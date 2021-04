10 địa điểm du lịch Chiang Mai Thái Lan có gì hay đi hết trong 3 ngày

Chiang Mai là địa điểm du lịch tại Thái Lan với nhiều điểm đến hấp dẫn, đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm du lịch Chiang Mai, chưa biết Chiang Mai Thái Lan có gì, thì bài viết sau sẽ giúp bạn có thêm những thông tin cần thiết.



1. Chùa Chedi Luang (Wat Chedi Luang)

Chùa Chedi Luang là ngôi chùa lâu đời và linh thiêng bậc nhất tại Chiang Mai. Ngôi chùa này vẫn giữ nguyên kiến trúc từ thuở ban sơ, có quy mô đồ sộ, không đơn thuần là không gian văn hóa tâm linh mà nó còn được xem là biểu tượng của thành phố Chiang Mai. Chùa Chedi Luang mang đậm dấu ấn thời Lanna, kiến trúc ở đây đều được xây dựng rất tỉ mỉ, trau chuốt, mang màu sắc văn hóa của người Maya cổ.

2. Chùa Phra Singh (Wat Phra Singh)

Khi kể đến Chiang Mai Thái Lan các địa điểm ưa thích mà không nhắc đến Wat Phra Singh thì quả là thiếu sót. Được xem như một trong những điểm đến du lịch Thái Lan cổ kính, Phra Singh có tuổi đời lên đến hơn 700 năm, thu hút khách du lịch bởi những nét trầm mặc cùng cảnh vật độc đáo mang hơi hướng Lanna và được dát vàng lấp lánh… Đến với chùa Phra Singh bạn sẽ được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc độc đáo mang hơi thở của thời Maya cổ đại.

Lễ hội thả đèn trời ở Chiang Mai Thái Lan. (Nguồn: kyluc.vn)

3. Wat Ku Tao

Wat Ku Tao là tên mà người dân địa phương nơi đây vẫn thường gọi nhưng xưa kia nó tên là Wat Veru Vanaram, nghĩa là “dưa hấu” vì ngôi đền có hình dáng khá giống với quả dưa hấu. Wat Ku Tao gây ấn tượng với du khách thập phương bởi kiến trúc độc đáo, toàn bộ mặt ngoài của ngôi đền đều được khảm các mảnh sứ với màu sắc và hoa văn rất rực rỡ. Không đơn thuần là một điểm đến tâm linh, Wat Ku Tao còn là một công trình kiến trúc đẹp mắt mà bạn nên chiêm ngưỡng khi đến Chiang Mai.

4. Chùa Chiang Man (Wat Chiang Man)

Chiang Man là ngôi chùa có niên đại lâu đời hơn cả chùa Phra Singh, là điểm đến tâm linh rất được nhiều du khách yêu thích mỗi dịp du lịch tới Thái Lan tham quan xứ chùa vàng, thưởng thức những món ăn ngon quên lối về. Chiang Mai mang lối kiến trúc điển hình Lanna, với các đường nét chạm trổ rất tinh xảo và trau chuốt. Ngoài ra ngôi chùa này hiện có 2 pho tượng phật cổ rất nổi tiếng, đặc biệt là pho tượng thần Mưa Pra Seh-Taang Kamanee được làm hoàn toàn từ thủy tinh. Đến Chiang Man bạn sẽ được tận hưởng cảm giác yên bình, thanh tịnh.

Ngôi chùa lâu đời và nổi tiếng với nét kiến trúc cổ kính Wat Chiang Man (Nguồn: mychiangmaitravel.com)

5. Phố đi bộ

Cũng giống như những con phố đi bộ ở nước ta, phố đi bộ ở Chiang Mai Thái Lan thường được mở vào những ngày cuối tuần. Phố đi bộ cũng được xem là chợ đêm Chiang Mai Thái Lan, đến đây quý khách sẽ được mua sắm, ghé xem các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm, được chế tác rất tinh xảo, mang đậm dấu ấn của vùng đất và con người nơi đây. Bên cạnh các gian hàng lưu niệm bạn còn được thưởng thức các món ăn đặc sản tại Chiang Mai, hòa mình vào không gian sôi động của các tiết mục nghệ thuật đặc sắc mà các nghệ sĩ đường phố tại đây mang đến.

Chiang Mai đóa hoa hồng huyền bí phương Bắc Thái Lan (Nguồn: dulichthegioimoi.com)

6. Thảo cầm viên – Công viên thủy sinh Chiang Mai

Thảo cầm viên là một trong điểm đến nổi tiếng rất hút khách du lịch tại Chiang Mai. Thảo cầm viên – Công viên thủy sinh Chiang Mai hiện đang bảo tồn rất nhiều loài động vật quý hiếm. Đến đây bạn sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng những loài động vật hiếm như tê giác, sư tử, báo, hay những con thú đáng yêu như gấu trúc, khỉ,… Ngoài thảo cầm viên bạn còn được tham quan hệ thống công viên thủy sinh rất phong phú nơi đây, bạn có thể tận mắt nhìn thấy các loại cá sống ở sông hồ.

Khám phá hệ sinh thái vô cùng đặc sắc tại Chiang Mai Zoo (Nguồn: mychiangmaitravel.com)

7. Cung điện mùa hè – Phu Ping Palace

Nếu ai đó hỏi bạn Chiang Mai Thái Lan có gì hấp dẫn thì đừng quên kể đến cung điện mùa hè – Phu Ping Palace. Phu Ping Palace tọa lạc trên một ngọn núi cao nên khí hậu ở đây quanh năm mát mẻ, dễ chịu giống như ở Sapa hay Đà Lạt của nước ta. Phu Ping Palace khiến bạn sẽ phải choáng ngợp trước khu vườn tràn ngập sắc hoa tươi, dọc từ lối đi vào đến các khu vườn xung quanh. Nhìn từ trên cao cung điện lọt thỏm giữa một rừng hoa tươi đẹp và rực rỡ sắc màu. Xung quanh cung điện là những cánh rừng xanh bát ngát với rất nhiều loài động vật quý hiếm đang sinh sống.

Cung điện mùa hè – Phu Ping Palace (Nguồn: ivivu.com)

8. Đền Umong

Đền Umong là một trong những công trình lâu đời nhất ở xứ Chùa Vàng, với niên đại lên tới hơn 700 năm. Đền Umong là quần thể di tích tâm linh rất được du khách yêu thích, đến đây bạn sẽ cảm nhận được bầu không khí yên bình, thanh mát bởi di tích này được bao bọc bởi những khu vườn trồng rất nhiều cây xanh. Điểm nhấn độc đáo của quần thể di tích này là hệ thống đường hầm cổ kỳ bí, đi hết đường hầm bạn sẽ đến chân núi, nơi có sân bay Doi Suthep.

Đến Chiang Mai để hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc tại Thái Lan (Nguồn: thegioiuudai.com.vn)

9. Chùa Phrathat Doi Suthep (Wat Phrathat Doi Suthep)

Chùa Phrathat ở Chiang Mai Thái Lan có gì hấp dẫn mà khách du lịch lại yêu thích đến vậy? Với niên đại hơn 600 năm tồn tại, chùa Phrathat tọa lạc trên ngọn đồi Doi Suthep. Đây là ngôi đền rất linh thiêng và được người dân ở đây rất tôn sùng, theo như quan niệm của người dân ở đây thì khi chết linh hồn của những người thân của họ sẽ trở về chùa Phrathat Doi Suthep. Để lên đến ngôi đền, du khách phải bước qua 309 bậc đá được chạm khắc hình đầu rồng ở hai đầu rất dũng mãnh và uy nghiêm. Ngôi đền này được xây dựng theo kiến trúc của người Mây cổ, đường nét tinh tế, hoa văn sắc sảo, bên ngoài được mạ vàng rất nổi bật.

Kiến trúc mạ vàng uy nghiêm và nổi tiếng thiêng liêng ở Chiang Mai (Nguồn: wikimedia.org)

10. Sở thú Chiang Mai (Chiang Mai Night Safari)

Sở thú Chiang Mai nằm trong công viên Quốc gia Doi Suthep-Pui. Bởi có diện tích rộng lớn nên khi du khách vào đây tham quan sẽ được di chuyển bằng xe điện để tiện cho việc thăm thú, chiêm ngưỡng cảnh quan, lại vừa đảm bảo được an toàn, di chuyển nhanh từ khu vực này đến khu vực khác. Sở thú ở đây có vô số loài động vật quý hiếm nên đến đây quý khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng những loài thú hoang dã, quý hiếm. Nếu có cơ hội du lịch Chiang Mai Thái Lan thì bạn nên ghé qua nơi này, rất nhiều điều thú vị đang chờ đón bạn.

Sở thú Chiang Mai (Chiang Mai Night Safari) (Nguồn: res.klook.com)

11. Tham khảo các tour đi Chiang Mai Thái Lan dịch vụ tốt, giá tốt

Chiang Mai Thái Lan thu hút du khách không chỉ bởi có nhiều điểm đến hấp dẫn mà còn bởi ở đây có nhiều hoạt động rất thú vị. Không hổ danh là đóa hoa hồng đen của phương Bắc, Chiang Mai thu hút khách du lịch bởi sự bí ẩn của một không gian văn hóa đầy chiều sâu, một vùng đất xinh đẹp với nhiều hoạt động vui chơi bổ ích.

Nhu cầu du lịch Chiang Mai Thái Lan ngày càng nhiều, nếu bạn muốn đến thành phố xinh đẹp này thì có thể tham khảo các tour du lịch khám phá Chiang Mai Thái Lan dịch vụ đảm bảo, giá tốt dưới đây:

Chiang Mai – Điểm đến không nên bỏ qua khi đến Thái Lan (Nguồn: dulichthailan.travel)

11.1. Khám phá Chiang Mai cùng Hoàng Việt Travel

Tour 4 ngày 3 đêm từ Hà Nội – Chiang Mai – Chiang Rai của hãng hàng không Air Asia do Hoàng Việt Travel tổ chức. Sử dụng tour Chiang Mai – Chiang Rai quý khách sẽ được bên công ty tour chuẩn bị phương tiện đi lại, ăn uống, chỗ ở đảm bảo tiện nghi chuẩn 4 sao, an toàn và sang trọng. Các địa điểm bạn sẽ được tham quan, trải nghiệm khi sử dụng tour của Hoàng Việt Travel là Vườn Hoa Hoàng Gia, Làng dân tộc Cổ dài, Khu vực Tam giác vàng, Wat Rong Khun, chùa Doi Suthep và kết thúc hành trình. Tour 4 ngày 3 đêm đến Chiang Mai do Hoàng Việt Travel tổ chức có giá khoảng 11.250.000đ.

Khám phá những địa danh cực đẹp với tour Chiang Mai – Chiang Rai (Nguồn: blogspot.com)

11.2. Khám phá Chiang Mai cùng du lịch Lữ Hành Việt

Tour TP.HCM – Chiang Mai – Chiang Rai 4 ngày 3 đêm của hãng hàng không Vietjet Air do Trưởng đoàn du lịch Lữ Hành Việt tổ chức. Phía du lịch Lữ Hành Việt sẽ cung cấp cho các bạn về phương tiện đi lại, chỗ ăn ở và vé vào các điểm tham quan. Lịch trình của chuyến đi là 4 ngày 3 đêm, bạn sẽ không phải lo lắng Chiang Mai Thái Lan có gì nữa, vì đơn vị này sẽ lên lịch trình cho bạn được tham quan các địa điểm cụ thể như Chùa Phrathat Doi Suthep, Tham quan trại voi, Cưỡi voi thám hiểm rừng già Chiang Mai, Làng Cổ dài, Tam Giác Vàng, Chùa Trắng – Wat Rong Khun, Làng nghề truyền thống San Kham Paeng, Chợ đêm Night Bazaar, Chùa cổ Lok Molee, Vườn Hoa Hoàng Gia Royal Flora Garden, sau đó kết thúc hành trình và trở về Việt Nam. Được khám phá hầu như toàn bộ Chiang Mai mà bạn chỉ bỏ ra số tiền khoảng 6.500.000đ.

11.3. Khám phá Chiang Mai cùng Saigon Star Travel

Tour du lịch Thái Lan Chiang Mai 4 ngày 3 đêm của Saigon Star Travel tổ chức, khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất. Sử dụng tour khám phá Chiang Mai của Saigon Star Travel, bạn sẽ được phía công ty hỗ trợ đưa đón, di chuyển, ăn ở, tham quan, lên lịch trình cụ thể, để chuyến đi được trọn vẹn và nhiều niềm vui. Trong 4 ngày 3 đêm ở Chiang Mai, bạn sẽ được ghé thăm chùa Phrathat Doi Suthep, Doi Chaang Coffee, tham quan chùa Trắng – Wat Rong Khun, đi Tam Giác Vàng, dừng chân nghỉ ngơi và thư giãn tại khu vực suối khoáng nóng Mae Kha chan, đến làng cổ dài, làng nghề truyền thống San Kham Paeng, viếng chùa cổ Lok Molee, sau đó kết thúc hành trình và trở về Việt Nam. Giá của tour du lịch 4 ngày 3 đêm đến Chiang Mai của Saigon Star Travel có giá khoảng tầm 6.990.000đ.

Chiang Mai – Điểm đến hấp dẫn không nên bỏ lỡ (Nguồn: dulichvietnam.com.vn)

11.4. Khám phá Chiang Mai cùng TST tourist

Tour khám phá Chiang Mai 5 ngày 4 đêm của TST tourist tổ chức, khởi hành ở sân bay Tân Sơn Nhất. Khi sử dụng tour khám phá Chiang Mai của TST tourist bạn sẽ được hỗ trợ đi lại, chỗ ăn ở, hướng dẫn viên. Hành trình khám phá Chiang Mai 5 ngày 4 đêm của TST tourist bao gồm các địa điểm dừng chân như Chùa Phrathat Doi, Làng nghề truyền thống Sankampaeng, Suối nước nóng Sankhampang, Chùa trắng Rong khun, Khu tam giác vàng, Làng Karen, sau đó kết thúc hành trình và trở về Việt Nam. Giá thành của tour khám phá Chiang Mai của TST tourist khoảng tầm 14.356.434đ.

Sống chậm lại với không gian yên bình ở Chiang Mai (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

Ngoài những tour khám phá thành phố Chiang Mai Thái Lan của các công ty lữ hành kể trên thì còn rất nhiều tour đến từ các đơn vị lữ hành khác nhau. Để tìm được tour du lịch Chiang Mai phù hợp, có giá cả phải chăng, lịch trình hợp lý bạn có thể tìm kiếm tại Saigon-Gpdaily.com. Tại đây, bạn có thể tra cứu được các tour du lịch đến Chiang Mai đến từ các công ty lữ hành uy tín hàng đầu Việt Nam, tra cứu thông tin chuyến đi, giá thành và ngoài ra còn nhận được nhận được ưu đãi, giảm giá vô cùng hấp dẫn. Mỗi tour khám phá Chiang Mai có lịch trình và điểm đến khác biệt nhau, tùy vào nhu cầu khám phá và điều kiện tài chính của bản thân mà bạn có thể chọn được tour phù hợp. Mặt bằng chung thì các tour khám phá Chiang Mai Thái Lan hiện nay đều lựa chọn những điểm đến hấp dẫn và đặc sắc nhất nên bạn rất dễ để lựa chọn được chuyến đi phù hợp. Ngoài ra bạn còn dễ dàng đặt tour du lịch nước ngoài giá cực hấp dẫn đến nhiều địa điểm thú vị trên thế giới.

Nhiều điểm đến hấp dẫn đang chờ bạn với voucher du lịch từ Saigon-Gpdaily (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

Với những chia sẻ trên chắc hẳn các bạn đã biết được Chiang Mai Thái Lan có gì hay tại sao Chiang Mai lại thu hút khách du lịch ghé thăm nhiều đến vậy phải không nào. Nếu cảm thấy cuộc sống quá mệt mỏi thì đừng ngần ngại mà dành cho bản thân một chuyến du lịch đến Chiang Mai để cảm nhận vẻ đẹp cổ kính và yên bình. Bên cạnh đó còn có rất nhiều tour du lịch điểm đến nổi tiếng trong và ngoài nước đang chờ bạn nên hãy đứng dậy, xách ba lô và đi thôi nào!