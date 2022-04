11 quán bar ở Nha Trang nổi tiếng nhất về đêm nhiều đồ uống ngon

10. Why Not Bar



Thành phố biển Nha Trang nổi tiếng cảnh quan đẹp, ngoài những lúc thưởng ngoạn bạn có thể dành thời gian vui chơi giải trí tại các quán bar tận hưởng thời gian nghỉ ngơi. Dưới đây là gợi ý về 11 quán bar ở Nha Trang chắc chắn bạn nên thử!



1. Havana Club – Trần Phú

Tọa lạc trên con đường Trần Phú sầm uất, Havana Club là một trong những bar nổi tiếng ở Nha Trang. Đây còn là khu tổ hợp ăn uống giải trí nằm bên trong khách sạn Havana. Bước vào bạn sẽ choáng ngợp bởi lối không gian thiết kế sang trọng, hiện đại, độc đáo hơn nữa đây còn là quán bar ở Nha Trang đầu tiên và duy nhất nằm dưới lòng đất.

Vào các ngày trong tuần, Havana Club còn tổ chức các buổi giao lưu âm nhạc với sự xuất hiện của các ca sĩ, DJ nổi tiếng. Vì thế, khi có dịp du lịch thành phố biển Nha Trang đừng bỏ qua cơ hội phiêu trong không khí sôi động, cuồng nhiệt tại Havana Club nhé.

2. Sailing Club – Trần Phú

Sailing Club là một quán bar Nha Trang nằm cạnh khu nghỉ mát 5 sao Ana Mandara, là một trong các khu phức hợp giải trí lớn nhất tại Đông Nam Á với diện tích lên tới 2400m2.

Tuy là một bar ở Nha Trang ra đời khá lâu, được thành lập vào năm 1994 nhưng Sailing Club Nha Trang được xếp vào danh sách top quán bar tại thành phố biển mang tầm cỡ quốc tế. Sailing Club mở cửa đến khoảng 4h sáng, hứa hẹn mang đến những bữa tiệc phấn kích, quẩy hết mình cho giới trẻ.

3. Skylight Nha Trang – Trần Phú

Là một dạng rooftop bar nổi tiếng ở Nha Trang, Skylight Nha Trang nằm trên tầng 45 khách sạn Havana, từ trên cao bạn có thể nhìn bao quát thành phố biển Nha Trang xinh đẹp và thưởng thức những món ăn hấp dẫn. Bar thiết kế theo phong cách đậm chất Latinh, bao gồm 2 không gian trong nhà và ngoài trời.

Khung cảnh toàn thành phố từ Skylight Havana (Nguồn: skylightnhatrang.com)

4. Yasaka 008 Night Club Nha Trang

Sở hữu vị trí “đắc địa” ngay trung tâm thành phố Nha Trang, quán bar Yasaka 008 Night Club hứa hẹn là nơi giải trí hiện đại và sôi động dành cho giới trẻ thành phố. Toàn bộ không gian toát lên vẻ hào nhoáng, hiện đại, là một trong các bar ở Nha Trang có nội thất lung linh, bắt mắt với dàn đèn trần đổi màu bố trí nhiều kích cỡ khác nhau.

Quán bar Yasaka 008 Night Club luôn đông khách (Nguồn: fbcdn.net)

5. Nha Trang Booze Cruise

Nằm trên con phố Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang Booze Cruise nổi tiếng là một trong những bar có không gian khá thân thiện tại Nha Trang. Bạn có thể ngồi trò chuyện hoặc vui chơi trong bar mà không sợ âm thanh quá ồn. Bar được mở đón khách từ 07h00 đến 03h00, bạn có thể thoải mái vui chơi với bạn bè sau những ngày dài mệt mỏi.

6. Lunar Rooftop Bar & Grill

Không gian ngoài trời của Lunar vô cùng thoáng mát với tầm nhìn rộng hướng biển, là khoảng sân nối liền giữa hai toà nhà của Nha Trang Center nổi tiếng. Nằm trên tầng 4 của Nha Trang Center ngay mặt đường Trần Phú sầm uất hướng biển Nha Trang, Lunar Rooftop Bar & Grill mang đến những trải nghiệm thư giãn đa dạng từ không gian, phong cách giải trí đến khẩu vị tuyệt hảo cho thực khách.

7. Sunshine Bar Nha Trang

Giống như các bar khác, bạn có thể thưởng thức bia và rượu cùng một số món ăn kèm phổ biến. Đặc trưng của quán đó chính là những món ăn Nhật Bản. Khi đến đây bạn sẽ được thưởng thức những món ăn truyền thống của Nhật và ngắm khung cảnh thơ mộng, trong lành. Sunshine Bar mở cửa đón khách từ 11h00 đến 21h00, không khí rất dễ chịu và yên tĩnh nên bạn có thể cùng bạn bè trò chuyện thoải mái.

Bar có view nhìn ra sông thoáng mát, thư giãn (Nguồn: dulichngon.com)

8. Zclub Nha Trang

Bar được thiết kế theo phong cách hiện đại, mang đậm chất Châu Âu. Tại đây thường xuyên có các ca sĩ, vũ công người Việt hoặc Nga biểu diễn. Không gian đông vui, âm nhạc sôi động sẽ tạo nên những buổi tối khó quên dành cho bạn.

Không gian cùng bạn bè “quẩy” hết mình! (Nguồn: dulichngon.com)

9. Logde Club

Logde được đánh giá là bar có phong cách trang nhã, lịch sự và nhẹ nhàng. Mỗi đêm, Lodge sẽ phục vụ các dòng nhạc khác nhau và được nhiều khách hàng ưa chuộng nhất là thể loại Hip Hop sôi động, ngẫu hứng. Ở Lodge có rất nhiều những loại rượu nổi tiếng của Ý, Pháp, Mỹ, Chile, Úc, Argentina… luôn sẵn sàng phục vụ các thực khách.

10. Why Not Bar

Đây là một trong những bar mở muộn nhất ở Nha Trang (đến 04h00). Đến với Why not bar hãy gọi cho mình thức uống yêu thích và tận hưởng giai điệu sôi động, cuồng nhiệt, thả lỏng với sàn khiêu vũ. Có lẽ chính vì vậy, đông đảo khách hàng luôn chọn Why not bar là điểm thư giãn thú vị khi ghé đến thành phố biển xinh đẹp.

11. GMC Discotheque

Đây là một quán bar được thiết kế và có không khí đậm chất Sài Gòn, lộng lẫy và sắc màu. Tại đây thường có những chương trình của các ca sĩ nổi tiếng tới hát như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm,…

Cùng bạn bè “quẩy” hết mình quên đi stress (Nguồn: kiransheegrand.com)

Ghé đến quẩy, phiêu cùng giai điệu sôi động tại top 11 bar ở Nha Trang giới thiệu trên chắc hẳn mang đến cho bạn những dấu ấn khó phai khi ghé đến thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Nào, hãy chuẩn bị đồ và đi thôi!