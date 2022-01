10 loại bột giặt cho trẻ sơ sinh chất lượng tốt lành tính giá từ 100k

Trẻ sơ sinh có làn da rất nhạy cảm và không thể tự bảo vệ khỏi các tác nhân gây tổn thương da. Vì thế, các bậc cha mẹ nên tìm hiểu các bột giặt cho trẻ sơ sinh để bảo vệ tốt nhất cho làn da con trẻ. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin tham khảo cho mẹ 10 loại bột giặt tốt nhất cho bé nhé!



1. Có nên dùng bột giặt cho trẻ sơ sinh không

Các loại bột giặt mà chúng ta thường sử dụng, luôn tồn tại nhiều chất tẩy rửa để làm sạch các vết bẩn tốt nhất. Tuy nhiên, làn da của trẻ còn rất mỏng và nhạy cảm, nếu sử dụng các hoá chất để giặt đồ cho trẻ, có thể thấm vào da và gây hại. Vì thế, bạn chỉ nên sử dụng các sản phẩm dành riêng cho bé để bảo vệ tốt nhất cho làn da trẻ.

Khi chuẩn bị vật dụng cần thiết cho mẹ và bé trước khi sinh, bạn cần phải lưu ý rằng các loại bột giặt cho trẻ sơ sinh cũng có nguy cơ không hòa tan hết vào nước, dẫn đến cặn bột giặt trên quần áo gây khó chịu cho trẻ. Đừng lo, nước giặt sẽ là cứu tinh cho bạn bởi khả năng hòa tan nhanh trong nước và xả sạch quần áo tốt hơn.

Một lựa chọn khác dành cho bạn là sử dụng banh giặt sinh học The Washing Rolypoly thân thiện với môi trường. Các hạt gốm trong bóng có khả năng làm vỡ liên kết giữa vải và chất bẩn, giúp giặt sạch và không chứa hoá chất gây kích ứng da.

Nên sử dụng sản phẩm giặt giũ dành riêng cho trẻ (Nguồn: fineartamerica.com)

2. Kinh nghiệm chọn bột giặt cho trẻ sơ sinh diệt khuẩn và an toàn

2.1. Chọn thương hiệu uy tín

Giá tiền không quyết định chất lượng sản phẩm, do đó khi chọn bột giặt cho trẻ sơ sinh, bạn nên chọn các thương hiệu uy tín, đã được chứng thực kiểm nghiệm bởi các bác sĩ, chuyên khoa da liễu. Tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

2.2. Không chứa hoặc chứa rất ít chất tạo mùi, hương liệu

Bạn cần cân nhắc không lựa chọn các sản phẩm bột giặt có chứa nước hoa tổng hợp, hương liệu nhé! Các yếu tố này không có tác dụng làm sạch quần áo, chỉ có tác dụng tạo và lưu giữ hương thơm sau khi giặt.

2.3. Thành phần organic dịu nhẹ

Đối với các sản phẩm cho trẻ có thành phần thiên nhiên sẽ là lựa chọn tốt nhất. Bạn có thể tham khảo các sản phẩm nước giặt, xả có tác dụng làm mềm vải tốt nhất, giúp trẻ dễ chịu hơn. Dù thực tế, một số trẻ sẽ có chứng dị ứng với các thực vật trong tự nhiên, song mức độ an toàn khi sử dụng vẫn đạt mức cao nhất.

Lựa chọn các bột, nước giặt thành phần tự nhiên dịu nhẹ cho trẻ (Nguồn: liveabout.com)

2.4. Tham khảo thông tin

Việc tham khảo thông tin khi tìm hiểu là điều hết sức quan trọng. Thông thường, các sản phẩm có uy tín, chất lượng sẽ có các thông tin công khai, rõ ràng và dễ dàng tìm kiếm. Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo các phản hồi, đánh giá về bột giặt nào tốt cho trẻ sơ sinh tại các diễn đàn hoặc blog uy tín để biết về trải nghiệm thực tế sản phẩm.

3. Top 10 loại bột giặt tốt, chuyên dụng dành cho trẻ sơ sinh

3.1. Bột giặt AHA Baby

Bột giặt AHA Baby dành cho trẻ em diệt khuẩn tốt, có thể sử dụng cho các loại máy giặt và kể cả giặt tay. Bột giặt AHA Baby có tính đậm đặc nhưng rất dễ hoà tan, ít bọt và không ăn da, kích ứng da cho trẻ. Sản phẩm với 99.7% khả năng phân huỷ trong môi trường, do đó tuyệt đối an toàn cho sức khoẻ và thân thiện với môi trường.

Bột giặt cho trẻ em AHA Baby diệt khuẩn và không kích ứng (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

3.2 Bột giặt sinh học AHA Bio

Bột giặt sinh học AHA Bio sát trùng, không xút ăn da an toàn sẽ là lựa chọn tiếp theo cho bạn. Sản phẩm ngoài các tính năng như AHA Baby, có khả năng tiết kiệm gấp 3 lần so với các loại bột giặt thường, mà phần nước giặt hoàn toàn còn có thể tưới cây xanh an toàn và tiện lợi. Một loại khác bạn có thể tham khảo đó là bột giặt tã lót Pigeon không hương liệu nhân tạo, an toàn cho da trẻ. Sản phẩm không chứa chất giữ màu, huỳnh quang, hương liệu và thành phần hoàn toàn tự nhiên.

Bột giặt AHA Bio (nguồn: yes24.vn)

3.3. Nước giặt quần áo dịu nhẹ, an toàn cho bé

Nằm trong top 15 nước giặt cho trẻ tốt nhất hiện nay, nước giặt quần áo em bé D-nee có độ pH trung tính, an toàn cho trẻ và da tay khi giặt. Hiện nay nước giặt Dnee có giá 196.700 đồng cho bình 3l. Nước giặt Dnee với hương tự nhiên, mềm vải độc đáo là sản phẩm được các mẹ bỉm sữa tin dùng nhất khi lựa chọn nước giặt cho trẻ.

Nước giặt Dnee làm mềm vải và thơm dịu nhẹ (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

3.4. Nước giặt-xả Dr.Spock Organic

Nước giặt-xả thiên nhiên cho bé Dr.Spock Organic là sản phẩm đạt chứng nhận không kích ứng da theo tiêu chuẩn châu Âu được nhập khẩu từ Malaysia, với chiết xuất 100% từ quả bồ hòn, chứa saponin giúp làm sạch cực tốt nhưng không làm mòn và hư hại vải, nâng niu làn da trẻ một cách tốt nhất. Giá bán là 109.000 đồng cho chai 800ml.

Nước giặt chiết xuất từ quả bồ hòn diệt khuẩn và làm mềm vải (Nguồn: baomoi.com)

3.5. Nước giặt xả Mamamy

Nước giặt xả thiên nhiên Mamamy với thành phần 100% tự nhiên, với giá bán khoảng 346.000 đồng cho combo 3 túi, không chứa chất tạo bọt, lưu hương hay bảo quản. Sản phẩm này có thể thay thế bột giặt cho trẻ sơ sinh với sự kết hợp giữa các acid hữu cơ cùng muối tinh khiết, làm sạch, khử nấm mốc trên quần áo trẻ.

Nước giặt xả từ thiên nhiên dịu nhẹ cho da trẻ (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

3.6. Nước giặt Arau Baby

Nước giặt tinh dầu thảo mộc Arau Baby là dòng sản phẩm nổi tiếng đến từ Nhật Bản, thành phần 100% thảo dược thiên nhiên từ oải hương và bạc hà. Các vết bẩn như sữa, thức ăn bám trên quần áo trẻ sẽ được thay thế từ hương thơm cỏ tự nhiên và an toàn tuyệt đối cho trẻ. Giá bán sản phẩm dao động từ 270.000 đồng cho dạng bình 800ml và 180.000 đồng với dạng túi 720ml.

Nước giặt thành phần tự nhiên từ oải hương, bạc hà và lô hội (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

3.7. Nước giặt xả Sun Baby

Nước giặt xả Sun Baby hương phấn hồng có độ pH trung tính và không chứa chất gây hại cho da, với hương thơm dịu nhẹ từ thảo mộc giúp trẻ dễ chịu. Ngoài ra sản phẩm còn làm mềm sợi vải và không gây kích ứng cho da trẻ. Sản phẩm có mức giá khá rẻ, chỉ khoảng 109.000 đồng cho chai 1000ml.

Nước giặt có độ pH trung tính và tốt cho da trẻ (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

3.8. Nước giặt Purity

Nước giặt quần áo bé Purity với chiết xuất lúa mạch chứa protein an toàn cho da bé. Giá bán chỉ khoảng 150.000 đồng cho chai 1.25l. Với nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên, ngoài khả năng làm sạch, mềm vải thì đây là sản phẩm khuyên dùng khi lựa chọn bột giặt cho trẻ sơ sinh, đặc biệt cho da nhạy cảm.

Với chiết xuất từ protein lúa mạch an toàn tuyệt đối cho da trẻ (Nguồn: chemistwarehouse.com.au)

3.9. Nước giặt Putto Houzz Baby Laundry Detergent

Nước giặt Putto Houzz Baby Laundry Detergent không chứa chất hoá học xấu cho da. Sản phẩm còn được chứng nhận an toàn cho trẻ cấp bởi Viện nghiên cứu KAERI Hàn Quốc. Với giá bán chỉ 350.000 đồng, làn da của trẻ sẽ được bảo vệ khỏi vi khuẩn và nấm mốc cùng hương thêm nhẹ dịu.

Sản phẩm được cấp chứng nhận an toàn cho da trẻ (Nguồn: hktvmall.com)

3.10. Nước giặt quần áo trẻ em Elmie

Nước giặt quần áo trẻ em Elmie đến từ Nhật Bản, được người dân nội địa tin dùng cho trẻ nhỏ. Sản phẩm có thể kháng khuẩn, làm mềm vải và không mùi. Ngoài ra, nước giặt không chứa chất phụ gia và huỳnh quang dễ kích ứng. Giá bán tham khảo cho chai 1.2l khoảng 215.000 đồng.

Nước giặt quần áo trẻ em Elmie (nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

Để lựa chọn nước giặt, bột giặt cho trẻ sơ sinh tốt nhất, bạn nên tìm hiểu thật kỹ các thông tin thành phần sản phẩm, xuất xứ và đặc biệt lưu ý đối với các sản phẩm nhập khẩu độc quyền tại Việt Nam. Đồng thời để tránh tối đa tình trạng sản phẩm nhái kém chất lượng, bạn có thể đặt mua các bột giặt và nước giặt dành cho bé tại Saigon-Gpdaily.com với hàng ngàn ưu đãi giá và chính sách giao hàng tận nơi nhanh chóng.