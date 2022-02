10 loại dầu thực vật nấu ăn tốt nhất cải thiện sức khỏe giá từ 40k

4.1. Dầu thực vật Tường An



Dầu thực vật có nguồn gốc tự nhiên mang các các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe con người. Xu hướng hiện nay của con người là sử dụng loại dầu này để bảo vệ tim mạch và ngăn ngừa các căn bệnh nguy hiểm khác



1. Dầu thực vật là gì?

Dầu thực vật là một nhóm các chất béo và chất dinh dưỡng tự nhiên có nguồn gốc từ một số loại hạt, ngũ cốc và trái cây. Không phải tất cả chúng đều tồn tại ở dạng lỏng trong điều kiện môi trường và chúng thường có màu vàng hoặc trắng trong. Đa số các loại dầu này đều có lợi cho sức khỏe con người và được sử dụng phổ biến cùng với thực phẩm.

1.1. Thành phần dầu thực vật gồm những gì?

Thành phần của loại dầu này chủ yếu là axit béo không no, vitamin E và các dưỡng chất tốt cho cơ thể. Cụ thể hơn nó bao gồm các hỗn hợp phức tạp của triacylglycerol với một lượng nhỏ diacylglycerol . Các thành phần nhỏ khác là tocopherols, phytosterol ester, omega 3,6,9, vitamin K …có vai trò vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ con người chữa bệnh, phòng ngừa bệnh và nâng cao sức khỏe.

1.2. Dầu thực vật được làm như thế nào?

Chủng loại dầu này chủ yếu được chiết xuất từ hạt, ngũ cốc, trái cây bằng cách sử dụng máy ép điện, máy ép tay hoặc các biện pháp tác động vật lý khác. Đầu ra của bước này là các tinh chất dầu tinh túy nhất, mang nhiều dưỡng chất và hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên để có được các sản phẩm hiện nay thì nhiều đơn vị thêm vào các công đoạn như loại bỏ tạp chất hoặc kết hợp với các hương vị để tăng vị thơm ngon.

Dầu thực vật có lợi ích gì với sức khỏe con người? (Nguồn: indiatimes.com)

2. Dầu thực vật có tốt không?

Nhìn chung dầu ăn nguồn gốc thực vật đều có lợi cho mọi lứa tuổi, tuy nhiên vào một số trường hợp nếu không sử dụng đúng cách thì có thể gây hại. Ví dụ nếu sử dụng để chiên rán nhiều lần ở nhiệt độ cao sẽ làm biến chất, hình thành hợp chất oxi hóa tạo độc cho con người. Thậm chí nếu hít quá nhiều khí cháy từ loại dầu này có thể gây viêm phổi, ung thư phổi.

Dầu thực vật có tốt không? (nguồn: toiimg.com)

3. Các loại dầu thực vật phổ biến hiện nay

3.1. Dầu đậu nành

Có thể nói đây là loại dầu quen thuộc nhất trong tủ bếp của mọi người dân Việt Nam. Được chiết xuất từ hạt đậu nành, loại dầu này cung cấp nhiều axit béo và hàm lượng khoáng chất, vitamin cao có đặc tính chống oxy hóa cực tốt. Ngoài ra, dầu đậu nành còn giúp tăng cường miễn dịch, chăm sóc mắt, chăm sóc da và giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim.

3.2. Dầu Oliu

Thuộc 4 loại dầu thực vật phổ biến nhất hiện nay, dầu ô liu là một loại dầu trái cây được ưa chuộng và sử dụng trong nhiều gia đình. Nếu bạn đang có chế độ ăn kiêng hoặc ăn chay thì đây chính là sản phẩm vô cùng phù hợp. Nó cung cấp nhiều axit béo và omega 3,6,9 chỉ có trong dầu cá giúp bạn luôn tràn đầy năng lượng mà không cần tiếp xúc với quá nhiều đạm.

Dầu oliu (nguồn: medscape.com)

3.3. Dầu cải

Được chiết xuất từ cây cải già, loại dầu này chứa axit béo, omega-6, axit oleic và axit linoleic giúp chống béo phì, kiểm soát bệnh tiểu đường, ngăn ngừa các triệu chứng của hội chứng tiền kinh nguyệt, tăng cường miễn dịch và hơn thế nữa.

3.4. Dầu mè

Là một trong các loại dầu thực vật tốt nhất hiện nay, dầu mè rất giàu khoáng chất như kẽm, đồng, canxi, magie; một loạt các chất béo không bão hòa đa, và tyrosine (axit amin). Nó giúp giảm viêm, tăng cường sức khỏe răng miệng và trao đổi chất. Hiện nay có rất nhiều loại dầu mè dành riêng cho bé ăn dặm, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

3.5. Dầu gấc

Với màu đỏ rực của gấc thì bạn đã biết dầu gấc có công dụng gì rồi chứ. Đây là một nguồn vitamin A siêu khủng cho bạn cải thiện thị lực và làm đẹp da. Ngoài ra trong dầu gấc còn chứa nhiều chất xơ và khoáng chất giúp hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch đáng kể.

3.6. Dầu dừa

Có thể bạn chưa biết dầu dừa giúp ngăn ngừa rụng tóc, lão hóa sớm và tăng cường khả năng miễn dịch. Dầu có thể được chiết xuất từ thịt cọ dừa hoặc từ cùi. Nó được sử dụng để nấu ăn, dưỡng da, vệ sinh răng miệng và kích thích mọc tóc. Hiện nay trên thị trường phân loại dầu dừa theo tỉ lệ nguyên chất cụ thể có loại tinh khiết, tinh chế, phân đoạn và hữu cơ.

Dầu dừa (nguồn: vtv.vn)

4. 10 thương hiệu dầu thực vật được yêu thích nhất

4.1. Dầu thực vật Tường An

Tường An đã là cái tên quen thuộc với không ít gia đình Việt Nam bởi các sản phẩm dầu ăn vô cùng tuyệt hảo. Dầu thực vật Tường An hoàn toàn chiết xuất từ thiên nhiên, được tinh luyện từ nguyên liệu qua chọn lọc kỹ càng giúp gìn giữ tinh hoa và nhiều chất dinh dưỡng. Sản phẩm cung cấp cho bạn vitamin A, vitamin D, E và axit béo không no omega 3, 6 cực tốt cho tim mạch.

Hiện một chai dầu chiết xuất thực vật Tường An có giá dao động khoảng 27.000đ đến 320.000đ.

4.2. Dầu ăn thượng hạng Neptune

Với sự kết hợp hài hòa của dầu đậu nành, dầu gạo và dầu hướng dương tinh luyện, dầu ăn thượng hạng Neptune Gold chai 1L giá 46.300đ sẽ cung cấp cho bạn và người thân nhiều dưỡng chất cho cơ thể khỏe mạnh cả ngày dài. Ngoài sở hữu hàm lượng lớn Omega 3, 6, 9 và Phytosterol thì dầu Neptune còn chứa dưỡng chất vàng Gamma Oryzanol được công nhận là thành phần vô cùng bổ ích cho sức khỏe con người. Bên cạnh đó sản phẩm còn cam kết giữ nguyên hương vị của món ăn, an toàn cho người dùng và dễ dàng sử dụng cũng như bảo quản.

Dầu ăn Neptune được nhiều nhà ưa chuộng (nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

4.3. Dầu hạt cải Simply

Được tinh luyện từ 100% hạt cải tự nhiên, dầu hạt cải Simply chai 1L mang đến sự an tâm về chất lượng. Đặc biệt loại dầu này có thể được sử dụng cho chiên, xào, trộn salad… nên bạn hoàn toàn có thể kết hợp với nhiều loại món ăn để làm tăng hương vị và cung cấp nhiều dinh dưỡng.

Hiện giá sản phẩm chai 1 lít chỉ 54.500đ.

4.4. Dầu thực vật tinh luyện Cái Lân

Với cách thành phần dưỡng chất đặc trưng của dầu olein, dầu đậu nành, este của polyglycerol và axit béo, sorbitan tristearat. Dầu chiết xuất thực vật thương hiệu Cái Lân là lựa chọn hoàn hảo cho các gia đình yêu thích sản phẩm nguồn gốc tự nhiên, không hóa chất và an toàn cho sức khỏe. Ngoài ra loại dầu này có thể sử dụng cho chiên rán, giúp các món ăn giòn rụm, dậy mùi thơm nhiều dinh dưỡng.

Hiện nay dầu tinh luyện Cái Lân chai 2L có giá 52.000đ.

4.5. Dầu ăn hạt cải Amphora

Dầu ăn hạt cải Amphora chai 1L hiện có giá 59.400đ. Với mỗi sản phẩm như vậy gia đình bạn có thể sử dụng phục vụ các món chiên rán, luộc, xào, các món trộn để làm dậy mùi hương và bổ sung dinh dưỡng. Được chiết xuất 100% từ tinh dầu cải, sản phẩm được chế biến theo quy trình tiêu chuẩn, cam kết an toàn vệ sinh thực phẩm và phù hợp với mọi gia đình.

4.6. Dầu ăn cao cấp Meizan Gold

Được cải tiến từ dầu chiết xuất thực vật cao cấp Meizan, dầu ăn cao cấp Meizan Gold chai 1L là sự kết hợp hoàn hảo của dầu đậu nành, dầu hướng dương tinh luyện, dầu Olein mang đến cho cơ thể các dưỡng chất cần thiết. Đây là một trong các nguồn cung cấp vitamin A palmitat, E, omega 3 cực lớn giúp tăng cường thị lực, chống oxy hóa và giảm thiểu mệt mỏi hiệu quả. Vì là dòng chịu nhiệt tốt nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm này cho chiên rán hoặc quay nóng.

Giá của một chai dầu ăn cao cấp Meizan Gold 1L chỉ có 37.900đ.

Meizan Gold tốt cho sức khỏe mọi nhà (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

4.7. Dầu Phộng Nguyên Chất Sống Sạch

Được sản xuất theo quy trình kỹ thuật của bộ Y tế, sản phẩm tự tin mang đến nguồn dinh dưỡng dồi dào cho các thành viên trong gia đình bạn. Với điểm bốc khói được đẩy lên tới 231 độ C, bạn hoàn toàn có thể an tâm sử dụng cho các món chiên rán, xào nấu mà không lo bị mất chất hoặc biến chất. Công dụng của loại dầu này với sức khỏe là đẩy lùi mỡ máu, giảm nguy cơ mắc các chứng bệnh về tim mạch, ung thư, điều hòa huyết áp và không gây béo phì.

Hiện chai dầu phộng nguyên chất Sống Sạch DP1000 chỉ có giá 149.500đ.

4.8. Dầu dừa tinh luyện Vietcoco

Thương hiệu này còn khá lạ lẫm với người dân Việt Nam tuy nhiên đây là một trong các sản phẩm dầu dừa chất lượng mà bạn nên thử. Được ép trực tiếp từ cơm dừa giàu dinh dưỡng, sản phẩm phù hợp với nhiều loại món ăn và đã được FDA công nhận là đạt chuẩn quy định về thực phẩm an toàn. Ngoài ra nó còn được chứng nhận bởi HACCP, GMP… và nhiều đặc điểm nổi bật khác.

Hiện sản phẩm dầu dừa tinh luyện Vietcoco chai 1L được bán với giá 48.000đ.

4.9. Dầu dừa hữu cơ ép lạnh Global Organics

Được sản xuất bằng phương thức ép lạnh giúp sản phẩm giữ nguyên độ tinh khiết và các dưỡng chất sẵn có. Sản phẩm được nhập khẩu từ Úc này có thể sử dụng cho các món ăn để làm tăng hương vị, bổ sung vitamin và cải thiện khẩu vị mỗi ngày. Ngoài ra, dầu dừa hữu cơ còn có chức năng phục vụ làm đẹp da, tẩy trang và dưỡng tóc cực tốt. Nhiều gia đình dự trữ khá nhiều sản phẩm này trong nhà để phục vụ nấu ăn và làm đẹp cho phụ nữ.

Hiện dầu dừa hữu cơ ép lạnh Global Organics lon 300g có giá 299.600đ.

4.10. Dầu hạt cải Ajinomoto

Vẫn là nguồn gốc từ hạt cải quen thuộc, sản phẩm dầu của Ajinomoto giúp bạn và người thân ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Ngoài ra sản phẩm còn là thành phần thiết yếu trong các thực đơn giảm cân của chị em. Cung cấp nhiều dưỡng chất tốt cho da và chức năng làm đẹp khác.

Hiện dầu hạt cải Ajinomoto chai 1kg có giá 101.400đ.

Dầu hạt cải mang hương vị thuần khiết (Nguồn: sendo.vn)

Nếu bạn đang cần tới các giải pháp giúp hạn chế chất béo có hại trong món ăn, tăng hương vị đồ ăn, cung cấp thêm dưỡng chất tự nhiên cho gia đình thì đây chính là sản phẩm phù hợp nhất. Hiện nay trên Saigon-Gpdaily đang cung cấp nhiều sản phẩm dầu thực vật chất lượng đến từ các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước. Khi mua sắm tại đây bạn có thể yên tâm và nguồn gốc xuất xứ cũng như giá cả phải chăng, giao vận tận nơi, giúp bạn tiết kiệm thời gian mua sắm mỗi ngày.