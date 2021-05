10 chảo dùng cho bếp từ tốt nhất chống dính giữ nhiệt giá từ 129k

Thực tế, không phải chảo nào cũng có thể sử dụng được cho bếp từ. Nếu lựa chọn không đúng, rất có thể bạn phải tốn thêm một khoản chi phí để mua sản phẩm mới. Vậy, trước khi mua chảo dùng cho bếp từ bạn hãy tham khảo bài viết này để có lựa chọn đúng đắn nhé!



1. Kinh nghiệm chọn mua loại chảo dùng được cho bếp từ

1.1. Cách nhận biết chảo dùng cho bếp từ

Chảo dùng được cho bếp từ phải là loại chảo có đáy nhiễm từ. Để xác định được điều này rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng một thỏi nam châm đặt lên trên đáy chảo. Nếu đáy chảo hút nam châm thì có nghĩa là chảo đó có khả năng nhiễm từ, có thể dùng được cho bếp từ.

Ngoài ra, chảo dùng được cho bếp từ thì có đáy phải dày ít nhất 5mm. Có như vậy thì mới dùng được trên tất cả các loại bếp từ hiện nay.

Chảo đáy nhiễm từ dùng được cho bếp từ có khá nhiều loại cho người dùng lựa chọn (Nguồn: gocnhanho.com)

1.2. Chất liệu của chảo dùng cho bếp từ

Hiện nay, chảo dùng được cho bếp từ được làm từ rất nhiều chất liệu khác nhau như: nhôm, gang, hợp kim nhôm, đồng đến các chất liệu cao hơn như inox 304, inox 403… Đa số người dùng chọn chảo làm từ nhôm và hợp kim nhôm vì chúng khá nhẹ và có giá thành thấp. Các loại chảo này có khả năng bắt và phân tán nhiệt nhanh nên tiết kiệm thời gian đun nấu. Tuy nhiên, nhược điểm là chảo không đựng được thức ăn lâu, đặc biệt là thức ăn chua vì dễ bị ăn mòn.

Có nhiều thắc mắc rằng chảo đá có dùng cho bếp từ được không. Câu trả lời là ở một số sản phẩm, nhà sản xuất phủ lớp vân đá bên ngoài và vẫn sử dụng được cho bếp từ. Bên trong lớp đá đó là lớp nhôm, gang hoặc inox nên vẫn có thể dẫn truyền nhiệt như bình thường. Tuy nhiên, tốt nhất bạn nên chọn chảo làm từ inox vì chúng không bị phản ứng với các chất trong thức ăn khi nấu nướng, rất an toàn cho sức khỏe. Hơn nữa, loại chảo này cũng có màu sắc sáng bóng, chống xước, thẩm mỹ cao. Giá thành thì đắt hơn so với các loại chảo chất liệu khác.

1.3. Chảo có đáy phẳng

Để hấp thụ từ trường tốt nhất từ bếp, chảo phải có đáy phẳng. Do đó, bạn nên chọn những chiếc chảo có hình tròn, đáy phẳng, có thiết kế vòng từ để đạt hiệu suất tốt nhất. Ngoài ra, nên tránh chọn chảo có đáy nhiều họa tiết, hoa văn vì có khả năng làm xước mặt kính, dễ bị xê dịch khi nấu nướng.

Chảo có đáy phẳng dùng được cho bếp từ (Nguồn: besthouse.vn)

1.4. Lớp chống dính chất lượng

Lớp chống dính dễ bị bong tróc khi gặp nhiệt độ lớn. Do đó, để đảm bảo cho sức khỏe cũng như tuổi thọ của sản phẩm bạn nên chọn những chiếc chảo có lớp chống dính tốt. Để nhận biết, bạn chọn những chiếc chảo có bề mặt mịn màng, càng mịn màng thì lớp chống dính càng tốt.

Trên thị trường có nhiều chất liệu lớp chống dính khác nhau như Ceramic, Whitford, gốm thiên nhiên, Dupont, GREBLON. Không nên chọn chảo có lớp chống dính PFOA vì chất này không thể chịu được nhiệt độ cao, dễ gây nên các chất độc hại không an toàn cho sức khỏe.

1.5. Kích thước từ 10-30cm

Chảo dùng cho bếp từ nên có kích thước từ 10-30cm, không nhỏ cũng không quá to. Bởi nếu quá nhỏ hoặc quá to sẽ khiến chảo không nằm đúng vị trí thiết kế của bếp khiến thức ăn chín không đều hoặc không thể chín được.

1.6. Lựa chọn chảo có thương hiệu

Hiện nay, chảo dùng được cho bếp từ có rất nhiều thương hiệu khác nhau. Tuy nhiên, để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì bạn có thể tham khảo 7 mẫu chảo sâu lòng cao cấp dành cho bếp từ của thương hiệu Elmich hoặc các thương hiệu nổi tiếng chuyên về đồ dùng nhà bếp như: Sunhouse, Kangaroo, HappyCook…

1.7. Chảo cho bếp từ giá bao nhiêu?

Giá của sản phẩm tùy thuộc vào từng nhãn hàng, kích cỡ, chất liệu, có được ưu đãi hay không… Tuy nhiên, nhìn chung giá cả của chảo dùng được cho bếp từ không quá cao, phù hợp với túi tiền của gia đình Việt. Giá tham khảo: từ 200.000 VNĐ.

2. Top 10 các loại chảo dùng cho bếp từ tốt nhất

2.1. Chảo nông bếp từ Shine Ceramic 20cm

Chảo nông bếp từ Shine Ceramic 20cm làm từ chất liệu nhôm không chứa chất độc hại, bền đẹp và giá thành rẻ. Lớp chống dính Teflon ở lòng chảo được FDA chứng nhận ít bị bong tróc và chất lượng cao. Bề mặt chảo nhẵn mịn, chống dính và rất dễ vệ sinh.

Giá tham khảo: 305.000 VNĐ.

2.2. Chảo inox dùng cho bếp từ Zwilling Base 28cm

Chảo inox Zwilling Base 28cm dùng cho bếp từ được sản xuất bởi công nghệ ba lớp Sigma Clad với lõi nhôm có khả năng phân phối nhiệt ổn định và rất đều. Tay cầm được thiết kế thân thiện với người dùng giúp bạn thao tác dễ dàng, chống nóng.

Giá tham khảo: 1.870.200 VNĐ.

2.3. Chảo chống dính dùng cho bếp từ Supor Affinity H18203 J22A/J24A

Bộ 2 chảo chống dính bếp từ Supor Affinity H18203 J22A/J24A được trang bị đáy ghép kiên cố, dùng được cho mọi bếp từ. Lòng chảo có lớp chống dính EasyPlus đạt tiêu chuẩn SEB của Pháp, đảm bảo chất lượng và an toàn cho người dùng. Với thiết kế hiện đại, màu sắc nhã nhặn, sản phẩm là một món nội thất mang tính thẩm mỹ cao.

Giá tham khảo: 489.000 VNĐ.

Supor Affinity H18203 J22A/J24A có thiết kế hiện đại, màu sắc đẹp mắt (Nguồn: dienmayxanh.com)

2.4. Chảo chống dính báo nhiệt bếp từ Supor F17A22IH 22cm

Supor F17A22IH sử dụng kỹ thuật chấm đỏ độc quyền đến từ Châu Âu đảm bảo chất lượng tốt, tuổi thọ cao và an toàn cho người dùng. Bên ngoài được xử lý chịu nhiệt cao nên rất bền chắc. Ngoài ra, sản phẩm còn rất đẹp mắt với màu sắc thời trang, thiết kế hiện đại.

Giá tham khảo: 129.000 VNĐ.

2.5. Chảo vân đá dùng cho bếp từ Egg Dance MBC-20 20cm

Sản phẩm được làm từ chất liệu nhôm cao cấp dẫn nhiệt tốt, chịu nhiệt cao và không chứa chất độc hại. Lòng chảo vân đá Egg Dance MBC-20 được phủ ba lớp chống dính Teflon Select đạt chất lượng Mỹ cộng thêm một lớp vân đá có độ cứng như đá Ceramic. Phía bên ngoài được phủ hai lớp sơn chống dính Akzo-Blue của Hà Lan có khả năng chịu nhiệt tốt và dễ dàng lau chùi.

Giá tham khảo: 214.000 VNĐ.

2.6. Chảo rán Lock&Lock Stone LCA6243D 24cm

Chảo xào sâu lòng dùng cho bếp từ Lock&Lock Stone LCA6243D 24cm được làm từ nhôm cao cấp có khả năng truyền nhiệt nhanh, tiết kiệm thời gian nấu nướng cũng như hạn chế mất nhiệt. Lòng chảo được phủ lớp chống dính Teflon cao cấp và an toàn. Bên ngoài sản phẩm còn được phủ lớp đá Ceramic để tăng thêm độ bền bỉ, giữ nhiệt tốt hơn.

Giá tham khảo: 369.00 VNĐ.

Lock&Lock Stone LCA6243D lòng sâu đựng được nhiều thức ăn hơn (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2.7. Chảo rán chống dính dùng được bếp từ Goldsun FP-GD926IH

Chảo chống dính bếp từ Goldsun FP-GD926IH làm từ nhôm đúc an toàn, bền bỉ có khả năng hấp thụ nhiệt nhanh. Lòng chảo được phủ lớp chống dính Sumo của Nhật Bản, không hề chứa PFOA nên rất an toàn cho sức khỏe. Goldsun FP-GD926IH có thể dùng cho mọi loại bếp từ.

Giá tham khảo: 199.000 VNĐ.

2.8. Chảo vuông Goldsun dùng được cho bếp từ GPP08- F24IH(S)

Đây là chiếc chảo dùng cho bếp từ rất đáng để tham khảo. Chảo được làm từ chất liệu cao cấp có khả năng dẫn nhiệt cao. Bên ngoài được phủ sơn bền màu có thể chịu nhiệt tới 250 độ C mà không đổi màu. Ở bên trong là lớp chống dính Sumo cao cấp của Nhật Bản an toàn cho sức khỏe, không chứa PFOA. Chảo vuông Goldsun dùng được cho bếp từ GPP08- F24IH(S) có độ bền cao, gấp 5 lần so với những chiếc chảo chống dính thông thường.

Giá tham khảo: 310.000 VNĐ.

2.9. Chảo nông lòng Hard & Light Lock&Lock LHB2243OK

Chảo Hard & Light Lock&Lock LHB2243OK cao cấp được làm từ nhôm có khả năng truyền và dẫn nhiệt tốt. Bên ngoài được mạ xi chống bám bẩn và dễ dàng chùi rửa. Sản phẩm còn được thiết kế rất sang trọng, làm nổi bật không gian nhà bếp.

Giá tham khảo: 265.000 VNĐ.

2.10. Chảo gang dùng cho bếp từ Lodge 16.5cm đáy hình sói

Sản phẩm được làm từ gang nên có khả năng chống dính tự nhiên, ít bị bong tróc qua quá trình nấu nướng. Độ bền bỉ cao, ít bị gãy vỡ cũng là ưu điểm của sản phẩm này. Ngoài ra, chảo gang Lodge 16.5cm đáy hình sói còn có khả năng giữ nhiệt lâu.

Giá tham khảo: 647.900 VNĐ.

Chảo gang Lodge 16.5cm đáy hình sói có khả năng dẫn nhiệt tốt và giữ nhiệt lâu (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

Top 10 chiếc chảo dùng cho bếp từ nêu trên xứng đáng để có mặt trong nhà bếp của gia đình bạn. Để sở hữu các sản phẩm chảo chính hãng, giá tốt, mời bạn tham khảo tại Saigon-Gpdaily.com nhé. Hàng trăm sản phẩm đến từ các nhà cung ứng chính thức đang chờ bạn lựa chọn đấy!