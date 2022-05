11 lưu ý cách lắp đặt tivi Internet bảo vệ đôi mắt cho cả gia đình

Tivi Internet là lựa chọn của đa số các gia đình hiện nay. Với ưu điểm: tiện lợi và hữu ích, loại tivi này đáp ứng đầy đủ các nhu cầu giải trí, thư giãn của đa số người dùng.



Tuy nhiên, nếu bạn chưa biết cách lắp đặt Tivi Internet sao cho hợp lý, an toàn và khoa học nhất thì đừng bỏ qua 3 lưu ý quan trọng trong bài viết này nhé.

1. Tiêu chí chọn vị trí lắp đặt internet tivi đúng khoa học

Khoảng cách hợp lý và vừa phải

Khoảng cách xem tivi cần vừa tầm mắt sẽ giúp bạn thưởng thức trọn vẹn sự hấp dẫn của các chương trình, bên cạnh đó còn đảm bảo an toàn cho người xem, tránh gây hại cho mắt, nhất là ở trẻ em. Khoảng cách hợp lý thường tùy thuộc vào kích thước màn hình tivi mà bạn chọn. Màn hình tivi càng rộng, bạn càng ngồi xa để tránh gây mỏi mắt, nhức mắt hoặc lâu dài dễ dẫn đến tật cận thị.

Đặt ở nơi khô ráo, thoáng rộng

Cách lắp tivi an toàn là bạn nên đặt ở nơi khô ráo, thoáng rộng, giúp bạn tránh được các hỏng hóc do ẩm mốc gây ra. Việc vệ sinh tivi cũng sẽ đơn giản hơn so với đặt ở nơi chật hẹp như bên trong các loại tủ. Ngoài ra, tivi cần được đặt cách tường ít nhất khoảng 3cm, để tivi có thể đẩy nhiệt độ ra ngoài môi trường, hạn chế chập mạch hoặc biến dạng vi mạch do nhiệt độ quá cao.

Điều kiện ánh sáng phù hợp

Không đặt tivi ở những không gian quá tối hoặc quá sáng là lời khuyên quan trọng giúp đảm bảo sức khỏe cho gia đình bạn. Xem tivi trong tối là thói xấu gây nguy hại cho mắt. Mỗi cảnh phim có một trạng thái ánh sáng khác nhau khiến mắt điều tiết liên tục, dễ gây ra các bệnh về mắt.

Khoảng cách hợp lý khi xem tivi mà bạn nên biết (Nguồn: trangcongnghe.com)

Ngược lại, nếu xem tivi ở không gian quá sáng cũng không tốt, tạo cảm giác bóng mờ hoặc khó xem. Bạn cũng nên hạn chế ánh nắng trực tiếp chiếu vào sẽ làm giảm tuổi thọ của tivi. Đặc biệt với những mẫu tivi màn hình công nghệ QLED UHD.

Không nên đặt tivi trong phòng ngủ

Nhiều người thường có thói quen xem tivi trước khi ngủ tuy nhiên cách lắp đặt Tivi Internet trong phòng ngủ hết sức nguy hại. Thông thường, các phòng ngủ cá nhân trong gia đình thường rất hẹp, không đủ khoảng cách tối thiểu từ mắt người đến tivi dễ gây hại cho mắt.

Ngoài ra, các thiết bị điện tử như tivi, lò vi sóng thường phát ra bức xạ lớn, dễ tác động lên cơ thể hoặc phá hủy ion âm trong không khí rất ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, nhất là khi ngủ liên tục trong môi trường như vậy. Nhiễm bức xạ lâu ngày ở mức độ cao dễ dẫn đến chán ăn, cơ thể mệt mỏi hay cáu gắt, đầu óc kém minh mẫn…

Tránh xa tầm với của trẻ em

Khi lắp đặt tivi bạn cần đảm bảo rằng chúng chắc chắn, cân bằng và an toàn với trẻ em. Đối với tivi chân đứng, cần đặt trên kệ tủ cao, tránh xa tầm với của trẻ khiến tivi đổ, bể… Điều này cũng tương tự trong cách lắp đặt Tivi Internet treo tường.

2. Lựa chọn kiểu lắp đặt tivi

Có 2 kiểu lắp cơ bản là: lắp chân đứng để bàn hoặc treo tường. Cả hai lựa chọn này đều tốt cho bạn tuy nhiên tùy thuộc vào loại tivi, sở thích hoặc không gian căn phòng mà bạn chọn kiểu lắp đặt phù hợp nhất.

Lắp tivi chân đứng để bàn

Ưu điểm của cách lắp đặt này là thao tác giản, dễ di chuyển, không cần phải khoan tường, kết nối tiện lợi với các thiết bị khác… Tuy nhiên, bạn nên chọn mua loại tivi chính hãng có chân đế đứng, chắc chắn, thiết kế không quá mỏng. Các loại tivi lớn thì cần phải có 1 dây đai giữ phía sau tivi tránh gây đổ bể khi va chạm.

Cách lắp tivi để bàn hay treo trên tường mới là tốt nhất? (Nguồn: pinterest.com)

Lắp tivi treo tường

Có 3 cách lắp đặt Tivi Internet treo tường phổ biến hiện nay là: treo bằng giá treo thẳng, treo bằng giá treo nghiêng và treo bằng giá treo xoay. Đây là kiểu lắp có thể kết nối tivi với iPad không dây để xem clip.

Ưu điểm chung của cách lắp đặt này là phù hợp với những căn phòng nhỏ hẹp giúp tiết kiệm không gian hiệu quả, có thể lắp đặt cố định vào tường. Tuy nhiên, cách lắp đặt tivi này thường tốn nhiều thời gian, khó di chuyển, khó khăn khi kết nối với các cổng ở phía sau tivi… đồng thời thiết kế kiểu dáng tivi mỏng, nhẹ và nhỏ gọn.

3. Nguyên tắc kết nối các dây dẫn, dây tín hiệu khi lắp tivi

Dùng dây có chiều dài phù hợp

Điều này không chỉ tăng tính thẩm mỹ, gọn gàng trong lắp đặt mà còn giúp các tín hiệu kết nối tốt hơn, đồng thời cũng dễ dàng sửa chữa khi bị hư hỏng.

Dùng dây tốt chất lượng, đúng chức năng

Dùng dây chất lượng chắc chắn giúp đường truyền tín hiệu của những mẫu internet tivi hiện đại chạy mượt, ổn định hơn. Bên cạnh đó, dùng dây tốt ngay từ đầu sẽ tránh được tình trạng phải thường xuyên thay dây khi dây bị hỏng.

Chú ý gì trong kết nối các dây dẫn khi lắp đặt tivi? (Nguồn: thietbimanggiare.vn)

Không lắp quá sát tường dẫn đến dây kết nối bị gập hỏng

Bạn cần lắp dây sao cho thuận tiện nhất nhưng cũng cần đảm bảo an toàn nhất cho dây. Việc gắn dây sát tường tuy gọn gàng và thuận tiện nhưng dễ bị gập dây, hỏng dây, ảnh hưởng đến kết nối hoặc đường truyền

Buộc gọn dây để gọn để không vướng víu, tăng tính thẩm mỹ hơn

Buộc gọn dây sau lắp đặt là bước cần thiết, không chỉ tăng tính thẩm mỹ, tránh vướng víu mà còn bảo quản dây tốt hơn, tránh các tác nhân bên ngoài như chuột cắn, trẻ em cắt phá… Như vậy, từ 3 lưu ý quan trọng về cách lắp đặt Tivi Internet được chia sẻ ở trên hi vọng sẽ giúp bạn lắp thực hiện đúng cách và an toàn cho gia đình của mình. Hiện nay có rất nhiều hãng tivi uy tín, chất lượng bạn có thể tham khảo như thương hiệu tivi Samsung, Sony, Panasonic… Chúc các bạn mua được sản phẩm ưng ý và lắp đặt thành công!