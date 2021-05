10 ý nghĩa sim phong thủy và 3 cách chọn số đẹp tài lộc

Khi bạn biết đọc và giải mã ý nghĩa sim phong thủy mình đang dùng, bạn có thể lựa chọn được những số điện thoại đẹp, mang lại sự may mắn, tài lộc. Đồng thời, tránh được những sim số không phù hợp có thể làm cuộc sống, sự nghiệp của bạn gặp toàn những điều xui xẻo, chẳng lành.



1. Ý nghĩa sim phong thủy từ 0 tới 9

Hiện nay, bước vào thời đại công nghệ số, bất kỳ ai cũng có thể sở hữu một chiếc smartphone cao cấp, chính hãng cho mình. Đặc biệt là những người làm ăn, kinh doanh, khi điện thoại là phương thức giao tiếp trực tiếp với khách hàng. Do đó, một sim số đẹp có thể mang lại cho bạn nhiều điều may mắn. Vậy sim điện thoại may mắn ở đây là như thế nào? Mỗi con số đều mang một ý nghĩa nhất định. Có con số mang ý nghĩa tốt và cũng có con số mang ý nghĩa xấu. Do đó, sim số may mắn là sim số chứa những con số đẹp và may mắn. Hoặc sim số đó phù hợp với bản mệnh của người dùng, không bị xung khắc.

Số điện thoại may mắn mang lại tài lộc cho người dùng (Nguồn: youtube.com)

Hiện nay, ý nghĩa sim số phong thủy của các con số được quan niệm như sau:

Số 0: Bất – Không có gì, vô hình

Số 1: Nhất – Nhất, độc, đỉnh

Số 2: Nhị – Hài hòa, cân bằng

Số 3: Tam – Tài, vững chắc

Số 4: Tứ – Tử, chết chóc

Số 5: Ngũ – Phúc, điều tốt lành

Số 6: Lục – Lộc, may mắn

Số 7: Thất – Mất mát

Số 8: Bát – Phát, thuận lợi

Số 9: Cửu – Vĩnh cửu, trường tồn.

Dựa vào ý nghĩa các con số này chắc hẳn bạn cũng đọc được phần nào ý nghĩa của sim số điện thoại của mình là tốt hay xấu.

2. Sim phong thủy là gì?

Nhiều bạn có lẽ đã biết đến yếu tố phong thủy trong kiến trúc xây dựng. Ai mua nhà cũng quan tâm nhà đó hướng có đẹp không, có hợp phong thủy của bản thân không. Đối với sim số cũng vậy, sim phong thủy là sim có các con số sắp xếp theo nguyên tắc cổ học Phương đông, giúp con người có thêm vận khí tốt, năng lượng dồi dào. Với nhiều người, sim số phong thủy được xem là “bùa hộ mệnh” giúp họ không chỉ thuận lợi thành công trong công việc mà còn mạnh khỏe, tránh được những tà ma, xui xẻo. Có thể nói, trong các loại sim thì đây luôn là loại sim được nhiều người ưa chuộng nhất từ trước đến nay. Không nằm ngoài xu hướng đó, 5 nhà mạng chính tại Việt Nam đã không ngừng tung ra kho sim phong thủy Mobifone, sim Vinaphone, sim Viettel nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng mong muốn được cầu bình an, may mắn, sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Khi chọn sim phong thủy, bạn nên chú ý các yếu tố sau để đảm bảo sim đó đẹp, hợp phong thủy:

Cân bằng âm – dương: Trong các con số từ 0-9 thì các số lẻ (trừ số 5) mang hành Dương và các số chẵn (trừ số 0) mang hành Âm. Cuộc sống có âm dương cân bằng sẽ rất tốt. Do đó, một số điện thoại có sự cân bằng chẵn-lẻ tương ứng với cân bằng âm-dương cũng sẽ rất tốt cho chủ nhân

Số nút cao: Số nút chính là số lẻ trong tổng của các con số trong sim điện thoại. Ví dụ, khi bạn cộng tổng các con số lại được kết quả: 58 thì số nút là số 8. Số nút 9 được cho là cao nhất. Số điện thoại càng có số nút cao càng đẹp

Chứa con số hợp mệnh: Mỗi người sinh ra đều có một mệnh nhất định. Các con số cũng sẽ có sự phù hợp riêng với từng mệnh. Theo đó, ý nghĩa sim phong thủy đẹp là phải chọn sim có các con số hợp với mệnh của mình. Ví dụ, người mệnh Kim nên chọn sim có các con số 0,2, 5, 7, 8. Người mệnh Mộc nên chọn sim chứa các con số 1, 3, 4.

Sim phong thủy đẹp được tính toán từ nhiều yếu tố (Nguồn: youtube.com)

Ngoài các yếu tố trên, sim số có phong thủy đẹp còn được đánh giá ở nhiều yếu tố khác mang tính chuyên sâu học thuật hơn như: hành quẻ bát quái, thiên thời, quan niệm. Nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm thì để tra phong thủy số điện thoại hiện tại của mình thì có thể tra online trên các phần mềm website như: simphongthuy.vn. Phần mềm này được các chuyên gia phong thủy tính toán, sắp xếp, chỉ cần nhập số điện thoại đang dùng cùng các thông tin cá nhân là hệ thống sẽ tự động đối chiếu theo các yếu tố phong thủy để đưa ra kết luận ý nghĩa sim số phong thủy có đẹp, có hợp với bạn hay không.

3. Tổng hợp 3 cách chọn sim phong thủy thông dụng nhất

3.1. Cách chọn sim phong thủy theo con số may mắn

Như đã nêu ở trên, mỗi con số đều có một ý nghĩa riêng. Thông thường trong dãy số điện thoại người ra mong muốn có các con số may mắn như: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9. Riêng số 4 và số 7 theo ý nghĩa là xấu nên cũng rất ít người chọn. Vì vậy mà giá của các sim số chứa 2 con số này thường rẻ hơn. Tuy nhiên, điều đó cũng chỉ mang tính tương đối, vì bạn còn phải xem các con số kết hợp với nhau như thế nào. Có những con số đứng riêng lẻ thì đẹp nhưng ghép lại thì rất xui xẻo (ví dụ: 1110 hoặc 0111: chết thảm 3 hương 1 trứng). Bên cạnh đó, không phải cứ 4, 7 là xấu, khi được kết hợp với số khác nó lại vô cùng đẹp (ví dụ: 456: 4 mùa sinh lộc, 4648: tứ lộc tứ phát). Con số may mắn với một người còn được tính từ số sinh của họ. Số sinh chính là kết quả của việc cộng tất cả ngày tháng năm sinh dương của bạn lại chia cho 9 và lấy số dư. Ví dụ, bạn sinh ngày 15/08/1989 thì số sinh được tính: 15+8+1+9+8+9 = 40. Số 0 chính là số sinh của bạn. Trong dãy số chứa số 0 được coi như mang lại nhiều may mắn, hỗ trợ cho bạn tốt hơn.

3.2. Cách chọn sim phong thủy theo ngày tháng năm sinh

Có lẽ đây là cách tính khá phù hợp để tìm ra ý nghĩa sim phong thủy. Bởi mỗi người sẽ có ngày giờ tháng sinh khác nhau. Từ đó dẫn đến bản mệnh phong thủy cũng khác nhau. Cách này sẽ dựa trên ngày tháng năm sinh, theo tuổi và theo mệnh để biết con số nào trong sim số của bạn sẽ mang lại may mắn cho chủ nhân. Cùng phân tích 1 ví dụ cụ thể như sau: Chủ nhân của sim là Nam sinh ngày 29/11/1983 âm lịch vào giờ Tý, tức là từ 23h-1h. Tức là ngày Giáp ngọ, tháng Giáp tý và năm Quý hợi, mệnh Thủy. Người này sở hữu số điện thoại: 0975.489.278 thuộc mệnh Kim. Phong thủy sim số này được tính như sau:

Yếu tố cân bằng âm dương: dãy số có 4 số chẵn và 4 số lẻ. Cân bằng âm dương 4/4 rất tốt

Xét về bản mệnh: chủ nhân mệnh Thủy sim số mệnh Kim. Theo nguyên tắc tương sinh thì Kim sinh Thủy rất tốt.

Trong dãy số có các con số 0, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Trong đó có 6/7 con số may mắn, trừ con số 7 là kém may mắn hơn.

Dựa trên phân tích trên, sim số này hợp 10/10 với chủ nhân, mang lại may mắn, tài lộc, vượng khí cho người dùng.

3.3. Cách chọn sim phong thủy bằng phần mềm

Lý thuyết phong thủy rất đa dạng và chuyên sâu. Để tìm hiểu được sim phong thủy là gì, có hợp với mình không thì buộc bạn phải tìm hiểu từ nhiều yếu tố. Do đó, để người dùng dễ dàng tìm kiếm được kết quả, một số website đã cung cấp phần mềm xem phong thủy sim rất tiện lợi. Chỉ sau vài cú click, bạn đã có kết quả ngay trước mắt, rất nhanh chóng và chính xác.

Xem ý nghĩa phong thủy của sim số dễ dàng trên phần mềm (Nguồn: Simphongthuy.vn)

Bạn nhập ngày tháng năm sinh + số điện thoại để xem số ấy có hợp với bạn không, phong thủy đẹp hay không

Hoặc nếu chưa biết mua sim nào, bạn có thể nhập ngày tháng năm sinh, phần mềm sẽ gợi ý cho bạn những sim số phù hợp nhất.

Như vậy, giải mã ý nghĩa sim phong thủy không chỉ giúp bạn biết cách lựa chọn sim số mang nhiều vượng khí mà còn giúp bạn tránh được những con số mang lại điềm xui xẻo cho mình. Có thể hiểu rằng, phong thủy cũng được coi là một bộ môn khoa học, bởi nó phân tích sự hòa hợp giữa các yếu tố trong tự nhiên. Do đó, đây không phải là mê tín dị đoan, mà hơn cả mua sim số đẹp mang lại may mắn tài lộc cho mình giúp cuộc sống cũng như sự nghiệp của bạn phát triển hơn.