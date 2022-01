10 bộ áo giáp moto chống nước tốt nhất phượt đường dài giá từ 6tr

Áo giáp moto chống nước là vật dụng không thể thiếu đối với dân phượt bằng xe moto phân khối lớn hoặc các tay đua xe chuyên nghiệp. Để chọn được đồ bảo hộ chất lượng, đảm bảo an toàn, các bạn có thể tham khảo qua những mẫu đồ sau đây.



1. Ducati Corse K1 – Racing suit

Bộ áo giáp này được thiết kế dành riêng cho người lái Ducati, kiểu dáng rất thể thao và đẹp mắt. Ducati Corse K1 – Racing suit được làm bằng da Kangaroo, đường may chắc chắn, rất bền và nhẹ. Mẫu đồ phượt, bảo hộ của Ducati vời thiết kế tiện lợi và an toàn, các khu vực như khuỷu tay và đầu gối, vai được trang bị thêm các tấm nhôm. Ducati Corse K1 mang đến cho người mặc cảm giác thông thoáng và cực thoải mái khi lái xe. Đừng phân vân có nên mua áo giáp moto chống nước, hãy chọn ngay Ducati Corse K1, nó rất phù hợp và chất lượng.

Giá tham khảo: $2,399.00.

Ducati Corse K1 – Racing suit rất cao cấp và bền đẹp (Nguồn: ducatistore.co.uk)

2. RS Taichi GP-WRX R306 Race Suit

Đây được xem là một trong những bộ đồ bảo hộ tốt nhất hiện nay. RS Taichi GP-WRX R306 được làm từ chất liệu da nguyên hạt chất lượng cao, bề mặt da có nhiều lỗ khí, điều này khiến chúng luôn là lựa chọn tuyệt vời nhất khi thời tiết nóng. Áo giáp được chứng nhận chất lượng và độ an toàn, có khả năng bảo hộ khuỷu tay, vai và đầu gối rất tốt. Để tăng thêm độ an toàn và độ bền, RS Taichi GP-WRX R306 được trang bị các tấm bảo vệ bên ngoài ở khu vực cẳng tay, vai và đầu.

Giá tham khảo: $1,699.95.

3. Spidi Race Warrior Perforated Race Suit

Áo giáp moto chống nước hãng nào tốt nhất hiện nay? Trong vô số các thương hiệu thì Spidi Race là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Spidi Race Warrior Perforated Race là bộ đồ được sử dụng rất phổ biến trong các giải vô địch MotoGP và WSBK của các tay đua chuyên nghiệp. Bộ đồ có thiết kế tỉ mỉ, giúp người lái thoải mái khi di chuyển, không gây bí. Spidi Race Warrior Perforated Race Suit có hệ thống lỗ thông khí cục bộ, giúp thông thoáng, không gây bí và nóng. Race Warrior Perforated Pro được làm từ loại da cao cấp nhập khẩu từ Ý, sản phẩm được may tinh sảo, các vị trí quan trọng dễ gặp sự cố khi lái xe được chèn lớp bảo hộ bền, đẹp.

Giá tham khảo: $ 1.199,90.

4. Alpinestars Atem V3 Race Suit

Gợi ý tiếp theo các bạn có thể tham khảo chính là Alpinestars Atem V3 Race. Bộ quần áo đi mô tô chống nước này được kiểm định và chứng nhận bởi CF, các bạn có thể an tâm để lựa chọn. Alpinestars Atem V3 Race được chế tạo từ da bò chính hãng, thiết kế linh động, giúp người mặc luôn cảm thấy thông thoáng và dễ chịu. Bộ đồ được chèn nhiều lớp đệm ngực, tấm bảo vệ ở vai, khuỷu tay và đầu gối được trang bị chắc chắn. Với thiết kế đẹp, chất lượng và an toàn, Alpinestars Atem V3 Race chắc chắn sẽ làm các bạn hài lòng.

Giá tham khảo: $ 1,349,95.

Alpinestars Atem V3 Race rất mạnh mẽ và an toàn (Nguồn: i.ytimg.com)

5. Alpinestars GP Tech V2 Race Suit

Đây là bộ đồ bảo hộ được các tay đua xe chuyên nghiệp đặc biệt yêu thích lựa chọn. Alpinestars GP Tech V2 Race được trang bị hệ thống túi khí Tech-Air Race hiện đại, mang lại cảm giác thông thoáng và thoải mái cho người mặc. Bộ đồ được sản xuất từ loại da cao cấp, khả năng thoáng khí linh hoạt, lớp bảo vệ bền đẹp, giúp người mặc luôn an toàn trước mọi sự cố. Bền đẹp, gọn nhẹ và an toàn cùng hệ thống túi khí Tech-Air Race thông minh khiến bộ đồ luôn nhận được sự đánh giá cao của người dùng.

Giá tham khảo: $ 1,349,95.

6. STG Privateer Leather Race Suit

Gợi ý tiếp theo dành cho các tay đua chuyên nghiệp là STG Privateer Leather Race. Bộ đồ này được làm từ da bò nguyên miếng, trên bề mặt có nhiều lỗ thoáng khí, vừa đảm bảo độ bền vừa tạo nên sự thông thoáng. STG Privateer Leather Race được cắt may rất tinh tế, độ an toàn luôn được đảm bảo nhờ trang bị tấm bảo hộ trên vai, khuỷu tay, đầu gối và cẳng chân. Sản phẩm được kiểm định chất lượng kỹ lưỡng, độ bền, tính an toàn cao, rất đáng để lựa chọn. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra: “Áo giáp moto chống nước mua ở đâu?”. Để mua STG Privateer Leather Race các bạn có để đến các đại lý chuyên cung cấp đồ bảo hộ xe phân khối lớn, các địa chỉ uy tín để đảm bảo chất lượng sản phẩm khi mua.

Giá tham khảo: $ 399,95.

7. RST R-18 CE One Piece Leather Race Suit

Để bảo vệ thân thể luôn an toàn khi lái xe thì RST R-18 CE One Piece Leather Race là gợi ý hoàn hảo. Bộ áo giáp moto chống nước này được thiết kế và cắt may rất tinh tế, mang đến cho các tay đua một bộ độ bền và đẹp. RST R-18 CE One Piece Leather Race được làm từ da bò cao cấp, có thể kéo dài 4 chiều, khả năng thông gió tốt, mang lại cảm giác thông thoáng và thoải mái cho người mặc khi di chuyển. Ngoài ra, các khu vực như vai, khuỷu vai và đầu gối được trang bị tấm bảo hộ rất cao cấp, giúp đảm bảo an toàn cho người lái xe.

Giá tham khảo: $ 399,99.

8. RST Pro Series CPX-C II Race Suit

Tiếp đến là RST Pro Series CPX-C II Race, bộ đồ hoàn hảo dành cho những tay đua xe phân khối lớn. Được làm từ chất liệu da cao cấp, rất bền và chống mòn tốt, rất thông thoáng. Size áo giáp moto chống nước RST Pro Series CPX-C II Race rất linh động. Khuỷu tay, Vai và Đầu gối được trang bị tấm bảo hộ an toàn, bảo vệ người lái mọi lúc mọi nơi. Bền đẹp, thoải mái và an toàn giúp RST Pro Series CPX-C II Race luôn được tin yêu.

Giá tham khảo: $ 559,99.

RST Pro Series CPX-C II Race (Nguồn: jawsmotorcycles.co.uk)

9. Cortech Latigo 2.0 RR Race Suit

Cortech Latigo 2.0 RR Race là gợi ý tiếp theo dành cho các bạn. Được làm từ chất liệu da cao cấp với thiết kế các lỗ khí thông minh, Cortech Latigo 2.0 RR Race vừa bền đẹp, thông thoáng, lại rất thoải mái khi di chuyển. Bộ đồ được thiết kế rất thông minh, lớp bảo vệ vai, khuỷu tay và đầu gối được CE phê chuẩn chất lượng, đảm bảo an toàn cho người lái.

Giá tham khảo: $ 599,99.

10. Spidi Supersport Wind Pro Race Suit

Nếu bạn chưa biết cách chọn áo giáp moto chống nước thì Spidi Supersport Wind Pro Race là gợi ý cuối cùng dành cho các bạn, sản phẩm rất được ưa chuộng sử dụng. Bộ đồ được làm bằng da bò Ý cao cấp, được chứng nhận độ an toàn cho lớp bảo hộ trên vai, khuỷu tay, hông và đầu gối. Nhìn chung, Spidi Supersport Wind Pro không chỉ bền đẹp, an toàn mà còn rất tiện lợi, rất thông thoáng và thoải mái cho người mặc khi di chuyển.

Giá tham khảo: $ 999,90.

Đối với các tay đua chuyên nghiệp, những người hay đi xe phân khối lớn thì quần áo đi mô tô chống nước là vật dụng không thể thiếu. Trang bị đồ bảo hộ sẽ giúp các bạn luôn an toàn và thoải mái khi di chuyển. Ở trên là một số bộ đồ bảo hộ chất lượng và được săn đón rất nhiều, các bạn có thể tham khảo để lựa chọn. Ngoài ra để tiết kiệm thời gian hãy truy cập Saigon-Gpdaily để chọn mua đồ bảo hộ, đồ chuyên phượt chính hãng, mức giá cực ưu đãi đảm bảo an toàn cho hành trình chinh phục những cung đường của mình nhé!