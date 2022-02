12 loa hát karaoke hay nhất hiện nay âm thanh chất lượng giá từ 2tr

2.2. Loa karaoke Paramax P-1000 New 2018



Loa là một công cụ không thể thiếu trong dàn thiết bị âm thanh karaoke nhà bạn. Vậy nên chọn loại loa nào để phù hợp với chức năng karaoke nhất? Ngay sau đây Blog Saigon-Gpdaily sẽ giới thiệu tới các bạn top 12 loa hát karaoke hay nhất hiện nay dùng cho gia đình.



1. Kinh nghiệm cần có để chọn loa hát Karaoke hay nhất

1.1. Loại loa hát karaoke

Loa hát karaoke được chia ra các loại khác nhau là loa karaoke di động và loa karaoke treo. Loa karaoke treo sẽ mang đến cho người nghe một chất âm uy lực và chuẩn xác. Dòng loa treo này thích hợp để sử dụng lâu dài ví dụ như trong quán Bar, các hội trường lớn.

Vị trí của những chiếc loa này thường là ở trên tường. Tùy theo không gian căn phòng và kỹ thuật setup thì loa có thể được bố trí ở các góc khác nhau, ngang hoặc dọc. Sắp xếp vị trí loa cũng là một trong những kiến thức chuyên nghiệp mà các nhà sản xuất âm thanh phải biết tới.

Một loại loa karaoke nữa có tên gọi là loa di động. Ngày nay các bạn chắc hẳn đã không còn xa lại với các hình thức nghệ sĩ hát rong đường phố. Loa karaoke di động ra đời nhằm phục vụ cho mục đích sử dụng loa nhưng thường xuyên di chuyển của người dùng. Ngoài nghệ sĩ hát rong thì các buổi tiệc dã ngoại đều không thể thiếu loại loa karaoke di động này.

Hình ảnh một chiếc loa di động trên thị trường (Nguồn: phuongtung.info)

1.2. Công suất phù hợp với amply và diện tích phòng

Một số lưu ý các bạn nên quan tâm đó là hạn chế dùng loa nghe nhạc để hát karaoke. Thông thường các bản nhạc karaoke có công suất rất lớn nên đa số những loa tép trong loa nghe nhạc thường sẽ bị chết. Mức giá của một chiếc loa nghe nhạc cao cấp cũng không phải rẻ vậy nên việc bỏ ra chi phí tu sửa là một điều không nên có.

Không sử dụng các loa âm thanh công suất cực đại để hát karaoke gia đình. Những chiếc loa công suất lớn có công dụng ở những nơi đông người và vô cùng ồn ào. Những dòng loa này đặc biệt chỉ có công suất cao còn độ chân thực trong âm thanh lại không có. Vậy nên bạn không nên bỏ ra số tiền quá lớn để sở hữu những bộ loa công suất cao này cho dàn thiết bị âm thanh nhà bạn.

Công suất của loa cũng liên quan rất nhiều tới amply (Nguồn: ducdoanaudio.com)

Những căn phòng càng lớn thì càng đòi hỏi công suất loa và amply lớn hơn. Phòng càng rộng thì khả năng suy giảm phản xạ âm thanh càng cao khiến âm thanh bị bé đi. Loa đặt càng xa người nghe thì càng cần một amply có công suất cao.

1.3. Thương hiệu của các dòng loa chuyên Karaoke

Thương hiệu loa karaoke cũng là một điều vô cùng quan trọng. Những nhãn hàng uy tín như Sony, Arirang,… là những thương hiệu có dòng sản phẩm chất lượng đã được kiểm chứng. Một loa karaoke được thiết kế bởi chuyên gia cao cấp cũng có thể khiến giọng hát của bạn được rõ ràng hơn cũng như kết nối loa với TV dễ dàng.

Khi bạn muốn sở hữu cho mình một dàn loa để hát karaoke thì hãy cân nhắc trước cho mình một thương hiệu nổi tiếng chất lượng. Nếu như bạn không muốn mua phải những bộ loa kém chất lượng và hàng giả thì bạn cần tham khảo ý kiến từ các nhà cung cấp chuyên nghiệp trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng.

1.4. Độ nhạy của loa phù hợp với amply

Độ nhạy của loa cũng là một ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng âm thanh. Ngoài ra chiếc loa karaoke có phù hợp với amply hay không cũng một phần dựa vào độ nhạy. Theo như các thông số thì một bộ loa có độ nhạy càng cao thì chỉ cần loại amply công suất thấp. Ngược lại những amply công suất cao lại được sử dụng cho loa trở kháng thấp.

1.5. Độ hút âm, cách âm của phòng

Độ hút âm của căn phòng cũng có thể ảnh hưởng tới công suất của loa. Phòng càng cách âm thì công suất của loa sẽ càng tốt. Trong một số trường hợp 1 đôi loa có công suất lớn sẽ tốt hơn là 2 đôi loa công suất thấp.

Bạn cũng nên lưu ý rằng không nên sử dụng những loa bán chuyên cho nhu cầu hát karaoke gia đình. Những loa càng mới, đời càng cao thì càng tốt. Nếu như loa của các bạn chỉ có 2 đường âm thì bạn nên bổ sung thêm loa sub để có thể đầy đủ số lượng dải âm.

Nên cách âm phòng hát để cho chất lượng âm thanh tốt nhất (Nguồn: amplyjarguar.com)

1.6. Đáp tuyến và tần số

Đáp tuyến cùng tần số của loa cũng mang một độ quan trọng trọng không hề nhỏ. Chiếc loa muốn thể hiện càng nhiều dải tần âm thanh thì càng cần tần số đáp tuyến rộng. Tuy vậy các loại loa không phải chiếc loa karaoke nào hay cũng có đáp tuyến và tần số rộng. Bạn có thể bổ sung dải tần âm bằng cách thêm vào các loa sub.

1.7. Kích thước loa bass

Kích thước của từng loại loa đều khác biệt nhau, đặc biệt là loa bass. Các loa bass có dải tần số cao thường kích thước sẽ rất bé. Ngược lại những loa có âm thanh càng mạnh mẽ thì kích thước của loa càng to lớn. Đây là lý do các buổi biểu diễn âm thanh càng lớn thì càng cần loa to và số lượng nhiều.

1.8. Kích thước và trọng lượng loa

Các bạn chọn kích thước cho loa phù hợp theo diện tích không gian phòng hát. Kích thước loa chỉ ảnh hưởng nhỏ tới chất âm nhưng độ thẩm mỹ của phòng hát lại rất cao. Một dàn loa có kích thước lớn nếu ở trong căn phòng nhỏ vừa không thể hoạt động hết công suất mà lại vừa mất thẩm quan.

Ngoài ra khi bạn sở hữu những bộ loa có trọng lượng nhẹ thì có thể lắp giá treo lên tường. Việc loa được đặt trên cao vừa có thể tiết kiệm diện tích mà chất lượng âm thanh cũng được cải thiện phần nào.

1.9. Chất liệu thùng loa

Thùng loa có tùy theo mỗi hãng sản xuất đều có thể mang chất liệu khác nhau. Mỗi một loại chất liệu cấu tạo thùng loa đều mang đến một chất âm khác biệt nhau. Đa số các dòng loa hát karaoke đều sử dụng loại thùng loa bằng gỗ. Chất liệu gỗ sẽ giúp loa có chất lượng âm thanh tốt hơn.

Theo các đánh giá và kinh nghiệm của những chuyên gia âm thanh hàng đầu thì chất lượng âm thanh 50% phụ thuộc vào chất liệu của thùng loa. Nên chọn những loại gỗ chắc chắn để làm thùng cho loa. Đã bao giờ bạn thắc mắc loa karaoke nào hay nhất hiện nay chưa? Dưới đây sẽ là top 12 loại loa karaoke gia đình cho bạn lựa chọn.

Bộ loa thùng gỗ (Nguồn: cdn.vatgia.vn)

2. Top 12 loa hát karaoke gia đình hay nhất

2.1. Loa Bose 301 seri 5

Sản phẩm loa Bose 301 seri V là một loa có công suất không cao và đặc biệt cũng không quá hiện đại. Nhưng vì một lý do nào đó thì chiếc loa này được lựa chọn là một trong những loa karaoke hay nhất trong phân khúc.

Bề mặt thùng của loa được thiết kế bằng gỗ siêu đẹp và chắc chắn mang lại một vẻ tinh tế và sang trọng cho loa. Loa bass 20cm và loa tress trên dưới cũng được tích hợp vào Bose 301 giúp người dùng có cảm nhận như đang sở hữu nhiều chiếc loa trong 1 sản phẩm.

Thùng loa Bose 301 V có độ sâu khá tốt khiến cho âm thanh phát ra được uy lực và tuyệt hảo. Hiện nay dàn loa Bose 301 seri V đang được rất nhiều những đánh giá tốt và sự tin tưởng sử dụng. Mức giá của sản phẩm này là 8.200.000 đồng.

Hình ảnh chiếc loa Bose 301 seri V (Nguồn: i.imgur.com)

2.2. Loa karaoke Paramax P-1000 New 2018

Bộ loa karaoke Paramax P-1000 là một sản phẩm đặc biệt trong dòng loa P-Series. P-1000 có chất lượng âm không chỉ có thể hát karaoke mà nghe nhạc cũng nằm ở mức tuyệt vời. Nhiều năm nay thương hiệu Paramax đang được người sử dụng tin tưởng sử dụng trong các dàn âm thanh karaoke cho gia đình.

Dòng loa này có một thiết kế chắc chắn và đầy tinh xảo. Paramax P-1000 có thể giúp tái tạo chất lượng âm thanh trong dải tần trung. Ngoài ra người dùng đánh giá đây là một sản phẩm có tuổi thọ khá cao. Mức giá để sở hữu dòng loa này hiện nay là 5.580.000 đồng.

2.3. Loa karaoke Paramax D-2000

D-2000 là một trong các sản phẩm hoàn toàn mới mang thương hiệu Paramax. Chất lượng âm thanh hát karaoke của D-2000 vô cùng sống động và chân thực. Bạn có thể vừa hát vừa nghe nhạc đối với dòng sản phẩm này.

Paramax D-2000 được trang bị cặp loa dome có họng còi vô cùng sâu khiến âm thanh được trải rộng hơn. Loa woofer của D2000 thì không thể chê được độ dày và chắc chắn. Củ của D-2000 cũng được tích hợp nam châm với lực từ siêu mạnh giúp loa ổn định khi hoạt động ở tần số âm thanh lớn. Giá của sản phẩm này là 6.300.000 đồng.

Hình ảnh dàn loa Paramax D-2000 mới nhất hiện nay (Nguồn:dienmayviet24h.com)

2.4. Loa karaoke VTB KS 902

VTB KS901 cũng là một trong những dàn loa karaoke gia đình có công suất mạnh mẽ nhất. KS 902 có một chất âm bass khá sâu và trong trẻo khiến cho những bản giai điệu được chân thực và sắc nét hơn bao giờ hết. Thiết kế của loa khá nhỏ gọn có thể phù hợp với mọi không gian sang trọng. Giá của loa VTB KS 902 là 2.300.000 đồng.

2.5. Loa karaoke Vitek KS 926

Vitek KS 926 có một thiết kế mang vẻ hiện đại cùng bộ lưới kim loại giúp bảo vệ loa và ổn định khi hoạt động. 3 dải tần của loa có thể cho ra chất âm nhẹ nhàng và chân thực. Dòng sản phẩm KS 926 chuyên được sử dụng cho mục đích karaoke gia đình. Ngoài ra mức giá của sản phẩm Vitek KS 926 chỉ rơi vào khoảng 1.800.000 đồng.

2.6. Loa Paramax F-1000

Loa karaoke Paramax F-1000 là một dòng loa mang nét thiết kế độc đáo và tinh tế. F-1000 được xem là một trong những loa bán chạy nhất của hãng Paramax. F-1000 sở hữu 4 loa 3 dải âm mang hình trụ độc đáo.

Ngoài ra công nghệ chế tạo màng loa GreenCone cũng được sử dụng trên F-1000. Tính năng PowerMax TM cũng được gia tăng trên F-1000 nhằm giúp loa có chất lượng bền bỉ hơn. Đa số người sử dụng đánh giá F1000 là một loa karaoke có tiếng bass trung thực và khá rõ ràng. Giá của sản phẩm này là 4.500.000 đồng.

2.7. Loa JBL RM 10 II

Loa JBL RM10 II là một sản phẩm loa karaoke mang thương hiệu JBL. RM10 II có thể được lặp đặt trong các gia đình cỡ trung. Đây là một trong những loa karaoke được yêu thích và nhiều người sử dụng nhất tại Việt Nam.

Thiết kế của dòng loa này đẹp mắt và chắc chắn vô cùng. Ngoài ra trên loa cũng được thêm vào nút Crossover giúp người dùng có thể tùy chỉnh mid và treble. Bạn sẽ phải bỏ ra 8.300.000 đồng để sở hữu dòng loa này.

JBL RM10 II là một sản phẩm được nhiều người yêu thích (Nguồn: truongcaaudio.com)

2.8. Loa Dalton LX-650

LX-650 là một trong những loa có công suất khá lớn. Chiếc loa Dalton mang lại tiếng bass chắc chắn và sâu lắng giúp chất lượng âm thanh tuyệt vời hơn. Các linh kiện sản xuất nên Dalton LX-650 đều được sử dụng bởi những nhà sản xuất nổi tiếng và uy tín.

Dòng loa LX -650 có bộ 3 loa con được xếp hợp lý giúp âm thanh được lan tỏa rộng hơn. Bạn có thể cảm nhận chất lượng âm thanh ở bất kỳ đâu trong căn phòng. Sản phẩm loa này có dải tần là 60-80Hz và độ nhạy là 95dB. Sản phẩm này có giá 3.000.000 đồng.

2.9 Loa treo Daemax Caliasia 401N

Loa treo Daemax Caliasia 401N là một sản phẩm loa karaoke có thiết kế theo dạng treo tường giúp tiết kiệm không gian cho căn phòng của bạn. Caliasia 401N được các nhà thiết kế quan tâm và chăm chút tới từng chi tiết giúp cho nó nổi bật giữa không gian nhà bạn.

Khá nhiều tính năng âm thanh khác nhau cũng được tích hợp trên dàn loa này khiến nó hữu ích hơn với người sử dụng. Caliasia 401N được lắp loa bass 25cm giúp âm thanh trên sản phẩm này luôn rõ ràng và mạnh mẽ. Các bạn có thể sở hữu dòng loa treo tường này với mức giá 1.600.000 đồng.

2.10 Loa BMB CSD 2000SE

Loa BMB CSD 2000SE là một dàn loa karaoke chuyên sử dụng trong các quán Bar, và karaoke kinh doanh chuyên nghiệp. BMB CSD 2000SE là chiếc loa lớn nhất của hãng BMB. Công suất của dàn loa này lên tới 1200W. Tổng cộng có 5 loa được tích hợp trên CSD 2000SE.

Sản phẩm mang thương hiệu Nhật Bản này có 3 đường âm thanh ra nên rất phù hợp trong các phòng karaoke chuyên nghiệp. Bạn chỉ cần sử dụng 1 loa hoặc kết hợp 1vs1 để có 2 tiếng âm trầm và tép độc đáo. Sản phẩm được đánh giá là một trong những loa hát karaoke hay nhất hiện nay. Mức giá của sản phẩm này là 18.500.000 đồng.

BMB CSD 2000 SE được đánh giá là loa hát karaoke tốt nhất (Nguồn: i.ytimg.com)

2.11 Loa 2 Subwoofer Arirang S808

Arirang S808 là một bộ loa có 3 đường âm thanh khá chuẩn và rõ ràng. Dải tần âm của loa này là 20-40Hz. S808 giúp giọng hát của bạn có thể hiện hữu một cách tự nhiên nhất trong mọi hoàn cảnh.

Công suất của Arirang S808 là 400W khiến âm thanh được rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Độ nhạy 96dB khiến cho S808 âm thanh phát ra vô cùng trong trẻo. Sản phẩm này có thể kết hợp với hầu hết các amply trên thị trường hiện nay. Mức giá tham khảo của sản phẩm này là 4.000.000 đồng.

Arirang S808 là một bộ loa có 3 đường âm thanh khá chuẩn (Nguồn: loakaraoke.com.vn)

2.12 Loa treo Daemax DK 404

Loa Daemax DK 404 mang trong mình một thiết kế tinh tế và hiện đại. Dạng treo tường của DK 404 giúp nó tiết kiệm tối đa không gian và làm cho âm thanh đi rộng khắp phòng. Loa bass 40cm có công suất tới 600W giúp DK 404 có chất lượng âm thanh ấm và chuẩn xác.

Tính năng bluetooth của loa giúp bạn có thể dễ dàng ghép nối với điện thoại để phát nhạc. DK 404 sở hữu dải tần 40-20Hz. Mức giá để bạn có thể sở hữu chiếc loa này là 3.000.000 đồng.

Như vậy Blog Saigon-Gpdaily đã giới thiệu tới các bạn top 12 loa hát karaoke hay nhất hiện nay. Với những dòng thông tin trên chắc chắn các bạn đã có thể tự lựa chọn cho mình một sản phẩm loa karaoke ưng ý rồi phải không.