay với thiết kế ấn tượng và bắt mắt. Bên cạnh đó không thể không kể tới các phím bấm mô phỏng giống hệt Cherry Blue Switch với âm thanh vui tai và cảm nhận được lực cản khi thao tác nhấn phím. Bàn phím có kích thước 443 x 179 x 35 mm rất gọn và nhẹ. Lightning LED PR-1368 có tần số quét điểm 1000Hz và tương thích tất cả các hệ điều hành, không cần cài đặt phần mềm.

Tính năng

Lightning LED PR-1368 có đèn Led 3 màu rất bắt mắt. Bên cạnh đó, sở hữu bàn phím giả cơ Lightning có các lỗ thoát nước thông minh nếu chẳng may bị nước tràn vào bàn phím thì vẫn sử dụng được bình thường.

Giá bán

Bàn phím giả cơ Lightning LED PR-1368 có giá 430.000 đồng.

Bàn phím giả cơ Lightning LED PR-1368 (Nguồn: phukienchinhhang.net)



Bàn phím cơ DareU DK87

Thông số kỹ thuật

Bàn phím cơ DareU DK87 có thiết kế 87 phím nhỏ gọn và thích hợp cho game thủ không quan tâm tới hàng phím số bên phải. Bàn phím có độ bền tới 50 triệu lần bấm. Bên trong bàn phím có tích hợp đèn led nhiều màu rất bắt mắt.

Tính năng

Bàn phím được trang bị switch “D” độc quyền của hãng, tạo cảm giác gõ phím chắc chắn, ấn tượng không thua kém gì các switch khác. Khi nhấn phím có tạo tiếng bấm nhưng thao tác vẫn êm.

Giá bán

Bàn phím cơ DareU DK87 có giá 545.000 đồng.

Bàn phím cơ DareU DK87 Black- Blue switch (Nguồn: phongvu.vn)

Bàn phím cơ Geezer GS4 RGB

Thông số kỹ thuật

Bàn phím cơ Geezer GS4 RGB là chiếc bàn phím vỏ nhôm cao cấp có cổng kết nối USB tới máy tính của người sử dụng. Bàn phím có thiết kế 87 phím tiêu chuẩn, tức không có khu phím số bên phải. Bạn nên sắm ngay bàn phím cơ Geezer có keycap ABS Doubleshot xuyên led cực chất và ấn tượng. Geezer GS4 RGB có thiết kế blue switch do đó có tiếng clicky rất rõ. Geezer GS4 RGB có độ bền lên tới 50 triệu lần bấm. Đây còn là 1 trong top 10 bàn phím giá dưới 1 triệu nhanh nhạy nhất hiện nay.

Tính năng

Đầu jack USB của bàn phím được mạ vàng rất “chất”. Chân bàn phím được bọc cao su chống trượt.

Giá bán

Bàn phím cơ Geezer GS4 RGB có giá 701.000 đồng.

Bàn phím cơ Geezer (Nguồn: hanoicomputercdn.com)

Bàn phím cơ Fuhlen Eraser

Thông số kỹ thuật

Trong số các dòng bàn phím cơ được yêu chuộng nhất của hãng Fuhlen thì chiếc Fuhlen Eraser là siêu phẩm bán chạy nhất. Bàn phím có công tắc quang-cơ tiên tiến, độ bền vượt trội tới 10 triệu lần bấm. Thiết kế chuẩn 104 phím nhưng không hề thô hay chiếm nhiều diện tích. Bàn phím có tấm kê tay có thể tháo rời để tránh mỏi tay. Các phím bấm tạo cảm giác sâu và rõ ràng.

Tính năng

Mặt dưới bàn phím có đệm cao su để tăng độ bám dính và chống xước. Bàn phím có hỗ trợ tính năng khóa nút Windows để tránh nhấn nhầm khi chơi game. Đó là những yếu tố quan trọng để đánh giá bàn phím cơ Fuhlen có tốt không.

Giá bán

Bàn phím cơ Fuhlen Eraser có giá 790.000 đồng.

Bàn phím cơ Fuhlen Eraser (Nguồn: youtube.com)

Bàn phím cơ Fuhlen M87s

Thông số kỹ thuật

Bên cạnh Fuhlen Eraser thì hãng Fuhlen còn có một chiếc bàn phím cơ bán chạy không kém chính là Fuhlen M87s. Fuhlen M87s có kích thước 366 x 143 x 37 mm, được thiết kế dạng 87 phím truyền thống. Bàn phím kết nối qua cổng USB và có switch cơ học là switch blue. Dây bàn phím liền, không tháo rời được.

Tính năng

Fuhlen M87s có hệ thống stabilizer Cherry dễ tháo lắp keycap, keycap double shot có kèm led và font chữ đẹp và độ bền đỉnh cao.

Giá bán

Bàn phím cơ Fuhlen M87s có giá 997.000 đồng.

Bàn phím cơ E-Blue Mazer EKM 757

Thông số kỹ thuật

Khi bàn luận về mua bàn phím cơ tốt nhất của hãng E-Blue thì phải kể tới bàn phím cơ E-Blue Mazer EKM 757. E-Blue Mazer EKM 757 có vỏ kim loại cực kỳ chắc chắn và switch Blue cho tuổi thọ trên 50 triệu lần bấm. Bàn phím có kích thước 444 x 145 x 40 mm, layout chuẩn 104 phím tiện lợi. E-Blue Mazer EKM737 có đèn LED nhiều màu rất bắt mắt, đèn LED trang bị ở trên phím và cả ở viền. Do đó, đây là một trong những mẫu bàn phím đáng mua nhất dành cho game thủ. Bên dưới bàn phím có chân đỡ nhưng không tạo được độ dốc cho lắm.

Tính năng

Bàn phím có tính năng anti-ghosting giúp người chơi thao tác nhiều phím cùng một lúc. E-Blue Mazer EKM 757 sử dụng bộ switch JWH Blue khá lạ nhưng vẫn mang tới cảm giác bấm tuyệt vời.

Giá bán

Bàn phím cơ E-Blue Mazer EKM 757 có giá 749.000 đồng.

Bàn phím cơ Fuhlen Destroyer

Thông số kỹ thuật

Bàn phím cơ Fuhlen Destroyer có công tắc quang – cơ tiên tiến, độ bền vượt trội lên tới 10 triệu lần bấm. Bàn phím có thiết kế layout chuẩn 104 phím siêu tiện lợi nhưng lại rất nhỏ gọn và phù hợp với nhiều loại máy. Vỏ bàn phím làm bằng kim loại rất chắc chắn và chắc tay. Bàn phím có hệ thống LED 7 màu được bố trí theo hiệu ứng cầu vồng vô cùng bắt mắt.

Tính năng

Bàn phím có phần kê cổ tay có thể tháo rời giúp người chơi ngồi lâu mà không bị mỏi tay. Mặt dưới có đệm cao su để tăng độ bám và chống trượt.

Giá bán

Bàn phím cơ Fuhlen Destroyer có giá 899.000 đồng.

Bàn phím cơ Fuhlen Destroyer (Nguồn: websosanh.vn)

Bàn phím cơ Rapoo Vpro V500

Thông số kỹ thuật

Rapoo Vpro V500 là chiếc bàn phím cơ hãng Rapoo sở hữu những tính năng nổi bật. Bàn phím có kích thước: 350.9 x 142 x 36.9 mm và trọng lượng 962g siêu nhẹ và gọn. Dây bàn phím dài 2m giúp bàn phím không bị giới hạn ở mọi khoảng cách. Bàn phím có layout 87 phím thông thường, vô cùng tiện lợi.

Tính năng

Bàn phím cơ dùng Yellow key switches, tuổi thọ tối đa lên tới 60 triệu lần bấm với tốc độ phản xạ cực nhanh. Có thể lập trình cho tất cả các phím (phím đơn, tổ hợp phím) và có bộ nhớ trong giúp nhớ các thiết lập phím cho từng game.

Giá bán

Bàn phím cơ Rapoo Vpro V500 có giá 925.000 đồng.

Bàn phím cơ Rapoo Vpro V500 (Nguồn: websosanh.vn)

Bàn phím cơ Redragon Vara K551

Thông số kỹ thuật

Bàn phím Redragon Vara K551 có thiết kế tiêu chuẩn 104 phím. Bàn phím có thiết kế siêu nổi bật với 7 màu đèn nền RGB rực rỡ phát sáng trong đêm. Bàn phím có kết cấu nhôm và nhựa ABS vô cùng chắc chắn, bền bỉ và sang trọng. Chữ trên bàn phím được khắc laser nên không bị mài mòn sau thời gian sử dụng.

Tính năng

Sở hữu bàn phím cơ Redragon có chức năng anti-ghosting cho phép nhận diện được nhiều phím bấm cùng một lúc. Vara K551 RGB sử dụng switch Outemu Blue, là một dạng switch biến thể từ switch blue thường thấy.

Giá bán

Bàn phím Redragon Vara K551 có giá 990.000 đồng.

Bàn phím cơ Redragon (Nguồn: astore.com.vn)

Hy vọng các thông tin về bàn phím cơ tốt trên sẽ giúp các bạn hiểu hơn về bàn phím cơ và 10 gợi ý bàn phím bán chạy nhất hiện nay, sẽ giúp bạn chọn cho mình một chiếc bàn phím cơ hoàn hảo.

