10 dấu hiệu trầm cảm sau sinh nguy hiểm và cách phòng ngừa từ sớm

Sau sinh phụ nữ rất mắc phải bệnh trầm cảm, đây là căn bệnh nguy hiểm đối với phụ nữ và trẻ sơ sinh. Do đó, việc nhận biết các dấu hiệu trầm cảm sau sinh cũng như cách phòng cách khắc phục và phòng tránh bệnh trầm cảm ở phụ nữ sau khi sinh là điều vô cùng quan trọng.



1. Triệu chứng trầm cảm sau sinh

Trầm cảm sau sinh có biểu hiện không giống nhau, mỗi người sẽ có một dấu hiệu riêng. Tuy nhiên nhìn chung thì tất cả những bà mẹ sau sinh mắc phải những dấu hiệu sau đây thì có thể đã mắc hội chứng trầm cảm.

Nhận biết phụ nữ sau sinh có mắc phải bệnh trầm cảm hay không là điều rất quan trọng (Nguồn: tidy.vn)

1.1. Cơ thể suy nhược

Sau khi sinh rất nhiều phụ nữ rơi vào tình trạng mệt mỏi và chán nản, họ cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng, buồn bã và thậm chí khóc mà không biết vì lý do gì. Nhiều người còn tự cảm thấy bị chính người thân và bạn bè quay lưng, lạnh nhạt. Những cảm xúc bi quan này phát sinh một cách vô cớ, khiến họ cảm thấy day dứt, mệt mỏi, họ thờ ơ với mọi thứ kể cả việc chăm sóc đứa con của mình. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến cơ thể suy nhược, tinh thần bất ổn, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe phụ nữ sau sinh. Có thể nói, đây là 1 trong những biểu hiện trầm cảm sau sinh nguy hiểm nhất gia đình cần lưu ý khi chăm sóc bà mẹ sau sinh.

1.2. Cảm giác lo lắng

Một số người sau sinh thường cảm thấy cơ thể đau nhức, không thoải mái, nhưng bác sĩ lại không chỉ ra bệnh khiến họ cảm thấy lo lắng và hoang mang về sức khỏe của bản thân, lo lắng kéo dài khiến cho cơ thể bị stress.

Một số trường hợp sau sinh chị em cảm thấy dè dặt và tự ti về ngoại hình, không dám gặp ai, ngại giao tiếp. Chị em thường lo lắng rằng bản thân yếu kém, xấu xí nên tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Tình trạng này cần mời bác sĩ về nhà để chữa trị, kéo dài sẽ khiến người mẹ bị trầm cảm nặng. Đây là dấu hiệu trầm cảm sau sinh rất hay gặp phải ở phụ nữ mà mọi người nên chú ý. Đồng thời giúp họ có những cách giúp mẹ bầu vượt qua stress hiệu quả.

Trầm cảm sau sinh khiến phụ nữ mắc phải các chứng thương tâm lý nghiêm trọng (Nguồn:vtv1.mediacdn.vn)

1.3. Cảm giác bị ám ảnh

Ám ảnh cưỡng chế là một dấu hiệu thường hay gặp ở phụ nữ bị trầm cảm sau sinh. Các mẹ bị ấm ảnh về một hình ảnh, con người hoặc một tình huống cụ thể nào đó. Khi mắc phải tình trạng này họ thường cảm thấy sợ hãi và nghĩ rằng mình là kẻ xấu, là mối nguy hiểm cho những người xung quanh, đặc biệt là con nhỏ.

1.4. Rối loạn giấc ngủ

Những người phụ nữ bị trầm cảm sau khi sinh thường có hiện tượng khó ngủ, ngủ không sâu giấc, không chợp mắt được. Hoặc có thể khi ngủ thường gặp phải ác mộng, đầu ốc mộng mị, hay suy nghĩ lung tung, hay bị tỉnh giấc vào nửa đêm, giấc ngủ chập chờn và có khi thức đến sáng. Tình trạng mất ngủ kéo dài khiến cơ thể suy nhược, mệt mỏi, tinh thần bất ổn.

1.5. Không còn hứng thú trong tình dục

Giảm ham muốn tình dục cũng là một biểu hiện trầm cảm sau sinh thường gặp phải ở phụ nữ. Thay vì cảm thấy chán nản về động thái này của vợ thì các ông chồng nên chia sẻ và hiểu rằng đây là một trong những dấu hiệu của chứng trầm cảm. Khi chứng trầm cảm thuyên giảm thì ham muốn tình dục sẽ trở lại đối với phụ nữ. Các ông chồng hãy luôn vỗ về, an ủi để cho các mẹ cảm thấy được quan tâm, chăm sóc.

1.6. Có những suy nghĩ về việc tự sát

Một trong những dấu hiệu rõ rệt và nguy hiểm nhất của bệnh trầm cảm sau sinh là ý định tử tử, đầu óc luôn nghĩ đến cái chết. Lúc này bạn cần tìm đến bác sĩ để chữa trị ngay. Tự tử do bị trầm cảm là hiện tượng rất phổ biến, theo thống kê của các chuyên gia thì khoảng 20% phụ nữ sau sinh tử vong là do tự tử, và nguyên nhân cao nhất là do mắc phải hội chứng trầm cảm. Đừng phớt lờ dấu hiệu này, bởi lúc này bạn đã bị trầm cảm nặng, cần được điều trị kịp thời, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Phụ nữ mắc phải bệnh trầm cảm thường ám ảnh về cái chết (Nguồn: media.laodong.vn)

1.7. Tự làm tổn thương mình

Một trong những dấu hiệu trầm cảm sau sinh thường gặp ở phụ nữ nữa là hiện tượng tự làm tổn thương bản thân mình. Đây là hiện tượng thường gặp ở trẻ vị thành niên và kể cả phụ nữ sau khi sinh. Tự làm tổn thương ở đây chính là các mẹ tự làm đau bản thân bằng cách gây ra thương tích, làm đau cơ thể. Nếu phát hiện người thân của mình mắc phải những triệu chứng này, hãy nhanh chóng tìm đến bác sĩ để chữa trị.

1.8. Bỏ mặc con mình

Trầm cảm khiến người mẹ cảm thấy lạc lõng, không thể kết nối, giao tiếp với bất cứ ai kể cả con của mình. Phụ nữ khi bị trầm cảm thường có xu hướng tách biệt với thế giới, bỏ mặc tất cả mọi người xung quanh, không muốn giao tiếp, không muốn quan tâm bất cứ ai, bỏ mặc con nhỏ. Sự thờ ơ và thiếu quan tâm của mẹ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và sự phát triển của trẻ nhỏ vì vậy người thân cần phát hiện kịp thời để chữa trị.

1.9. Cảm thấy hay quên và lẫn lộn

Hầu hết phụ nữ sau sinh mắc phải hội chứng trầm cảm thường đãng trí, nhớ trước quên sau, cảm thấy khó khăn trong việc ghi nhớ, đầu óc thiếu tỉnh táo, luôn cảm thấy mọi thứ mơ hồ và thiếu chân thật. Khi mắc phải triệu chứng này, các mẹ thường cảm thấy mệt mỏi, tinh thần bất ổn, thiếu tỉnh táo và không tập trung được. Những triệu chứng này rất nguy hiểm khi các mẹ nấu nướng, lái xe hoặc đi trên đường.

1.10. Không muốn ăn

Phụ nữ sau khi sinh khi mắc trầm cảm thường cảm thấy vị giác thay đổi, dạ dày mệt mỏi, ăn không ngon miệng và không thèm ăn. Tình trạng chán ăn kéo dài khiến cho các mẹ suy nhược cơ thể, không đủ chất dinh dưỡng để nuôi con, ơ thể yếu ớt, thiếu sức sống. Khi mắc phải triệu chứng này các mẹ nên gặp bác sĩ để theo dõi và chữa trị kịp thời.

Trầm cảm sau sinh khiến phụ nữ chán nản và mệt mỏi (Nguồn: photo-3-baomoi.zadn.vn)

2. Trầm cảm sau sinh có nguy hiểm không

Mắc phải hội chứng trầm cảm sau khi sinh là điều cực kỳ khó khăn đối với các chị em. Nó khiến người mẹ cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy buồn chán, không có niềm vui và hạnh phúc từ việc làm mẹ. Hiện nay hội chứng trầm cảm rất hay gặp phải ở phụ nữ sau sinh, cứ 8 bà mẹ thì có 1 người mắc phải chứng trầm cảm. Trầm cảm sau sinh là một chứng bệnh vô cùng nguy hiểm cho bản thân người mẹ và những người xung quanh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Nếu gia đình bạn có phụ nữ vừa sinh em bé thì nên tìm hiểu các dấu hiệu của phụ nữ trầm cảm để nhận biết và phòng tránh kịp thời.

Trầm cảm sau sinh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, tinh thần của người mẹ và những người xung quanh. Trầm cảm sau sinh khiến người mẹ mất đi bản năng làm mẹ, thờ ơ với đứa con của chính mình. Mắc hội chứng này phụ nữ luôn cảm thấy mệt mỏi, không có năng lượng, dễ bị kích động.Những người mẹ mắc phải bệnh trầm cảm sau sinh thường không để ý chăm sóc và yêu thương con đủ nhiều. Họ luôn có cảm giác tội lỗi, tâm lý nặng nề khiến cơ thể suy nhược, làm bệnh tình trầm trọng hơn.

Mẹ bị trầm cảm sau sinh không chỉ nguy hiểm đến bản thân chính họ, khiến mọi người xung quanh lo lắng và mệt mỏi mà nó còn ảnh hưởng tiêu cực đến con nhỏ. Những đứa trẻ được chăm sóc bởi những người mẹ bị trầm cảm thường chậm phát triển về ngôn ngữ, tâm lý bị tổn thương, ít bộc lộ cảm xúc, rối loạn giấc ngủ và tư duy nhận thức.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý thì hội chứng trầm cảm sau sinh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ khiến bệnh tình trầm trọng, dẫn đến tình trạng rối loạn tâm thần. Rối loạn tâm thần là một căn bệnh cực kỳ nghiêm trọng, khiến cho người mẹ không còn nhận thức và điều khiển được hành vi của mình. Người mẹ thường hay có ảo giác, lo âu, sợ hãi, có xu hướng gây án mạng và tự sát.

Có thể thấy được trầm cảm sau sinh là một bệnh lý vô cùng nguy hiểm, nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của người mắc bệnh mà còn ảnh hưởng đến con nhỏ và những người thân xung quanh. Hãy luôn chú ý quan sát để nhận biết và điều trị kịp thời, tránh gặp phải những trường hợp ngoài ý muốn.

Trầm cảm là căn bệnh vô cùng nguy hiểm (Nguồn: vietnammoi.vn)

3. Làm sao để phòng ngừa trầm cảm sau sinh hiệu quả

Theo như các chuyên gia tâm lý thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến trầm cảm sau sinh ở phụ nữ như quá lao lực sau sinh vì trẻ chướng khóc, có thai ngoài ý muốn, hoàn cảnh gia đình khó khăn,.. Để phòng ngừa tình trạng trầm cảm sau sinh cần sự nỗ lực không chỉ ở phía bản thân người mẹ mà cần cả sự hỗ trợ từ phía người thân trong gia đình. Trầm cảm là một căn bệnh nguy hiểm, khó điều trị nên nếu không có sự phối hợp của hai yếu tố này rất khó để phụ nữ trở lại bình thường.

Đầu tiên phải kể đến vai trò của người thân trong gia đình mà người đầu tiên phải kể đến ở đây là người chồng. Sau sinh phụ nữ rất nhạy cảm và dễ mắc bệnh trầm cảm, sự thờ ơ và thiếu quan tâm từ người chồng sẽ khiến các mẹ cảm thấy hụt hẫng và bị bỏ rơi, nhiều nỗi khổ sau sinh của phụ nữ khó nói làm chứng trầm cảm trở nên nặng nề. Hãy chia sẻ cùng vợ bằng những lời động viên chân thành, vỗ về an ủi và chăm sóc họ một cách nhẹ nhàng để tránh được nguy cơ bị trầm cảm. Hơn ai hết những người thân trong gia đình, những người thường xuyên tiếp xúc với các mẹ để quan tâm, chia sẻ, giúp các mẹ vượt qua giai đoạn khó khăn sau sinh, ổn định tinh thần và phòng tránh bệnh trầm cảm. Quan tâm xem người thân của mình có đang mắc phải một trong những dấu hiệu trầm cảm sau sinh, để kịp thời điều trị.

Ngoài sự hỗ trợ của gia đình và người thân thì vai trò của chính các chị em trọng việc phòng tránh chứng trầm cảm là yếu tố vô cùng then chốt. Luôn luôn quan tâm đến giấc ngủ, ngủ đúng và đủ giấc để cơ thể được nghỉ ngơi và dưỡng sức. Bên cạnh đó, phụ nữ sau sinh đang cho con bú nên cần được ăn uống đủ chất, bổ sung các loại thực phẩm sạch giàu dinh dưỡng cho cơ thể. Thường xuyên trao đổi và chia sẻ với người thân, bạn bè hoặc các bác sĩ tâm lý là 1 trong những cách hiệu quả nhất để giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi chất chứa trong người.

Luôn sống tích cực, lạc quan, tránh suy nghĩ lung tung, không để các yếu tố xấu ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Thử đến các dịch vụ chăm sóc sau sinh để thư giãn và nghỉ ngơi. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, hãy tham khảo những người xung quanh và hỏi ý kiến chuyên gia.

Phòng tránh trầm cảm sau sinh cần nỗ lực của chính người mẹ và gia đình (Nguồn:kenh14cdn.com)

Trầm cảm luôn là nỗi ám ảnh đối với phụ nữ sau khi sinh. Những thay đổi đột ngột về sinh hoạt, tinh thần và sức khỏe sau khi sinh khiến mắc phải hội chứng trầm cảm. Do đó việc nắm được các dấu hiệu trầm cảm sau sinh và cách phòng tránh là điều mà các mẹ và gia đình của mình nên quan tâm và ghi nhớ.