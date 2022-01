10 món ngon Hội An nhất định phải thử

Cùng điểm qua 10 món ngon Hội An nức tiếng cả nước bạn chắc chắn sẽ muốn sắp xếp ngay một chuyến du lịch đến với vùng đất con người nơi đây.



Hội An vốn là một hương cảng quốc tế sầm uất của Việt Nam nơi thuyền buôn Nhật Bản, Trung Quốc và phương Tây gặp gỡ trong suốt hai thế kỷ 17, 18. Bởi vậy ẩm thực nơi đây vừa đậm nét truyền thống, mang dấu ấn đặc sắc của miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung vừa có sự học hỏi giao thoa của ẩm thực thế giới, tạo nên dấu ấn độc đáo mà không nơi nào có được. Những món ngon ở Hội An nức tiếng đến mức đã nhiều lần được báo chí quốc tế ca ngợi, được du khách đánh giá bằng những lời khen có cánh và là một trong những lý do chính để họ quay lại thêm nhiều lần nữa.

Hội An có nhiều nhà hàng sang trọng với đủ loại món Á – Âu nhưng để thưởng thức đặc sản ngon nhất và chuẩn vị nhất khi du lịch Hội An, bạn nên đi dạo quanh phố cổ, tạt vào những hàng quán lâu năm có tiếng bên đường hay những gánh hàng rong nhỏ bởi các món ăn ngon ở Hội An thường được nấu bởi các công thức “cha truyền con nối” vô cùng bí mật, rất khó để bắt chước. Sau đây là 10 món ngon Hội An có tiếng nhất mà bạn không thể bỏ qua.

1. Cao lầu

Cao lầu xuất hiện ở Hội An từ thế kỉ 17, chịu nhiều ảnh hưởng của ẩm thực Trung Hoa. Đây là một loại mì đặc biệt với sợi mì chế biến công phu tạo nên màu vàng đặc trưng và độ dày, giai. Khi khách gọi món, người chủ tiệm ăn sẽ cho một ít giá trần dưới đáy bát rồi lần lượt xếp sợi mì, thịt xá xíu, bì lợn chiên giòn, rau sống lên trên tạo nên màu sắc hài hòa bắt mắt. Cao lầu sử dụng ít nước dùng, có cách ăn vừa giống mì Quảng vừa làm liên tưởng đến mì Udon của Nhật. Sợi mì sần sật, xá xíu béo thơm, bì lợn giòn, nước dùng ngọt vừa phải kết hợp với vị chua, cay, đắng, chát, ngọt của gia vị và rau sống giúp cao lầu để lại hương vị khó quên trong lòng thực khách.

Cao lầu là một trong những món ăn ngon ở Hội An không thể bỏ qua. (Nguồn: Internet)

Hai địa chỉ nổi tiếng về cao lầu ở Hội An bạn có thể tham khảo là số 26 Thái Phiên và 87 Trần Phú.

2. Cơm gà

Không như cao lầu chỉ có một vài nơi sản xuất với công thức bí mật rồi phân phối ra toàn thành phố, cơm gà là món phổ biến và có mặt khắp mọi nơi tại phố cổ Hội An. Cơm gà Hội An nghe tên thì đơn giản nhưng có cách chế biến công phu và hương vị riêng biệt.

Gạo để nấu cơm phải là gạo tẻ cũ để ít nhất 1 năm, gạo được ngâm nghệ, ướp gia vị, nấu chung với nước luộc gà, lá dứa bằng bếp củi để tạo nên màu vàng ươm bắt mắt và mùi hương thanh tao dân dã. Gà lấy thịt phải là gà mái đẻ một lứa, nuôi thả nên thịt vừa trắng thơm vừa ngọt dai ngon miệng.

Khi bày ra đĩa, cơm được đơm một lượng vừa phải chính giữa, phủ lên trên là thịt gà luộc xé sợi, người chủ rưới thêm một chút nước dùng lên đĩa cơm rồi đem ra phục vụ thực khách cùng với nộm đu đủ, canh và rau sống. Không quá lời khi nói rằng cơm gà là món ăn biểu tượng nhắc là nhớ trong vô vàn các món ăn ngon ở Hội An. Dù cho du khách từ các tour du lịch Hội An hay tự túc đều phải ghé ăn cơm gà một lần khi đến với nơi đây

Cơm gà bà Buội – thương hiệu cơm gà nổi tiếng nhất Hội An. (Nguồn: vietnamtravel.guide)

Cơm gà ở Hội An nổi tiếng nhất là cơm gà bà Buội số 22 Phan Chu Trinh, cơm gà bà Nga số 8 Phan Chu Trinh.

3. Bánh mì Hội An

Hẳn ai cũng biết rằng những năm gần đây bánh mì Việt Nam luôn lọt top những món ăn vặt ngon nhất thế giới. Khi du lịch thế giới, đâu đó bạn sẽ bắt gặp hình ảnh ổ bánh mì Việt Nam. Vậy nếu tìm kiếm trên internet “bánh mì ngon nhất Việt Nam” thì sao? Chắc chắn kết quả hiện ra sẽ là bánh mì Hội An! Bánh mì ở đây ngon đến nỗi tại các quán nổi tiếng như bánh mì Phượng, bánh mì Madame Khánh lúc nào cũng có hàng dài người xếp hàng đợi mua. Trên các website du lịch hay mạng xã hội thế giới như TripAdvisor, Foursquare, bánh mì Hội An đã giành được hàng ngàn lời khen tặng.

Thực đơn của bánh mì Hội An vô cùng phong phú với hàng chục loại nhân: chả, trứng, giò, lạp xưởng, các loại thịt luộc rán, jambon, pate, xúc xích, phô mai, thịt xông khói và đương nhiên không thể bỏ qua các loại sốt, mayonnaise, tương cà, tương ớt, nộm đu đủ, dưa chuột thái lát đã đem lại hương vị và ấn tượng khó phai trong lòng du khách.

Bánh mì Phượng hấp dẫn làm nên thương hiệu cho bánh mì. (Nguồn: Internet)

4. Mì Quảng

Mì Quảng gồm sợi mì gạo to bản, tôm, thịt nướng, trứng, bánh tráng nướng giòn, một chút nước dùng và rau sống. Bạn nên trộn đều tất cả các thành phần để tạo nên hương vị cộng hưởng, hòa quyện. Khi đó sợi mì vừa mềm ướt thấm gia vị nhưng vẫn dai dai, ăn rất ngon.

Điểm đặc biệt của Mì Quảng là ở nước dùng, nước dùng của mì không ninh từ xương như thông thường mà gồm nhân tôm, thịt heo, thịt gà, cà chua và dứa tạo nên vị ngọt, chua chua, thanh mát. Rau sống ở đây cũng có nét riêng khi có cả những loại mang vị đắng, chát nhưng không hề khó ăn.

Cách trình bày hấp dẫn du khách của mì Quảng Hội An. (Nguồn: Internet)

5. Bánh đập, hến xào

Đây cũng là một món ăn ngon độc đáo riêng có cái tên rất lạ của bánh đập lại xuất phát rất đơn giản từ thao tác làm bánh: người thợ xếp những lớp bánh tráng khô giòn xen kẽ giữa những lớp bánh ướt rồi đập nhẹ để bánh xẹp xuống tạo độ kết dính. Bánh đập thường được ăn kèm với hến xào. Hến được sơ chế sạch và xay hoặc thái thật nhỏ rồi xào chung với ớt, hành tây tạo vị bùi, béo, cay cay rất hấp dẫn.

Bánh đập, hến xào là một món ngon Hội An độc đáo, lạ miệng. (Nguồn: chudu24.com)

6. Bánh bao, bánh vạc

Bánh bao, bánh vạc là hai loại bánh khác nhau nhưng thường được bày chung một đĩa. Hai loại bánh này có đặc điểm chung là khá nhỏ, vừa miệng ăn, hình thức đẹp mắt giống như hoa hồng bạch với lớp bột trắng, trong, mềm mại phủ bên ngoài và lớp nhân đỏ hồng bằng thịt tôm lấp ló. Bởi vậy hai loại bánh này còn được du khách phương Tây ưu ái gọi là bánh hoa hồng, là một trong những món ăn ngon ở Hội An đem lại ấn tượng đẹp đẽ nhất.

Điểm khác biệt cơ bản giữa hai loại bánh này nằm ở nguyên liệu. Bánh bao làm từ gạo tẻ, tôm tươi xay nhuyễn trộn với muối, tiêu, hành và các loại gia vị khác. Bánh vạc thì nhiều thành phần hơn khi có thêm mộc nhĩ, giá, thịt lợn, hành lá.

Vẻ ngon mắt của bánh bao , bánh vạc Hội An. (Nguồn: lh3.googleusercontent.com)

7. Bánh ướt thịt nướng

Thịt nướng ở Hội An thường bán bởi các xe kéo nhỏ dọc bờ sông Hoài. Thịt đã được tẩm ướp gia vị sẵn xiên vào các que tre dài, chỉ đợi khách đến mua là sẽ nướng trên bếp than hoa rồi phục vụ nóng.

Món ăn ngon ở Hội An này ăn theo kiểu cuốn chấm. Trên chiếc bàn nhỏ, thịt nướng nóng hổi được dọn ra cùng đĩa bánh tráng ướt, rau sống và bát nước chấm pha chế cầu kỳ theo công thức riêng. Thực khách cuốn thịt trong bánh ướt, thêm chút rau xanh, chấm vừa phải theo khẩu vị mặn nhạt, không khí mát mẻ ven sông cùng hương vị ngon miệng khiến ta ăn rồi lại muốn ăn nữa, ăn mãi.

Dọc bờ sông Hoài từ 15h đến 21h luôn đông đúc các xe bán bánh ướt thịt nướng nóng hổi và thực khách thưởng thức. (Nguồn: media.depplus.vn)

8. Bánh bèo chén

Bánh bèo chén là một món ngon Hội An thu hút rất đông thực khách vào các buổi chiều. Nước bột gạo xay nhuyễn sánh mịn được hấp trong các chén nhỏ có màu trắng mềm mịn. Bên trên lớp bột người bán cho thêm phần nhân từ thịt tôm, lợn xắt nhỏ xào lá hành vừa ăn trông vô cùng bắt mắt.

Điểm độc đáo của món ăn nằm ở cách ăn bánh. Bánh bèo ăn đúng kiểu Hội An không phải bằng đũa hay thìa mà bằng những thanh tre vót vát theo hình lưỡi dao. Chính cách ăn lạ lùng, thú vị này này đã thu hút được sự tò mò của nhiều du khách, góp phần vào sự đắt hàng của các quán ăn vặt nơi đây.

Bánh bèo chén thu hút thực khách với vẻ nhỏ nhắn, xinh xắn. (Nguồn: cdn.pose.com.vn)

9. Chè bắp

Chè bắp hay chè ngô theo tiếng miền Bắc là món tráng miệng mát lành. Chè nấu từ bột năng và ngô tẻ, thêm nước cốt dừa, dừa sợi. Vị ngon của chè đem lại từ ngô non mới bẻ, nấu kỹ, mềm, dẻo, thơm thanh tao. Ngoài chè bắp Hội An cũng có nhiều loại chè hấp dẫn khác như chè bưởi, đậu ván, đậu đỏ…

Chè bắp thanh mát là món giải nhiệt quen thuộc ở Hội An. (Nguồn: Internet)

10. Bánh tổ Quảng Nam

Đây là loại bánh nên mua làm quà khi đến Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung. Bánh tổ là loại bánh truyền thống luôn có trong các dịp cúng, lễ, Tết… ở nơi đây. Bánh được làm từ bột nếp và đường mía, gói bằng lá chuối có vị thanh ngọt.

Bánh tổ Quảng Nam là món quà du lịch ý nghĩa, dân dã khi du khách có dịp ghé thăm và thưởng thức. (Nguồn: kienthuc.net.vn)

10 món ăn trên chỉ là số ít trong vô vàn các món ngon Hội An mà các bạn có thể thưởng thức khi đến với nơi đây. Mỗi món ăn đều được người dân Hội An chăm chỉ, tỉ mỉ làm ra với cái tâm, cái tài, cái hồn quê mộc mạc. Chắc chắn đến với Hội An bạn sẽ phải lòng con người và ẩm thực, lưu luyến không nỡ về.