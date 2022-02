10 món ăn nhất định phải thử khi đi du lịch Hội An

Nếu ghé thăm Hội An, mà không thưởng ẩm thực nơi đây thì quả là đáng tiếc. Hoàn thành danh sách 10 món ngon Hội An nhất định phải thử, chuyến du lịch của bạn sẽ trở thành chuyến đi đáng nhớ của năm.



Hội An – một thành phố xinh đẹp của Việt Nam – không chỉ được biết đến với những khu phố cổ thơ mộng cùng những lễ hội văn hóa đặc sắc mà còn được biết tới như một thánh địa ẩm thực. Những du khách trong và ngoài nước cũng thừa nhận rằng, Hội An đã níu chân họ bởi những món ăn ngon không thể chối từ. Nếu có cơ hội, nhất định bạn nên thử 10 món ngon Hội An sau đây, để chuyến đi của bạn thêm phần thú vị và khó phai.

1. Cao lầu

Nhắc đến món ngon Hội An, chúng ta không thể bỏ qua Cao lầu – một món ăn bạn có thể gặp khắp mọi nơi khi lang thang ở Hội An. Du khách lần đầu nhìn thấy Cao lầu, sẽ có liên tưởng đến món mì Quảng bởi cùng có sợi mì vàng. Tuy nhiên, Cao lầu đặc biệt rất ít nước dùng, ăn kèm các loại rau sống với tôm, thịt.

Nếu tìm hiểu sâu hơn, món ngon ở Hội An này nổi tiếng bởi sợi mì được làm từ loại gạo thơm ngâm trong nước trở nên có độ giòn, dẻo và khô nhất định, khi ăn cảm thấy sừn sựt rất thú vị, hòa quyện cùng rau tươi xanh và thịt tôm tạo nên một hương vị đủ đầy khó quên.

Tô Cao lầu thơm ngon khiến du khách khó lòng cưỡng lại. (Nguồn: Chiecthiavang)

2. Cơm gà

Người Việt Nam chắc hẳn không còn xa lạ gì với món ẩm thực ngon miệng này. Nhưng nếu có dịp đến thăm “Venice của Việt Nam”, bạn nhất định phải nếm qua món ăn ngon tuyệt vời này.

Thịt gà vàng ươm ăn kèm gạo tẻ thơm và rau xanh. Nguồn: innotour.vn

Gà được lựa chọn làm món ăn này phải là gà thả vườn, đẻ một lứa để đảm bảo độ chắc, thơm dai và hương vị đậm đà của thịt. Gạo tẻ thơm nấu lên, ăn kèm cùng thịt gà và các loại rau thơm giúp du khách tiếp thêm được rất nhiều năng lượng cho các hoạt động tiếp theo của mình ở phố cổ. Chính nhờ vậy, cơm gà xứng đáng trở thành một trong các món ăn ngon-bổ-dinh dưỡng ở Hội An.

3. Bánh mì

Du khách nước ngoài đến Việt Nam luôn dành hết lời khen ngợi cho món ăn sáng tạo độc đáo của người Việt: bánh mì. Và bánh mì được nhắc đến không chỉ là một món ăn ngon ở Hội An mà trở thành một món ăn nổi tiếng toàn thế giới mà bất cứ du khách nào cũng mong muốn được thử khi du lịch tại đây. Thậm chí nhiều tour du lịch Hội An đã bổ sung những địa điểm bán bánh mì nổi tiếng ở Hội An như Madam Khánh vào lịch trình của mình.

Bánh mì là một trong các món nhất định phải thử khi du lịch Hội An. (Nguồn: jamja.vn)

Cũng như cơm gà, ổ bánh mì đầy đủ thịt, rau xanh, quyệt với chút “sốt đặc biệt” sẽ cung cấp cho một năng lượng tràn trề để khám phá những điều tuyệt vời ở Hội An. Hơn nữa, bánh mì Hội An không chỉ dừng lại ở một loại nhân thịt mà có hàng chục loại nhân khác nhau và thường được chọn lọc, làm một cách rất tỉ mỉ, tạo nên sự phong phú đa dạng cho du khách dễ dàng lựa chọn.

4. Mì sứa

Là một biến thể của mì Quảng vào tầm độ tháng 3, mì sứa trở thành một cực phẩm nhất định du khách phải thử nếu du lịch trong khoảng thời gian này. Thay vì dùng thịt người ta dùng sứa để làm nguyên liệu trộn cùng mì Quảng và các nguyên liệu khác, tạo nên món mì sứa đặc biệt.

Một trong các món vặt ngon miệng nhất tại Hội An tầm tháng 3 chính là mì sứa. (Nguồn: Youtube.com)

Sứa bắt về được làm sạch, xắt nhỏ trộn cùng những sợi mì vàng, tôm, đậu phộng và các gia vị khác. Vắt thêm chút chanh, ăn kèm bánh tráng giòn rụm, nhắm mắt đã thấy mùa hè tan trong miệng mình rồi. Vừa chèo ghe, vừa thưởng thức một trong những món ăn ngon ở Hội An, còn gì tuyệt vời hơn phải không nào?

5. Xôi bánh dày

Bánh dày là một món ăn truyền thống của người Việt Nam thường được ăn kèm chả lụa, nhưng ở Hội An, món ăn này được ăn kèm cùng xôi. Xôi bánh dày ở đây rất đặc biệt và chỉ xuất hiện vào những ngày mùa đông.

Gánh xôi bánh dày làm ấm lòng du khách những ngày đông. (Nguồn: Hoianworldheritage.org.vn)

Điều thú vị của món xôi bánh dày chính là cách tạo ra những thanh xôi ăn kèm với bánh dày. Gạo nếp ngâm chút muối để qua đêm, vớt ra ráo nước rồi hấp chín. Sau đó, rưới thêm chút dầu hoặc nước cốt dừa và nhào nặn thật nhuyễn thành những khối xôi có hình trụ dài. Người bán hàng sẽ khéo léo cắt thành những thanh xôi có độ dài vừa phải, rồi kẹp giữa những chiếc bánh dày nhân đậu xanh dẻo bở, gói trong những miếng lá chuối tươi non. Giữa khí trời se lạnh, trong tay một gói xôi ấm nóng thì còn gì hạnh phúc bằng, đúng không?

6. Thịt xiên nướng

Những que thịt vàng ươm tỏa mùi ngây ngất trên những bếp than hồng đã trở thành món ngon ở Hội An không thể bỏ qua của du khách.

Thịt xiên nướng không thể vắng mặt trong danh sách các món ăn vặt ở Hội An (Nguồn: Internet).

Kèm với chút rau thơm, khế chua, chuối chát, thịt nướng quấn trong bánh ướt, bánh đa mỏng, chấm với nước sốt được chế biến đặc biệt khiến thực khách ăn hoài không chán. Xiên thịt nướng hấp dẫn thơm lừng kèm một ly nước Mót khiến không du khách nào có thể cưỡng lại được.

7. Bánh bèo

Bánh bèo Hội An gồm hai phần: phần bánh và phần nhân. Phần bánh làm từ bột gạo. Nhân bánh bèo thường làm từ các nguyên liệu chính là tôm và thịt. Bánh bèo được đổ trong các chén nhỏ. Người ta thường ăn trực tiếp trong các chén nhỏ mà không cần lấy ra. Khi khách đến ăn, người bán sẽ cho phần nhân vào giữa từng chén bánh nhỏ. Ngoài nhân, nhiều nơi còn cho thơm ít mỡ hành, bánh mì khô thái sợi dài.

Những chén bánh bèo Hội An nhỏ xinh thơm lừng Nguồn: trover.com

Vị đậm đà béo béo, bùi bùi của phần nhân tôm thịt, vị thanh mát của lớp bột gạo trắng mịn, vị mặn mòi của nước mắm…tất cả hòa quyện tạo nên món bánh bèo Hội An trứ danh mà ai ghé ngang nơi này nhất định cũng phải thưởng thức.

8. Hoành thánh

Hoành thánh Hội An có 3 loại gồm súp, chiên và mì. Là một ăn xuất phát từ Trung Hoa, nhưng khi vào Hội An, hoành thánh đã được biến tấu cho phù hợp với khẩu vị của người Việt.

Đĩa hoành thánh chiên giòn rụm hấp dẫn du khách. (Nguồn: blogamthuc.com)

Bột làm hoành thánh phải được nhào kỹ cho đến khi có độ dai nhất định, được cán mỏng và cắt miếng vuông vức màu vàng ươm bắt mắt. Sau đó, có thể chiên ăn kèm với thịt và nước sốt, hoặc có thể gói thành những viên hoành thánh nấu thành súp hoặc ăn kèm với mì.

9. Bánh xèo

Nếu du khách ghé thăm Hội An vào mùa lạnh thì quả là khoảng thời gian lý tưởng để thưởng thức đặc sản bánh xèo nơi đây.

Bánh xèo Hội An – ăn một lần thương nhớ cả đời. (Nguồn: kenh14)

Khác với bánh xèo miền Nam, bánh xèo Hội An là loại bánh nhỏ, du khách có thể ăn nhiều cái. Bột pha sẵn, đổ vào lòng chảo kêu “xèo xèo”, thêm chút tôm, thịt, đậu xanh và giá tươi ăn kèm với rau và nước chấm đặc biệt. Nước chấm được tạo thành từ nước tương trộn với gan heo, mè, đậu phộng xay nhuyễn, sau đó dùng dầu tô chín và pha thêm ít bột gạo, gia vị.

10. Bánh đập hến xào

Không thể thiếu đặc sản bánh đập hến xào. (Nguồn: Chudu24.com)

Sự kết hợp của bánh đập và hến xào tạo nên một ấn tượng khó phai trong lòng du khách khi dừng chân ở Hội An. Hến xào đủ chín để giữ được độ ngọt, mềm và không bị teo lại. Bánh đập được lựa chọn kỹ càng, với đủ lớp bánh tráng mỏng và bánh ướt. Vị ngọt nhẹ của bánh đập cùng với vị mằn mặn của hến xào, thêm chút nước chấm cay cay, khiến món ngon Hội An này tuy đơn giản nhưng không kém phần ngon miệng.

Mỗi vùng đất đều để lại ấn tượng trong tâm trí du khách về cảnh đẹp, về con người và đặc biệt là ẩm thực. Vì vậy nếu có cơ hội, bạn nhất định nên thưởng thức hết 10 món trên đây, để lưu giữ những giây phút, khoảnh khắc tuyệt vời của một chuyến du lịch Hội An đáng nhớ. Chúc các bạn một chuyến du lịch trải nghiệm trong nước thật thú vị và đừng quên chia sẻ với Saigon-Gpdaily nhé!