11 dấu hiệu ung thư phổi giai đoạn cuối cần chú ý phát hiện sớm

Ung thư phổi là căn bệnh vô cùng nguy hiểm và cũng rất khó nhận biết. Đa số các bệnh nhân khi phát hiện ra bệnh thì cũng đã vào giai đoạn cuối, bệnh đã rất nặng, khó chữa trị. Vậy, dấu hiệu ung thư phổi giai đoạn cuối là gì? Tham khảo bài viết sau để có thêm thông tin.



1. Dấu hiệu ung thư phổi giai đoạn cuối là gì

Ung thư phổi giai đoạn cuối thường bắt đầu có những dấu hiệu bệnh rõ rệt do lúc này các tế bào ung thư đã lây lan khắp cơ thể, khối u cũng đã rất lớn, bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu giúp người bệnh có thể nhận biết không còn mập mờ như những dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư phổi thường dễ bị nhầm lẫn với các bệnh về đường hô hấp khác. Ung thư phổi giai đoạn cuối triệu chứng cụ thể như sau:

1.1 Cảm thấy đau khi nuốt thức ăn

Giai đoạn cuối, các tế bào ung thư đã di căn lên đến thực quản, chèn ép thực quản khiến bệnh nhân khi ăn uống rất khó khăn, khi nhai và nuốt thức ăn cảm thấy rất đau, khó khăn trong việc ăn uống.

1.2 Tức ngực, khó thở

Bệnh nhân mắc ung thư phổi giai đoạn cuối thường có triệu chứng đau tức ngực, khó thở, mệt mỏi. Bởi vì lúc này các tế bào ung thư đã xâm nhập vào vùng giữa phổi và tim, chèn ép lên ngực, gây tức ngực và khó thở.

Giai đoạn cuối ung thư phổi rất khó để điều trị khỏi (Nguồn: vinmec-prod.s3.amazonaws.com)

1.3 Buồn nôn

Dấu hiệu ung thư phổi giai đoạn cuối là hay buồn nôn. Tế bào ung thư phát triển nhanh, khối u lớn gây chèn ép đến khí quản, tắc nghẽn nhịp thở. Điều này khiến cho bệnh nhân thường cảm thấy đau ngực và buồn nôn. Cơ thể luôn trong trạng thái đau nhói ngực và buồn nôn.

1.4 Ho có đờm, ra máu liên tục và thường xuyên

Giai đoạn cuối là giai đoạn nặng nhất của bệnh ung thư phổi, tế bào ung thư đã phát triển rộng khắp, làm nhiễm trùng viêm phế quản, bệnh nhân thường xuyên khó thở, ho dai dẳng, do có đờm và máu. Đây là một trong những biểu hiện rõ rệt nhất ở bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối.

1.5 Xuất hiện tình trạng tràn dịch ở phổi nhiều và lâu dài

Những bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối thường có dấu hiệu xuất hiện tình trạng dịch tràn ở phổi rất nhiều và dài. Hiện tượng này dẫn đến tình trạng ống phổi bị xẹp, quá trình thở của bệnh nhân do vậy cũng bị cản trở, gây khó thở.

1.6 Trầm cảm nặng, chán ăn, mất ngủ

Tế bào ung thư di căn khắp các cơ quan trong cơ thể, khiến bệnh nhân luôn trong trạng thái đau nhức, mệt mỏi. Cơ thể đau đớn, đi lại khó khăn khiến người bệnh cảm thấy hoang mang về tình hình sức khỏe, suy nghĩ bi quan, lo lắng cao độ khiến chán ăn và mất ngủ, về lâu về dài có thể gây nên chứng trầm cảm

Biểu hiện trầm cảm của ung thư phổi giai đoạn cuối cần biết (Nguồn: selfninja.com)

2. Biểu hiện của ung thư phổi giai đoạn cuối

Bên cạnh những đâu hiệu kể trên thì những ở giai đoạn cuối các tế bào ung thư đã di căn đến tất cả các bộ phận trên cơ thể. Do đó, người bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối có thể gặp phải những biểu hiện như:

2.1 Cổ sưng, mặt bị phù

Do khối u lúc này khá to chèn vào đám rối thần kinh ở khu vực cổ-ngực-cánh tay nên người bệnh thường bị đau ở ngực, cổ bị sưng to, mặt còn bị phù,… Nhiều cơn đau lúc này cũng xuất hiện nhiều hơn do các tế bào ung thư đang dần lây lan khiến bệnh nhân chịu nhiều đau đớn.

2.2 Đau ngực, lưng, vai, cánh tay

Các tế bào ung thư lúc này đã di căn vào xương, chúng ăn mòn và phá hủy xương khiến bệnh nhân bị những cơn đau ngực, lưng vai và cánh tay hành hạ từng cơn dài, rất đau đớn. Tình trạng này xảy ra rất thường xuyên, khiến bệnh nhân bị các cơ đau hành hạ dữ dội.

Ung thư phổi khiến lưng đau dữ dội (Nguồn: healthylifeinsider.com)

2.3 Mí mắt bị sụp, lé hoặc lác, đau đớn khi nói, nhai, nuốt

Giai đoạn cuối của ung thư phổi các tế bào ung thư đã lây lan nhanh chóng và ảnh hưởng đến hệ thần linh. Do đó, bệnh nhân thường có những biểu hiện cụ thể như mí mắt bị sụp, mắt lác hoặc lé,… Bệnh cạnh đó do khối u đã di căn tới cổ, chèn ép khí quản và thực quản nên bệnh nhân rất đau đớn khi nhai, nuốt và nói chuyện.

2.4 Nhịp tim rối loạn

Giai đoạn cuối các tế bào ung thư phổi phát triển và di căn rất nhanh, nó thậm chí còn chèn ép hoặc lây lan vào tim mạch, gây nên các triệu chứng vô cùng nguy hiểm. Khi tế bào ung thư di căn vào tim bệnh nhân sẽ cảm thấy nhịp tim rối loạn, nặng hơn có thể gây nên hiện tượng ngừng tuần hoàn, suy tim cấp tính.

2.5 Sốt liên tục

Khi các tế bào ung thư lan rộng khắp cơ thể nó sẽ gây viêm nhiễm khắp nơi bên trong mọi tế bào, thậm chí các tế bào ung thư còn gây hoại tử. Do đó dấu hiệu ung thư phổi giai đoạn cuối thường hay bị sốt liên tục, cơ thể suy nhược và mệt mỏi.

Ung thư phổi nếu không điều trị nguy cơ tử vong là rất cao (Nguồn: ykhoatoanthu.com)

Khi ung thư phổi đã bước vào giai đoạn cuối thì khả năng bệnh được điều trị thành công rất thấp. Do đó, bệnh nhân nên kiểm tra sức khỏe định kỳ phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, việc thực hiện khám tầm soát ung thư phổi ngay khi có triệu chứng bệnh là quan trọng hàng đầu để được các bác sĩ chẩn đoán, kết luận bệnh tình và đưa ra phác đồ điều trị sớm, tăng khả năng chữa khỏi cho người mắc.

Ung thư phổi là căn bệnh có khả năng gây tử vong rất cao, bệnh thường không có triệu chứng cụ thể ở những giai đoạn đầu nên rất nhiều người chủ quan. Nhận biết được dấu hiệu ung thư phổi giai đoạn cuối thường đã quá muộn để mong muốn điều trị thành công, tuy nhiên nếu sớm nhận điều trị cũng có khả năng kéo dài sự sống người bệnh.

Vì một sức khỏe tốt, tránh được các bệnh ung thư nguy hiểm, bạn và gia đình hãy chủ động khám tầm soát ung thư cũng như xây dựng cho mình lối sống lành mạnh nói không với thực phẩm bẩn, luôn “khó tính” trong việc chọn lựa nguồn thực phẩm đạt chuẩn an toàn cho sức khỏe nhé!