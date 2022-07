11 khách sạn ở Hội An gần phố cổ view đẹp tiện nghi giá từ 600k/đêm

2.4. Hội An Historic Hotel

Phố cổ Hội An là điểm đến hấp dẫn đối với du khách cả trong nước và quốc tế. Để có thể khám phá hết vẻ đẹp của phố Hội, du khách khi đến đây nên chọn lưu trú tại khách sạn ở Hội An gần phố cổ để tiện cho việc tham quan, chiêm ngưỡng cảnh đẹp cũng như tham gia các hoạt động hấp dẫn.



1. 7 khách sạn ở Hội An gần phố cổ

1.1. Khách sạn Vĩnh Hưng

Giá từ : 1.900.000đ/phòng

Địa chỉ: 143 Đường Trần Phú, Hội An, Quảng Nam

Khách sạn Vĩnh Hưng là một khách sạn gần phố cổ Hội An có lối kiến trúc cổ xưa, đậm chất Á Đông. Không gian rất sang trọng, tạo cho du khách một cảm giác yên bình, đúng chất phố cổ. Các dịch vụ và tiện nghi tại đây khá hiện đại và chuyên nghiệp, với đủ các dịch vụ từ ăn uống, giặt ủi, thuê xe và mua vé tham quan ngay tại quầy lễ tân.

Khách sạn Vĩnh Hưng gần phố cổ sở hữu phong cách thiết kế đậm chất phố cổ (Nguồn: agoda.net)

1.2. Khách sạn Thanh Vân

Giá từ : 780.000đ/phòng

Địa chỉ: 78 Trần Hưng Đạo, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam.

Đây là khách sạn gần phố cổ Hội An nằm ở vị trí khá thuận lợi mà giá phòng lại rất phải chăng. Khách sạn Thanh Vân toạ lạc ở trung tâm phố cổ Hội An rất lý tưởng dành cho những du khách muốn tiết kiệm chi phí khi đến du lịch tại điểm đến hấp dẫn này.

Khách sạn Thanh Vân đẹp mê lòng giữa phố cổ Hội An (Nguồn: expedia.co.uk)

1.3. Khách sạn Paradise Hội An

Giá từ : 700.000đ/phòng

Địa chỉ: 86/6 Trần Hưng Đạo, Phường Cẩm Phổ, Hội An, Quảng Nam.

Paradise là một khách sạn nằm ngay ngắn giữa trung tâm phố cổ Hội An. Từ khách sạn, du khách có thể di chuyển dễ dàng đến những địa điểm du lịch trong thành phố. Đây được đánh giá là một trong những lựa chọn khách sạn phố cổ Hội An giá rẻ mà tiện nghi, dịch vụ chu đáo, đem đến cảm nhận tuyệt vời cho du khách khi đến nghỉ chân.

Khách sạn Paradise là khách sạn ở trung tâm phố cổ Hội An (Nguồn: hoianparadise.blogspot.com)

1.4. Khách sạn Sunset Hội An

Giá từ : 610.000đ/phòng

Địa chỉ: 69 Nguyễn Phúc Chu, An Hội, Minh An, Hội An, Quảng Nam

Đây là một trong những khách sạn ở Hội An gần phố cổ nhất. Từ khách sạn Sunset, du khách chỉ mất chưa đầy 5 phút là có thể lang thang tới phố cổ Hội An. Đứng trên tầng cao của khách sạn, bạn có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp lung linh, lãng mạn toàn khu phố, đặc biệt là Chùa Cầu– biểu tượng của phố cổ Hội An.

Khách sạn Sunset là một trong những khách sạn ở Hội An có vị trí khá đẹp (Nguồn: booking.com)

1.5. Khách sạn Sunshine Hội An

Giá từ: 655.000đ/phòng

Địa chỉ: 02 Phan Đình Phùng, Cẩm Sơn, Hội An, Quảng Nam

Được đánh giá là khách sạn ở trung tâm phố cổ Hội An có giá rẻ mà dịch vụ tiện nghi, không gian sang trọng, Sunshine Hội An nằm ở vị trí đắc địa trong thành phố Hội An, được rất nhiều du khách yêu thích lựa chọn.

Khách sạn Sunshine Hội An (Nguồn: booking.com)

1.6. Khách sạn Thùy Dương

Giá từ : 820.000đ/phòng

Địa chỉ: 92 – 94 Bà Triệu, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam

Nếu để tìm một khách sạn ở Hội An gần phố cổ có giá cả phải chăng mà không gian thoáng mát thì khách sạn Thùy Dương là một gợi ý tuyệt vời. Không gian nơi đây có nhiều cây xanh, các phòng nghỉ khá rộng rãi, tiện nghi đầy đủ, dịch vụ ẩm thực khá phong phú và độc đáo.

Khách sạn Thùy Dương nằm tại phố cổ Hội An (Nguồn: thuyduonghotel-hoian.com)

1.7. Khách sạn Thiện Thanh

Giá từ : 750.000đ/phòng

Địa chỉ: 16 Bà Triệu, Phường Cẩm Phổ, Hội An, Quảng Nam

Đây là khách sạn phố cổ Hội An đạt chuẩn 3 sao. Quy mô khách sạn ở mức vừa phải với 24 phòng nghỉ, khuôn viên rộng, có hồ bơi và sân vườn thiết kế đẹp mắt. Di chuyển từ đây đến phố cổ khá thuận tiện.

Phòng nghỉ tại khách sạn Thiện Thanh đạt chuẩn 3 sao (Nguồn: dulich24h.com.vn)

2. 4 khu resort tọa lạc tại trung tâm phố cổ Hội An đẳng cấp

2.1. Anantara Hoi An Resort

Giá thuê phòng : từ 146 – 244 USD/đêm

Địa chỉ: 1 Phạm Hồng Thái, Cẩm Châu

Anantara Hoi An Resort nằm ở vị trí tuyệt vời, ngay cạnh con sông Thu Bồn lãng mạn, nên thơ của Hội An. Ở khu vực trung tâm nên khi lưu trú tại đây, du khách có để dễ dàng di chuyển đến phố cổ, tham gia mọi hoạt động của điểm du lịch cổ kính này trong suốt cả ngày. Khu resort này có khuôn viên rộng, đẹp, các dịch vụ hoàn hảo, là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời của du khách khi đến Hội An.

Khuôn viên ở Anantara Hoi An Resort rộng thoáng và đẹp long lanh (Nguồn: asiavacations.info)

2.2. Hotel Royal Hội An MGallery Collection

Giá thuê phòng : từ 121 – 221 USD/đêm

Địa chỉ: 39 Đào Duy Từ, Cẩm Phô

Khách sạn này gây ấn tượng bởi kiến trúc hiện đại, thiết kế nội thất sang trọng, dịch vụ chuyên nghiệp. Ẩm thực tại đây cũng được du khách đánh giá cao, nhất là bữa sáng phong phú giúp bạn có thể dễ dàng lựa chọn món ăn phù hợp với khẩu vị của mình.

Hotel Royal Hội An MGallery Collection đẳng cấp cổ điển (Nguồn: booking.com)

2.3. Almanity Hội An Resort and Spa

Giá thuê phòng : từ 92 – 280 USD/đêm

Địa chỉ: 326 Lý Thường Kiệt,Tân An, Cẩm Phô

Almanity Hội An Resort and Spa là resort cao cấp, nổi tiếng ở trung tâm thành phố Hội An. Không chỉ là điểm nghỉ chân hấp dẫn, resort này còn phục vụ các dịch vụ thư giãn như: massage, tắm hơi, spa, dịch vụ chuyên nghiệp, nhân viên phục vụ rất tận tình.

Almanity Hội An Resort and Spa (Nguồn: agoda.net)

Bên cạnh đó, nếu bạn có thời gian cũng nên tranh thủ tham gia các tour du lịch Hội An giá rẻ, giúp bạn tham quan được nhiều địa danh đẹp lung linh tại xứ Quảng.

2.4. Hội An Historic Hotel

Giá thuê phòng : từ 64 – 175 USD/đêm

Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo, Sơn Phong

Nghỉ chân tại khách sạn này, du khách chỉ mất vài phút đi bộ là đến phố cổ Hội An. Nằm ở khu vực trung tâm đông đúc nhưng bên trong khách sạn vẫn giữ được sự yên tĩnh, các dịch vụ nghỉ dưỡng chuyên nghiệp, còn có cả phòng tập thể dục và sân tennis, bể bơi rộng rãi cùng khu vui chơi thoáng đãng cho trẻ em. Hội An Historic Hotel là một trong những khách sạn ở Hội An gần phố cổ nhất được nhiều du khách lựa chọn khi đến du lịch tại đây.

Khách sạn ở Hội An Historic Hotel cung cấp những dịch vụ chất lượng cho du khách có được trải nghiệm tốt nhất (Nguồn: agoda.com)

Với những gợi ý trên đây, hy vọng bạn có thể lựa chọn một resort, khách sạn ở trung tâm phố cổ phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng tài chính của mình để có điểm lưu trú thật sự như ý muốn và khám phá Hội An một cách trọn vẹn nhất. Đừng quên là phải tung hoành hết thánh địa ẩm thực Hội An để chuyến đi của bạn có nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất nhé.