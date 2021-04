11 đai massage bụng hiệu quả đánh tan mỡ thon gọn vòng eo giá từ 500k

Mỡ bụng là nỗi phiền muộn của nhiều người. Cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu xem có nên dùng và liệu đai massage bụng hiệu quả không trong bài viết dưới đây.



1. Đai massage bụng hiệu quả đánh mỡ thừa ra sao

1.1. Đai massage bụng hoạt động thế nào?

Đai massage giảm mỡ bụng có 2 loại là quấn nóng và quấn rung. Nguyên tắc hoạt động của nó là tạo nhiệt từ điện, chế độ rung làm tan mỡ dưới da của vùng bụng. Nghĩa là khi quấn đai vào để nó tự hoạt động, tỏa nhiệt và mỗi ngày lượng mỡ sẽ tan theo lượng nhiệt một chút. Đặc biệt, có một số loại đai massage còn sử dụng được cho nhiều vùng cơ thể như tay và đùi.

1.2. Đánh giá có nên mua đai massage bụng

Máy massage bụng đã được chứng minh là có hiệu quả giảm mỡ. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra nghi ngờ đai massage bụng có hiệu quả không? Bởi họ dùng sản phẩm mà không đạt được ước muốn. Lý do là vì họ quên mất một số đặc trưng cơ bản của sản phẩm. Máy massage theo thiết kế đặc trưng cho bộ phận trên cơ thể nên nó chỉ rung và tỏa nhiệt lên phần tiếp xúc. Phần năng lượng tiêu hao chỉ nằm ở phần cơ thể máy hoạt động.

Mặt khác, muốn dùng hiệu quả dòng sản phẩm này, bạn cần chọn hàng chính hãng kết hợp chế độ sống lành mạnh. Đặc biệt việc dùng máy massage nên được thực hiện thường xuyên để đạt hiệu quả tốt nhất. Bạn cũng nên mua đai massage bụng ở đâu uy tín để đảm bảo hàng chính hãng mang đến hiệu quả tốt nhất.

Đai massage giảm mỡ bụng có hiệu quả không (Nguồn: sanphamgiamcan.vn)

2. 11 đai massage bụng hiệu quả nhất hiện nay

2.1. Đai mát xa bụng xung điện Beurer EM30

Uy tín thương hiệu

Là sản phẩm của thương hiệu số một về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe nổi tiếng nước Đức. Beurer được áp dụng công nghệ hiện đại và luôn hướng tới chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng. Một số sản phẩm nổi trội của nhãn hàng gồm máy đo huyết áp, nhiệt kế, chăn điện…

Công nghệ được tích hợp

Sản phẩm tốc độ xung điện 200 micro giây mỗi lần ở dạng sóng 2 pha, đối xứng cho hiệu quả cực mạnh. Đai massage phát ra các xung điện, chế độ không rung truyền đến các dây thần kinh điều khiển các cơ trong cơ thể. Cơ bắp sẽ hoạt động dưới cơ chế hiện đại, tiên tiến nhất thế giới đó là cơ bắp không rung và không nóng. Liên minh châu Âu được biết đến với điều kiện tiêu chuẩn chất lượng vô cùng khắt khe. Tuy nhiên, thiết bị đã được EC đánh giá cao. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng và an toàn tuyệt đối với người dung. Các cơ bụng co thắt lại với nguyên lý như khi ta chơi thể thao, luyện tập các bài thể dục về cơ bụng. Với nguyên lý trên, lớp mỡ bụng ngày một tiêu đi, cơ bụng trở nên thon đẹp tự nhiên. Sử dụng đai massage là cách giảm lượng mỡ thừa an toàn và hiệu quả tối ưu.

Tính năng nổi bật

Đây là thiết bị chăm sóc cá nhân có tính năng hỗ trợ quá trình phục hồi cơ. Hoạt động của máy làm cơ săn chắc và dẻo dai hơn. Đặc biệt khi khởi động máy làm tác động đến cơ bụng thì đồng thời cũng sẽ kích thích làm tiêu đi lượng mỡ thừa ở bụng.

Tác dụng chính là giúp bạn có một thân hình hoàn hảo với cơ bụng phẳng và tuyệt đối không xuất hiện ngấn mỡ thừa ở bụng. Ngoài ra, đai massage giảm béo còn có tác dụng thư giãn các cơ. Đai massage hiệu quả xoa bóp lên vùng da và cơ bụng làm hạn chế việc chảy xệ diễn ra ở các cơ. Điều này sẽ tạo da mịn màng, tăng tính đàn hồi cho da bụng

Giá tham khảo

Sản phẩm là cách massage bụng lý tưởng cho các bạn có vòng 2 to, các chị em sau khi sinh em bé. Hiện mức giá tham khảo của sản phẩm trên thị trường là 1.500.000đ.

Đai mát xa bụng xung điện Beurer EM30 (Nguồn: thietbiyte-eu.vn)

2.2. Đai massage giảm béo dành cho vùng bụng và cánh tay (EMS) Bodi

Uy tín thương hiệu

Đai massage vùng bụng và cánh tay Bodi-Tek AATB được nhập khẩu chính hãng từ hãng Dezac của Anh Quốc. Thương hiệu Dezac nổi tiếng về công nghệ hiện đại, mang đến những sản phẩm có chất lượng và tính thẩm mỹ cực cao. Mỗi sản phẩm xuất ra đều phải trải qua quy trình kiểm ddingj nghiêm ngặt.

Đai massage vùng bụng và cánh tay Bodi-Tek AATB Ab Toning Belt dễ dàng sử dụng. Khách hàng không bao giờ cần phải phân vân có nên dùng đai massage bụng của Dezac hay không. Nó giúp bạn làm săn chắc cơ bụng và cánh tay ngay cả khi bạn đang làm việc hoặc thư giãn tại nhà.

Công nghệ được tích hợp

Thiết bị gồm đai vùng bụng và đai cánh tay, có đai nối thêm dành cho vùng bụng vô cùng tiện ích. Sản phẩm có dây dẫn nối bộ điều khiển và các đai, dây dẫn dài tối đa 60cm. loại pin sử dụng là 2 pin AAA 1.5V. Máy cần nghỉ ngơi ít nhất 4 giờ giữa hai lần sử dụng, mỗi lần 30 phút. Chọn một trong 6 chương trình hoạt động, điều chỉnh mức cường độ và tần suất luyện tập giúp tăng cường cơ bắp. Những gì bạn cần làm rất đơn giản, chỉ cần đeo đai vào và bật thiết bị lên. Sản phẩm có thể được đeo kín đáo bên trong trang phục của bạn để bạn vẫn có thể thoải mái làm việc bất cứ đâu. Đai massage bụng hiệu quả Bodi-Tek AATB với công nghệ EMS kích thích cơ để làm cho cơ bắp trông săn chắc và khỏe mạnh.

Tính năng nổi bật

Sử dụng sản phẩm để làm săn chắc cánh tay, vòng eo, hoặc có thể sử dụng cho các mục đích khác mang tính thư giãn. Đai massage phù hợp với vòng eo kích thước 27-55 inch (tương đương 69-140cm). Thiết bị có thể được đeo kín đáo ở bên trong quần áo. Đặc biệt, sản phẩm dễ dàng và thoải mái khi sử dụng.

Giá tham khảo

Sản phẩm này hiện khá được ưa chuộng trên thị trường. Giá của sản phẩm tùy thuốc vào đại lý phân phối. Mức giá tham khảo của nó là 2.205.000 đ.

Đai massage giảm béo vùng bụng và cánh tay (EMS) Bodi (Nguồn: riobeauty.com.vn)

2.3. Đai thắt lưng Orbe Lumbabel

Uy tín thương hiệu

Orbe là thương hiệu được Công ty Cổ phần Thương mại Dược Vật tư Y tế Hà Nội Hameco phát triển. Nhóm sản phẩm mà nhãn hàng Orbe chuyên nghiên cứu để sản xuất và đưa vào ứng dụng trong đời sống đều hướng tới sức khỏe người sử dụng.

Đó là các sản phẩm về băng nẹp trong sơ cứu và thiết bị hỗ trợ chỉnh hình sau chấn thương. Sản phẩm của Orbe được sử dụng vô cùng rộng rãi và là vật dụng không thể thiếu trong ngành y học. Đó là các thiết bị y tế hỗ trợ cho trước và sau quá trình cấp cứu, phẫu thuật.

Orbe nhận được sự đánh giá, thừa nhận và vô cùng tín nhiệm từ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y học. Và đặc biệt là trong lĩnh vực chỉnh hình, phục hồi chức năng sau phẫu thuật.

Trải qua chặng đường xây dựng và phát triển suốt 12, Orbe đã có được vị thế vững chắc riêng. Các sản phẩm do công ty sản xuất được những bệnh viện lớn trong cả nước tin dùng.

Công nghệ được tích hợp

Đai thắt lưng cao cấp LUMBABEL được sản xuất từ những nguyên liệu ngoại nhập. Sản phẩm có công nghệ tiên tiến đảm bảo chất lượng được đánh giá cao như ở các nước phát triển. Đai thắt lưng có chiều cao là 26cm, thích hợp với khá nhiều người dùng.

Thanh nẹp có độ đàn hồi rất cao, dễ uốn cong, bản nẹp lại khá rộng giúp sản phẩm đi theo đường cong cơ thể, cho hiệu quả tốt nhất. Nó làm cho sản phẩm nhẹ, thoáng khí, đẹp, tạo ra cảm giác yên tâm và thoải mái cho người sử dụng.

Tính năng nổi bật

Sản phẩm dự phòng tổn thương cột sống thắt lưng cùng ở các đối tượng có nguy cơ cao. Ví dụ như người cao tuổi, người đang điều trị loãng xương, những người phải đứng hoặc ngồi quá lâu khi làm việc.

Sản phẩm cũng hỗ trợ người đang bị viêm thoái hóa các xương khớp cột sống, chấn thương cột sống vùng thắt lưng cùng. Đặc biệt sản phẩm phụ trợ sau phẫu thuật, sau khi đeo nắn cột sống vùng thắt lưng.

Giá tham khảo

Mức giá bán tham khảo của sản phẩm trên thị trường là 750.000đ. Đây là mức giá hợp lý với chất lượng sản phẩm.

Đai thắt lưng Orbe Lumbabel (Nguồn: media3.scdn.vn)

2.4. Máy massage giảm béo mỡ bụng China OME

Uy tín thương hiệu

Hãng China OME sản xuất khá nhiều mặt hàng và cũng có chỗ đứng riêng trên thị trường. Sản phẩm của hãng nhận được đánh giá cao và sự hài lòng của người tiêu dùng.

Công nghệ được tích hợp

Đai massage bụng hiệu quả China OME có 3 chế độ mát xa cơ học (Rung), ánh sáng hồng ngoại (Infrared Light) và chế độ kết hợp rung kết hợp hồng ngoại. Máy sẽ dễ dàng đưa vùng cơ bắp chảy sệ trở lại trạng thái tự nhiên của nó đơn giản bằng cách thực hiện ngay vào vùng bạn muốn điều trị. Máy được thiết kế theo kiểu đa chức năng và tự động, hoạt động khá êm, mạnh. Máy tập trung vào vùng mỡ thừa tích tụ để giảm số đo vòng eo nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đối với việc làm sạch sản phẩm, rút phích cắm điện và lau bằng vải mềm. Không sử dụng nước, nó có thể làm hỏng sản phẩm.

Tính năng nổi bật

Nó rất dễ cải thiện vấn đề về vóc dáng, vùng cơ bắp bị nhão dưới cánh tay, hông đùi, mông sau khi sinh em bé. Sử dụng đều đặn sản phẩm có thể cải thiện khả năng lưu thông máu. Sản phẩm dễ dàng sử dụng tại nhà hoặc trên xe ô tô.

Giá tham khảo

Sản phẩm được các chị em đặc biệt yêu thích. Mức giá tham khảo trên thị trường hiện nay là 450.000đ.

Máy massage giảm béo mỡ bụng China OME (Nguồn: scontent.fhan5-1.fna.fbcdn.net)

2.5. Đai massage Lanaform Full Mass

Uy tín thương hiệu

Thương hiệu Lanaform hàng đầu của Bỉ với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng tốt như bồn ngâm chân, cân sức khỏe, thiết bị làm đẹp. Hãng chuyên sản xuất và phân phối các dòng máy massage đánh tan mỡ bụng hiệu quả, các thiết bị chăm sóc sức khỏe. Các sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu và xuất khẩu rộng rãi trên toàn thế giới..

Công nghệ được tích hợp

Sản phẩm tích hợp bộ điều khiển cầm tay tiện lợi, tùy chỉnh dễ dàng 6 cường độ massage có 1 chế độ tự động. Thiết bị mang đến nhiều sự lựa chọn, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng của người dùng. Công nghệ massage tân tiến, massage đa năng, đảo ngược hướng quay. Được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, lực rung an toàn với cơ thể người đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu. Máy tác động vào các cơ, tăng cường trao đổi chất, thải độc, thải mỡ thừa.

Tính năng nổi bật

Chức năng chính massage bụng, chân giúp thư giãn giảm mỡ thừa. Sản phẩm chuyên dụng để giảm mỡ thừa tích tụ tại bụng, đùi, bắp chân. Đai massage bụng hiệu quả giúp giảm mỡ giúp vòng eo săn chắc, có cơ bụng, một thân hình hoàn mỹ. Cơ chế massage hiện đại đem lại hiệu quả tốt cho sự thúc đẩy lưu thông máu, phân hủy chất béo, đạt hiệu quả giảm cân cao. Sản phẩm hỗ trợ loại bỏ các cơn đau nhức, căng thẳng hệ thần kinh, cải thiện chức năng của hệ tiêu hóa. Cường độ massage tùy chỉnh phù hợp thể trạng đảm bảo hài lòng tối đa và mang lại hiệu quả tốt hơn.

Giá tham khảo

Dòng sản phẩm này có hiệu quả rất tốt mà thiết kế lại đẹp mắt nên được khá nhiều người tin dùng. Mức giá tham khảo của sản phẩm là 2.180.000đ.

Đai massage Lanaform Full Mass (Nguồn: lanaform.vn)

2.6. Đai nhiệt hồng ngoại giảm béo Kocomo

Uy tín thương hiệu

Sản phẩm này có xuất xứ tại Việt Nam. Thương hiệu Kocomo chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người sử dụng. Các sản phẩm đai nhiệt giảm béo của Kocomo đều dựa trên tác động của nhiệt hồng ngoại để giảm béo bằng sức nóng mà không rung. Sản phẩm giúp giảm mỡ hiệu quả ở các vùng nhiều mô mỡ như eo, bụng, đùi từ đó cung cấp cho chị em biện pháp giảm béo, giữ thân hình thon gọn hoàn hảo. Nhan sắc của chị em được cải thiện giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống cũng như công việc. Các sản phẩm của hãng luôn được chị em tin tưởng lựa chọn.

Công nghệ được tích hợp

Đai giảm béo Kocomo áp dụng công nghệ mới vô cùng hiện đại. Khác với loại máy massage dùng chế độ rung không tiện cho chị em trong nhiều trường hợp. Đai nhiệt hồng ngoại hoạt động dựa trên sức nóng của nhiệt hồng ngoại đi sâu vào lớp mỡ nằm dưới da. Tại Việt Nam, đai nhiệt hồng ngoại giảm mỡ Kocomo là hãng đầu tiên đầu tiên sử dụng nguồn điện đầu ra là 24V – 2A. Đây là nguồn điện phù hợp với điện áp Việt Nam nên tuyệt đối an toàn cho người sử dụng. Hiệu ứng nhiệt hồng ngoại tác động trực tiếp vào sâu dưới da, tăng ly giải lớp mỡ xơ cứng, tiêu mỡ thừa qua đường bài tiết mồ hôi. Đồng thời, nó ngăn ngừa sự hình thành và tích tụ trở lại của các tế bào mỡ mới, mang đến một vóc dáng hoàn hảo.

.

Cơ chế hoạt động của đai nhiệt hồng ngoại giảm béo Kocomo (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

Tính năng nổi bật

Kocomo giúp cho người thừa cân, béo bụng, đùi hoặc phụ nữ sau sinh muốn lấy lại vóc dáng thon gọn thời con gái. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp mạch máu giãn nở, tăng lưu thông máu, đào thải độc tố, giảm đau.

Đai massage hồng ngoại còn có tác dụng giảm đau nhức xương khớp. Đặc biệt là đối với những cơn đau dai dẳng của bệnh xương khớp mãn tính.

Giá tham khảo

Kocomo không chỉ có kiểu dáng đẹp, nhỏ gọn mà chất lượng mang về kiến người dùng không thể không hài lòng. Tuy nhiên mức giá tham khảo của sản phẩm khá hợp lý với 760.000đ.

Đai nhiệt hồng ngoại giảm béo Kocomo (Nguồn: bibashop.vn)

2.7. Máy massage bụng Yokushi YK118

Uy tín thương hiệu

Thương hiệu Yokushi là nhà một trong những nhà sản xuất tiên phong đưa ra dòng thiết bị mát xa- vật lý trị liệu. Một thương hiệu mới nhất hiện nay nhưng lại nổi tiếng ngay từ khi xuất hiện chính là dòng Yokushi này.

Điều đặc biệt của dòng máy mát xa bụng này chính là hiện đại, bền và đắt. Hoàn toàn tương xứng với giá tiền chính là khả năng vận hành mạnh mẽ, áp dụng công nghệ massage hiện đại thiết kế hiện đại nhất.

Sản phẩm đem đến thiết kế tiện dụng và hiệu quả. Yokushi là một trong những hãng đai massage giảm béo tiên phong phát minh. Và cũng tiên phong tung ra thị trường dòng máy mát xa pin sạc điện. Với sự đổi mới hiện đại hơn cả về thiết kế lẫn tính năng đã khiến dòng máy mát xa bụng này được ưa chuộng trên thị trường. Tham khảo những so sánh về đai massage Yokushi để có thêm thông tin hữu ích khi mua sản phẩm.

Công nghệ được tích hợp

Máy có tính năng pin sạc điện tích trữ năng lượng, tốc độ rung đảo với tần số cao 3200, điều khiển tay và điều khiển từ xa. Massage – liệu pháp hồi phục năng lượng và giảm béo hiệu quả.

Tốc độ rung mạnh mẽ với số lượng lên đến 3200 lần/ phút gần gấp 3 so với những dòng máy mát xa bụng cũ. Tốc độ rung cao đẩy nhanh quá trình massage đốt cháy mỡ thừa tại vị trí massage tăng hiệu suất hoạt động tốt hơn. Máy trang bị thêm các tính năng massage tấm nhiệt đốt nóng vị trí massage làm tăng hiệu quả khi sử dụng hơn.

Hệ thống massage chuyên sâu 360 độ quanh vị trí massage kết hợp với chế độ quấn nóng của đai quấn giúp đốt cháy mỡ thừa. Đồng thời tái tạo tế bào và làm vùng eo của bạn thêm chắc chắn và nhỏ gọn hơn, làm tan và đốt cháy các phân tử mỡ

Tính năng nổi bật

Tính năng pin sạc điện giúp người dùng có thể sử dụng mọi nơi mọi lúc mà không bị vướng víu dây cắm điện. Với thời gian tích trữ năng lượng lên đến 4-5h bạn có thể an tâm sử dụng mọi nơi, dễ dàng đem theo đi chơi, đi picnic…

Bạn có thể massage máy massage bụng ở rất nhiều vị trí trên cơ thể như bụng, vai, đùi, bắp tay, bắp chân, mông, … Nó giúp bạn nhanh chóng lấy lại thân hình lý tưởng săn chắc, eo thon, mông nâng một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Giá tham khảo

Mức giá tham khảo của máy massage là 1.300.000 VNĐ. Sản phẩm được đánh giá là có mức giá phải chăng mà chất lượng lại tốt.

Máy massage bụng Yokushi (Nguồn: scontent.fhan5-5.fna.fbcdn.net)

2.8. Đai massage bụng OTB

Uy tín thương hiệu

Sản phẩm của thương hiệu Tingli nổi tiếng Hàn Quốc. Sản phẩm của hãng được người tiêu dùng yêu thích bởi chất lượng và mẫu mã đẹp. Mỗi sản phẩm của hãng là thành quả của quá trình dày công nghiên cứu.

Trước khi đưa ra thị trường, sản phẩm phải vượt qua đều phải trải khâu kiểm định chất lượng vô cùng khắt khe. Điều này đảm bảo đưa đến những sản phẩm tốt nhất vì sức khỏe người tiêu dùng.

Công nghệ được tích hợp

Hệ thống rung của model máy massage bụng OTB là không có nguồn xung điện trực tiếp nào tiếp xúc trực tiếp với cơ thể. Nó chỉ dừng lại ở mức rung tạo nhiệt thuần túy ở tốc độ cao lên đến 5000 lần/phút. Chế độ rung sẽ tự động kích hoạt cơ bắp các vùng massage, bạn chỉ việc nằm và quấn đai vào cơ thể là có thể sử dụng được.

Hoạt động của chiếc đai massage bụng cao cấp này rung với tốc độ cao. Hơn nữa, nó còn kết hợp với chế độ quấn nóng của chiếc đai tạo nhiệt hồng ngoại sẽ đốt cháy mỡ. Điều này giúp các vùng cơ co và săn chắc lại.

Thiết kế chiếc đai massage giảm béo bụng đơn giản, kích thước của chúng có thể vừa với mọi loại eo, chỉ cần đeo vào bụng và ấn nút khởi động, có nút điều chỉnh cao thấp tùy theo ý thích của bạn. Kiểu dáng nhỏ gọn của chiếc đai mát xa giúp bạn di chuyển dễ dàng đến mọi nơi, sử dụng mọi không gian, màu sắc trang nhã, thích hợp với nhiều đối tượng sử dụng.

Chất liệu dùng chất liệu da mềm mại, cao cấp bao bọc bên ngoài sản phẩm. Như vậy khi sử dụng bạn sẽ cảm thấy được sự thoải mái khi máy tiếp xúc với da.

Tính năng nổi bật

Máy massage bụng OTB không chỉ giúp bạn giảm cân thông thường mà còn giúp săn chắc các cơ bắp mà bạn muốn. Sản phẩm tăng cường sức sống, kích thích quá trình tuần hoàn chung cho cơ thể bạn.

Bạn có thể dùng máy massage bụng OTB ở bất cứ nơi đâu bởi máy có một dây cắm tiện dụng. Dây này có thể kết nối trực tiếp với bộ sạc trên xe hơi. Bạn có thể thực hiện việc xoa bóp massage ngay trong khi đang ngồi làm việc, học tập, xem TV. Máy có hỗ trợ chế độ ngắn tự động. Bạn có thể chọn chế độ phù hợp cho mình.

Giá tham khảo

Sản phẩm được bán trên thị trường với mức giá tham khảo là 1.200.000 VNĐ. Mức giá khá tương xứng với mẫu mã và chất lượng của máy.

Đai massage bụng OTB (Nguồn: vatgia.com)

2.9. Đai massage bụng hiệu quả Magic XD-501

Uy tín thương hiệu

Thương hiệu Hàn Quốc Magic NEW một thương hiệu uy tín chất lượng, gia công tại Hồng Kông. Magic chuyên cung cấp các sản phẩm điện gia dụng. Sản phẩm của hãng được sản xuất trên nền công nghệ kỹ thuật và quy trình quản lý hiện đại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường tiêu dùng. Các sản phẩm Magic hiện có ở hệ thống phân phối trên toàn quốc.

Công nghệ được tích hợp

Động cơ trang bị mạnh mẽ, công suất 48W chuẩn quốc tế. Máy massage bụng New Magic hoạt động êm ái, cảm giác chắc chắn. Khi đeo vào bụng nó tạo cảm giác rung mạnh như lớp mỡ của bạn đang tan dần. Công nghệ quấn nóng Sauna tạo nhiệt với lực rung hơn 1000 vòng/phút nhanh chóng đánh tan mỡ bụng của bạn chỉ với 20 phút mỗi ngày.

Máy massage bụng với 1 chế độ hoạt động tự động và 3 chế độ massage điều khiển bằng tay. Với đặc điểm này giúp người sử dụng có thể dễ dàng điều khiển cũng như sử dụng theo nhu cầu.

Máy giúp massage với những trạng thái rung có chu kỳ và cường độ rung đã được nghiên cứu và tính toán thật kỹ. Nó giúp người dùng đánh tan nhanh mỡ dư thừa trong một thời gian ngắn.

Máy có tính năng hẹn giờ tắt, với thời gian hẹn mặc định là 20 phút máy sẽ tắt giúp bạn không cần quan tâm thời gian khi tập luyện. Bạn có thể sử dụng máy tiếp tục khi có nhu cầu nữa. Bảng điều khiển máy với màn hình LCD dễ dàng quan sát khi sử dụng. Bảng điều khiển máy gắn liền với máy giúp người dùng tiện lợi hơn trong di chuyển.

Tính năng nổi bật

Máy giúp mỡ tan nhanh, tạo độ nóng làm tiêu tan mỡ thừa, chuyển hoá các dạng năng lượng, giúp tăng cường quá trình trao đổi chất toàn thân, đào thải lượng mỡ thừa có bên trong lớp da. Ngoài ra, máy massage còn giúp bạn cơ thể bạn tiêu hóa tốt và hoàn toàn thoải mái thư giãn tinh thần và thể chất.

Bên trong máy massage bụng Magic XD-501 có sử dụng 2 loại công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Đó là kết hợp cơ chế quấn nóng tạo nhiệt với lực rung để massage cơ thể. Sức nóng và sự chuyển động cơ sẽ đốt cháy lượng mỡ thừa và cho bạn cơ thể hoàn hảo nhất.

Máy tặng kèm đai phụ nối dài, nên máy có thể phù hợp với mọi đối tượng sử dụng. Công dụng massage giảm mỡ, massage thư giãn và chữa đau nhức như vai, lưng, chân….

Giá tham khảo

Sản phẩm được bán trên thị trường với mức giá tham khảo là 480.000đ. Mức giá này khá phù hợp với mức thu nhập của người tiêu dùng Việt.

Máy massage bụng Magic XD-501 (Nguồn: giadungviet.vn)

2.10. Đai massage bụng Vibro Shape

Uy tín thương hiệu

Beurer là thương hiệu đến từ Đức chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Là một tập đoàn hàng đầu tại Đức, chuyên cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho việc chăm sóc sức khỏe gia đình, các sản phẩm của Beurer đã đạt được danh hiệu “Thương hiệu thế kỷ” bởi chính chất lượng, tính ứng dụng và giá thành cạnh tranh mà sản phẩm tạo ra.

Công nghệ được tích hợp

Đai massage được sở hữu công nghệ tiên tiến của Mỹ. Đó là công nghệ tích hợp hiện đại nhất thế giới. Nó bao gồm công nghệ quấn nóng tạo nhiệt kết hợp công nghệ lực rung chuyển động cơ.

Máy massage bụng có hai chế độ điều khiển vô cùng tiện lợi. Bạn có thể điều khiển máy massage ở chế độ tự động hoặc điều khiển thủ công bằng tay.

Ở chế độ nào bạn cũng có thể tùy chọn cường độ rung hoặc trạng thái rung của máy phù hợp nhất với tình trạng cơ thể. Đặc biệt, máy còn hỗ trợ tới 5 chế độ vận hành. Một sản phẩm hướng tới chiều lòng khách hàng trong mọi khoảnh khắc đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của bạn.

Máy có tác động sâu lên vùng cơ bụng, tốc độ quay nhanh giúp giảm mỡ, các cơ săn chắc hơn. Động cơ điện máy sử dụng là 12V, an toàn và tiết kiệm pin.

Tính năng nổi bật

Sản phẩm giúp giảm béo, giảm căng thẳng, kích thích trao đổi chất. Máy cho người dùng chế độ điều chỉnh cường độ massage phù hợp. Điều này sẽ đảm bảo hiệu quả tối ưu để khách hàng hoàn toàn hài lòng về sản phẩm.

Chế độ rung tốc độ và chế độ đốt nóng đánh tan mỡ bụng. Động cơ bên trong xoay chuyển làm cho mỡ thừa teo giảm đi hay những nơi khác trên cơ thể. Sản phẩm có nhiều chế độ rung chuyển khác nhau tác động lên các bó cơ hoạt động liên tục cùng thêm hơi nóng.

Nó giúp bạn phẳng bụng có vòng eo thon tạo săn chắc tại vùng bụng mà bạn ưng ý nhất. Bởi chế độ tạo nhiệt nóng đốt cháy và chế độ rung đánh tan mỡ thừa của máy sẽ giúp vòng eo của bạn thon gọn từng ngày. Máy xoa bóp, massage chống chảy xệ, thư giãn, tạo sự mịn màng cho da.

Giá tham khảo

Sản phẩm được đánh giá là rẻ, đẹp mà dùng lại tốt. Mức giá tham khảo của máy là 350.000đ.

Đai massage bụng Vibro Shape (Nguồn: scdn.thitruongsi.com)

2.11. Đai massage bụng Body Vibra

Uy tín thương hiệu

Đai massage bụng Body Vibra là sản phẩm của thương hiệu Flamingo tại Trung Quốc. Thương hiệu nổi tiếng về chất lượng, và kiểu dáng. Các sản phẩm của hãng đều hướng tới chất lượng cuộc sống của người sử dụng. Thương hiệu được nhiều người lựa chọn bởi thiết kế có tính thẩm mỹ cực cao.

Công nghệ được tích hợp

Cơ chế hoạt động bằng phương pháp rung. Sản phẩm có 2 chế độ lựa chọn (tự động và bằng tay) và với 5 mức điều chỉnh công suất. Đèn sáng kích thích hoạt động tế bào nguyên bào sợi trong da, làm tăng lượng Collagen và Elastic.

EMS trị liệu – Kích thích hệ thống động cơ dưới da ( dây thần kinh và cơ bắp) để tăng cơ bắp có tự phát. Nếu da của người dùng thuộc loại da khô, bạn có thể dùng nước để phun trên bốn dẫn cao su màu đen. Điều này có tác dụng để tăng tác dụng của kích thích.

Tính năng nổi bật

Lựa chọn đai massage bụng giúp loại bỏ mỡ thừa, đốt cháy calorie, kích thích tế bào, nguyên bào cơ hoạt động. Đồng thời nó làm tăng trưởng sản xuất collagen và elastin tại vùng bụng. Đai massage giúp bạn giảm cân, tăng cường sự trao đổi chất, làm thư giãn và giảm đau cơ bắp ngay lập tức.

Nó là một dụng cụ massage tuyệt vời, giúp bạn loại bỏ những căng thẳng, mệt mỏi, stress sau một ngày làm việc vất vả. Sản phẩm giúp bạn lấy lại vóc dáng thon gọn nhưng không phải mất nhiều thời gian tập tại các trung tâm thẩm mỹ.

Tác dụng của đai massage bụng là giúp bạn loại bỏ hoàn toàn các độc tố trong cơ thể. Thiết bị đặc biệt hữu hiệu khi được kết hợp sử dụng cùng các loại sản phẩm giảm cân từ thảo dược quý hiếm

Giá tham khảo

Sản phẩm áp dụng công nghệ hiện đại, tỉ mỉ trong từng chi tiết thiết kế. mức giá tham khảo của sản phẩm là 1.200.000đ.

Đai massage bụng Body Vibra (Nguồn: vatgia.vn)

3. Cách sử dụng đai massage bụng hiệu quả để vòng eo thon gọn hơn

Cách sử dụng đai massage bụng an toàn, đúng cách và hiệu quả nhất chính là theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Thông thường cách dùng máy massage bụng, đai quấn bụng khá giống nhau ở một số điểm cơ bản đáng chú ý.

Đầu tiên là về thời gian sử dụng, bạn chỉ sử dụng 30 phút một lần, và chỉ 2 đến 3 lần mỗi ngày. Bạn dùng có thể dùng đai quấn bụng ở vị trí phù hợp với thiết kế của máy. Có một số loại máy hiện có trên thị trường có thể dùng cho nhiều vùng cơ thể rất tiện dụng như bụng, đùi, mông, eo cổ…

Và điều đương nhiên, để bắt đầu sử dụng một thiết bị công nghệ nào bạn cũng cần bật công tắc nguồn. Tiếp đó bạn lựa chọn chế độ rung phù hợp với hiện trạng cơ thể. Bạn có thể chọn rung mạnh để giảm đau nhức, hay rung massage nhẹ nhàng để thư giãn vào giấc ngủ….

Dùng đai massage bụng đúng cách để giảm lượng mỡ thừa (Nguồn: giammobungtainha.com)

Lưu ý, nguồn điện sử dụng 220V qua cục biến trở điện nên nếu bạn dùng sai sẽ dẫn đến cháy máy. Sản phẩm mang lại hiệu quả tốt nhất khi bạn kiên trì sử dụng nó mỗi ngày, kết hợp lối ăn uống, sinh hoạt lành mạnh. Lúc đó, bạn sẽ biết chắc chắn đai massage bụng có hiệu quả không.

Ngoài ra có một số điều bạn tuyệt đối không được quên khi sử dụng sản phẩm này. Đai massage không được quấn quá chặt, nó sẽ gây khó chịu, kích ứng da và không đem lại hiệu quả khi sử dụng.

Bạn hãy luôn chắc chắn rằng không sử dụng đai massage giảm béo khi đã ăn no. Bởi nguyên lý hoạt động của loại máy này là cơ chế tác động lực rung đến các cơ để giảm mỡ. Điều này không tốt cho hệ tiêu hóa của bạn, làm cơ thể vô cùng khó chịu.

Đối với loại đai massage nhiệt hồng ngoại gây nóng, toát mồ hôi, bạn sẽ bị mất nước. Vì thế sau khi sử dụng sản phẩm, bạn cần bổ sung lượng nước để bù đắp thiếu hụt của cơ thể.

Một lưu ý khá quan trọng là không phải bất cứ thời điểm nào bạn cũng có thể sử dụng sản phẩm này. Máy massage không phù hợp với trẻ em cơ xương còn yếu, phụ nữ sang thai hay trong chu kỳ. Máy cũng không được dùng khi bạn đang bị thương.

Trên đây là những kiến thức tổng hợp chi tiết nhất về đai massage bụng. Mong rằng bạn đã trả lời được câu hỏi đai massage bụng có hiệu quả không và lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp.