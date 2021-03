10 quạt sưởi phòng ngủ tốt nhất nhanh ấm tiết kiệm điện giá từ 500k

Phải lựa chọn quạt sưởi phòng ngủ loại nào tốt giữa quá nhiều lựa chọn là quyết định vô cùng khó khăn. Những gợi ý sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về từng sản phẩm trước khi lựa chọn theo nhu cầu.



1. Quạt sưởi Nova HR1808

Với thiết kế hình thú vô cùng đáng yêu cùng chức năng hoạt động ấn tượng, khi tìm kiếm quạt sưởi phòng ngủ loại nào tốt thì không thể thiếu cái tên quạt sưởi hình thú 2 chế độ quạt nóng và mát Nova HR1808. Quạt được thiết kế hình thú dễ thương cùng kích thước nhỏ gọn, dễ di chuyển đặc biệt phù hợp với những gia đình có trẻ nhỏ. Không chỉ vậy, chiếc quạt sưởi đáng yêu này còn sở hữu công nghệ quạt 2 chiều nóng và mát cho phép bạn sử dụng quanh năm, bất kể thời tiết giúp tiết kiệm chi phí cho gia đình bạn. Tham khảo và sở hữu ngay chiếc quạt này với mức giá chỉ 299.000 VNĐ.

Thiết kế đáng yêu cùng màng chắn an toàn cho chiếc quạt sưởi phòng ngủ (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2. SATO ST-QS2B(T)

Công nghệ sưởi ấm bằng đèn hồng ngoại không gây khô da, khó chịu là một trong những điểm cộng rất lớn của quạt sưởi điện SATO ST-QS2B(T) trước thị trường quạt sưởi vô cùng đa dạng và phong phú. Cùng với đó, thiết kế thanh nhã cùng núm điều chỉnh nhiệt độ cho phép bạn dễ dàng điều chỉnh công suất hoạt động từ 400- 800W phù hợp với nhu cầu của mỗi người. Chế độ đặc biệt an toàn với người sử dụng cùng thiết kế màng chắn cách nhiệt đặc phòng chống cháy nổ phù hợp với mọi gia đình, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ. Sản phẩm hiện đang được phân phối với mức giá 520.000 VNĐ.

SATO ST-QS2B(T) (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

3. Quạt sưởi gốm Ceramic FujiE CH-202

Với công nghệ sưởi gốm PTC hiện đại nhất hiện nay, quạt sưởi gốm Ceramic FujiE CH-202 giúp tăng nhanh thời gian làm ấm phòng cũng như giúp nhiệt năng tỏa đều khắp phòng hơn. Chiếc quạt sưởi đặc biệt gây ấn tượng với khả năng làm ấm phòng chỉ trong 5 giây mà không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào, hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn một giấc ngủ thoải mái, êm ái nhất. Sở hữu ngay sản phẩm với mức giá cực ưu đãi chỉ 399.000 VNĐ.

Ceramic FujiE CH-202 (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

4. Kymito KS-1201

Khi đánh giá quạt sưởi phòng ngủ loại nào tốt thì công nghệ sưởi là yếu tố đầu tiên ai cũng để tâm đến. Với công nghệ sưởi từ khí halogen, chiếc quạt sưởi halogen Kymito KS-1201 giúp làm ấm nhanh chóng mà không gây bất kỳ một kích ứng nào cho da. Cùng với đó, lớp bảo vệ và hệ thống tự ngắt khi đổ cũng giúp đảm bảo an toàn tối đa cho phòng ngủ, giúp bạn không cần lo lắng những sự cố bất ngờ có thể xảy ra khi bạn đã ngon giấc. Chiếc quạt sưởi tiện ích này đang được bán với giá 449.000 VNĐ.

Kymito KS-1201 (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

5. Tiross TS-929 1000W

Trước khi quyết định nên chọn mua quạt sưởi nào cho phòng ngủ, bạn cần nắm rõ những thông số cũng như chức năng nổi bật của từng loại quạt sưởi. Với quạt sưởi halogen Tiross TS-929 1000W, công nghệ sưởi bằng bóng halogen kết hợp với chế độ quay 180 độ giúp cho luồng nhiệt được phân tán đều khắp phòng, giúp bạn có một giấc ngủ dễ chịu hơn.

Cùng với đó, review về các loại quạt sưởi halogen với bóng đèn hồng ngoại cho thấy việc sử dụng khi ngủ đặc biệt tốt với người già và trẻ nhỏ, giúp kích thích quá trình trao đổi chất cũng như tuần hoàn máu của cơ thể, cải thiện hiệu quả các chứng bệnh về hô hấp và xương khớp. Sản phẩm hiện đang được bán với mức giá 850.000 VNĐ.

Tiross TS-929 (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

6. Kymito KSH-1000R 900W

Là một trong số ít những loại quạt sưởi bằng carbon vượt qua xếp loại quạt sưởi phòng ngủ loại nào tốt để nằm trong danh sách này, quạt sưởi carbon Kymito KSH-1000R 900W với những ưu điểm từ bóng đèn Carbon là lựa chọn mà bạn không thể bỏ qua. Thời gian làm ấm phòng cũng như độ an toàn cho sức khỏe là những ưu điểm nổi bật của loại quạt sưởi mới này. Đặc biệt, quạt sưởi Carbon giúp giấc ngủ của bạn dễ chịu hơn khi khắc phục được hạn chế ánh sáng dễ gây chói mắt từ các loại quạt sưởi halogen thông thường. Tham khảo sản phẩm với mức giá bán 990.000 VNĐ.

Kymito KSH-1000R 900W (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

7. Quạt sưởi gốm Ceramic để sàn FujiE CH-2100

Được sản xuất với công nghệ Nhật Bản, quạt sưởi gốm Ceramic để sàn FujiE CH-2100 đáp ứng đủ những kinh nghiệm mua quạt sưởi theo diện tích phòng ngủ nhờ chế độ làm ấm linh hoạt. Với chiếc quạt sưởi này, bạn có thể dễ dàng lựa chọn mức hoạt động nóng, mát và ấm tùy thuộc vào điều kiện thời tiết cũng như nhu cầu sử dụng. Đặc biệt, chức năng làm khô không khí được tích hợp giúp cân bằng môi trường trong phòng ngủ, cho bạn cảm giác thoải mái, dễ chịu và thư giãn khi ngủ. Nhận ngay thật nhiều ưu đãi khi mua sản phẩm với mức giá 970.000 VNĐ.

Không chỉ sưởi ấm tốt mà thiết kế sang trọng, lớp vỏ viền kim loại vàng đồng giúp sản phẩm thêm nổi bật (Nguồn: otb.vn)

8. FujiE CH-2200

Vẫn giữ nguyên nhiều đặc điểm như dòng CH-2100, quạt sưởi gốm Ceramic FujiE CH-2200 đã có thêm những cải tiến cả về cơ chế hoạt động cũng như thiết kế giúp hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất. Lớp vỏ ngoài được cấu tạo từ polime cao cấp với khả năng chống va đập và không dẫn nhiệt giúp tăng độ bền cho máy cũng như đảm bảo sự an toàn khi sử dụng. Đặc biệt, với chế độ hẹn giờ lên tới 8 tiếng giúp bạn an tâm nghỉ ngơi mà không lo để máy sưởi quá lâu có thể khiến cơ thể mệt mỏi. Sở hữu ngay chiếc quạt sưởi chất lượng này với mức giá 1.620.000 VNĐ.

FujiE CH-2200 (Nguồn: slatic.net)

9. Korihome EHK-362-BK 2200W

Sở hữu mức giá khá cao so với các loại máy sưởi còn lại trong danh sách nhưng máy sưởi Ceramic Korihome EHK-362-BK 2200W hoàn toàn chứng minh được mức giá đi kèm với chất lượng sản phẩm. Ngoài công nghệ làm ấm nhanh với cơ chế hoạt động từ nhôm lá, máy còn gây ấn tượng với khả năng giảm thiểu tiếng ồn tối ưu với mức tiếng ồn thu được chỉ không quá 59dB cùng khả năng cân bằng nhiệt độ giúp nhiệt độ phòng luôn trong ngưỡng an toàn từ 16-28 độ C, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.

Với những người đã có kinh nghiệm lựa chọn máy sưởi phù hợp với phòng ngủ, sản phẩm này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu khó khăn nhất với mức giá chỉ 1.640.000 VNĐ.

Hệ thống hạn chế dưới 50dB tiếng ồn giúp đem lại cho bạn một giấc ngủ thật êm ái, dễ chịu (Nguồn: websosanh.vn)

10. Sunhouse SHD7073

Với mức giá chỉ 2.810.000 VNĐ để sở hữu máy sưởi điện Ceramic Sunhouse SHD7073 là một trong những sản phẩm sở hữu mức công suất lớn nhất lên tới 2500W khi so sánh quạt sưởi phòng ngủ loại nào tốt. Công suất lớn giúp hơi nhiệt lan tỏa nhanh và đều hơn khắp phòng giúp xua tan đi cái lạnh mùa đông.

Sunhouse SHD7073 (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

Mùa đông lạnh giá đến, còn điều gì tuyệt vời hơn khi lựa chọn được quạt sưởi phòng ngủ loại nào tốt và nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Saigon-Gpdaily hiện đang phân phối rất nhiều các loại quạt sưởi đa năng, chính hãng với mức giá ưu đãi cùng chính sách giao hàng và bảo hành tận nơi.