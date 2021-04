11 cách nướng bánh bằng nồi chiên không dầu thơm ngon dễ làm đúng tỉ lệ

Ngoài việc chế biến các món ăn mặn thì nướng bánh bằng nồi chiên không dầu giờ đây đang được nhiều người nội trợ áp dụng. Bên cạnh đó, sử dụng nồi chiên không dầu có ưu điểm nhanh gọn, tiện lợi, dễ sử dụng và an toàn cho sức khỏe.



1. Nồi chiên không dầu có nướng bánh được không

Nhiều chị em nội trợ vẫn còn thắc mắc nồi chiên không dầu có nướng được không trước khi mua sản phẩm đa năng này? Nồi chiên không dầu hay còn được gọi với cái tên nồi chiên chân không, được dùng chế biến các món ăn mặn và có thể nướng một số loại bánh do cơ chế làm nóng thanh nhiệt, quạt tản nhiệt có chức năng phân bổ nhiệt lượng khắp bề mặt món ăn, giúp thực phẩm chín đều từ trong ra ngoài. Nếu gia đình bạn vẫn chưa sở hữu sản phẩm đa năng, hãy sắm ngay thiết bị nhà bếp thiết kế thông minh, độc đáo này để xắn tay áo vào bếp thực hiện các món bánh thơm, mềm, xốp mịn nhé.

2. Cách nướng bánh bằng nồi chiên không dầu

2.1. Cách làm bánh bông lan bằng nồi chiên không dầu

Nguyên liệu: bơ lạt, socola đen, đường, trứng gà, bột mì đã trộn sẵn bột nở, muối, vani, đường bột. Hòa trộn bơ với socola và đưa lên bếp đun ở lửa nhỏ cho tan rồi để nguội. Dùng dụng cụ hỗ trợ làm bánh tiện lợi để đánh bông trứng gà, đường, muối và vani. Sau đó, lấy hỗn hợp socola đã làm cho vào hỗn hợp trứng trộn đều lại với nhau.

Tiếp đến, cho bột mì pha sẵn bột nở vào hỗn hợp trên và trộn thật kỹ cho tan bột. Lấy khay bánh và phết bơ thật đều, rót hỗn hợp vào nồi chiên không dầu, nướng ở 180 độ C trong 17 phút cho bánh ẩm và 20 phút nếu bạn muốn ăn bánh hơi khô. Sau cùng, rắc đường bột lên và thưởng thức.

Cách làm bánh bông lan bằng nồi chiên không dầu cực dễ (Nguồn: youtube.com)

2.2. Cách làm bánh gato bằng nồi chiên không dầu

Nguyên liệu: trứng gà, bột mì, bột ngô, sữa, dầu ăn, đường, muối, nước chanh, vani, heavy cream, hoa quả. Đầu tiên, tách hai thành phần lòng trắng và lòng đỏ trứng, sau đó trộn lòng đỏ với bột, sữa, dầu ăn và vani. Đánh bông lòng trắng trứng và thêm muối, nước chanh. Đến khi hỗn hợp nổi bong bóng thì cho từ từ đường vào đánh tiếp đến khi có chóp cứng, cong nhẹ.

Kế đến, trộn hai hỗn hợp đã làm trên chung với nhau, lưu ý làm nhẹ tay để tránh vỡ bọt khí, cùng đó là lưu ý cách nướng bánh, điều chỉnh nhiệt độ và tỷ lệ bột chính xác. Đổ hỗn hợp vào khuôn có phết bơ, nướng nhiệt độ 180 độ C trong 30 phút rồi giảm xuống 150 độ C và nướng tiếp trong 10 phút là bánh chín. Đánh bông heavy cream với đường, đợi bánh nguội rồi phủ đều lên mặt bánh. Trang trí trên bề mặt bánh hoa quả yêu thích.

Làm bánh gato bằng nồi chiên không dầu (Nguồn: pbs.org)

2.3. Cách làm bánh quy bằng nồi chiên không dầu

Nguyên liệu: bột làm bánh đa dụng, bột hạnh nhân, đường bột, bơ lạc, trứng gà, vani dạng bột, đường bột, socola. Trước tiên, đánh tan trứng gà và bơ nấu tan chảy để nguội, sau đó hòa trộn với bột rồi nhồi đến khi bột đều. Dùng chày cán bột ra rồi dùng khuôn cắt tạo hình cho từng miếng bánh.

Cho bánh vào nồi chiên không dầu nướng ở nhiệt độ 180 độ C khoảng 6-8 phút đến khi bánh chín vàng đều. Với cách làm kem trang trí, đầu tiên bạn rây bột đường rồi cho từ từ socola vào khuấy đều tay và đem hỗn hợp chưng cách thủy cho mịn, sau đó dùng thìa phủ kem đường lên một mặt bánh quy là hoàn thành.

Không khó với cách làm bánh quy bằng nồi chiên không dầu (Nguồn: savourydays.com)

2.4. Cách làm bánh pizza bằng nồi chiên không dầu

Nguyên liệu: Đế pizza mua sẵn, thịt bò băm nhỏ, mềm ngọt, cà chua, hành tây, quả oliu đen, sốt cà chua, phô mai bào. Chế biến thịt bò bằm với sốt cà chua cùng các gia vị chế biến thực phẩm giúp món ăn ngon hơn, sau đó thêm ít sốt cà chua vào cho hỗn hợp sánh lại.

Sử dụng đế pizza mua sẵn phết một lớp sốt cà chua mỏng lên mặt, cho sốt bò bằm, cà chua, quả oliu cùng phô mai bào lên trên, đưa vào nồi chiên không dầu nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong vòng 5 phút là bạn đã có một chiếc pizza handmade ngon miệng cho cả nhà rồi.

Trổ tài làm bánh pizza cho cả nhà thưởng thức bằng nồi chiên không dầu (Nguồn: wikibanh.com)

2.5. Cách làm bánh mì bằng nồi chiên không dầu

Nguyên liệu: bánh mì dài, bơ tươi, muối tiêu, rau mùi tươi và tỏi băm nhỏ. Cắt bánh mì thành từng miếng sao cho vừa ăn. Cho bơ tươi vào một nồi nhỏ, đun cho chảy rồi tắt bếp. Thêm tỏi băm, rau mùi và muối tiêu vào hỗn hợp bơ, đảo đều khi còn đang nóng.

Dùng dụng cụ phết hỗn hợp lên một mặt từng miếng bánh mì cắt lát và xếp ngay ngắn vào nồi chiên không dầu, bật nhiệt độ 180 độ C nướng trong vòng 10 phút. Với cách làm bánh mì bằng nồi chiên không dầu như trên là bạn đã có một món snack nhâm nhi cùng bè bạn đến chơi nhà.

Cách làm bánh mì siêu dễ (Nguồn: today.com)

2.6. Cách chiên bánh phồng tôm bằng nồi chiên không dầu

Làm nóng nồi chiên ở nhiệt độ 200 độ C trước 5 phút, sau đó nhúng những miếng bánh phồng qua một lớp dầu thật mỏng rồi bắt đầu xếp bánh bánh vào đáy khay chiên. Lưu ý, nên cho 7-10 miếng phồng tôm vào nồi và chừa một khoảng không gian đủ để bánh nở, tránh để bánh lên khay lưới vì quạt gió sẽ hút bánh vào thanh nhiệt, có thể làm cho bánh cháy. Với mức 200 độ C thì trong 1 phút bánh sẽ chín, có thể mở nồi sau 45 giây để kiểm tra xem bánh đã gần đạt mức chuẩn chưa, sau đó chiên tiếp 15 giây nữa là bánh sẽ nở to và đều hơn.

Chiên bánh phồng tôm bằng nồi chiên không dầu (Nguồn: baomoi.com)

2.7. Cách làm bánh chuối bằng nồi chiên không dầu

Nguyên liệu cho bánh chuối chiên: chuối chín vừa tới, mật ong nguyên chất, sánh quyện, nước cốt chanh. Chuối bóc vỏ thật sạch và cho vào nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 180 độ C hoặc 200 độ C trong vòng 15 phút. Sau thời gian trên, mở nồi và phết hỗn hợp mật ong cùng nước cốt chanh lên bánh chuối, nướng tiếp thêm 5 phút và lặp lại cách làm này 1-2 lần nữa là có thể lên mâm mời gia đình bạn thưởng thức.

Làm bánh chuối chiên bùi ngọt thơm ngon mê ly (Nguồn: youtube.com)

2.8. Làm bánh cupcake bằng nồi chiên không dầu

Nguyên liệu: bột mì, bơ, trứng gà, đường, bột nở và các sản phẩm làm từ sữa bổ dưỡng, thơm ngon: whipping cream, sữa tươi. Cho bơ và đường vào một bát rồi đánh tan thành hỗn hợp, tiếp tục thêm trứng gà, bột mì, bột nở vào tiếp tục đánh cho đến khi đều. Tiếp theo, cho sữa tươi vào hỗn hợp trên trộn đều lại với nhau, sau đó cho vào 1/2 khuôn giấy.

Xếp các khuôn bánh vào nồi chiên và nướng 160 độ C trong vòng 15 phút cho bánh chín và lấy ra để nguội. Dùng dụng cụ đánh trứng đánh bông whipping cream, cho vào túi nặn và tạo hình lên bánh cupcake. Đây là cách nướng bánh bằng nồi chiên không dầu cực dễ, đơn giản cho những ai mới bắt đầu học làm bánh.

Làm bánh cupcake xinh xinh bằng nồi chiên không dầu (Nguồn: ytimg.com)

2.9. Rán bánh chưng bằng nồi chiên không dầu

Nguyên liệu: bánh chưng, tôm khô ngâm mềm và băm nhỏ, hành muối hoặc củ kiệu, ớt hiểm băm nhỏ, tương ớt, nước cốt me, hành tỏi băm, các gia vị khác như: nước mắm, đường, tiêu, hạt nêm. Bánh chưng cắt thành lát dày rồi cho vào nồi chiên không dầu tự động chiên giòn đều bánh mà không cần dầu ăn hay phải lật trong lúc chiên, giúp món ăn giảm chất béo, an toàn sức khỏe.

Với sốt chua cay, cho ít dầu vào chảo ở lửa vừa, phi thơm hành tỏi băm rồi cho tôm khô vào xào. Kế tiếp, cho nước cốt me, tương ớt, ớt hiểm, đường, các gia vị cho vừa ăn rồi đun đến khi sốt sánh lại. Xếp bánh chưng ra đĩa, rưới sốt chua cay lên trên, dùng kèm hành muối hoặc củ kiệu.

Bánh chưng chiên ngon miệng ngày Tết (Nguồn: baomoi.vn)

2.10. Chiên bánh bao bằng nồi chiên không dầu

Dùng cọ phết một lớp dầu ăn mỏng lên toàn bộ mặt bánh bao không nhân, sau đó cho vào nồi chiên không dầu. Thiết lập chế độ chiên ở 180 độ C trong khoảng 8-10 phút là có được những chiếc bánh bao vàng đều và đẹp mắt. Với cách chiên bằng nồi chiên không dầu, bạn sẽ hạn chế được khối lượng dầu ăn mà vẫn có những chiếc bánh bao chiên ngon lành.

Để món bánh bao chiên ăn đỡ ngán thì bạn có thể kết hợp ăn kèm với món thịt bò sốt tiêu xanh và nấm. Với các nguyên liệu thực hiện: thịt bò, tiêu xanh, ớt chuông, hành tây, nấm linh chi trắng, tiêu đen, dầu ăn, bột ngô và các loại gia vị nấu ăn an toàn. Đầu tiên, thịt bò thái lát to, hơi dày. Sau đó, ướp cùng dầu hào, hạt nêm, hành tím, tỏi băm, giấm trong 30 phút. Làm nóng chảo và xào thịt bò cùng tiêu xanh ở lửa lớn đến khi thịt xém lại rồi cho ớt chuông, hành tây, nấm vào đảo đều, nêm nếm các loại gia vị vừa ăn. Pha loãng bột ngô với nước, khuấy đều cho vào chảo để món ăn hơi sánh lại. Cuối cùng, rắc tiêu đen cho thơm và ăn kèm cùng bánh bao chiên.

Bánh bao chiên không dầu ăn (Nguồn: cachlambanhbao.net)

2.11. Làm bánh trung thu bằng nồi chiên không dầu

Bạn cần mua và chuẩn bị các nguyên liệu làm bánh trung thu: đậu xanh, đường cát trắng, bột mì, bột năng, nước cốt dừa, trứng gà, sữa đặc, mè trắng, muối, bơ. Đậu xanh bỏ vỏ ngâm với nước ấm 2-3 tiếng sau đó nấu chín và nêm chút muối, đem xay nhuyễn rồi trút ra bát. Đánh bông trứng gà trong một tô lớn, cho thêm bột mì, bột năng, đường vào tô rồi trộn đều.

Hòa chung nước cốt dừa và sữa dừa đặc cho vào hỗn hợp trên, trộn đều để không vón cục. Nhào bột kỹ rồi để bột nghỉ trong 30 phút và đem chia bột thành từng phần, cán mỏng. Đậu xanh trộn cùng đường và cốt dừa, bột bánh dẻo rồi cho lên bếp tạo thành khối nhân dẻo, quánh, mịn.

Đem viên từng viên dạng tròn, cán vỏ bánh miếng mỏng cho nhân vào và gói kín lại, cho vào khuôn tạo hình và lấy bánh đem đi nướng trong 6-7 phút ở nhiệt độ cao trong nồi chiên không dầu. Trước khi nướng bánh bằng nồi chiên không dầu, pha hỗn hợp gồm lòng đỏ trứng, dầu ăn, nước tro tàu để bánh có màu vàng đẹp.

Bánh trung thu đoàn viên cho buổi sum họp gia đình (Nguồn: foody.vn)

Với các cách hướng dẫn nướng bánh bằng nồi chiên không dầu trên, hy vọng bạn đọc có thể thực hiện được những chiếc bánh tươi ngon, tốt sức khỏe cho gia đình và bạn bè mình nhé.