11 liệu trình chăm sóc da mặt chuyên sâu tại spa giúp chống lão hóa

Sở hữu một làn da đẹp bên ngoài thôi chưa đủ, mà bạn cần phải có liệu trình chăm sóc từ tận sâu bên trong để da mặt luôn khỏe mạnh, căng tràn sức sống. Vậy chăm sóc da mặt chuyên sâu tại spa nào thì tốt nhất? Cùng Blog Adayroi tìm hiểu với bài viết ngay sau đây nhé!



1. Liệu trình chăm sóc da mặt chuyên sâu

1.1. Tẩy trang

Một trong các bước chăm sóc da mặt chuyên sâu tại spa nhất thiết chị em cần thực hiện đó là tẩy trang. Lúc này, nhân viên sẽ sử dụng sản phẩm nước tẩy trang và bông tẩy trang chuyên dụng để lấy sạch lớp trang điểm trên khuôn mặt như chân mày, lớp kẻ mắt, phấn mắt, phấn nền và son môi.

Tẩy trang là bước đầu tiên trong liệu trình chăm sóc da mặt chuyên sâu (Nguồn: trimunmurad.com.vn)

1.2. Rửa mặt

Bước tiếp theo là rửa mặt bằng sữa rửa mặt nhẹ nhàng làm sạch da cùng một vài động tác massage da nhẹ nhàng theo hình tròn.

1.3. Tẩy da chết

Tẩy da chết sẽ giúp làn da trở nên mềm mại, sạch sẽ và dễ dàng hấp thu dưỡng chất hơn. Sản phẩm tẩy da chết được sử dụng ở các spa khá đa dạng, bạn có thể trao đổi với nhân viên trước khi sử dụng sản phẩm để tránh trường hợp dị ứng nhé!

1.4. Xông hơi hút dầu thừa bã nhờn, giảm mụn đầu đen

Để đảm bảo dầu, bã nhờn được loại bỏ hoàn toàn, nhân viên spa sử dụng dụng cụ hút xông hơi để hút hết bã nhờn, dầu thừa trên da, đồng thời sẽ làm giảm mụn đầu đen đáng kể.

1.5. Thoa nước hoa hồng

Sau các bước rửa, tẩy, xông hơi, da mặt của bạn cần cung cấp ẩm hơn bao giờ hết. Ngay lúc này, một bước không thể thiếu đó là thoa nước hoa hồng lên toàn bộ vùng da mặt, cổ nhằm cân bằng độ ẩm trên da.

Đừng quên thoa nước hoa hồng để cân bằng lại độ ẩm cho da nhé! (Nguồn: dibaketab.com)

1.6. Massage nâng cơ thải độc

Việc massage sẽ giúp ‘đánh thức’ mọi tế bào và loại bỏ độc tố trên da. Hơn thế nữa, các động tác massage sẽ giúp giảm các tế bào mỡ thừa trên da, giúp làn da săn chắc, khỏe mạnh.

1.7. Lau khăn nóng

Một trong các bước chăm sóc da mặt chuyên sâu tiếp theo là dùng khăn nóng lau nhẹ. Bước này giúp lỗ chân lông giãn nở để ‘sẵn sàng’ hấp thụ bất cứ dưỡng chất nào.

1.8. Đắp mặt nạ phù hợp cấp ẩm dịu da

Bước chăm sóc da mặt chuyên sâu tại spa tiếp theo đó là đắp mặt nạ phù hợp, vừa cấp ẩm, vừa làm dịu da và vừa bổ sung hàm lượng dưỡng chất giúp da căng mịn, trắng sáng.

1.9. Massage cổ vai gáy giảm mệt mỏi

Vùng vai cổ, vai gáy của bạn rất dễ mệt mỏi sau hàng giờ ngồi làm việc trên máy tính. Còn gì tuyệt vời hơn khi được massage vai, cổ, gáy để đánh bay căng thẳng, mệt mỏi chứ!

1.10. Điện di vitamin C

Chăm sóc da mặt chuyên sâu điện di vitamin C được nhiều spa áp dụng. Đây là kỹ thuật sử dụng thiết bị chuyên dụng để đưa vitamin C đã ion hóa (provitamin C) đi sâu vào da, giúp giảm thâm sạm, nám, kích thích sản xuất collagen tự nhiên, giúp làm căng da, mờ sẹo, vết thâm.

1.11. Thoa kem dưỡng hoặc kem chống nắng

Bước cuối cùng trong liệu trình chăm sóc da chuyên sâu là thoa kem dưỡng da hoặc kem chống nắng để bảo vệ da khỏi ánh nắng mắt trời cũng như tác động từ môi trường.

Phương pháp điện di vitamin C được nhiều spa uy tín áp dụng trong liệu trình chăm sóc da mặt chuyên sâu (Nguồn: deallamdep.com.vn)

2. Chăm sóc da mặt ở đâu tốt nhất hiện nay

2.1. Katus Spa

Gói chăm sóc da chuyên sâu tại Katus Spa chính là gói chăm sóc da mặt chuyên sâu tại spa mà bạn không nên bỏ qua. Bởi không chỉ có mức giá vô cùng ưu đãi 139.000đ, bạn có được trải nghiệm một liệu trình chăm sóc da mặt với đội ngũ nhân viên mát tay, không gian sạch sẽ cùng kỹ thuật làm đẹp điện di vitamin C hiện đại. Ghé 25 Hoa Huệ, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh để trải nghiệm ngay!

2.2. Khánh Hương Spa

Với công nghệ làm đẹp hiện đại, nhân viên được đào tạo bài bản cùng lối bài trí không gian hài hòa, Khánh Hương Spa cũng là địa chỉ làm đẹp, chăm sóc da được chị em Sài thành yêu thích. Tại đây, bạn có thể lựa chọn gói dịch vụ 5 trong 1: Thải độc chì/Điện di vitamin C/Điều trị mụn/Triệt lông/Thanh tẩy toàn thân giá 99.000đ.

2.3. Green Lotus Beauty

Đây lại là một địa chỉ chăm sóc da chuyên sâu tại TP. Hồ Chí Minh để cho bạn lựa chọn (285/5 Cách Mạng Tháng Tám, Q.10). Ghé Green Lotus Beauty, bạn vừa trải nghiệm liệu trình từng bước được thực hiện tỉ mỉ và áp dụng công nghệ điện di vitamin C làm đẹp da, trẻ hóa làn da, vừa tận hưởng không gian mát lành, tươi mát. Chỉ từ 299.000đ, hãy tận hưởng gói điện di vitamin C giúp da căng bóng, trắng sáng tại Green Lotus Beauty ngay!

Có rất nhiều địa điểm spa để bạn chăm sóc da chuyên sâu như Katus Spa, Green Lotus Beauty… (Nguồn: thammyquocteaumy.com)

2.4. Thẩm mỹ Quốc tế Hoa Kỳ

Nếu bạn cần chăm sóc chuyên sâu cho da mặt lẫn body, thì hãy chọn gói chăm sóc da chuyên sâu kết hợp điện di vitamin C dành cho da mặt + tắm dưỡng phi thuyền cao cấp dành cho body tại thẩm mỹ viện Hoa Kỳ. Chỉ từ 349.000đ, bạn được chăm sóc da mặt chuyên sâu đến 16 bước, thêm 3 bước liệu trình tắm trắng phi thuyền với quy trình chăm sóc rất chuyên nghiệp.

2.5. Bena Rose Spa

Ghé địa chỉ 91 Bàn Cờ, Q.3, TP. Hồ Chí Minh, bạn đừng quên ghé Viện thẩm mỹ Quốc tế Bena Rose Spa và trải nghiệm gói massage body tinh dầu + điện di vitamin C trắng da chỉ với giá 300.000đ. Điều đặc biệt ở gói massage này là Bena Rose Spa áp dụng phương pháp massage Thái, ấn huyệt và thêm tinh dầu giúp toàn thân thư giãn, khí huyết lưu thông, từ đó bao nhiêu mệt mỏi, phiền muộn đều tan biến.

2.6. Young Spa and Clinic

Chăm sóc da mặt chuyên sâu tại spa Young Spa and Clinic, bạn sẽ được trải nghiệm nhiều phương pháp làm đẹp da điện di vitamin C tiên tiến, kết hợp trang thiết bị hỗ trợ làm đẹp công nghệ cao. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên giàu chuyên môn sẽ mang đến cho bạn phút giây thư giãn thoải mái nhất. Hiện gói dịch vụ làm sáng da, mờ thâm với điện di vitamin C tại Young Spa & Clinic (miễn tip) đang có giá hấp dẫn 150.000đ.

2.7. Pomelo Skincare and Spa

Tọa lạc tại Tầng 6, số 207 Trung Kính, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Pomelo Skincare and Spa là địa chỉ chăm sóc da chuyên sâu, làm đẹp da uy tín được chị em Hà thành lựa chọn. Với dịch vụ chăm sóc da mặt, bạn có thể lựa chọn gói chăm sóc da mặt chuyên sâu điện di vitamin C tại Pomelo Skincare & Spa với giá ưu đãi chỉ còn 149.000đ trên Adayroi.

Trên đây là các bước cơ bản chăm sóc da mặt chuyên sâu tại spa và một số địa chỉ làm đẹp uy tín hiện nay, hy vọng bạn sẽ nhanh chóng lựa chọn cho mình gói chăm sóc da chuyên sâu phù hợp với địa điểm, nhu cầu và chi phí để có làn da khỏe đẹp từ trong ra ngoài nhé!