10 bộ nồi tráng sứ dùng cho mọi loại bếp truyền nhiệt tốt giá từ 400k

Thiết kế thông minh, chất liệu an toàn, tự nhiên là lý do bộ nồi tráng sứ ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều gia đình Việt tin tưởng và lựa chọn. Vậy, bộ nồi tráng sứ loại nào tốt, cùng tìm hiểu ngay qua bài viết dưới đây nhé.



1. Nồi tráng men 20cm Fujihoro FTCV-20DW.HL 4,3L

Nồi tráng men 20cm Fujihoro FTCV-20DW.HL có dung tích là 4,3L, sở hữu thiết kế thông minh, tinh tế với hai tay cầm và vung đậy tiện lợi. Nồi được đúc hoàn toàn từ thép nippon cứng cáp, có khả năng chịu nhiệt và chịu lực tốt. Ngoài ra, với phương pháp đúc sử dụng áp lực, giúp nồi có thể dẫn nhiệt tối ưu, mang lại hiệu quả nấu nướng nhanh chóng mà vẫn đảm bảo được hương vị đồ ăn. Cả mặt trong và mặt ngoài của nồi đều được tráng men sứ cao cấp, chống trầy xước, an toàn cho sức khỏe người dùng.

Giá tham khảo: 704.000đ

Nồi tráng men 20cm Fujihoro FTCV-20DW.HL 4,3L. (Nguồn: websosanh.vn)

2. Nồi bột tráng sứ Elmich 2355588 16cm

Nồi bột tráng sứ Elmich 2355588 có đường kính lòng nồi là 16cm, với thiết kế đẹp mắt, tiện lợi góp phần giúp tăng vẻ sang trọng, hiện đại cho gian bếp nhà bạn. Nồi có chất liệu là hợp kim nhôm kết hợp với lớp chống dính sứ có thành phần thiên nhiên, không bai, không trầy và đặc biệt là vô cùng an toàn với sức khỏe người tiêu dùng.

Nồi có thiết kế hai tay cầm cách nhiệt bọc silicon, do vậy người dùng hoàn toàn có thể bê nồi trực tiếp. Phần nắp có chất liệu là kính trong suốt giúp dễ dàng quan sát được thức ăn bên trong nồi khi nấu ăn.

Giá tham khảo: 419.000đ.

3. Bộ 5 nồi tráng men cao cấp Mishio MK81

Vì sao nên mua bộ nồi tráng sứ cao cấp Mishio MK81? Bộ 5 nồi tráng men cao cấp Mishio MK81 có tất cả 5 kích thước nồi khác nhau, phù hợp cho từng nhu cầu nấu nướng: lớn nhất là 26cm (4,4L) và nhỏ nhất là 18cm (1,5L). Nồi được sử dụng lớp men tráng ngoài bằng men sứ vô cùng sáng đẹp, hiện đại. Lõi của mỗi nồi đều được cấu tạo từ 5 lớp lõi thép carbon, có khả năng chịu nhiệt, dẫn nhiệt tốt. Ngoài ra, điểm cộng của bộ nồi tráng men cao cấp Mishio MK81 đó là có thể nấu được trên nhiều loại bếp bao gồm: bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại… Do vậy, với bộ nồi tiện lợi này bạn có thể tha hồ nấu mọi loại món ăn thơm ngon, bổ dưỡng.

Giá tham khảo: 549.000đ.

6 điểm nổi bật của bộ 5 nồi Mishio (Nguồn: slatic.net)

4. Bộ 5 nồi tráng men GoodLife

Màu trắng tinh tế, đẹp mắt là điểm mà bạn có thể nhận thấy ở bộ tráng men GoodLife. Bộ nồi 5 tráng men GoodLife với các kích thước khác nhau, đường kính lần lượt là 18, 20, 22, 24, 26 (cm), giúp bạn có thể nhanh chóng chọn được kích thước nồi phù hợp khi nấu ăn. Tất cả 5 nồi này của Goodlife đều có cấu tạo lõi là thép carbon 5 lớp, cho khả năng dẫn và tản nhiệt tốt, mang lại hiệu quả nấu ăn bất ngờ.

Giá tham khảo: 499.000đ.

Bộ 5 nồi tráng men GoodLife (Nguồn: sieuthivananh.com.vn)

5. Nồi gang đúc tráng men Nordicsense 3.5L

Nồi gang đúc tráng men Nordicsense 3.5L sử dụng chất liệu đúc cao cấp, độ bền cao, tỏa nhiệt đều và giữ nhiệt lâu, giúp tiết kiệm thời gian cũng như nhiên liệu làm nóng nồi. Lòng nồi được phủ lớp chống dính hoàn toàn từ tự nhiên, không trầy xước, không bong tróc, vô cùng bền và an toàn với sức khỏe người tiêu dùng. Nắp nồi kín đáo cùng quai cầm và tay cầm chắc chắn, nhằm đem đến sự thuận tiện cho người dùng trong quá trình sử dụng.

Giá tham khảo: 999.000đ.

6. Bộ 3 nồi 1 chảo tráng men Ceramic đáy từ NGS Gold Homy

Bộ nồi chảo tráng men Homy có thiết kế đẹp mắt, màu sắc tinh tế góp phần giúp căn bếp nhà bạn hiện đại và sang trọng. Bộ nồi bao gồm 2 nồi nấu, 1 nồi quánh và 1 chảo chiên rán. Cả 4 sản phẩm này hoàn toàn đều có chất liệu là hợp kim nhôm, mặt trong tráng men chống dính ceramic cao cấp, dễ vệ sinh mà vô cùng bền đẹp.

Phần tay cầm nhựa Bakelite được trang bị thêm một silicon cách nhiệt, hạn chế bỏng, nóng khi cầm. Bộ nồi tương thích với nhiều loại bếp nấu nướng khác nhau như bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại…

Giá tham khảo: 499.000đ

Bộ 3 nồi 1 chảo tráng men Ceramic đáy từ NGS Gold Homy. (Nguồn: cloudfront.net)

7. Bộ 5 nồi tráng men sứ cao cấp Resoona – PHC-01

Sử dụng bộ nồi tráng sứ có an toàn không? Bộ nồi 5 nồi tráng men sứ cao cấp Resoona – PHC-01 được tráng lên tới 2 lớp men đen và hai lớp men trắng sứ cao cấp bên ngoài, vừa có tác dụng thẩm mỹ, vừa có an toàn cho sức khỏe người dùng. Men sứ của Resoona sử dụng đó là loại men cao cấp có khả năng chống dính, không bong tróc, không phản ứng hóa học và không để lại mùi sau khi nấu.

Ngoài ra, lõi nồi có chất liệu là thép cacbon có khả năng dẫn nhiệt tốt và tản nhiệt đều, cho phép người dùng có thể nhanh chóng nấu ăn trong một khoảng thời gian ngắn mà vẫn đảm bảo đồ ăn sau khi nấu chín thơm ngon, chín đều.

Giá tham khảo: 380.000đ

8. Bộ 5 nồi tráng men sứ Mishio cao cấp MK156

Bộ 5 nồi tráng men sứ Mishio cao cấp MK156 có cấu tạo gồm 5 lớp có lõi là thép cacbon và được tráng men sứ sáng bóng cho khả năng chống dính tốt, đồng thời giúp tiết kiệm thời gian và nhiên liệu làm nóng nồi. Đặc biệt, bộ nồi này của Mishio không hề kén bếp, bạn có thể sử dụng nồi trên nhiều loại bếp nấu ăn chuyên dụng khác nhau như bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp từ…

Giá tham khảo: 750.000đ.

9. Nồi tráng men thấp Florence Moriitalia 136399

Khi nhắc đến nồi tráng men thấp Florence Moriitalia 136399 tôi luôn đi kèm với cụm từ “Thiết kế thông minh – Chất lượng đỉnh cao”. Thiết kế tinh xảo, chất liệu cấu tạo hoàn toàn đều là chất liệu cao cấp, an toàn cho sức khỏe như thép chống gỉ, men chống dính, nồi tráng men Moriiatlia Florence 136399 xứng đáng là sản phẩm “Bộ nồi tráng sứ tốt đáng mua”. Đặc biệt, nồi có thiết kế thông minh dùng ít, thậm chí là không dùng nước và dầu ăn và tương thích với nhiều loại bếp nấu.

Giá tham khảo: 836.800đ.

10. Bộ 3 nồi dưỡng sinh hai quai Healthycook

Bộ nồi có chất liệu cấu tạo là đất hiếm nung nóng, thành phần tự nhiên, an toàn, nguồn gốc hiếm, hoàn toàn trơ, không phản ứng hóa học, do vậy, vô cùng an toàn khi sử dụng.

Nhiều người thường hay thắc mắc tại sao tại thân và nắp nồi lại xuất hiện những vòng tròn. Những vòng tròn này thiết kế là hoàn toàn có nguyên do, theo phát ngôn từ phía nhà sản xuất thì đó là vòng tròn của bước sóng hồng ngoại. Khi bước sóng này được tăng cường, sẽ giúp đồ ăn được chín nhanh, chín đều mà vẫn đảm bảo được thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn.

Giá tham khảo: 1.149.000đ

Trên đây là 10 sự lựa chọn bộ nồi tráng sứ tốt nhất với thiết kế đẹp mắt mà Blog Saigon-Gpdaily muốn giới thiệu đến cho bạn. Chúc bạn sớm tìm được bộ nồi phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình và gia đình để không chỉ có những món ngon cho gia đình trong thời gian ngắn mà còn có hứng thú vào bếp nữa nhé!