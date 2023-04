10 loa vi tính siêu trầm ba đường tiếng chất lượng cao giá từ 3tr

Dưới đây là danh sách 10 loa vi tính siêu trầm cho chất lượng âm thanh tốt đã được người dùng sử dụng thực tế review lại. Bạn mong muốn có được những trải nghiệm âm thanh sống động nhất thì đừng quên chọn cho mình một sản phẩm ưng ý nhé!



1. Đánh giá loa vi tính siêu trầm có tốt không?

Để có thể chọn được sản phẩm loa phù hợp với nhu cầu sử dụng, bạn nên tham khảo thêm những thông tin về sản phẩm.

Loa vi tính loại nào tốt để sử dụng? (Nguồn: techland.com.vn)

1.1. Loa vi tính siêu trầm là gì?

Thiết bị còn được gọi là loa sub. Loa này được sử dụng với tính năng là tạo ra âm bass có tần số âm thấp để nâng cao chất lượng âm thanh phát ra. Tần số thông thường của âm thanh này là 20-200Hz. Với đặc điểm như vậy nên loa thích hợp để phục vụ nhu cầu giải trí chất lượng như chơi game, nghe nhạc, xem phim,…

1.2. Tác dụng của loa SUB

Những tần số âm thanh có tiếng thấp được gọi là âm bass là do loa sub tạo ra. Dàn âm thanh được trang bị thêm loa sub nhằm tăng cường hiệu ứng âm thanh mang lại cho người dùng những trải nghiệm mới mẻ về âm thanh. Nhiều đánh giá còn khẳng định nếu không trang bị loa sub thì âm thanh bạn nghe chỉ mới là một nửa, không phải âm thanh thực.

1.3. Cách chọn loa siêu trầm hay

Đóng vai trò quan trọng trong dàn âm thanh chất lượng nhưng không phải ai cũng biết cách chọn được loa siêu trầm hay. Bạn có thể tham khảo cách chọn loa vi tính hay để sử dụng như sau:

Dựa vào hình dáng loa: Nên chọn loa có kích thước từ 15inch, đây là kích thước chuẩn để tiếng trầm của loa có được độ sâu.

Kiểm tra độ trầm của loa: Bạn sẽ căn cứ theo đơn vị đo Hz để đo được độ trầm cho loa. Độ trầm của loa siêu trầm cần có sự tương ứng với các thiết bị khác trong dàn âm thanh thì mới đảm bảo phát ra âm thanh chất lượng.

Đồng nhất: Nên ưu tiên trang bị loa siêu trầm đồng nhất thương hiệu, nơi sản xuất với các sản phẩm khác trong dàn âm thành để đạt được kết quả âm thanh tốt nhất.

Loa Klipsch R-120SW (Nguồn: gm2000magazine.com)

2. Top 10 loa vi tính siêu trầm hay nhất 2019

Nếu đang có nhu cầu sở hữu một sản phẩm loa vi tính bass mạnh thì bạn nên tham khảo những sản phẩm loa sau đây:

2.1. Loa siêu trầm SUB-1000

Sản phẩm sử dụng gỗ MDF chất lượng cao dày 25mm. Hình dáng loa được thiết kế theo kiểu Bass-reflex với cổng thoát hơi phía sau dạng khe. Loa có âm thanh đầy đặn và lan tỏa rộng. Chỉ số dải tần hoạt động là 20Hz ~ 200Hz (±3dB). Đường kính loa sub là 12 inch (300mm). Đặc biệt, sản phẩm có gắn sẵn Ampli DSP Class D với công suất 500W (Peak). Giá bán tham khảo: 5.990.000 VNĐ.

Loa siêu trầm SUB-1000 (Nguồn: adayroi.com)

2.2. Loa siêu trầm Paramax SUB-2000 NEW

Đây là dòng loa chủ động với phần củ loa woofer được chế tác tinh xảo. Sản phẩm có sự kết hợp sẵn với Amply class D mạnh mẽ. Đường kính loa đạt 12 inch với màng loa bằng nhôm tinh khiết. Việc hiệu chỉnh âm thanh khá dễ dàng. Âm thanh từ Paramax SUB-2000 NEW được đánh giá là mạnh mẽ và sống động. Giá bán tham khảo: 7.590.000 VNĐ.

Loa siêu trầm Paramax SUB-2000 NEW (Nguồn: hdradio.vn)

2.3. Loa Sub Jamo J10

Jamo J10 có đường kính 254mm, công suất hoạt động đạt 150W/300W. Tần số dải âm là 31 Hz-120 Hz. Sản phẩm được trang bị đèn LED hiển thị tiện dụng cho người dùng. Âm bass của Jamo J10 được đánh giá là mạnh mẽ, sâu lắng. Thiết kế sử dụng chất liệu cao cấp nên góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm. Giá bán tham khảo: 5.540.000 VNĐ.

Loa Sub Jamo J10 (Nguồn: baochauelec.com)

2.4. Loa sub Klipsch R-120SW

Loa có thiết kế với dải tần số hoạt động là 29Hz – 120Hz. Cường độ âm thanh tối đa của loa đạt 116dB. Sản phẩm đã trang bị sẵn Ampli Class D công suất (RMS/PEAK) 200W/400W. Klipsch R-120SW có thiết kế vỏ thùng bằng chất liệu MDF tiện dụng. Tần số dải âm của sản phẩm có chỉ số 29Hz-120Hz. Giá bán tham khảo: 8.200.000 VNĐ.

Loa sub Klipsch R-120SW (Nguồn: sumo.se)

2.5. Loa Sub B&W 604 8No

Sản phẩm loa sub siêu trầm B&W 604 8No có thiết kế đơn giản nhưng lại tinh tế. Mặt trước là loa bass, mặt sau là bảng nút điều chỉnh. Loa có dải tần hoạt động là 30Hz – 150Hz. Công suất của tiêu thụ tối đa 150W. Âm thanh của B&W 604 8No được đánh giá cao khi có sự mạnh mẽ cũng như sâu lắng. Giá bán tham khảo: 3.200.000 VNĐ.

Loa Sub B&W 604 8No. (Nguồn: baochauelec.com)

2.6. Loa sub Klipsch R 12SW

Klipsch R 12SW là sản phẩm loa vi tính được người sử dụng tin dùng. Bạn nên chọn lựa sản phẩm loa Klipsch chất lượng nhận được nhiều review tốt. Với đường kính loa đạt 12 inch (305mm). Loa có dải tần số 19 Hz-120 Hz. Âm thanh phát ra chất lượng, đặc biệt ở mức cực đại của loa âm thanh vẫn không bị rè. Thùng loa được làm bằng chất liệu gỗ MDF chất lượng để đảm bảo âm thanh. Giá bán tham khảo: 7.320.000 VNĐ.

Loa sub Klipsch R 12SW (Nguồn: amplichinhhang.com)

2.7. Loa sub Yamaha NS-SW300

Loa sub Yamaha NS-SW300 là một trong những loa vi tính được ưa chuộng. Sản phẩm có bề ngoài đơn giản với hình hộp chắc chắn. Đường kính loa có kích thước 10 inch. Yamaha NS-SW300 được trang bị khá nhiều công nghệ âm thanh như PWM khuếch đại, cổng Twisted Flare, công nghệ YST II, … để mang lại chất lượng âm thanh nổi trội nhất. Giá bán tham khảo: 7.290.000 VNĐ.

Loa sub Yamaha NS-SW300 (Nguồn: amplichinhhang.com)

2.8. Loa sub Jamo J112

Tuy có thiết kế truyền thống nhưng loa lại có hình dáng mạnh mẽ chắc chắn. Thông số của loa gồm có đường kính loa 304 mm cùng công suất hoạt động 300W/600W. Dải tần số đạt 24 – 125Hz. Âm thanh từ loa có chất lượng mạnh mẽ, chắc gọn. Giá bán tham khảo: 12.200.000 VNĐ.

Loa sub Jamo J112 (Nguồn: tinhte.vn)

2.9. Loa sub Klipsch R-112SW

loa vi tính Klipsch R-112SW có đường kính loa 12 inch hình nón xoắn ốc. Sản phẩm có dải tần số 24Hz -125 Hz. Công suất hoạt động đạt 300W/600W. Âm thanh của Klipsch R-112SW được đánh giá cao khi có âm bass sâu. Sản phẩm có thể tương thích với nhiều sản phẩm âm thanh khác nhau. Đặc biệt, việc kết nối với được thực hiện dễ dàng bởi dàn âm thanh 5.1. Giá bán tham khảo: 11.050.000 VNĐ.

Loa sub Klipsch R-112SW (Nguồn: lapdatamthanh.com)

2.10. Loa trầm không dây Bose Bass Module 500

Sản phẩm được đánh giá cao khi tạo ra âm bass mạnh mẽ cho các giai điệu. Thiết kế loa với hình vuông đường kính 10 inch gọn gàng, không cầu kỳ. Sản phẩm có kết nối không dây thông qua bluetooth tiện dùng. Giá bán tham khảo: 10.900.000 VNĐ.

Bạn sẽ thích thú hơn với những loa vi tính hay nâng tầm trải nghiệm âm nhạc. Sản phẩm không những có thiết kế đẹp mà còn phù hợp với nhu cầu sử dụng khác nhau.

Loa trầm không dây Bose Bass Module 500 (Nguồn: binhminhdigital.com)

Với những thông tin được chia sẻ trên đây, hy vọng bạn có thể tự tin chọn cho mình một sản phẩm loa vi tính với âm siêu trầm chất lượng.