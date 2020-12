10 gói bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt phù hợp đối tượng nào

Bảo Việt là một trong những Tổng công ty bảo hiểm lớn và uy tín hàng đầu Việt Nam, cung cấp nhiều loại hình bảo hiểm, trong đó phải kể đến bảo hiểm nhân thọ. Dưới đây là các gói bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt mà bạn không nên bỏ qua.



1. Tìm hiểu về Bảo Việt nhân thọ

Với hơn 50 năm phát triển, Bảo Việt ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường Tài chính bảo hiểm trong nước. Tính đến nay, Bảo Việt đã xây dựng mạng lưới rộng khắp cả nước với 70 Công ty thành viên và đã chi trả hơn 30.000 tỷ đồng cho khách hàng.

Hơn thế nữa, Bảo Việt nhân thọ còn thiết kế nhiều gói bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt cũng như chương trình bảo hiểm nhân thọ dành riêng cho từng nhóm đối tượng khách hàng khác nhau, từ đó mang lại lợi ích tối ưu cho khách hàng của mình.

Bảo Việt là Tổng công ty Tài chính bảo hiểm hàng đầu trong nước (Nguồn: thebank.vn)

2. Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt

2.1. Bảo hiểm nhân thọ đầu tư

Một trong các gói bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt được người dùng tin chọn là bảo hiểm nhân thọ đầu tư. Đây là loại hình bảo hiểm giúp người tham gia tích lũy tiền vốn một cách an toàn. Một số chương trình trong gói bảo hiểm này phải kể đến:

An Phát Trọn Đời

An Phát Hưng Gia

An Phát Gia Lộc

An Tâm Học Vấn

Trong đó, quyền lợi của các gói bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt gồm An Phát Trọn Đời – Hưng Gia – Gia Lộc gần như tương đương nhau. Cụ thể, chi trả 100% nếu người tham gia bảo hiểm tử vong; chi trả 100% nếu người tham gia bảo hiểm không may bị thương tật vĩnh viễn do tai nạn; hỗ trợ chi phí nếu người tham gia bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo. Tuỳ vào mỗi chương trình bảo hiểm sẽ có tuỳ chọn và quyền lợi tương ứng.

Còn với chương trình bảo hiểm An Tâm Học Vấn, quyền lợi tùy thuộc vào thời điểm bạn tham gia đóng bảo hiểm cho con theo 2 chương trình: quyền lợi học vấn thành tài (tham gia từ 0-14 tuổi đến 22 tuổi) – nhận 100% giá trị tài khoản hợp đồng trong 1 lần; quyền lợi học vấn đồng hành (tham gia từ 0-13 tuổi đến 22 tuổi) – nhận 100% giá trị tài khoản hợp đồng với 5 lần nhận khác nhau.

Chương trình bảo hiểm An Tâm Học Vấn dành cho con yêu (Nguồn: baohiemnhantho.com.vn)

2.2. Bảo hiểm nhân thọ tích lũy

Gói bảo hiểm nhân thọ tích lũy gồm có 2 chương trình chính để bạn lựa chọn:

Chương trình An Hưng Phát Lộc: Đây là giải pháp tài chính tuyệt vời với hàng loạt quyền lợi hấp dẫn. Thứ nhất là quyền lợi tích lũy mỗi 3 năm với lãi suất tăng 10%. Thứ hai là quyền lợi duy trì hợp đồng theo tỷ lệ % do Bảo Việt công bố hàng năm. Thứ ba là quyền lợi đáo hạn – được Bảo Việt chi trả 100% giá trị gia tăng.

Chương trình An Sinh Giáo Dục: Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm nhận được khi tham gia chương trình này là Bảo Việt sẽ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm + lãi tích lũy (5% mỗi năm) vào ngày kết thúc hợp đồng. Bên cạnh đó, bảo hiểm sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm gia tăng nếu con của người tham gia bảo hiểm tử vong, trợ cấp 25% số tiền bảo hiểm gia tăng mỗi năm nếu bị thương tật vĩnh viễn do tai nạn (chi trả đến lúc kết thúc hợp đồng).

2.3. Bảo hiểm nhân thọ bảo vệ

Có thể nói, gói bảo hiểm nhân thọ bảo vệ được thiết kế nhiều chương trình đa dạng giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn. Đơn cử như 4 chương trình sau đây:

Chương trình An Bình Thịnh Vượng là giải pháp giúp bạn tích lũy tài chính và bảo vệ bản thân trước 46 bệnh lý nghiêm trọng thường gặp (danh mục bệnh lý do Bảo Việt thiết kế). Chưa hết, bạn còn được trợ cấp nằm viện đến 1000 ngày.

Chương trình Trọn Đời Yêu Thương: Chương trình bảo vệ bạn trọn đời với số tiền bảo hiểm lên đến 150 lần phí bảo hiểm năm. Hấp dẫn hơn, tham gia chương trình này, bạn tùy thích chọn bất cứ bệnh viện chữa trị nào cũng như được chi trả 50% quyền lợi bảo hiểm tử vong nếu mắc bệnh hiểm nghèo.

Chương trình An Phát Cát Tường: Khi tham gia An Phát Cát Tường, bạn được hưởng quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn lên đến 15 tỷ đồng, quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư/đột quỵ lên đến 2.5 tỷ đồng và quyền lợi trợ cấp nằm viện và phẫu thuật lên đến 2 tỷ đồng.

Chương trình An Phát Hưng Gia: Đây là giải pháp giúp bạn tích lũy số tiền bảo hiểm lên đến 40 lần phí bảo hiểm năm, được ứng trước 50% quyền lợi bảo hiểm tử vong nếu mắc bệnh hiểm nghèo.

Gói bảo hiểm nhân thọ bảo vệ giúp bạn an tâm tận hưởng hạnh phúc bên gia đình (Nguồn: thanhnien.vn)

2.4. Bảo hiểm nhân thọ hưu trí

Chương trình Hưu Trí An Khang chính là sự chuẩn bị cho cuộc sống sau khi về hưu có nguồn tài chính độc lập, không dựa vào con cháu.

Tham gia chương trình, bạn nhận ngay 50% giá trị tài khoản khi nghỉ hưu (và những năm tiếp theo), quyền trợ cấp mai táng tối đa 30 triệu, quyền lợi bảo hiểm tử vong và cả quyền lợi bảo hiểm thương tật vĩnh viễn.

Bảo hiểm nhân thọ hưu trí – Phúc lợi tốt – Gắn kết bền (Nguồn: thanhtra.com.vn)

3. Nên mua gói bảo hiểm nào của Bảo Việt

Với rất nhiều chương trình cùng quyền lợi hấp dẫn, các gói bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt chính là sự lựa chọn tuyệt vời mà bạn không nên bỏ lỡ. Nhưng câu hỏi đặt ra là nên chọn mua gói nào?

Theo Blog Saigon-Gpdaily, bạn nên chọn lựa gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của mình. Ví dụ như bạn cần mua bảo hiểm nhân thọ cho con cái, thì chương trình An Tâm Học Vấn của bảo hiểm nhân thọ đầu tư rất phù hợp. Còn nếu cần mua bảo hiểm cho bố mẹ, ông bà thì bạn nên chọn chương trình Hưu Trí An Khang của bảo hiểm nhân thọ hưu trí.

Bên cạnh đó, bạn nên chọn mua bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt ở những địa chỉ uy tín, gồm phòng giao dịch/Công ty của Bảo Việt hoặc những địa chỉ ủy quyền đặt chỗ gói bảo hiểm phù hợp trên các kênh mua sắm trực tuyến với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, tích điểm thưởng dành cho khách hàng.

Trên đây là những thông tin cơ bản về các gói bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt, hy vọng sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm mua cho mình và gia đình gói bảo hiểm phù hợp nhất.