11 nữ doanh nhân thành đạt 9x trẻ tuổi theo xếp hạng tạp chí Forbes

6. Lê Giang (30 tuổi) – Six Space



Ngày doanh nhân Việt Nam sắp tới và để tôn vinh và chúc mừng những người doanh nhân thành đạt hiện nay, Blog Adayroi giới thiệu đến bạn top 11 nữ doanh nhân thành đạt 9x – là niềm cảm hứng bất tận cho giới trẻ.



1. Dương Quỳnh Phương (30 tuổi), Phó chủ tịch NSI Ventures

Trong danh sách những nữ doanh nhân trẻ thành đạt, không thể không kể đến chị Dương Quỳnh Phương. Chị là một trong những người trẻ lọt vào top 30 Under 30 được bình chọn bởi Tạp chí Forbes Việt Nam vào năm 2018. Chị giữ chức Phó chủ tịch của NSI Venture. Đây là một quỹ đầu tư rót vốn vào vòng A/B cho các startup có mô hình kinh doanh được chứng minh và đã đạt được doanh thu. Tại Việt Nam, dự án mà chị phụ trách nổi bật gồm có Topica. Ngoài ra, chị còn phụ trách khoản đầu tư vào một công ty về công nghệ hoạt động trong lĩnh vực du lịch, giao thông vận tải tại Myanmar, mang tên Oway. Ngoài ra, nữ doanh nhân thành đạt 9x này còn là cố vấn cấp cao cho các dự án startup. Chị là một trong ba người sáng lập của SheVC. Đây là một cộng đồng của hơn 100 nữ nhà đầu tư tại khu vực châu Á, được thành lập vào tháng 4 của năm 2017.

Dương Quỳnh Phương (30 tuổi), Phó chủ tịch NSI Ventures (Nguồn: ngoisao.vnecdn.net)

2. Hà Thị Tú Phượng (25 tuổi), sáng lập và CEO của METUB

Tương tự, chị Hà Thị Tú Phương là một trong những nữ doanh nhân trẻ lọt vào top 30 Under 30 năm 2018 với thành tích nổi bật của mình. Là nhà sáng lập cũng như Giám đốc điều hành của METUB, chị Tú Phượng mang trong mình phong cách nữ doanh nhân trẻ, trở thành một trong 4 đối tác Việt Nam mà Youtube công nhận. Nhờ vậy, những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo tại Việt Nam có thể tiếp cận được khán giả một cách rộng rãi hơn, không chỉ trong phạm vi trong nước.

Năm 2016, METUB có bước phát triển vượt bậc với khoản đầu tư lớn từ WebTVAsia – một công ty của Malaysia với 9 chi nhánh tại châu Á. Hiện, METUB Network đang sở hữu tới hơn 1 tỷ lượt xem mỗi tháng dựa trên việc quản lý cũng như phát triển tới hơn 800 kênh nội dung trên mạng xã hội Youtube.

Ngay từ thời sinh viên, chị Tú Phượng đã là một trong những người trẻ nổi bật với thành tích khủng: là một trong 8 đại sứ sinh viên Google. Và đây cũng là cơ hội giúp chị tiếp cận được các khái niệm và mở ra con đường kinh doanh sau này của mình.

Hà Thị Tú Phượng (25 tuổi), sáng lập và CEO của METUB (Nguồn: alumni.neu.edu.vn)

3. Nguyễn Thùy Linh Cát (27 tuổi), CEO Catsashop

Cũng nằm trong danh sách Top 30 Under 30 do Forbes Việt Nam bình chọn, chị Nguyễn Thùy Linh xứng đáng là một trong các nữ doanh nhân thành đạt 9x được tôn vinh. Chị là nhà sáng lập cũng như Giám đốc điều hành của công ty thời trang Nguyên Sa hay còn gọi là Catsashop. Đây là cái tên quen thuộc cho thời trang nam giới phân khúc trẻ tuổi. Năm 2017, Catsashop công bố có tới 50 tỷ doanh thu và 26 cửa hàng trên toàn quốc.

Catsashop là tâm huyết được gây dựng vào năm 20 tuổi của chị Linh Cát khi chị vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường Kỹ thuật công nghệ tại Sài Gòn. Không chỉ dừng lại ở đây, năm 2016, chị Linh Cát gia nhập ngành bán trà bánh cho giới trẻ với cửa hàng Whisk cùng một vài người bạn. Hiện cửa hàng này đã có có tới 5 cơ sở. Linh Cát là người trẻ với nhiều tham vọng, cô tiếp tục trở thành người đồng sáng lập của công ty HIP với mục tiêu đem tới giải pháp quảng cáo trên các ứng dụng hoạt động trên di động. HIP hiện đã được hơn 3 tuổi và vượt qua 40 nhân sự.

Nguyễn Thùy Linh Cát (27 tuổi), sáng lập và CEO công ty thời trang Nguyên Sa (Catsashop) (Nguồn: event.forbesvietnam.com)

4. Lê Cảnh Bích Hạnh (29 tuổi), CEO Vascara

Giám đốc điều hành của thương hiệu thời trang Vascara – chị Lê Cảnh Bích Hạnh là cái tên nữ doanh nhân thành đạt 9x tiếp theo được tôn vinh bởi Forbes Việt Nam năm 2018. Thương hiệu Vascara có tới 100 cửa hàng. Số lượt người ghé thăm Vascara năm 2017 là 1,2 triệu lượt và có tới 1 triệu người mua mỗi năm. Trước khi ngồi lên ghế Giám đốc điều hành, chị làm việc tại vị trí tiếp thị bán hàng.

Lê Cảnh Bích Hạnh – nữ doanh nhân sáng lập thương hiệu thời trang Vascara nổi tiếng tại Việt Nam. (Nguồn: i-ngoisao.vnecdn.net)

5. Nguyễn Thị Tuyết Dung (24 tuổi) – cầu thủ bóng đá

Người trẻ tiếp theo được tôn vinh chính là cầu thủ bóng đá Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Chị là người giành Quả Bóng Vàng năm 2018. Ngoài ra, chị cũng là người may mắn lọt vào danh sách 100 người phụ nữ nổi bật trên toàn cầu năm 2017 được BBC bình chọn. Năm 2018, chị là những người nổi bật tiêu biểu trong danh sách Top 30 Under 30 do Tạp chí Forbes Việt Nam công bố.

Nguyễn Thị Tuyết Dung (24 tuổi), cầu thủ bóng đá nữ (Nguồn: vietnamplus.vn)

6. Lê Giang (30 tuổi) – Six Space

Trong danh sách các phụ nữ lọt vào danh sách Top 30 Under 30 của Forbes Việt Nam, cái tên gây chú ý nhất chính là chị Lệ Giang. Chị là đồng sáng lập không gian nghệ thuật mang tên Six Space ở Hà Nội. Là một nghệ sĩ với mong ước trở thành cầu nối giữa công chúng và nghệ sĩ, không gian Six Space của chị ra đời năm 2015 ngày càng khẳng định được tên tuổi tại Hà Nội cũng như Việt Nam.

Lê Giang (30 tuổi), nghệ sĩ thị giác, đồng sáng lập Six Space tại Hà Nội (Nguồn: forbes Việt Nam)

7. Vũ Cát Tường (26 tuổi) nổi tiếng với 30 giải thưởng

Bên cạnh những cái tên nữ doanh nhân thành đạt 9x, nghệ sĩ trẻ Vũ Cát Tường cũng là một trong những cái tên được tôn vinh trong danh sách của Forbes Việt Nam 2018. Sở hữu giọng hát hay và khả năng sáng tác thiên phú, cô gái trẻ với vẻ ngoài mạnh mẽ này ngày càng khẳng định tên tuổi và tầm ảnh hưởng trong thị trường âm nhạc và hoạt động nghệ thuật của Việt Nam.

Vũ Cát Tường (26 tuổi), nghệ sĩ trẻ nổi tiếng với hơn 30 giải thưởng lớn nhỏ (Nguồn: nguoi-noi-tieng.com)

8. Phan Hoàng Lan (30 tuổi)- (NATEC)

Cái tên bất ngờ lọt vào danh sách của Forbes Việt Nam năm 2018 là Phan Hoàng Lan. Chị làm việc ở (NATEC) trực thuộc Bộ KH và Công nghệ. Chị là cái tên đình đám trong cộng đồng khởi nghiệp với Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Đề án của chị chính là đề án đầu tiên của quốc gia về khởi nghiệp, đánh dấu một giai đoạn mà chính phủ quan tâm. Chị cũng là người khởi xướng cho sự kiện thường niên Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mang tên Techfest Việt Nam từ năm 2015.

Phan Hoàng Lan (30 tuổi), làm việc tại (NATEC) – Bộ Khoa học và Công nghệ (Nguồn: Baomoi.vn)

9. Nguyễn Mai Hương (28 tuổi) – Đại học Quốc gia Singapore

Tiếp theo, danh sách Top 30 Under 30 của Forbes Việt Nam năm 2018 là chị Nguyễn Mai Hương. Chị là giảng viên ngành tâm lý học của Đại học Singapore. Chị tốt nghiệp Đại học Murdoch của Úc với tấm bằng cử nhân tâm lý học. Sau đó, chị học thạc sĩ và tốt nghiệp loại ưu tại Đại học Anglia Ruskin của Anh. Chị là đồng tác giả của cuốn sách Tâm lý học trong nháy mắt được đón nhận nhiệt tình từ người trẻ.

10. Lê Nguyễn Thiên Hương (30 tuổi) – Nhà sáng lập, điều phối hành động vì Sơn Đòong

Lê Nguyễn Thiên Hương được Forbes tôn vinh về những đóng góp của mình trong việc bảo vệ hang Sơn Đòong. Hành trình hơn 3 năm rưỡi của cô và những người đồng hành đã được công nhận bởi Tạp chí hàng đầu hiện nay. Thông qua những hành động thiết thực của cô và dự án, vẻ đẹp thiên nhiên Sơn Đòong được bảo vệ và bảo tồn trước những hành động tiềm tàng nhiều nguy hiểm của con người.

Lê Nguyễn Thiên Hương (Nguồn: thegioitiepthi.vn)

11. Nguyễn Thị Thu Trang (27 tuổi) CEO WildAct

Bên cạnh các cái tên nổi bật, chị Nguyễn Thị Thu Trang người bảo vệ môi trường và động vật hoang dã ở Việt Nam cũng được tôn vinh bởi Forbes Việt Nam năm 2018. Chị là người sáng lập, giám đốc điều hành của WildAct với mục tiêu bảo tồn những động vật hoang dã và môi trường được ra đời năm 2013.

Như vậy, bạn đã biết về 11 cái tên nữ doanh nhân xuất sắc nhất hiện nay. Sắp đến ngày Doanh nhân Việt Nam để tôn vinh sự đóng góp và thành tích nổi bật của những người làm kinh doanh, bạn có thể mua chuẩn bị những món quà ý nghĩa độc đáo, những tấm thiệp handmade xinh xắn, hay những lẵng hoa đẹp kèm lời chúc thật ý nghĩa tới những người sếp, người thân bạn bè quen biết nhân ngày ý nghĩa này. Hy vọng rằng, bài viết này đã cung cấp được cho bạn đọc kiến thức bổ ích về những nữ doanh nhân thành đạt 9x năm 2019 hiện nay. Tham khảo thêm ý tưởng về 22 món quà cho sếp nữ kèm lời chúc ý nghĩa nữa nhé.