10 bộ nồi dùng cho bếp điện từ dẫn nhiệt tốt thiết kế đẹp giá từ 850k

Bếp điện từ có ưu điểm là an toàn hơn so với bếp gas hay các bếp nấu truyền thống. Tuy nhiên, đổi lại người dùng phải chọn nồi nấu sao cho thích hợp vì không phải nồi nào cũng dùng được cho bếp điện từ. Nếu bạn chưa biết chọn bộ nồi dùng cho bếp điện từ tốt thì tham khảo ngay 10 sản phẩm dưới đây!



1. Bộ nồi phủ sứ đáy từ Elmich Royal Classic EL-3700

Bộ nồi phủ sứ đáy từ Elmich Royal Classic EL-3700 được làm từ hợp kim nhôm được phủ thêm lớp sứ chống dính ceramic an toàn, tự nhiên và có thể chịu được sự tác động của các dụng cụ nấu ăn bằng kim loại. Đáy từ công nghệ Full Induction giúp dẫn nhiệt nhanh và có thể tiết kiệm tới 30% nhiên liệu. Vung nồi được làm bằng kính trong suốt chịu nhiệt tốt và dễ dàng quan sát thức ăn. Tay cầm dài chống nóng tối ưu, giúp bạn xào nấu mà không lo bị bỏng.

Giá tham khảo: 1.835.000 VNĐ.

Bộ nồi phủ sứ đáy từ Elmich Royal Classic EL-3700 (nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2. Bộ 3 nồi inox từ Scanpan Impact 71030000

Đây là 1 trong những bộ nồi inox dùng cho bếp điện từ đáy 3 lớp chịu nhiệt tốt được đánh giá cao và tin dùng. Trước hết là bởi nó được làm từ inox 18/10 cao cấp cực kỳ bền chắc, lại không sinh ra các chất độc hại nên an toàn với sức khỏe người tiêu dùng.

Hơn nữa, bộ 3 nồi inox từ Scanpan Impact 71030000 thiết kế đáy ba lớp dẫn và giữ nhiệt tốt, tiết kiệm nhiên liệu và thời gian nấu nướng. Tay cầm thiết kế rỗng được đúc liền thân, vừa chắc chắn vừa cách nhiệt, tránh bỏng nóng. Vung nồi làm bằng kính cường lực ép viền inox vừa khít và hạn chế bị nứt vỡ.

Giá tham khảo: 3.590.000 VNĐ.

3. Bộ nồi quánh vân đá đáy từ Sunhouse SHG2003MMA

Bộ nồi quánh vân đá đáy từ Sunhouse SHG2003MMA gồm hai nồi và một quánh vân đá có đáy từ lớn, dẫn nhiệt tốt và tỏa nhiệt đều. Chất liệu chính là nhôm đúc nguyên khối, cứng cáp, chắc chắn, chống va đập tốt. Ngoài ra, toàn bộ lòng nồi còn được phủ lớp chống dính đá hoa cương tự nhiên, vừa an toàn vừa sang trọng. Phần miệng nồi dày hơn thành chảo để hạn chế móp méo và gia tăng độ bền.

Giá tham khảo: 1.099.000 VNĐ.

Sunhouse SHG2003MMA (Nguồn: sunhouse.com.vn)

4. Bộ nồi chảo Ceramic đáy từ Goldsun AD06-3-4107AG-IH

Bộ nồi dùng cho bếp điện từ Goldsun AD06-3-4107AG-IH được làm từ chất liệu cao cấp có đặc tính nhẹ, thu nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều và không bị oxy hóa. Lòng nồi còn được phủ lớp chống dính ceramic chịu được nhiệt cao, không sản sinh ra chất độc hại. Bề mặt ngoài được phủ sơn chịu nhiệt để gia tăng thêm độ bền bỉ cho sản phẩm. Quai nồi được làm bằng nhựa cách nhiệt, được bắt đinh tán vào thân nồi nên rất chắc chắn. Vung được làm bằng kính cường lực dễ dàng quan sát thức ăn bên trong.

Giá tham khảo: 1.390.000 VNĐ.

5. Bộ nồi bếp từ Hafele 3 nồi 1 chảo

Đáy nồi được thiết kế ba lớp: lớp trong cùng tiếp xúc với thức ăn được làm từ inox 304 an toàn, lớp lõi giữa là nhôm nguyên chất có tác dụng truyền nhiệt nhanh và tỏa nhiệt đều, lớp ngoài cùng là inox 430 chắc chắn, bền bỉ, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh. Sản phẩm của thương hiệu Hafele nổi tiếng của Đức nên người dùng có thể an tâm lựa chọn.

Giá tham khảo: 2.699.000 VNĐ.

6. Bộ 5 nồi chảo Arber

Bộ nồi có kết cấu đáy ba lớp giúp dẫn nhiệt tốt, giữ nhiệt lâu, tiết kiệm thời gian và nhiên liệu. Bên trong nồi có vạch đo nước nên bạn dễ định lượng hơn. Chảo được phủ lớp chống dính an toàn của Đức. Với thiết kế sang trọng, bộ nồi này giúp không gian nhà bếp thêm hiện đại và sang trọng.

Giá tham khảo: 1.700.000 VNĐ.

Bộ 5 nồi chảo Arber là sản phẩm được ưa chuộng hàng đầu hiện nay (Nguồn: melinhxinh.com)

7. Bộ 3 nồi thủy tinh Luminarc Trianon Eclipse

Bộ nồi thủy tinh dùng cho bếp điện từ Luminarc Trianon Eclipse được làm bằng gốm thủy tinh cao cấp nên có khả năng chịu được khoảng nhiệt từ -40 độ C đến 800 độ C, thoải mái sử dụng trong lò vi sóng, lò nướng hay máy rửa chén. Các sản phẩm nồi thủy tinh cao cấp Luminarc Trianon Eclipse được sản xuất tại Pháp với độ an toàn cao và đạt tiêu chuẩn khắt khe.

Điều tuyệt vời hơn là sản phẩm không những có thể chịu được các tác động của dụng cụ nấu nướng bằng kim loại, không bị xước, không sinh ra chất độc hại mà đây còn là một trong những bộ nồi có mức giá rất phổ thông, vậy nên càng được nhiều người dùng ưa chuộng.

Giá tham khảo: 1.600.000 VNĐ.

8. Nồi thủy tinh Luminarc Vitro Ikumi

Sản phẩm được làm từ thủy tinh cao cấp, được cường lực để gia tăng thêm độ cứng cáp và chắc chắn. Bạn có thể quan sát dễ dàng thức ăn ở bên trong tăng giảm nhiệt cũng như thời gian nấu nướng. Với thiết kế sang trọng, hoa văn đẹp mắt, nồi thủy tinh Luminarc Vitro Ikumi mang lại sự hiện đại và tinh tế cho nhà bếp.

Giá tham khảo: 849.000 VNĐ.

9. Nồi thủy tinh cao cấp Deli 800ml – EB2008

Sản phẩm được làm bằng thủy tinh cao cấp có khả năng chịu được khoảng nhiệt lớn, giữ nhiệt lâu. Bạn có thể sử dụng Deli 800ml – EB2008 trong lò vi sóng, lò nướng hay máy rửa chén đều được.

Giá tham khảo: 190.000 VNĐ.

10. Nồi thủy tinh có tay cầm Visions VSP-1.5

Thêm một bộ nồi dùng cho bếp điện từ đáng tham khảo nữa là nồi thủy tinh có tay cầm Visions VSP-1.5. Sản phẩm được làm từ gốm thủy tinh không chứa chất độc hại, độ bền cao cũng như khả năng hấp thụ nhiệt lớn, tiết kiệm được thời gian nấu nướng và nhiên liệu. Nồi thủy tinh có tay cầm Visions VSP-1.5 không bám bẩn, không bám mùi, dễ dàng vệ sinh lau chùi ngay cả khi bám dính dầu mỡ. Tay cầm dài giúp tránh nóng, bỏng và thuận tiện hơn cho việc di chuyển cầm nắm. Với màu hổ phách đẹp lạ mắt, sản phẩm tô điểm thêm không gian nhà bếp thêm hiện đại.

Giá tham khảo: 2.563.000 VNĐ.

Nồi thủy tinh có tay cầm Visions VSP-1.5 màu sắc độc đáo và nổi bật (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

Như vậy là bạn đã có tới 10 gợi ý để chọn được bộ nồi dùng cho bếp điện từ tốt nhất hiện nay rồi. Tham khảo và tìm mua nhiều mẫu nồi có thiết kế đẹp mắt trên Saigon-Gpdaily được cung cấp từ các nhà cung ứng chính thức, chất lượng được đảm bảo. Ngoài ra, Saigon-Gpdaily còn liên tục có các chương trình ưu đãi giảm giá siêu hời. Bạn còn có thể mua hàng trả góp, tích điểm VinID để gia tăng thêm quyền lợi cho mình! Hãy nắm bắt cơ hội và tận dụng triệt để nhé!