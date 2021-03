11 món quà Valentine ý nghĩa nhất ngày 14/2 khiến người yêu cảm động

7. Một bữa ăn ngon miệng do người ấy tự tay nấu

Ngày lễ tình yêu 14/2 sắp cận kề khiến bạn vô cùng hoang mang khi không biết lựa chọn món quà Valentine ý nghĩa như thế nào để dành tặng cho nửa kia của mình? Vậy hãy tham khảo bài viết sau, chắc hẳn giúp bạn khơi nguồn ý tưởng cho những món quà hết sức độc đáo nhé!



1. Quà Valentine ý nghĩa là hộp socola siêu ngon

Nếu bạn không có quá nhiều kinh phí để chuẩn bị món quà cho đối phương của mình trong dịp lễ 14/2 thì hoàn toàn có thể chọn một hộp socola. Bởi từ trước đến này, socola luôn được coi là món quà truyền thống, cực kỳ phổ biến trong những ngày này. Nó có ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu cực kỳ lớn.

Mặc dù hương vị của món quà này xen lẫn cả ngọt ngào cay đắng nhưng ai ai cũng muốn được tận hưởng cũng như thử cảm giác socola tan chảy trong miệng như thế nào, vì nó giống hệt như những cảm xúc chân thật trong tình yêu mà bất kỳ ai cũng đã từng trải qua. Do đó, nếu mua tặng hộp socola trang trí khéo léo, tỉ mẩn cho nửa kia vào ngày Valentine thì bạn sẽ càng dễ dàng “đốn tim” anh chàng/cô nàng mình đang “thương thầm trộm nhớ” hơn.

Socola cao cấp tặng người yêu ngày 14 2 (Nguồn: cloudfront.net)

2. Một tá hoa hồng đỏ cực đẹp

Một trong những món quà Valentine đẹp và ý nghĩa không thể không nhắc đến đó chính là một tá hoa hồng màu đỏ thật to. Vì sao ư? Bởi lẽ dường như ai cũng biết hoa tươi, nhất là hoa hồng – loài hoa được mệnh danh là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, luôn được coi là sự lựa chọn tuyệt vời kể cả trong những ngày thường, huống chi là ngày lễ tình yêu.

Không chỉ là món quà hoàn hảo để bày tỏ sự yêu thương của bạn dành cho người ấy trong những dịp đặc biệt như vậy mà thông qua bó hoa hồng đó, sẽ để lại được nhiều ấn tượng tốt đẹp khi bạn được mọi người đánh giá là một người rất lãng mạn và cực kỳ lý tưởng trong tình yêu đấy.

Một tá hoa hồng đỏ (Nguồn: hoatuoi360.com)

3. Một bó hoa thật to ngoài sự tưởng tượng của nàng

Không phải là một tá hoa mà thay vào đó một lượng hoa to đùng và nhiều không đếm xuể – chắc chắn sẽ là món quà Valentine đầy ấn tượng dành cho các bạn nữ. Tùy theo sở thích, tính cách… của cô gái mình đang quen mà chàng trai có thể lựa chọn những loại hoa phù hợp. Ngoài hoa hồng tượng trưng cho sự vĩnh cửu trong tình yêu thì còn có hoa hướng dương thể hiện sự tôn trọng, hạnh phúc hay hoa baby trắng thuần khiết, chân thành lại nhẹ nhàng quá đỗi…

Chắc chắn sau khi nhận được bó hoa to như vậy thì với niềm hạnh phúc vô bờ bến, các nàng sẽ “khoe” cho tất cả mọi người cùng biết bằng cách chụp ảnh đăng lên Facebook trong vòng 30 giây.

Hoa valentine khổng lồ (Nguồn: kenh14.vn)

4. Một bó hoa được gửi tới nơi bạn đang làm việc

Đang mải mê và hăng say làm việc mà được nhận một bó hoa to dành riêng cho mình ở chốn công sở giống như cảnh trong các bộ phim đều có – đó hẳn là điều mà rất nhiều cô nàng ao ước. Và nếu điều đó thật sự xảy ra với bạn với chứng tỏ chàng trai của bạn là một người cực kỳ ga lăng, lãng mạn cũng như vô cùng tuyệt vời đấy. Do đó, đừng quên cảm ơn chàng về món quà Valentine ý nghĩa đó bằng một tin nhắn hay cuộc điện thoại sau khi nhận được bó hoa tươi tắn, đẹp đẽ ấy nhé!

Tặng hoa tại nơi làm việc ngày valentine (Nguồn: foody.vn)

5. Nữ trang

Bên cạnh những món quà như đã nói ở trên thì nữ trang cũng là một món quà Valentine rất phổ biến, quen thuộc và không thể thiếu trong mỗi dịp lễ như thế này. Hiện nay, trên thị trường những món đồ trang sức đa dạng mẫu mã, kiểu dáng nên các chàng trai có thể lựa chọn dễ dàng. Tuy nhiên, nhớ lựa chọn những món đồ phù hợp với phong cách, trang phục… của nàng chứ không nên quá xa xỉ hoặc “vung tay quá trán” kẻo “ khuynh gia bại sản” nhé!

Nếu cảm thấy quá khó khăn thì có thể nhờ đến sự trợ giúp của mẹ, chị hay bạn bè hoặc nhân viên bán hàng… tại các trung tâm thương mại bán đồ trang sức để lựa chọn được món quà nữ trang ưng ý nhất. Đó có thể là một đôi khuyên tai xinh xắn, nhỏ nhắn chiếc vòng cổ thanh mảnh hay vòng tay dễ thương…

Bộ nữ trang kiểu dáng đơn giản, sang trọng là quà tặng phù hợp (Nguồn: shopify.com)

6. Một món quà không theo chủ đề Valentine

Một trong những món quà tặng 14 2 ý nghĩa đó có thể là không liên quan gì đến chủ đề Valentine để đối phương mãi nhớ về ngày đó như một kỷ niệm đẹp không bao giờ quên. Bởi theo quan điểm của nhiều người là đã yêu thương một ai đó rồi thì không nhất thiết phải bày tỏ tình yêu vào ngày lễ tình yêu mà có thể vào một ngày bình thường, bất kỳ trong năm bằng những món quà đơn giản, chứa đựng tấm lòng cao cả, lớn lao như túi xách, mỹ phẩm, quyển sách hay, dụng cụ nhà bếp…

7. Một bữa ăn ngon miệng do người ấy tự tay nấu

Không cần những món quà đắt tiền mà chỉ cần một bữa ăn thân mật, ngon miệng do chính người ấy lên thực đơn thơm ngon, bổ dưỡng, chuẩn bị và nấu nướng – cũng được coi là món quà Valentine ý nghĩa nhất mà không phải ai cũng biết. Nếu là nam/nữ chính trong trường hợp này, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vô cùng xúc động và hạnh phúc đấy.

Bởi còn gì tuyệt vời hơn khi được cùng với nàng/chàng trải qua một ngày Valentine thật trọn vẹn với món ăn mà mình yêu thích, quang cảnh lãng mạn giống hệt như trong phim với lọ hoa hồng tươi tắn, cây nến tình nhân lung linh.

8. Một bữa tối không được đẹp mắt cho lắm

Nhưng nếu lại là một bữa tối không được đẹp mắt cho lắm thì chàng hay nàng cũng đừng nên giận hờn hay trách móc đối phương của mình nhé! Vì sao ư? Bởi lẽ họ đã rất cố gắng để tạo ra quà tặng 14 2 ý nghĩa dành cho bạn nhưng vì sơ suất nên không được trọn vẹn, hoàn hảo cho lắm. Hãy an ủi “nửa kia” của mình để họ không hề cảm thấy hối lỗi mà trở nên vui vẻ, thoải mái hơn.

Một bữa tối lãng mạn (Nguồn: cuonnroll.vn)

9. Một món quà Handmade

Một món quà handmade hứa hẹn sẽ cực kỳ độc đáo và không hề đụng hàng với những quà tặng Valentine nào khác. Xuất phát từ quan điểm đó, bạn hãy thử trổ tài khéo léo của mình để làm nên những món quà thật ý nghĩa và dễ thương cho đối phương của mình. Đó có thể là thiệp chúc mừng, móc chìa khóa, giỏ hoa hồng… Hoặc viết một bài thơ, thu âm bài hát… cũng khá thú vị và ấn tượng đấy. Chắc chắn, khi nhận được những món quà “độc nhất vô nhị” như vậy thì nhiều người sẽ cảm động, bất ngờ và vỡ òa cảm xúc.

Quà valentine handmade (Nguồn: mobifone.vteen.com.vn)

10. Không gì cả

Như đã nói, tình yêu không nhất thiết phải được khoe mẽ hay áp dụng theo phong tục ngày lễ tình nhân 14/2 của nhiều quốc gia trên thế giới với những món quà xa xỉ, tốn kém mà bạn có thể tạo nên sự khác biệt của chính bản thân mình. Bằng cách không tặng gì cho đối phương cả, nhưng đừng quên những lời nói ngọt ngào để thanh minh cho mình cũng như an ủi, động viên kẻo nàng tủi thân nhé!

11. Những viên kẹo hình trái tim ngọt ngào

Những viên kẹo hình trái tim ngọt ngào hứa hẹn cũng sẽ là một trong những món quà tặng Valentine đẹp và ý nghĩa, dễ làm “tan chảy” đối phương bởi sự ngọt ngào cũng như lãng mạn, chân thành đấy. Vì thế, hãy thử tặng nàng hay chàng những viên kẹo có hình dáng “kute”, ngộ nghĩnh để dễ dàng “đốn tim” nửa kia hơn nhé!

Kẹo trái tim (Nguồn: keongot.com.vn)

Hy vọng với những gợi ý về 11 món quà Valentine ý nghĩa như trên thì mọi người sẽ nhanh chóng và dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn món quà mang nhiều ý nghĩa thông điệp để dành tặng cho nửa kia của mình trong ngày lễ tình nhân 14/2 sắp đến.