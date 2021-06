11 dấu hiệu thai lưu 3 tháng cuối nguy hiểm mẹ cần nhập viện ngay

2.6. Mẹ bị co giật



Nhiều mẹ bầu thường rất chủ quan trong việc chăm sóc thân thể vào những tháng cuối thai kỳ nên không ít trường hợp đáng tiếc xảy ra. Bởi vậy, càng về cuối thời điểm này, các mẹ càng phải tìm hiểu cặn kẽ những dấu hiệu thai lưu 3 tháng cuối nguy hiểm để nhập viện ngay.



1. Nguyên nhân thai lưu 3 tháng cuối

1.1. Nguyên nhân từ mẹ

Ngay từ khi quyết định “gieo mầm sống”, mỗi bà mẹ đều phải hiểu rằng việc chăm sóc và quan tâm sức khỏe bản thân lúc này không chỉ của cá nhân mình mà còn có thêm cả bé yêu nữa. Vì vậy, đừng bỏ qua những kinh nghiệm kiêng khem trong suốt thai kỳ, đặc biệt là trong trường hợp:

Mẹ mắc bệnh mãn tính như bệnh tim, suy tuyến giáp, suy thận và huyết áp ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi.

Mẹ bị nhiễm độc thai kỳ do ăn phải thực phẩm chứa thủy ngân, nhiễm khuẩn và tiếp xúc nhiều với môi trường độc hại.

Có dấu hiệu bất thường ở tử cung khiến bé con ngừng phát triển.

Mang thai khi thai phụ đã lớn tuổi (trên 40 tuổi), có thể gặp các biến chứng cao hơn so với các phụ nữ dưới 40, trên 20.

Mẹ bị tai nạn tác động trầm trọng đến bé cưng trong bụng do va đập.

Chế độ dinh dưỡng không đảm bảo là nguyên nhân thai lưu 3 tháng cuối vì không đủ dưỡng chất nuôi sống thai nhi.

Sảy thai do mẹ có thể ngăn ngừa và kiểm soát được (Nguồn: hellobacsi.com)

1.2. Nguyên nhân từ bé

Nếu như thai chết lưu có nguyên nhân từ mẹ thì vẫn có thể kiểm soát được. Còn lý do bắt nguồn từ chính bản thân thai nhi thì không thể nào xử lý được. Với những dấu hiệu bất thường này, các mẹ sẽ được thông báo sau mỗi lần siêu âm định kỳ để có cách xử lý đúng đắn và hợp lý nhất. Dưới đây là một số những nguyên nhân thai chết lưu 3 tháng cuối từ chính thai nhi như:

Thai dị dạng, phù nhau thai, vô sọ hay não úng thủy.

Dây rốn, bánh nhau bất thường khiến cho quá trình hấp thu dưỡng chất nuôi sống thai nhi không phát triển.

Thai quá tháng: Trường hợp thai nhi quá 40 tuần tuổi mà vẫn chưa chuyển dạ hay có dấu hiệu chuyển dạ, thai có thể bị chết lưu do thiếu không khí và chất dinh dưỡng từ mẹ nếu như không kịp thời xử lý.

Đa thai: Đối với thai đôi hoặc đa thai thì các trường hợp thai chết lưu do nguyên nhân truyền máu cho nhau không đủ, một trong các thai sẽ tự tiêu biến mà không có biểu hiện khác thường nào. Bởi vậy, các mẹ cần phải thường xuyên khám tổng quát theo dõi thể trạng cơ thể định kỳ một cách đều đặn. Tuân thủ lịch khám thai 3 tháng cuối do bác sĩ sắp xếp để đảm bảo cả mẹ lẫn con khỏe mạnh.

Sự bất đồng trong nhóm máu mẹ và con cũng là nguyên nhân thai lưu trong 3 tháng cuối bạn cần lưu ý kỹ.

Nguyên nhân thai chết lưu từ thai nhi không thể xử lý được (Nguồn: hellobacsi.com)

1.3. Các yếu tố xung quanh thai nhi

Cùng với các nguyên nhân thai chết lưu 3 tháng cuối từ mẹ và từ thai nhi thì những yếu tố bất thường xung quanh thai nhi cũng là điều bạn cần phải quan tâm. Bao gồm: dây rốn quấn cổ, quanh thân, chi, dây rốn xoắn hay bị chèn ép, bánh rau xơ hóa, u mạch máu màng đệm cũng đều có thể khiến cho em bé bị chết lưu trong bụng. Với những trường hợp này, bạn cần phải nhập viện ngay để được các bác sĩ xử lý kịp theo từng đối tượng như hút thai, nạo thai, kích sảy thai hoặc gây chuyển dạ.

Các bạn cần phải nắm rõ những nguyên nhân thông dụng gây nên tình trạng thai chết lưu trên để có thể đảm bảo được an toàn cho sức khỏe và tính mạng của mẹ bầu và thai nhi.

Nhau thai quấn quanh cổ khiến cho em bé bị ngạt, dẫn đến chết lưu (Nguồn: eva.vn)

2. Dấu hiệu thai lưu 3 tháng cuối mẹ cần cảnh giác

2.1. Thai nhi đạp yếu hoặc không có dấu hiệu chuyển động

Dấu hiệu thai lưu 3 tháng cuối này dễ dàng phát hiện ra được bởi lẽ vào tuần 32 trở đi, mẹ bầu có thể cảm nhận được rõ ràng từng động tác đạp của bé. Nếu như bé chuyển động tăng giảm đột biến trong vòng 12 giờ thì chắc chắn là cảnh báo cho việc bé đang có hiện tượng ngạt do thiếu oxy.

3 tháng cuối thai kỳ mẹ có thể cảm nhận rõ động tác đạp bụng của em bé (Nguồn: giadinhtre.vn)

2.2. Rỉ dịch vỡ ối

Thông thường, nước ối được bao bọc kỹ trong bọc nên không thể nào bị rò rỉ ra ngoài cho đến khi lâm bồn. Bởi vậy, nếu mẹ bầu có dấu hiệu rỉ dịch hoặc vỡ ối sớm nếu không được nhập viện kịp thời sẽ khiến cho thai nhi có thể bị nhiễm trùng nguy hiểm, từ đó gặp nạn.

2.3. Sưng phù – Dấu hiệu tiền sản giật

Tăng cân đều vào cuối thai kỳ là biểu hiện rất bình thường nhưng nếu tăng hoặc giảm quá nhanh thì lại hoàn toàn khác. Khi tăng cân, mẹ bầu thường cảm thấy cơ thể bị sưng phù, nặng nề, nhất là ở phần quanh bàn chân, mắt cá chân. Đây là một dấu hiệu thai lưu 3 tháng cuối do bệnh lý tiền sản giật cực kỳ nguy hiểm đối với cả mẹ và bé.

Sưng phù nề vào giai đoạn cuối thai kỳ rất nguy hiểm cho thai phụ (Nguồn: baomoi.com)

2.4. Chảy máu âm đạo

Đây là triệu chứng thường gặp đối với những bệnh nhân mắc bệnh nhau tiền đạo. Nếu như vừa chảy máu vừa cảm thấy đau bụng thì có thể mẹ đã bị nhau bong non, thậm chí nguy hiểm hơn là vỡ tử cung và có nguy cơ sinh non.

2.5. Ngứa toàn thân và da bị vàng

Khi mang thai, các chị em thường bị ngứa ngáy ngoài da do sự thay đổi của nội tiết tố. Tuy nhiên, nếu như tình trạng ngứa mở rộng ra khắp cơ thể và bị vàng da nhẹ thì mẹ cần xét nghiệm gan. Đó cũng là do hội chứng ứ mật intrahepatic dẫn đến ngạt thai, sinh non, băng huyết hay thai chết lưu vô cùng nguy hiểm.

Triệu chứng ngứa toàn thân, da vàng có thể do hội chứng ứ mật gây ngạt thai (Nguồn: avianinfluenza.org.vn)

2.6. Mẹ bị co giật

Tiền sản giật trong 3 tháng cuối thai kỳ cực kỳ nguy hiểm đối với mẹ và con nếu như không được các bác sĩ cấp cứu nhanh chóng. Triệu chứng của hội chứng này gồm có thở gấp, cao huyết áp, phù nề và ngay khi có dấu hiệu thai phụ co giật cần đến bệnh viện ngay lập tức.

2.7. Không còn căng tức ngực

Từ tuần thứ 8 trở đi, mẹ bầu thường có cảm giác đau tức ngực, tiết sữa non, rạn da vòng 1 do sự tăng dần kích cỡ. Thế nhưng, nếu một ngày mẹ không mất đi những dấu hiệu này thì có thể thai đã bị chết lưu hoặc hoại tử villous.

Mẹ bầu không cảm nhận được sự căng tức ngực đó là dấu hiệu mất con (Nguồn: carewithlove.com.vn)

2.8. Tiểu ít

Mẹ bầu sắp sửa “vượt cạn” thường xuyên muốn đi tiểu do tử cung ngày càng tăng kích cỡ tạo áp lực lên bàng quang. Cho nên, khi mẹ ít đi tiểu hẳn thì đừng chần chừ nữa, hãy đi khám ngay. Bởi vì triệu chứng đó bắt nguồn từ nguyên nhân cơ thể thai phụ bị mất nước hoặc mắc bệnh tiểu đường.

2.9. Đau đầu kéo dài

Hội tụ các triệu chứng như đau đầu lâu 2 – 3 giờ liên tục, nhìn không rõ, sưng phù ở tay, mắt hay mặt ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của mẹ bầu và sự sống của thai nhi. Nguyên nhân chính dẫn đến những dấu hiệu đó chính là mẹ bầu bị cao huyết áp.

2.10. Đau bụng

Dấu hiệu thai lưu 3 tháng cuối rõ ràng nhất chính là xuất hiện những cơn đau bụng dữ dội, từ đó lan sang lưng và bắp chân. Chúng chứng tỏ mẹ bầu đã xảy ra hiện tượng bong nhau non nên mẹ bầu cần nhập viện ngay để tránh nguy hiểm đến tính mạng cho cả mẹ và con.

2.11. Tăng hay giảm cân bất thường

Với mẹ bầu có sức khỏe bình thường, số cân thông thường tăng trong giai đoạn cuối thai kỳ là khoảng 6kg. Nếu số cân tăng hay giảm bất thường đều không tốt cho sức khỏe và sự phát triển của con yêu trong bụng. Thậm chí, mẹ bầu tăng cân quá nhanh và nhiều thường đi liền với phù nề, đau đầu hay rối loạn thị giác – dấu hiệu của tiền sản giật.

Tăng cân không kiểm soát là dấu hiệu ban đầu của tiền sản giật (Nguồn: conlatatca.vn)

3. Phòng ngừa thai lưu 3 tháng cuối thế nào

3.1. Tuyệt đối cẩn thận, tránh va chạm vùng bụng, hoạt động quá sức

Để phòng tránh những dấu hiệu sảy thai 3 tháng cuối, chị em cần phải tránh làm việc nặng, di chuyển đường xa rất đáng tiếc cho cả mẹ và bé. Đặc biệt, chuyện “chăn gối” với chồng trong giai đoạn này phải hết sức cẩn thận, biết điểm dừng để không gây động thai, sinh non. Lựa chọn các tư thế quan hệ khi mang thai 3 tháng cuối an toàn. Nếu như thể trạng mẹ bầu yếu ớt thì cần phải kiêng hẳn để đảm bảo an toàn.

Mẹ bầu tuyệt đối không làm việc nặng, nghỉ ngơi thoải mái chào đón con yêu lọt lòng (Nguồn: nguoiduatin.vn)

3.2. Đi khám thai thường xuyên trong những tháng cuối

Sở dĩ vào cuối thai kỳ là giai đoạn nhạy cảm, thường xảy ra nhiều biến chứng nguy hiểm đối với cả thai phụ và em bé trong bụng. Bởi vậy, việc khám thai theo định kỳ là rất cần thiết, bạn sẽ được theo dõi sát sao và tìm cách điều trị phù hợp.

3.3. Thông báo cho bác sĩ ngay những tình huống bất thường

Nếu phát hiện ra những dấu hiệu bất thường thai nhi, hãy gặp bác sĩ sản khoa thông báo ngay để họ kiểm tra cổ tử cung xem xét có những gì thay đổi không, tư vấn và quyết định xử lý như thế nào cho thật khoa học. Các mẹ cũng có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào về chuyển dạ hay vượt cạn để nâng cao kiến thức mẹ bầu cần lưu tâm.

Thông báo kịp thời cho bác sĩ về những dấu hiệu bất thường của cơ thể mẹ bầu (Nguồn: benhviemphukhoa.net)

3.4. Tiêm phòng theo chỉ định

Chắc hẳn mẹ bầu nào cũng đều đã “thủ sẵn” lịch khám vaccines và những mũi tiêm cần được thực hiện trong giai đoạn 3 tháng cuối thai kỳ. Việc này không chỉ tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng mà còn bảo vệ mẹ và thai nhi trước những bệnh lý nghiêm trọng.

3.5. Tránh đồ uống có cồn, rượu bia, chất kích thích

Mẹ bầu tuyệt đối không nên động đến các đồ uống có cồn, chất kích thích vì chúng gây hại nhiều đến sức khỏe mẹ và bé.

Mẹ bầu tuyệt đối không uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích (Nguồn: hellobacsi.com)

3.6. Không hút thuốc lá và hút thụ động

Theo nhiều kinh nghiệm sinh con của các mẹ bầu, việc trang bị một sức khỏe dẻo dai, hoàn hảo để chống chịu với những nỗi đau đớn “vượt cạn” và chào đón con yêu về với bố mẹ. Nghiêm khắc với bản thân cả vợ và chồng về chế độ ăn uống, tránh ngồi gần người hút thuốc hay sử dụng thuốc lá, chất kích thích khiến cho thai nhi yếu ớt, thậm chí có thể bị dị dạng hoặc thai lưu.

3.7. Để ý các dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh

Nhằm ngăn ngừa và giải quyết kịp thời, hiệu quả các dấu hiệu sảy thai 3 tháng cuối, mẹ bầu nên chú ý hơn đến tình trạng cơ thể của chính họ. Bạn có thể nhận thấy mẹ bầu sắp chuyển dạ khi xuất hiện bụng sa, cổ tử cung mở dần dần, ngừng tăng cân, cơ thể uể oải, dễ bị chuột rút và đau lưng nhiều, dịch nhầy âm đạo có độ kết dính và thay đổi màu sắc, các cơ đau co thắt liên tục và vỡ nước ối.

Nắm bắt rõ ràng các dấu hiệu chuyển dạ để nhập viện ngay đảm bảo an toàn (Nguồn: eva.vn)

Với những kiến thức bổ ích trên đây, hy vọng rằng các mẹ bầu cũng như người thân trong gia đình có thể phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời dấu hiệu thai lưu 3 tháng cuối nguy hiểm. Điều này không chỉ bảo vệ cho sức khỏe và tính mạng của mẹ bầu mà còn giúp cho các bé yêu được phát triển ổn định, khỏe mạnh cho đến khi lọt lòng. Song hành cùng điều đó, thai phụ cũng cần cập nhật ngay kiến thức hữu ích đối với quá trình mang thai của mình để cung cấp đầy đủ nguồn dinh dưỡng cần thiết cho hai cơ thể. Quan trọng hơn, mẹ bầu cần chủ động khám thai đều đặn, thường xuyên trong giai đoạn sắp sinh này, lựa chọn gói dịch vụ thai sản chất lượng cho cả mẹ và bé của các bệnh viện uy tín nhé!