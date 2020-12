10 lỗi màn hình tivi Samsung và cách khắc phục tại nhà

Lỗi màn hình bị kéo hay co lại



Hình ảnh kém chất lượng, không có màu, không đúng màu, bị nhiễu, méo, mờ…là những dấu hiệu giúp bạn nhận biết chiếc tivi Samsung nhà bạn đã bị “bệnh” về màn hình và cần được sửa chữa ngay.



Thay vì mang đến các trung tâm bảo hành, nếu tự tin vào tay nghề của mình, mời bạn tham khảo cách tự sửa chữa các lỗi màn hình tivi Samsung tại nhà với bài viết dưới đây của Saigon-Gpdaily nhé.

1. Cách xác định lỗi màn hình tivi Samsung

Tivi vốn là đồ gia dụng quen thuộc không thể thiếu trong đời sống giải trí hằng ngày của nhiều gia đình Việt. Các thương hiệu tivi nổi tiếng từ lâu đã có mặt trên thị trường Việt Nam đến nay lại tạo sức hút với sự ra đời nhiều mẫu mã, tính năng độc đáo. Khách hàng có thể chọn mua sản phẩm tivi Samsung chính phiên bản mới nhất để sử dụng đến vài năm, chục năm. Và trong khoảng thời gian đó, không ít lần tivi đã gặp sự cố hỏng hóc, đặc biệt là lỗi màn hình tivi Samsung trở nên phổ biến hơn bao giờ hết.

Nhưng, trước khi sửa chữa, hãy đảm bảo tivi nhà bạn đã “đổ bệnh” rồi. Bạn có thể nhận biết qua các dấu hiệu bất thường trên màn hình như: màu sắc không còn đúng, hình ảnh bị nhiễu, méo, mờ, màn hình không có tín hiệu hoặc bị sọc ngang/dọc.

Tivi Samsung bị sọc dọc, tín hiệu kém (Nguồn: baohanhtivisamsung.vn)

Nặng hơn thì màn hình sẽ bị giật, lắc, mất khung hình, không lên hình, lệch hình với tiếng. Những dấu hiệu trên báo bạn cần kiểm tra và sửa chữa ngay. Trong trường hợp tivi nhà bạn bị nhòe hình, hãy áp dụng khắc phục tivi LED bị nhòe hình ngay tại nhà trước khi mang đi sửa.

2. Tìm nguyên nhân gây ra lỗi màn hình Samsung

Đây là bước thứ 2 mà bạn không thể bỏ qua. Việc tìm ra nguyên nhân gây nên tivi Samsung bị lỗi màn hình giúp bạn tìm được giải pháp nhanh chóng và chính xác. Đối với tivi, vấn đề bị lỗi màn hình có thể xuất phát từ nguyên nhân: tín hiệu kém, anten chưa đúng hướng hoặc cài đặt ban đầu, đầu dây cắm AV bị lỏng lẻo, lỗi phần mềm, lỗi mạng. Hay đơn giản có thể đến từ việc thói quen sử dụng chưa đúng của người dùng, vị trí đặt không hợp lý.

3. Cách kiểm tra và khắc phục

Sau khi đã tìm được nguyên nhân gây ra lỗi, bạn hãy bắt đầu từ chính vị trí mà bạn tìm ra. Ví dụ: chỉnh lại nguồn tín hiệu vào, kiểm tra các đầu cắm điện nguồn đã chắc chắn và đúng với thiết kế ban đầu chưa, đầu thu đầu phát đã được kết nối và đúng chức năng chưa. Cụ thể hơn thì có thể phải bấm vào cài đặt lại một số chế độ để khắc phục được tivi Samsung lỗi màn hình.

4. 10 lỗi màn hình ở tivi Samsung và cách khắc phục

Lỗi chất lượng hình ảnh kém

Nguyên nhân có thể do nguồn vào và tín hiệu truyền hình bị kém. Bạn có thể khắc phục bằng cách kiểm tra hình ảnh xem đã hiển thị đúng chưa, chuyển các kênh khác xem hình ảnh có bị sai lệch không. Bạn bấm Menu → Hỗ trợ → Tự chuẩn đoán → Kiểm tra hình ảnh. Nếu đúng là bị lỗi thì hãy xem lại dây nguồn vào đã cắm đúng chưa, chỉnh lại anten đúng vị trí.

Tivi bị lỗi màn hình lên hình ảnh kém chất lượng (Nguồn: baohanhtivi.net.vn)

Lỗi hình ảnh bị nhiễu, méo

Nguyên nhân gây nên hiện tượng này là có thể là do trong quá trình nén video, hình ảnh đã bị méo, chạy nhanh hoặc chậm hơn so với tiếng. Hoặc có thể do mức tín hiệu kém gây ảnh hưởng chất lượng hình ảnh. Ngoài ra, nếu đặt tivi gần các thiết bị như điện thoại, tủ lạnh, máy giặt sẽ gây nhiễm từ và nhiễu hình ảnh.

Cách khắc phục là hãy đặt tivi ở vị trí xa nhất có thể các thiết bị, vật dụng điện tử khác trong nhà. Kiểm tra lại tín hiệu wifi, LAN để đảm bảo nguồn cấp vào đủ “khỏe”.

Lỗi màn hình không có màu

Đây là lỗi màn hình tivi Samsung khá phổ biến. Dấu hiệu nhận thấy là tivi chỉ hiển thị được 2 màu đen trắng. Nguyên nhân có thể là do tivi đã bị đặt sai hệ màu. Hỏng IC cũng là một nguyên nhân gây nên. Hoặc do tivi đã quá cũ, người dùng không vệ sinh sạch sẽ, bụi bẩn làm hư hỏng linh kiện bên trong.

Để khắc phục bạn nên tiến hình vệ sinh tivi sạch sẽ hơn và đây cũng là cách làm đơn giản giúp tăng tuổi thọ của tivi. Ngoài ra, bấm Tùy chỉnh hình ảnh trên điều khiển bằng cách: bấm Options → Hình ảnh → màn hình xuất hiện bấm Đồng ý. Sau đó, tắt tivi tầm 2 phút. Khi bật lên nếu vẫn bị mất màu thì bạn nên cập nhật lại phần mềm.

Lỗi màn hình bị kéo hay co lại

Tivi bị co hình ảnh không vừa màn hình (Nguồn: thosuadientudienlanh.com)

Khi đó bạn sẽ thấy hình ảnh không được hiển thị đầy đủ trên màn hình hoặc bị phóng to khiến hình ảnh không đầy đủ. Nguyên nhân có thể là do một số kênh hoặc bộ phim HD hiển thị với tỉ lệ 4:3. Nếu gặp tivi Samsung lỗi màn hình này, hãy điều chỉnh các tùy chọn về kích thước hình ảnh trên tivi. Chọn chế độ vừa màn hình.

Lỗi màn hình bị sọc ngang/dọc

Nguyên nhân là do đứt mạch in từ sau IC Drive điều khiển đường dọc và đường ngang của màn hình đến màn hình. Cách khắc phục tùy mức độ lỗi nặng/nhẹ khác nhau:

Nếu bị đứt bẹ cáp thì thay mới bằng cách dùng máy ép gắn bẹ cáp vào panel màn hình cho chắc chắn

Nếu bị đứt bên trong tấm LCD Panel hay đứt mạch ở ngay sau IC Driver thì việc nối lại vô cùng phức tạp. Bạn nên đến các trung tâm bảo hành để có đủ linh kiện sửa chữa.

Lỗi màn hình không có hình ảnh

Đây là lỗi tivi Samsung không lên hình mà nhiều người dùng đã phản ánh. Nguyên nhân có thể là do tivi chưa được bật, đầu nối các thiết bị bị lỏng lẻo, ráp nối các đầu thu đầu ra bị sai so với thiết kế ban đầu. Lúc này:

Tháo và lắp lại các kết nối vào tivi và thiết bị ngoại vi

Thiết lập ngõ ra phù hợp với ngõ vào. Ví dụ, ở ngõ vào HDMI thì phải đảm bảo đầu bên kia phải được cắm vào ngõ ra HDMI

Khởi động lại tivi

Lỗi màn hình không có tín hiệu vào

Khi tivi không có tín hiệu vào ở màn hình có thể do kết nối giữa anten và đầu thi hoặc giữa tivi với đầu thu bị lỏng lẻo hoặc chưa kết nối. Chảo hoặc anten đã bị thay đổi vị trí, dây cáp có vấn đề, wifi, LAN bị yếu.

Cách khắc phục tivi Samsung bị lỗi màn hình này khá đơn giản: kiểm tra nguồn, đảm bảo tivi đã được bật. Nếu tivi đã được bật mà vẫn không có tín hiệu thì hãy kiểm tra đầu game, DVD đã kết nối với tivi chưa. Ngoài ra, kiểm tra đầu nối HDMI đã được kết nối đúng chưa. Đặt lại vị trí ăng ten hoặc chảo nếu đã bị đặt sai vị trí ban đầu. Hoặc tham khảo thêm cách kết nối wifi cho tivi Samsung nhanh chóng khi mạng yếu giúp bạn tự khắc phục ngay tại nhà.

Lỗi màn hình tivi bị trắng và không có hình

Tivi bị trắng và không có hình (Nguồn: youtube.com)

Nguyên nhân là do hỏng mạch LVDS gắn với đèn hình. Dường như chúng ta khó có thể tự sửa chữa được lỗi này. Do đó, để khắc phục lỗi màn hình tivi Samsung này thì bạn nên tìm hiểu thêm thông tin về chính sách bảo hành và mang đến trung tâm bảo hành chính hãng.

Lỗi tivi tự động chuyển hình ảnh về cài đặt mặc định

Dấu hiệu nhận thấy là xem được 1 lúc thì thấy có phát quảng cáo Samsung. Đã tắt đi bật lại vẫn không hết. Nguyên nhân là do tivi đang được để ở chế độ trưng bày. Để điều chỉnh, bạn bấm vào Menu trên điều khiển → Hệ thống → Thiết lập/Plug&play → Nhập mã pin là 4 số 0 → Chọn ngôn ngữ, dò kênh và chọn chế độ tại nhà. Sau khi hoàn tất tivi sẽ trở lại bình thường.

Lỗi hình ảnh bị mờ, không rõ 3D

Có thể là do bạn chưa bật đúng chế độ 3D hoặc chưa đồng bộ kính 3D với tivi nên hình ảnh bị mờ dù đã đeo kính nên dễ lầm tưởng lỗi tivi Samsung không lên hình như ý. Cách khắc phục là hãy kết nối lại kính 3D với tivi. Nếu do bạn chưa bật đúng chế độ 3D thì hãy xem lại và điều chỉnh nhé.

Trên đây là cách sửa chữa tại nhà tình trạng màn hình tivi Samsung bị lỗi thường gặp. Hi vọng với các cách khắc phục lỗi màn hình tivi Samsung đã nêu trên sẽ giúp bạn tiết kiệm được khoản tiền đi sửa chữa và yên tâm hơn với lượng kiến thức đủ để chọn mua tivi chính hãng từ các thương hiệu uy tín.