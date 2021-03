12 máy tính bảng giá rẻ dưới 2 triệu hiệu năng mạnh lướt web nhanh

Những dòng sản phẩm máy tính bảng giá rẻ luôn thu hút được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng tầm trung. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến các bạn một số mẫu máy tính bảng giá rẻ dưới 2 triệu mà bạn có thể tham khảo lựa chọn.



1. Đánh giá máy tính bảng 2 triệu có tốt không

1.1 Ưu điểm

Ưu điểm đầu tiên mà không thể không nhắc đến của dòng máy tính bảng giá rẻ dưới 2 triệu đó chính là mức giá không thể nào rẻ hơn được nữa. Chỉ với khoảng tầm 2 triệu đồng là bạn có thể sở hữu ngay một chiếc máy tính bảng rồi. Thiết kế đẹp và cấu hình cũng tương đối ổn nếu bạn chỉ đọc báo, xem phim và chơi một số game nhẹ nhàng thì đây cũng là một điểm cộng cho dòng máy này.

Một điểm khiến người tiêu dùng tương đối hài lòng đó chính là màn hình. Với màn hình rộng khoảng giao động từ 7- 9 inch, tùy từng loại máy cho người dùng trải nghiệm những hình ảnh sắc nét cùng cảm ứng mượt mà. Đây sẽ là một trong những món quà tuyệt vời cho các bé để phục vụ việc học tập và vui chơi hoặc có thể tặng các ông các bà để đọc sách báo hay xem phim ảnh. P

1.2. Khuyết điểm

Tuy có rất nhiều ưu điểm mà giới chuyên môn và người tiêu dùng đánh giá cao ở dòng máy tính bảng giá rẻ dưới 2 triệu nhưng vẫn còn tồn tại một vài khuyết điểm ở dòng sản phẩm này như:

Thời lượng pin sử dụng chưa được tốt lắm. Với dung lượng pin khoảng 3.800 mAh, nếu bạn muốn sử dụng trong một thời gian dài thì nên chuẩn bị sẵn cả sạc dự phòng, như vậy có thể kéo dài thời gian sử dụng hơn.

Bộ nhớ chưa cao cũng là một điểm trừ nhỏ của dòng máy này. Để khắc phục điều này các bạn có thể lắp thêm thẻ nhớ ngoài. Với thiết kế có khe cắm thẻ nhớ, giúp người dùng có thể thoải mái sử dụng mà không lo bộ nhớ bị đầy.

Những dòng máy tính bảng giá rẻ sẽ tối ưu nhất cho bạn khi sử dụng các ứng dụng cơ bản. Còn nếu muốn sử dụng để chơi game hạng nặng thì lời khuyên là không nên vì máy sẽ bị giật và lag.

2. Top 7 máy tính bảng dưới 2 triệu tốt nhất hiện nay

Với 2 triệu mua máy tính bảng nào là câu hỏi của nhiều người dùng. Dưới đây là một số dòng máy tính bảng dưới 2 triệu mà bạn nên tham khảo

2.1. Máy tính bảng ARCHOS 70 Xenon 3G 4GB Trắng

Mang cho mình thiết kế mỏng gọn và tinh tế, máy tính bảng Archos 70 Xenon 3G nằm trong top 4 tablet phù hợp với dân văn phòng được nhiều người đánh giá cao. Phần khung sườn và viền ngoài của máy được thiết kế bằng chất liệu cao cấp vừa mang lại vẻ mới mẻ, vừa giảm đi rất nhiều trọng lượng của máy

Không chỉ thế, máy còn được thiết kế với màn hình hiển thị 7 inch cùng độ phân giải lớn giúp hiển thị đầy đủ nội dung một cách mượt mà và đẹp mắt.

Cấu hình máy khá mạnh và hoạt động tương đối ổn định khi vận hành trên hệ điều hành Android 4.2 giúp máy có thể đáp ứng những yêu cầu sử dụng căn bản của người dùng.

Ngoài ra máu còn hỗ trợ kết nối Wifi và 3G mạnh mẽ giúp bạn có thể truy cập và các website để xem phim nghe nhạc hay cac cộng đồng mạng xã hội một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Ngoài ra máu cũng có dung lượng pin khá lớn, cho phép bạn có thể sử dụng trong một thời gian tương đối mà không phải lo ngại gì.

2.2. Máy tính bảng Masstel Tab 7 inch 1GB/8GB

Với mức giá khoảng gần 2 triệu đồng cho một sản phẩm thì máy tính bảng masstel tab 7 inch- một trong những sản phẩm công nghệ đáng mua của sản phẩm công nghệ đáng mua của thương hiệu Masstel được xem là máy tính bảng dưới 2 triệu tốt nhất

Máy không chỉ có thiết kế đẹp mà cấu hình cũng như hiệu năng sử dụng cũng tương đối cao. Với thiết kế mặt lưng làm bằng nhựa giả da , đường viên máy được bo tròn và được phủ lên một lớp sơn bóng là điểm nhấn thú vị và thu hút người dùng ngay từ lần đầu tiếp xúc.

Masstel Tab cũng rất được lòng giới chuyên môn mà người tiêu dùng khi sở hữu cho mình một màn hình 7 inch với độ phân giải 1024 x 600 pixel cho hình ảnh hiển thị sắc nét và tinh tế.

Không quá khi mọi người đánh giá sản phẩm này sở hữu một thiết kế rất tuyệt vời. Masstel đã đưa tablet của mình trở nên cao cấp hơn với mặt lưng làm bằng nhựa nhưng giả da. Đây được xem là điểm nhấn thú vị và hút mắt người dùng ngay ở lần đầu tiên.

Cấu hình của máy chỉ được được đánh giá tầm trung phù hợp với giá thành của nó khi hệ điều hành được xử lý bởi 2 nhân tốc độ 1.3GHz và RAM 1GB. Với loại cấu hình này, máy có thể chạy mượt mà các tác vụ đơn giản hoặc các game nhẹ nhàng. Với những game yêu cầu đồ họa hay cấu hình cao hơn máy thường hay bị lag, trễ.

Tuy nhiên dòng máy này có một nhược điểm là dung lượng pin khá thấp chỉ trung bình khoảng 3 giờ xem liên tục. Vì vậy nếu bạn muốn chơi trong một thời gian lâu hơn thì nên chuẩn bị cho mình các phương án dự phòng.

2.3. Amazon Fire HD 8 (2017) 16GB

Là thế hệ máy tính bảng được đánh giá khá tốt của Amazon , dòng Fire HD 8 này thuộc bộ ba tablet siêu phẩm của dòng máy tính bảng giá rẻ dưới 2 triệu với màn hình HD cùng một số các ưu điểm về loa, pin, khe cắm thẻ nhớ và phần tích hợp hỗ trợ giọng nói Alexa.

Tuy nhiên máy cũng có một số nhược điểm như máy ảnh hơi mờ, trọng lượng nặng và thân máy khá dày với lại cũng không có nhiều ứng dụng cho người dùng trải nghiệm. Vì vậy nếu bạn không đòi hỏi hay có nhu cầu cao ở một chiếc máy bảng thì đây có thể là lựa chọn phù hợp dành cho bạn.

2.4. Máy tính bảng ARCHOS 70b Titanium Wifi 8GB Xám

Máy tính bảng ARCHOS 70b Titanium có thiết kế mỏng nhẹ tinh tế cùng vỏ nhôm bóng mượt sẽ tạo nên sự sang trọng cho bạn khi sở hữu nó. Với màn hình 7 inch cùng độ phân giải cao chuẩn HD, kết hợp với công nghệ màn hình IPS đã giúp cho ARCHOS 70b Titanium có góc nhìn rất rộng giúp bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời.

Cấu hình khá mạnh và hoạt động tương đối ổn định cũng là điểm cộng cho dòng máy này. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ kết nối khá đa dạng giúp bạn có thể thực hiện cuộc gọi video call thông qua một số ứng dụng đang có hiện nay.

Một trải nghiệm tương đối tuyệt vời mà không thể không kể đến đó chính là khả năng kết nối ngoại vi của dòng máy này khá tốt. Cho phép người sử dụng có thể kết nối với chuột, bàn phím, tay game qua cổng USB.

2.5. Máy tính bảng Mobell Tab 7 1GB/8GB Đen

Máy tính bảng Mobell Tab 7 được hãng công nghệ Mobell sản xuất chủ yếu phục vụ cho người tiêu dùng tầm trung có mức thu nhập bình dân. Với thiết kế bo tròn các góc một cách mềm mại nhẹ nhàng kết hợp với lớp vỏ sơn nhám bên ngoài giúp chống trầy xước và bám mồ hôi cho máy.

Là một trong những máy tính bảng giá rẻ dưới 2 triệu nhưng máy vẫn được trang bị màn hình 7 inch cùng độ phân giải HD 16 triệu mày kết hợp với cấu hình tương đối cao, có thể chạy các tác vụ một cách mượt mà, giúp cho người dùng có những phút giây trải nghiệm thật sự thú vị.

Một điểm cộng nữa dành cho máy đó chính là camera không thua kém gì những dòng máy cao cấp với độ phân giải cao lên đến 1600 x 1200 pixels, cho phép người dùng có thể chụp những bức ảnh có độ sắc nét cao.

2.6. Máy tính bảng Itel 1702 Xanh dương

Máy Itel 1702 Xanh dương với màn hình 7 inch cùng độ phân giải cao cho hình ảnh hiển thị sắc nét, giúp người dùng có những trải nghiệm tuyệt vời khi xem phim, lướt web hay video call với bạn bè người thân.

Cấu hình máy được đánh giá ở mức tầm trung cho phép máy có thể chạy các ứng dụng cơ bản như gọi điện, nhắn tin, kiểm tra email hay chơi các trò chơi… Ngoài ra Thiết kế 2 trong 1 của máy tính bảng Itel cũng mang lại sự tiện lợi cho cuộc sống năng động của bạn.

2.7. Máy tính bảng ARNOVA 10B G3 Wifi 8GB Đen

Sở hữu cho mình một hệ điều hành Android 4.0 mạnh mẽ, máy tính bảng ARNOVA 10B G3 cho phép bạn có thể xử lý các tác vụ và quản lý dữ liệu hiệu quả. Đặc biệt, hệ điều hành Android cũng cho phép bạn có thể truy cập kho ứng dụng Google Play khổng lồ để bạn tải về các ứng dụng mà mình yêu thích.

ARNOVA 10B G3 Wifi 8GB sở hữu màn hình lên đến 10.1 inches, giúp bạn có thể thao tác một cách thoải mái vừa có thể chơi game, vừa có thể lướt web hay cập nhật email, tin nhắn hoặc nhập tài liệu.

2.8. Máy tính bảng ARCHOS 80 Childpad Wifi 4GB Cam

Với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng những thiết bị công nghệ tân tiến mà mức giá lại phải chăng, thương hiệu đến từ Pháp, Archos đã cho ra mắt dòng sản phẩm ARCHOS 80 Childpad Wifi 4GB Cam. Thiết kế của máy không quá nổi bật nhưng máy lại mang đến cho người dùng sự chắc chắn, cùng độ hoàn thiện và cảm giác thoải mái cao khi sử dụng Ngoài ra khả năng hiển thị màn hình nhờ độ phân giải cao cho hình ảnh sắc nét với màu sắc khá sáng là điểm cộng của dòng sản phẩm này.

2.9. Máy tính bảng cutePad Tab 4 M9601

CutePad Tab có thiết kế sang trọng tinh tế cùng sự tỉ mẩn khi bo tròn bốn góc cạnh của máy. Kết hợp cùng với sự hạn chế đến mức tối đa về trọng lượng của thân máy đã giúp bạn không bị mỏi tay khi sử dụng máy trong một thời gian dài. Màn hình hiển thị sắc nét với kích thước 9,6 inch cùng độ phân giải cao cho hình ảnh trở nên sống động tinh tế. Cấu hình máy cũng tương đối ổn định giúp xử lý hiệu quả hơn khi bạn chơi game hoặc thực hiện các tác vụ hình ảnh nhanh, mượt mà.

2.10. Máy tính bảng Huawei MediaPad T3 7.0

Huawei đã khẳng định vị thế của mình trên thị trường khi cho ra đời các sản phẩm có chất lượng cao. Máy tính bảng Huawei MediaPad T3 7.0 cũng rất được người tiêu dùng đón đợi với thiết kế hiện cùng chất liệu cao cấp được sử dụng tạo cho người dùng cảm giác vừa vặn, mềm mại. Màn hình có kích thước vừa phải cùng với độ phân giải cao, kết hợp với cấu hình ổn định có thể làm vừa lòng người sử dụng khi đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản hằng ngày.

2.11. Máy tính bảng Mobell Tab 8 1GB/8GB Vàng

Dòng máy tính này được trang bị màn hình IPS LCD giúp bạn có thể nhìn được các góc nghiêng mà không bị mất màu hay nhòe màu.

Với cấu hình không quá mạnh mẽ của máy cho phép bạn có thể giải trí nhẹ nhàng như xem phim lướt web. Nếu bạn muốn sử dụng máy tính bảng để chơi game nặng với đồ họa cao thì có lẽ máy không đủ đáp ứng được.

2.12. Máy tính bảng ARCHOS 80 Titanium

Một dòng máy tính bảng khác của Archos đó chính là ARCHOS 80 Titanium. Được thiết kế với vỏ nhôm bóng mượt cùng trọng lượng 440g, sẽ mang đến cho người sử dụng một trải nghiệm hoàn toàn mới. Với độ phân giải cao, máy cho phép bạn có thể thấy được tất cả các chi tiết của video và hình ảnh.

Với vỏ nhôm bóng mượt, ARCHOS 80 Titanium là thời trang, mỏng và nhẹ. Dày chỉ 9.9 mm và trọng lượng 440g, một máy tính bảng hoàn hảo cho trải nghiệm Android™ của bạn. Ngoài ra camera với độ phân giải cao cũng cho phép bạn có thể lưu lại các khoảnh khắc một cách sống động tươi trẻ.

3. Lưu ý khi mua máy tính bảng giá rẻ

Khi mua máy tính bảng giá rẻ bạn nên lựa chọn các đơn vị uy tín. Thương hiệu của một công ty được tạo nên từ chất lượng sản phẩm, phong cách phục vụ và các chế độ hậu mãi sau mua. Chính vì vậy thương hiệu càng lớn thì độ uy tín càng cao.

Chính sách đổi trả nơi bán hàng cũng là một trong những điều bạn nên lưu ý. Bởi vì dòng sản phẩm máy tính bảng giá rẻ sẽ có một số vấn đề phát sinh nên chính sách đổi trả hàng có thể nói lên phần nào chất lượng sản phẩm mà họ bán.

Tương tự như chính sách đổi trả nơi bán hàng, chế độ bảo hành của sản phẩm cũng rất quan trọng với sản phẩm hàng tầm trung này.

