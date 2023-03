10 tinh chất trắng da tốt nhất an toàn hiệu quả nhanh giá từ 300k

19. Tinh chất dưỡng trắng da Mediskinbyc Pure C+ Vitamin C Ampoule

13. Serum tinh chất dưỡng trắng da và ngăn ngừa lão hóa MIYAKO All in One Serum

10. Tinh chất sáng da Andalou Naturals Brightening Turmeric + C Enlighten Serum



Sở hữu một làn da rạng ngời và trắng sáng hoàn hảo là ao ước của nhiều cô nàng. Để đáp ứng nỗi niềm đó, các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp đã không ngần ngại nghiên cứu, điều chế và cho ra đời các tinh chất trắng da tốt nhất cho phái đẹp. Vậy đó là những sản phẩm nào? Cùng khám phá nhé!



1. Tinh chất dưỡng trắng Vichy Idealia Lumiere Illuminating Moisture Essence

Tinh chất trắng da tốt nhất Vichy Idealia Lumiere Illuminating Moisture Essence là dòng sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng thế giới Vichy. Đây là một hãng của Pháp chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc da, tóc, body, trang điểm… được nhiều phụ nữ ở khắp nơi trên thế giới tin dùng.

Với thành phần chủ yếu từ rễ hoa mẫu đơn, Hyaluronic Acid và Adenosine, tinh chất Vichy Idealia Lumiere Illuminating Moisture Essence có khả năng giữ nước và cấp ẩm cho mọi làn da, đồng thời trả lại làn da trắng hồng, mịn màng chỉ sau 2 tuần sử dụng.

Giá tham khảo: 1.100.000 đồng/ chai 30ml.

Tinh chất Vichy Idealia Lumiere Illuminating Moisture Essence (Nguồn: adayroi.com)

2. Tinh chất dưỡng da L’Occitane Immortelle Reset Serum

L’Occitane là thương hiệu mỹ phẩm đầu tiên lấy biểu tượng hoa oải hương của nước Pháp làm cảm hứng cho các dòng mỹ phẩm chăm sóc da mặt. Chính vì thế, mỗi một sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng đều đảm bảo được chất lượng nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên.

Trong đó, tinh chất dưỡng da L’Occitane Immortelle Reset Serum được ưu ái hơn cả với kết cấu nổi trội từ thành phần hoa cúc trường sinh của vùng đảo Corsica, mang đến cho phụ nữ một làn da tươi trẻ và đầy sức sống. Không những thế, sản phẩm còn có khả năng đẩy lùi các nếp nhăn xuất hiện quanh vùng miệng và khóe mắt.

Cách sử dụng L’Occitane Immortelle Reset Serum khá đơn giản, sau khi cho 1 ít serum vào lòng bàn tay, rồi vỗ nhẹ lên da mặt và sau đó thoa kem dưỡng ẩm giúp nuôi dưỡng làn da chuyên sâu là đã hoàn thành bước chăm sóc da. Chỉ sau vài tháng sử dụng bạn sẽ thấy ngay kết quả da căng mịn lên trông thấy.

Giá tham khảo: 1.500.000 đồng/ chai 30ml.

3. Serum dưỡng trắng da Nhật Bản Senka White Beauty

Senka là một nhãn hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, ra đời năm 2002. Với mong muốn chăm sóc làn da của mọi phụ nữ trên thế giới, thương hiệu đã cho ra đời dòng serum dưỡng trắng da Nhật Bản Senka White Beauty có chiết xuất từ kén tằm trắng, dầu mầm lúa gạo, cám gạo, mật ong, ngải cứu,… hoàn toàn lành tính và dễ dàng thẩm thấu sâu vào da. Nhờ đó mang đến công dụng tuyệt vời tăng cường nhan sắc của phái đẹp như xóa mờ vết thâm nám, tàn nhang, giảm thiểu nếp nhăn, sản sinh Collagen từ đó nuôi dưỡng làn da trắng mịn…

Hiện serum có giá 219.000 đồng/ chai 30ml.

Serum dưỡng trắng da Senka White Beauty đến từ thương hiệu làm đẹp của Nhật Bản (Nguồn: tin247.com)

4. Tinh chất dưỡng sáng da Uriage Depiderm Brightening Corrective Serum

Tự hào với bề dày phát triển hơn 200 năm, thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng của Pháp Uriage luôn được các chuyên gia da liễu khuyên dùng, nhờ chứa công thức từ nguồn suối khoáng Uriage có tác dụng tốt trong việc điều trị các bệnh da liễu, tai mũi họng và xương khớp.

Nổi bật trong số các sản phẩm của thương hiệu đó là tinh chất trắng da tốt nhất Uriage Depiderm Brightening Corrective Serum – có thành phần tự nhiên từ đậu Hà Lan, Aqua, Butylene Glycol, Glycerin, Creatine… giúp bảo vệ làn da khỏi các nhân tố độc hại từ môi trường như khói thuốc lá, bụi bẩn… đồng thời nuôi dưỡng da trắng sáng tự nhiên.

Uriage Depiderm Brightening Corrective Serum (Nguồn: shopee.vn)

5. Tinh chất dưỡng trắng Hàn Quốc chiết xuất hoa hồng CCLIMGLAM Luminous Peptide Serum

Mặc dù là một thương hiệu mới nổi trên thị trường Hàn Quốc, mỹ phẩm CCLIMGLAM được tin tưởng và có mặt ở nhiều quốc gia khác nhau như Nhật Bản, Singapore, Mỹ, Việt Nam… Hiện nay hãng đã tung ra 4 sản phẩm chăm sóc da chính đó là huyết thanh siêu tinh chất vàng 24k, serum dưỡng da chiết xuất mật ong, serum dưỡng da chiết xuất rau má và serum dưỡng da chiết xuất hoa hồng.

Mỗi dòng sản phẩm sẽ có những ưu điểm riêng biệt, do đó nếu bạn đang tìm kiếm một lọ serum dưỡng da cao cấp dành cho mọi lứa tuổi, CCLIMGLAM Luminous Peptide Serum chiết xuất từ thành phần hoa hồng là lựa chọn lý tưởng cho bạn. Sản phẩm ở dạng lỏng cho khả năng thẩm thấu vào da cao, giúp khôi phục cấu trúc và làm săn chắc da. Bên cạnh đó, còn kiểm soát hiệu quả tuyến nhờn, giữ cho làn da luôn được sạch sẽ và kháng khuẩn.

Giá tham khảo: 840.000 đồng/ chai 50ml.

6. Tinh chất dưỡng trắng Hàn Quốc Bergamo White Vita Luminant Essence

Bạn đang băn khoăn không biết tinh chất dưỡng trắng da nào tốt và phù hợp với làn da của mình? Đừng lo, với thành phần chính từ collagen, tổng hợp vitamin, axitamin,… có trong tinh chất dưỡng trắng Bergamo White Vita Luminant Essence, chẳng mấy chốc làn da của bạn sẽ trở nên mềm mịn, trắng bật tone cũng như làm mờ vết thâm nám hiệu quả. Để có kết quả tốt nhất, bạn nên sử dụng tinh chất ở mặt, cổ vào mỗi buổi sáng và tối sau khi đã rửa sạch da nhé.

Giá tham khảo: 240.000 đồng/ chai 110ml.

7. Tinh chất dưỡng trắng mịn da Missha Time Revolution White Cure Science Blanc Serum

Missha là một thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu ở Hàn Quốc. Không chỉ được biết đến với các dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể và trang điểm phù hợp cơ địa của người châu Á, thương hiệu còn được đón nhận rộng rãi khi cho ra đời sản phẩm tinh chất trắng da tốt nhất Missha Time Revolution White Cure Science Blanc Serum.

Sản phẩm có chiết xuất từ các thành phần tự nhiên như nước gạo và xà cừ lên men, có tác dụng cân bằng độ ẩm cho da và cải thiện sắc tố da. Thời gian sử dụng Missha Time Revolution White Cure Science Blanc Serum tốt nhất nên là sau bước sử dụng bộ sản phẩm chăm sóc da mặt cơ bản, để huyết thanh được thẩm thấu hoàn toàn.

Giá tham khảo: 1.990.000 đồng/ chai 50ml.

8. Tinh chất dưỡng da thông minh của Mỹ Clinique Smart Custom Repair Serum

Thương hiệu Clinique chính thức ra đời từ năm 1968 với lời cam kết sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên và thân thiện với môi trường. Hiện nay, Clinique đang sở hữu hơn 17.000 cửa hàng phân bố đều ở khắp nơi trên thế giới và được quản lý bởi tập đoàn mỹ phẩm Estée Lauder.

Tinh chất dưỡng da thông minh Clinique Smart Custom Repair Serum thuộc dòng sản phẩm độc đáo từ Clinique, thực hiện nhiệm vụ cân bằng và tái tạo làn da, đồng thời kích thích khả năng làm lành tổn thương nhanh chóng từ sâu bên trong.

Giá tham khảo: 2.200.000 đồng/ chai 30ml.

Tinh chất dưỡng da thông minh Clinique Smart Custom Repair Serum (Nguồn: rivi.vn)

9. Tinh chất trắng da dưỡng ẩm TheFaceShop Chia Seed Moisture Recharge Serum

TheFaceShop hiện đang là một trong các thương hiệu được ưa chuộng hàng đầu tại Hàn Quốc. Sau hơn 2 năm thành lập, hãng đã có trong tay 100 cửa hàng chính thức chỉ tính riêng ở Hàn. Sau đó mở rộng hơn nữa ở nhiều quốc gia châu Á và được đông đảo khách hàng yêu thích đến ngày nay.

Trong dòng sản phẩm Chia Seed của TheFaceShop, tinh chất dưỡng trắng da tốt nhất Chia Seed Moisture Recharge Serum có khả năng cung cấp độ ẩm cho làn da thiếu nước, từ đó phục hồi và mang đến sự tươi trẻ, đầy sức sống. Để làm được điều này, tất cả là nhờ hàm lượng lớn Axit béo Omega – 3 có trong hạt chia, giúp tăng sự hấp thu nước gấp 10 lần so với mỹ phẩm thông thường.

Giá tham khảo: 636.000 đồng/ chai 50ml.

Tinh chất dưỡng ẩm TheFaceShop Chia Seed Moisture Recharge Serum (Nguồn: rivi.vn)

10. Tinh chất sáng da Andalou Naturals Brightening Turmeric + C Enlighten Serum

Nhờ sự kết hợp hoàn hảo của bộ đôi người Mỹ là Stacey Kelly Egide và Mark A.Egide, mà thương hiệu mỹ phẩm Andalou Naturals đã ra đời. Tất cả sản phẩm của hãng đều chứa thành phần hữu cơ lành tính và đem lại hiệu quả cao, ngay cả khi sử dụng cho phụ nữ có thai và bà mẹ cho con bú.

Tinh chất Andalou Naturals Brightening Turmeric + C Enlighten Serum có chứa hợp chất nghệ, men Resveratrol, Vegetable Glycerin, Cyamopsis Tetragonolobus, Vitamin C… có khả năng kích thích sản sinh nguồn Collagen nuôi dưỡng làn da sáng khỏe, đồng thời đẩy lùi hữu hiệu các đốm nâu, nám, tàn nhang. Tuy nhiên sản phẩm này chỉ phù hợp với những ai có làn da thường và da hỗn hợp.

Andalou Naturals Brightening Turmeric + C Enlighten Serum (Nguồn: temporaryprincess.blogspot.com)

11. Serum dưỡng trắng da Sakura Whitening White Beauty

Thương hiệu Sakura là một hãng mỹ phẩm cao cấp đến từ Nhật Bản. Với quy trình sản xuất hiện đại cùng nguyên liệu đảm bảo an toàn cho sức khỏe và làn da phụ nữ, thương hiệu đã nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Serum dưỡng trắng da Sakura Whitening White Beauty được xem là dòng sản phẩm nổi bật của thương hiệu, chứa lượng lớn Vitamin E, dầu Jojoba và olive xanh, cùng một số thành phần khác như Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Fragrance… Tất cả các nguyên liệu này đều có khả năng dưỡng ẩm và ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu, nhờ đó cho bạn làn da tươi sáng và giảm các vết thâm mụn rõ rệt.

Giá tham khảo: 350.000 đồng/ chai 100ml.

Serum dưỡng da trắng sáng Sakura Whitening White Beauty (Nguồn: sendo.vn)

12. Tinh chất dưỡng trắng da Hada Labo Perfect White Arbutin Essence

Hada Labo là một trong những thương hiệu mỹ phẩm con của công ty dược phẩm Rohto Nhật Bản. Hầu hết các sản phẩm của Hada Labo đều chứa hàm lượng lớn thành phần Hyaluronic Acid, với mục đích cung cấp và duy trì độ ẩm cho làn da.

Do đó, ở dòng tinh chất trắng da tốt nhất Perfect White Arbutin Essence cũng có Arbutin, Vitamin B3, Vitamin C, và không thể thiếu Hyaluronic Acid…, điều này giúp bảo vệ tốt làn da của bạn khi hoạt động trong môi trường tiếp xúc nhiều với tia UV, cũng như góp phần thúc đẩy làn da luôn láng mịn và mềm mại tự nhiên.

Giá tham khảo: 235.000 đồng/ chai.

13. Serum tinh chất dưỡng trắng da và ngăn ngừa lão hóa MIYAKO All in One Serum

Tinh chất MIYAKO All in One Serum được các chị em đánh giá cao trong việc chăm sóc và duy trì sự quyến rũ, trẻ trung của làn da. Sản phẩm sở hữu các thành phần từ thiên nhiên, trong đó chủ yếu là chiết xuất linh chi, giúp bổ sung dưỡng chất thiết yếu nhằm tái tạo và phục hồi nhanh chóng làn da mỏng manh, nhạy cảm.

Giá tham khảo: 299.000 đồng/ chai 50ml.

14. Tinh chất dưỡng da Secret Key Starting Treatment Essence Rose Edition

Nên mua tinh chất dưỡng trắng nào? Theo Blog Adayroi, tinh chất dưỡng da Secret Key Starting Treatment Essence Rose Edition đến từ thương hiệu mỹ phẩm Secret Key Hàn Quốc sẽ là lựa chọn đáng tin cậy giúp bảo độ an toàn cho làn da của nhiều phụ nữ.

Với chiết xuất từ các loại dưỡng chất như Galactomyces, Niacinamide, Adenosine, Perilla Ocymoides Leaf Extract, Rosa Centifolia Flower Water…, tinh chất Starting Treatment Essence Rose Edition đảm bảo giữ cho làn da của bạn luôn có độ săn chắc nhất định, se khít lỗ chân lông, và kiểm soát tốt lượng dầu tiết ra trên da, từ đó khiến làn da khô thoáng và sạch sẽ cả ngày.

Giá tham khảo: 299.000 đồng/ chai 150ml.

15. Tinh chất dưỡng trắng sâu 7 tác dụng Vichy Ideal White Meta Whitening Essence

Bên cạnh dòng sản phẩm serum Vichy 89 có tác dụng kháng viêm hiệu quả, tinh chất Vichy Ideal White Meta Whitening Essence cũng đóng góp các công dụng không kém trong việc dưỡng da trắng hồng chuyên sâu, làm mờ thâm nám, cải thiện sắc tố da xỉn màu… khi chứa các thành phần gồm LHA, Caffeine, Adenosine, Phe-resorcinol…

Giá tham khảo: 1.290.000 đồng/ chai 30ml.

Vichy Ideal White Meta Whitening Essence – Tinh chất dưỡng trắng da 7 tác dụng (Nguồn: infobeauty.net)

16. Tinh chất trị thâm, sáng da Ciracle Vitamin Source C-20

Ciracle thuộc thương hiệu mỹ phẩm của Trung tâm Nghiên cứu Sinh học CBRC Hàn Quốc. Trong đó, tinh chất trắng da tốt nhất Vitamin Source C-20 là sản phẩm bán chạy nhất của hãng, nhờ khả năng lấy đi các nhân mụn, thu nhỏ lỗ chân lông, giúp sáng da, đồng thời đẩy lùi quá trình lão hóa và giảm nguy cơ hình thành các nếp nhăn trên da.

Giá tham khảo: 856.400 đồng/ chai 30ml.

17. Tinh chất trắng da giảm thâm nám của Mỹ L’Oreal White Perfect Clinical Derm White Essence

L’Oreal là thương hiệu nổi tiếng chuyên sản xuất và cung cấp các dòng thuốc nhuộm tóc nhân tạo, an toàn với người dùng. Bên cạnh đó hãng còn lấn sân sang lĩnh vực chăm sóc da và mỹ phẩm làm đẹp chuyên nghiệp, thân thiện với tất cả mọi người. Nổi bật trong số các sản phẩm không thể không nhắc đến tinh chất trắng da L’Oreal White Perfect Clinical Derm White Essence. Với kết cấu chủ yếu từ các hoạt chất có lợi như Actyl C, Adenosine, Fibrelastyl… sản phẩm đã trở thành giải pháp hoàn hảo cho làn da rạng ngời và ngăn chặn quá trình sạm đen.

Để tinh chất thẩm thấu vào da một cách tốt nhất, bạn nên rửa sạch da mặt bằng sữa rửa mặt sạch sâu, dịu nhẹ. Sau đó thoa tinh chất lên vùng trán, đỉnh mũi, hai bên má và cằm, rồi dùng tay vỗ nhẹ khắp mặt khoảng 30 giây.

Giá tham khảo: 398.000 đồng/ chai 30ml.

Tinh chất trắng da giảm thâm nám L’Oreal White Perfect Clinical Derm White Essence (Nguồn: stellalee.net)

18. Tinh chất dưỡng da ban ngày Yves rocher Mini White Botanical Exceptional Youth Emulsion FPS 30 PA+++

Ra đời từ năm 1959 tại Pháp, thương hiệu mỹ phẩm Yves Rocher nổi tiếng với các công thức cải tiến chứa nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe con người, cũng như hạn chế tối thiểu các tác động tới môi trường. Qua đó, mang lại sự hài lòng cho hàng triệu phụ nữ trên khắp thế giới.

Được biết tinh chất Yves rocher Mini White Botanical Exceptional Youth Emulsion FPS30 PA+++ là sự kết hợp độc đáo giữa khả năng tái tạo làn da trắng sáng từ bột cam thảo trắng và sức mạnh đẩy lùi lão hóa từ đậu Pupin trắng, biến làn da của bạn sẽ trở nên rạng rỡ, trắng sáng tự nhiên chỉ sau 14 – 30 ngày.

Giá tham khảo: 299.000 đồng/ chai 7ml.

Sản phẩm dưỡng da ban ngày Yves rocher Mini White Botanical Exceptional Youth Emulsion FPS 30 PA+++ (Nguồn: adayroi.com)

19. Tinh chất dưỡng trắng da Mediskinbyc Pure C+ Vitamin C Ampoule

Tinh chất trắng da tốt nhất Mediskinbyc Pure C+ Vitamin C Ampoule chứa hàm lượng cao các Vitamin C, chiết xuất từ lựu, sung, hoa chuông Codonopsis… giúp tăng cường độ đàn hồi cho da, làm mờ vết thâm nám, tàn nhang hiệu quả, cũng như phục hồi nhanh chóng các vấn đề về da như mụn ẩn, mụn bọc…

Giá tham khảo: 445.000 đồng/ chai 30ml.

Mediskinbyc Pure C+ Vitamin C Ampoule – serum có tính thẩm thấu cao (Nguồn: sheis.vn)

20. Tinh chất dưỡng sáng da Estée Lauder Advanced Night Repair Serum

Từ lâu, thương hiệu Estée Lauder đã trở thành hãng sản xuất và cung cấp các sản phẩm làm đẹp đi đầu thế giới. Hiện thương hiệu đang sở hữu hơn 25 nhãn hiệu nổi tiếng khác nhau như: SmashBox, Coach, MAC, Michael Kors, Clinique…

Review serum dưỡng sáng da Estée Lauder Advanced Night Repair bao gồm các thành phần: Tripeptide-32, Bifida Ferment Lysate, Retinyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, Lactobacillus Ferment… có tác dụng khôi phục tế bào da, làm mờ vết thâm hữu hiệu, đồng thời cung cấp độ ẩm cho làn da luôn mềm mại, tươi trẻ. Trong danh sách top 23 bộ sản phẩm chăm sóc da trắng sáng thì đây là dòng nước thần không thể thiếu của mọi cô gái.

Trên đây là tổng hợp các tinh chất trắng da từ Á đến Âu đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn trong việc lựa chọn một sản phẩm dưỡng da tốt và phù hợp. Ngoài ra, vì thuộc dòng mỹ phẩm cao cấp nên các sản phẩm trên rất dễ bị làm giả, làm nhái, ảnh hưởng đến làn da của bạn nếu chẳng may sử dụng. Vậy thì tại sao bạn không truy cập Adayroi dễ dàng đặt mua tinh chất trắng da tốt nhất với mức giá ưu đãi, chăm chút cho cho bản thân với làn da rạng rỡ, căng tràn sức sống và mềm mịn.