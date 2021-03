12 mũ bảo hiểm trùm đầu fullface tốt nhất dành cho phượt thủ giá từ 300k

2.7. Mũ bảo hiểm fullface Speed and Strength



Khi tham gia giao thông, đặc biệt di chuyển trên chặng đường dài nhiều cung đường nguy hiểm của các phượt thủ thì chiếc mũ bảo hiểm trùm đầu là vật dụng không thể thiếu để đảm bảo sự an toàn. Dưới đây là 12 mũ bảo hiểm fullface trùm đầu tốt nhất dành cho biker phượt thủ bạn nên lựa chọn.



1. Mũ bảo hiểm trùm kín đầu có tốt không

1.1. Tác dụng của mũ bảo hiểm trùm kín đầu

Đối với người sử dụng xe máy, xe mô tô đội mũ bảo hiểm là điều bắt buộc. Mũ bảo hiểm chính hãng đảm bảo an toàn cho người sử dụng phải được làm bằng chất lượng tốt nhất với cấu tạo gồm lớp ngoài cùng, lớp chính giữa và lớp lót trong đã được nghiên cứu kỹ để giảm chấn động khi va chạm, chống va đập, cách âm, cách nhiệt, tạo cảm giác thoải mái khi đội.

Vậy mũ bảo hiểm trùm kín đầu có tốt không? Chức năng quan trọng nhất của mũ bảo hiểm loại này là bảo vệ sự an toàn cho người đội nhất là phần đầu nếu không may gặp sự cố, tạo tâm lý an tâm khi điều khiển xe trên đường. Đối với mũ bảo hiểm trùm kín đầu sẽ bảo vệ bạn một cách tối đa các vùng quanh đầu như mắt, miệng, mũi, cằm, gáy. Mũ còn giúp bạn tránh gió bụi, côn trùng bay vào mắt, chống nước khi trời mưa, che nắng… khi di chuyển.

1.2. Mũ bảo hiểm kiểu fullface trùm kín đầu dành cho ai?

Đây là vật dụng dành cho tất cả mọi người khi tham gia giao thông bằng xe máy hay xe phân khối lớn. Mũ có tác dụng bảo vệ tốt nhất trong tất cả các loại mũ bảo hiểm. Thực tế chiếc mũ này thường được giới chuyên đi phượt hoặc đam mê tốc độ ưa thích sử dụng. Riêng với trẻ em các nhà sản xuất có loại mũ bảo hiểm với thiết kế riêng.

Mũ bảo hiểm kiểu fullface trùm kín đầu dành cho ai? (Nguồn: dktcdn.net)

2. Top 10 mẫu mũ bảo hiểm kiểu fullface trùm đầu đẹp tốt nhất cho biker

2.1. Mũ bảo hiểm trùm đầu fullface Sunda

Mũ bảo hiểm loại fullface Sunda có cấu tạo chắc chắn từ phần vỏ đến phần lõi bên trọng chịu được va đập, ôm gọn phần đầu khi đội đảm bảo an toàn, chia đều lực đập nếu có sự cố. Phần quai mềm mại dễ điều chỉnh khi đội. Sản phẩm có nhiều mẫu mã đẹp để bạn lựa chọn cùng giá thành hợp lý với nhiều người tiêu dùng. Giá mũ bảo hiểm fullface Sunda dao động từ 345.000 đến 950.000 đồng.

Mũ bảo hiểm kiểu trùm đầu fullface Sunda (Nguồn: huyenanh.com.vn)

2.2. Mũ bảo hiểm fullface AGV

Mũ bảo hiểm AGV được nhiều tay đua moto yêu thích và tin dùng. Đây là thương hiệu nổi tiếng trên thế giới có độ an toàn tuyệt đối khi sử dụng. Phần ngoài cùng của mũ làm bằng nhựa dẻo cao cấp với công nghệ HIR-HT chịu lực tốt, lớp xốp giữa làm từ nhựa ABS Finite Elements Analysis bảo vệ an toàn tối đa cho hộp sọ. Lớp mút trong cùng tạo cảm giác êm ái, mềm mịn, có thể tháo rời để vệ sinh thường xuyên.

Khóa mũ có chốt được đánh giá là an toàn nhất trong các loại mũ bảo hiểm hiện nay trên thế giới. Kính mũ có hai lớp một lớp trong và một lớp màu bảo vệ tốt cho mắt khi sử dụng. Với màu sắc sặc sỡ, cá tính, thiết kế khỏe khoắn nón bảo hiểm fullface AGV mang lại phong cách thời trang độc đáo cho dân phượt. Giá tham khảo dao động khoảng từ 3 triệu đến vài chục triệu.

Nón bảo hiểm fullface AGV – K1- Winter test 2015 (Nguồn: nonbaohiemhoalong.com)

2.3. Nón bảo hiểm trùm đầu fullface AGU

Nón bảo hiểm trùm đầu fullface AGU tạo được sự khỏe khoắn cho người đội, giúp người tham gia giao thông cảm thấy yên tâm về sự an toàn của chiếc mũ. Mũ có cấu tạo ôm chuẩn đầu, thoải mái khi đội. Phần vỏ làm bằng chất liệu nhựa cao cấp, phần xốp giảm được lực tác động hiệu quả, thoáng khí nhờ clock thông gió.

Nón bảo hiểm trùm đầu fullface AGU (Nguồn: scdn.vn)

Trong lượng mũ vừa phải để tạo cảm giác an tâm khi sử dụng. Kính trong vừa bảo vệ mắt, dễ dàng nhìn đường khi điều khiển xe. Lớp kháng khuẩn giúp chiếc mũ lúc nào cũng thơm tho, sạch sẽ. Giá tham khảo 369.000 đồng.

2.4. Nón bảo hiểm fullface Asia

Nón bảo hiểm fullface Asia do công ty Á Châu (Việt Nam) sản xuất đã được Bộ Khoa học Công nghệ cấp phép. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến, hiện đại. Thân mũ được làm từ nhựa cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc tránh được sự va đập mạnh. Lớp xốp vừa vặn bám chắc vào thân mũ, tạo độ an toàn cao. Những đánh giá mũ bảo hiểm Asia có tốt không thể hiện rõ ưu điểm của sản phẩm này.

Dây mũ có khóa an toàn, thoải mái khi sử dụng. Kính mũ được xử lý bằng công nghệ Nano chống nhòe, bám bụi, không gây mỏi mắt. Sơn mũ bóng mịn tạo vẻ thẩm mỹ. Sản phẩm được phân phối rộng khắp trong các siêu thị , đại lý ở Việt Nam và xuất khẩu sang Myanmar, Philippin, Lào… Giá tham khảo từ hơn 100.000 đến hơn 500.000 đồng.

Nón bảo hiểm fullface Asia (Nguồn: phuotbuistore.com)

2.5. Mũ bảo hiểm trùm đầu fullface Andes

Nón bảo hiểm trùm đầu fullface Andes được sản xuất theo tiêu chí bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng là trên hết. Bên cạnh yếu tố về an toàn thì mũ còn sở hữu thiết kế sang trọng, hiện đại, thể hiện được cá tính được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn ở Việt Nam và trên thế giới. Mũ Andes đã được đánh giá chất lượng đạt QCVN 2:2008, chất lượng tốt, độ bền cao, an toàn tối đa cho người đội khi di chuyển trên mọi chặng đường. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về mũ bảo hiểm fullface Andes thông qua các Review, đánh giá. Giá dao động từ 180.000 đồng cho tới 600.000 đồng.

Mũ bảo hiểm trùm đầu fullface Andes (Nguồn: baochaushop.vn)

2.6. Nón bảo hiểm fullface LS2

Nón bảo hiểm fullface LS2 nổi tiếng của Tây Ban Nha được nhiều tay đua xe mô tô quốc tế lựa chọn. Mũ được đánh giá có thiết kế đẹp, có hoa văn nổi bật, làm bằng chất liệu nhựa cao cấp, lót mũ bằng vải mềm mại, tạo cảm giác êm ái, thoải mái khi đội. Mũ có khả năng chống trầy xước, phom mũ ôm sát đầu an toàn khi sử dụng. Trọng lượng phù hợp không quá nặng. Giá dao động từ 1.600.000 đến hơn 3000.000 đồng.

Nón bảo hiểm fullface LS2 ff353 (Nguồn: phuot247.vn)

2.7. Mũ bảo hiểm fullface Speed and Strength

Sử dụng nón bảo hiểm fullface Speed and Strength bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn dễ chịu trên suốt chặng đường dài. Chiếc mũ có thiết kế góc cạnh, mạnh mẽ rất hợp với các tay lái xe thể thao. Vỏ mũ làm bằng hợp kim cao cấp Thermo-Polly. Lớp lót trong cùng mát mẻ, khô thoáng khi đội, có thể tháo rời để vệ sinh. Hệ thống thông gió trên mũ, lỗ thông hơi ở cằm giúp bạn hít thở thoải mái. Thiết kế giảm tiếng ồn rất hiệu quả. Tấm kính che mặt trong suốt chống xước, chống nắng, sương mù, cho bạn tầm nhìn thoải mái khi điều khiển xe. Giá tham khảo 4.600.000 đồng

Mũ bảo hiểm Speed and Strength SS1600 (Nguồn: pro-biker.vn)

2.8. Mũ bảo hiểm fullface Nexx

Nón bảo hiểm fullface Nexx là thương hiệu đến từ Bồ Đào Nha, đây là dòng mũ được coi là nhẹ nhất trên thị trường. Chất liệu là một khối carbon hoàn hảo. Đặc điểm nổi bật của mũ là cung cấp tầm nhìn một cách tối ưu, tạo cảm giác an toàn cho người điều khiển, do đó các tay đua xe thể thao cực kỳ ưa chuộng. Tấm kính bảo vệ có thể tháo rời để thay thế kính khác. Nút khóa cài dây đóng mở dễ dàng. Lớp lót bên trong sử dụng công nghệ Coolmax giúp không khí lưu thông hiệu quả, không gây mùi hôi. Giá tham khảo 3.800.000 đến 4.500.000 đồng

Mũ bảo hiểm Nexx sở hữu những gam màu thời trang, ấn tượng (Nguồn: shinmoto.vn)

2.9. Mũ bảo hiểm fullface Napoli

Nón bảo hiểm Napoli fullface là sự lựa chọn lý tưởng đối với những người tham gia giao thông khi di chuyển trên đường dài, khó khăn, hiểm trở. Thiết kế mũ đẹp, thời trang được nhiều người đón nhận. Mũ giúp bảo vệ tối đa vùng đầu, mặt, giảm thiểu thương tổn khi bị tai nạn. Hệ thống lưu thông khí của mũ giúp người đội có cảm giác thoáng mát, không bị ra mồ hôi. Kính che chống nắng, gió, côn trùng tạo cảm giác an toàn cho người điều khiển phương tiện. Giá tham khảo 229.000 đồng.

Nón bảo hiểm fullface Napoli 039 đỏ (Nguồn: dktcdn.net)

2.10. Mũ bảo hiểm Chita Fullface

Mũ bảo hiểm Chita Fullface bảo vệ sự an toàn và mang lại phong cách thời trang cho bạn. Vỏ mũ làm từ nhựa ABS cứng cáp, có độ bền cao, giảm thiểu được va đập mạnh. Lớp mút xốp vừa vặn bám chặt đầu, triệt tiêu lực tác động. Phần lót có xử lý kháng khuẩn, mang lại cảm giác êm ái khi đội. Dây quai và khóa cài có thể điều chỉnh tiện dụng cho người dùng. Giá tham khảo 599.000 đồng.

Mũ bảo hiểm Chita Fullface (Nguồn: tinhte.vn)

2.11. Mũ bảo hiểm fullface Yohe

Mũ bảo hiểm Yohe có phần thân được làm từ nhựa ABS cao cấp chịu được va đập mạnh. Lớp sơn bóng nhẵn dễ dàng vệ sinh lau chùi. Lớp xốp vừa vặn ôm sát phần đầu thoải mái khi đội. Phần lót trong cùng kháng khuẩn, sạch sẽ, thoáng khí. Kính chắn đạt tiêu chuẩn có tác dụng chắn nắng, gió, côn trùng, bụi bẩn cho người đội. Khóa cài, dây mũ dễ dàng thao tác. Giá tham khảo 1.575.000 đồng.

Mũ bảo hiểm Yohe thiết kế chắc chắn, bảo vệ an toàn cho người sử dụng cực tốt (Nguồn dktcdn.net)

2.12. Mũ bảo hiểm kiểu fullface Royal

Mũ bảo hiểm Royal fullface bảo vệ an toàn cao cho người sử dụng trên mọi chặng đường dù là đường bằng hay địa hình khó khăn, hiểm trở. Mũ được làm bằng chất liệu cao cấp, bền bỉ, chống va đập, giảm thiểu tối đa thương tích nếu có sự cố xảy ra. Thiết kế thời trang, cá tính nên được nhiều dân phượt ưa thích. Giá tham khảo 239.000 đến 422.000 đồng.

Nón bảo hiểm fullface Royal v15 (Nguồn: hstatic.net)

Khi mua mũ bảo hiểm bạn cần tìm hiểu kỹ về tem nhãn, nguồn gốc, thương hiệu, thời gian bảo hành. Không nên ham rẻ mua hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc bởi tầm quan trọng đặc biệt của chiếc mũ này. Nên thay mũ định kỳ vì chất lượng mũ sẽ bị giảm sút theo thời gian. Để mua được chiếc mũ bảo hiểm fullface đảm bảo chất lượng bạn nên tìm đến những địa chỉ uy tín, tin cậy, tham khảo review từ cộng đồng người dùng hiện nay nhé!