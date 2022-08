10 tác dụng của bắp cải tím đối với sức khỏe, sắc đẹp, phòng chống bệnh tật

Bắp cải tím là một thực phẩm bổ dưỡng, xuất hiện nhiều trong các bữa ăn của gia đình Việt. Bạn có biết tác dụng của bắp cải tím là gì không? Để cùng khám phá những công dụng mà loại thực phẩm này mang đến, các bạn có thể tham khảo các thông tin được Blog Adayroi tổng hợp ở bài viết dưới đây nhé!



1. Thành phần dinh dưỡng của bắp cải tím

Bạn có biết bắp cải tím sở dĩ được nhiều người yêu thích lựa chọn bởi nó có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng không? Dưới đây là một số thành phần dinh dưỡng chủ yếu có trong loại rau này.

Thành phần dinh dưỡng của bắp cải tím là gì? (Nguồn: afamilycdn.com)

1.1. Chất xơ

Có lẽ nhiều bạn chưa biết, trong một chén bắp cải tím được thái nhỏ có thể cung cấp cho người sử dụng đến 2 gram chất xơ. Theo khuyến nghị được công bố bởi cục quản lý thực phẩm và dược phẩm chất xơ cần được cung cấp hàng ngày, trong đó, bắp cải tím được ước tính chiếm khoảng 8%.

Chất xơ có trong bắp cải tím có công dụng ngăn chặn cholesterol dư thừa xâm nhập vào mạch máu bằng cách hấp thụ hết và bài tiết nó ra môi trường bên ngoài qua quá trình loại bỏ chất thải.

Bắp cải tím nhiều chất xơ (Nguồn: afamilycdn.com)

1.2. Kali

Hàm lượng kali được ước tính vào khoảng 216 miligam/ 1 bát bắp cải tím cắt nhỏ. Kali là một khoáng chất có công dụng rất tốt trong việc giữ mức áp suất chất lỏng của cơ thể bạn ở mức ổn định. Theo lời khuyên của viện y học thì con người chúng ta nên tiêu thụ 4.700 miligam kali mỗi ngày, sẽ giúp duy trì mức huyết áp khỏe mạnh cho cơ thể. Ngoài ra, nếu đảm bảo đủ lượng kali trong cơ thể còn giúp ngăn ngừa tình trạng căng thẳng cơ tim, bằng cách cung cấp thêm năng lượng cho nhịp tim của bạn. Do vậy bắp cải tím được đánh giá là một trong những thực phẩm tốt cho tim và ngừa bệnh nguy hiểm.

1.3. Vitamin C

Vitamin C có tác dụng rất lớn trong việc chống Oxy hóa một cách hiệu quả, giúp bảo vệ các tế bào DNA, đồng thời hạn chế và phá huỷ các thành phần độc tố trong cơ thể. Một khẩu phần bắp cải tím có chứa 51 miligam, chiếm đến 85% hàm lượng vitamin C cơ thể cần hàng ngày. Theo nhiều nghiên cứu khoa học thì bắp cải tím thô chứa nhiều hàm lượng vitamin C hơn hẳn so với khi được nấu chín nên khi sử dụng để giữ được tối ưu lượng vitamin C có trong bắp cải tím tốt nhất bạn nên làm nộm hay salad, kết hợp với cà rốt giàu vitamin A, hay khoai tây với hàm lượng chất xơ cao,… sẽ cho bạn một món ăn hấp dẫn.

Bắp cải tím chứa nhiều chất dinh dưỡng (Nguồn: afamilycdn.com)

1.4. Vitamin A

Vitamin A là một trong những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Loại vitamin này có công dụng rất tốt trong việc tạo ra sắc tố võng mạc cho mắt. Đồng thời duy trì sức khỏe thị lực và cải thiện nó vào ban đêm. Không những thế, vitamin A còn giúp hỗ trợ hệ miễn dịch của cơ thể, giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng do các loại vi khuẩn gây hại tạo nên. Một chén bắp cải tím có thể cung cấp 20% trong số 5000IU cần thiết cho cơ thể.

2. Những tác dụng của bắp cải tím cho sức khỏe

Bạn đang thắc mắc bắp cải tím có tác dụng gì? Trong bắp cải tím có chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng có giá trị. Chính bởi vậy mà nó mang đến nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Cùng khám phá các công dụng mà loại thực phẩm này mang lại nhé

2.1. Ngăn ngừa ung thư

Bạn có biết tại sao bắp cải tím lại có màu sắc bắt mắt như vậy không? Sở dĩ nó có sắc tím là do trong thành phần của nó có chứa một lượng lớn chất oxy hoá. Sử dụng bắp cải tím trong các bữa ăn hàng ngày có thể giúp cơ thể của bạn chống lại các gốc tự do- đây được xem là nguyên nhân hàng đầu gây ra sự tổn hại của tế bào, từ đó dẫn đến ung thư.

Bắp cải tím ngăn ngừa ung thư (Nguồn: cdn.vatgia.vn)

2.2. Giảm cân

Giảm cân chính là một trong những công dụng quan trọng của loại thực phẩm này đối với chị em. Để có một kế hoạch giảm cân hiệu quả thì việc sử dụng bắp cải tím kết hợp cùng với các loại rau củ quả bổ dưỡng và ngon lành khác là điều cần thiết.

Bắp cải tím có thể mang đến cho các bạn cảm giác no, hạn chế việc ăn vặt hay ăn nhiều bữa. Ngoài ra hàm lượng chất xơ lớn trong loại thực phẩm này còn giúp ích rất tốt cho hệ tiêu hoá. Thành phần của rau có chứa ít calo nhưng lại nhiều khoáng chất giúp quá trình giảm cân của bạn diễn ra hiệu quả hơn.

Sử dụng bắp cải tím rất tốt cho cơ thể (Nguồn: afamilycdn.com)

2.3. Sáng mắt

Dưỡng chất có nhiều trong bắp cải tím nhất đó chính là vitamin A. Đây chính là một trong những loại khoáng chất có tác dụng rất tốt cho mắt. Trên thực tế thì vitamin A chính là một loại chất chống oxy hoá. Công dụng của nó chính là bảo vệ giác mạc và võng mạc của mắt. Từ đó giúp mắt khỏe hơn đồng thời có tầm nhìn tốt hơn.

2.4. Tăng cường hệ miễn dịch

Một trong những công dụng của bắp cải tím được nhắc đến là tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Bởi vì trong thành phần của bắp cải tím có chứa rất nhiều Vitamin C. Ngoài ra nếu bạn bị cảm lạnh hay ho nhiều mà ăn bắp cải tím cũng giúp cải thiện tình trạng lên rất nhiều đấy.

2.5. Ngăn ngừa loãng xương

Rất đông dân số Việt Nam phải đối mắt với tình trạng loãng xương. Để cải thiện tình trạng này, các bạn có thể bổ sung bắp cải tím trong bữa ăn. Bởi trong thành phần của nó có chứa rất nhiều các thành phần khoáng chất như canxi, magie và mangan. Đây đều là những dưỡng chất quan trọng giúp xương chắc khỏe.

2.6. Cải thiện bệnh viêm loét dạ dày

Trong bắp cải tím có chứa nhiều glutamine. Đây là một loại acid có công hiệu rất tốt trong việc giảm đau và giảm sưng tấy dạ dày. Vì vậy, bạn nên sử dụng nó thường xuyên để cải thiện tình trạng dạ dày của mình nhé!

2.7. Ngăn ngừa hấp thụ cholesterol

Chất xơ trong bắp cải tím rất dồi dào. Nó có công dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa cholesterol ngấm vào thành mạch máu. Đồng thời giúp loại bỏ các cholesterol ra khỏi cơ thể cùng với các loại chất thải khác. Kết hợp dùng bắp cải tím và tham gia tập luyện đều đặn mỗi ngày sẽ giúp bạn có được cơ thể khỏe mạnh và thon gọn.

2.8. Duy trì huyết áp khỏe mạnh

Có lẽ nhiều bạn chưa biết trong bắp cải tím có chứa nhiều Kali. Loại khoáng chất này có tác dụng rất tốt trong việc cân bằng và ổn định huyết áp của cơ thể. Chính bởi vậy mà bạn nên sử dụng loại thực phẩm này thường xuyên trong bữa ăn hàng ngày.

2.9. Chống Oxy hóa

Vitamin C có trong bắp cải tím giúp chống oxy hóa cực tốt. Sử dụng loại thực phẩm này thường xuyên sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng lão hoá, đồng thời giúp cải thiện sắc tố da, giúp bạn có một làn da trắng sáng, rạng ngời.

2.10. Làm đẹp

Chị em thường sử dụng bắp cải tím cho quá trình làm đẹp của mình bởi nó có thể giúp cung cấp độ ẩm, làm giảm các vết nhăn hay vết chân chim trên khóe mắt. Từ đó mang đến một vẻ đẹp rạng ngời, đầy sức sống.

Bắp cải tím có công dụng làm đẹp (Nguồn: kenh14cdn.com)

3. Cách chọn bắp cải tím ngon

Để lựa chọn được những chiếc bắp cải tím ngon thì các bạn có thể căn cứ theo một số bí quyết dưới đây.

Cách chọn bắp cải tím ngon (Nguồn: 2.bp.blogspot.com)

3.1. Dựa theo hình dáng bắp cải

Khi chọn bắp cải tím, các bạn nên lựa chọn mua theo hình dáng. Những chiếc bắp cải có hình dạng bầu dục, dáng đẹp thì không nên chọn mà hãy chọn những loại có dáng tròn đều. Hình dáng bắp cải càng tròn, đẹp thì càng ngon nhé.

3.2. Dựa theo màu sắc bắp cải

Lựa chọn bắp cải bạn cũng nên căn cứ dựa trên màu sắc. Những chiếc bắp cải có màu lá đừng quá đậm, màu tím vừa phải sẽ cho chất lượng ngon hơn đấy. Đặc biệt bạn nên chọn bắp cải có độ sáng bóng, nó thể hiện sự tươi ngon của thực phẩm này.

3.3. Kiểm tra độ săn chắc

Khi mua bắp cải bạn nên kiểm tra độ săn chắc của bắp cải bằng cách dùng ngón tay ấn nhẹ vào. Nếu bạn cảm thấy bắp cải cứng thì đó là loại đang còn tươi và giòn. Ngược lại thì bạn không nên chọn và sử dụng.

3.4. Kiểm tra trọng lượng

Một bí quyết nữa mà bạn nên sử dụng đó chính là kiểm tra trọng lượng của bắp cải. Nếu cùng một kích thước mà bắp cải nào nặng hơn chứng tỏ nó đặc ruột và nhiều lá. Chất lượng của nó cũng sẽ ngon hơn nhiều đấy.

Bắp cải tím mang đến nhiều công dụng cho sức khoẻ (Nguồn: 3.bp.blogspot.com)

Các loại thực phẩm nên có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm tươi sống nên được nhập mới hàng ngày, rau củ quả luôn đảm bảo tươi sạch.

Tác dụng của bắp cải tím đối với sức khỏe con người là không thể phủ nhận. Vì vậy, đừng ngần ngại mà thêm ngay loại rau tuyệt vời này vào thực đơn bữa ăn mỗi ngày cho bản thân và gia đình.