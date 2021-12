13 cách chữa chứng bà bầu mất ngủ cả đêm 3 tháng đầu & 3 tháng cuối

Khi mang thai, bà bầu rất dễ bị mất ngủ do nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn tới tác động xấu cho cả mẹ và bé. 13 cách chữa bà bầu mất ngủ dưới đây sẽ giúp bạn lấy lại giấc ngủ ngon, bé yêu an tâm phát triển khỏe mạnh!



1. Nguyên nhân khiến bà bầu mất ngủ cả đêm

1.1. Hooc môn nội tiết tố trong cơ thể thay đổi

Đây là điều dễ hiểu nhất vì khi mang thai các hooc môn trong cơ thể mẹ đều thay đổi đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhịp sinh học của mẹ. Do đó mẹ bầu sẽ dễ bị mất ngủ, khó ngủ hoặc ngủ không sâu giấc.

Thay đổi hormone khiến bà bầu gặp phải nhiều khó khăn kể cả chứng mất ngủ (Nguồn: cpcs.vn)

1.2. Tác dụng phụ bà bầu gặp phải khi mang thai

Khi mang thai, các cơ quan trong cơ thể mẹ đều thay đổi, trong đó có hệ tiêu hóa. Điều đó dẫn đến các tác dụng phụ như đầy bụng, khó tiêu, ợ nóng, táo bón dẫn đến mẹ bầu bị mất ngủ.

Chứng táo bón hay đầy bụng là một trong những nguyên nhân khiến mẹ mất ngủ (Nguồn: cpcs.vn)

1.3. Tư thế, vị trí ngủ không được thoải mái

Khi cơ thể mẹ ngày càng phát triển lớn hơn theo kích thước thai nhi thì đồng nghĩa với việc các tư thế ngủ sẽ làm mẹ khó chịu hơn. Thay vì nằm ngửa, nghiêng, sấp thoải mái như trước đây thì bây giờ chỉ một cái xoay người cũng làm mẹ đau nhức, mất ngủ.

Tư thế nằm không thoải mái dẫn đến việc bà bầu bị mất ngủ (Nguồn: nhathuoclongchau.com)

1.4. Những giấc mơ trong thời kỳ mang thai

Mệt mỏi, căng thẳng khi mang thai dễ dẫn đến những giấc mơ kì lạ thậm chí là ác mộng. Điều này làm xáo trộn giấc ngủ dẫn đến bà bầu mất ngủ.

Các mẹ bầu có thể sẽ gặp những cơn ác mộng gây mất ngủ (Nguồn: baomoi.com)

1.5. Bị chuột rút

Đây là hiện tượng rất dễ thấy ở bà bầu. Những cơn chuột rút đau điếng diễn ra nhiều hơn vào lúc nửa đêm khiến mẹ vừa đau vừa khó ngủ.

Những cơn chuột rút khi ngủ luôn khiến mẹ bầu đau đầu (Nguồn: conlatatca.vn)

1.6. Đi tiểu đêm nhiều lần

Vì thai nhi chèn ép bàng quang nên mẹ bầu sẽ đi tiểu nhiều lần. Khi đi tiểu đêm thường xuyên sẽ làm mẹ mất ngủ, khó chịu.

Đi tiểu đêm nhiều lần khiến bà bầu bị mất ngủ (Nguồn: conlatatca.vn)

1.7. Em bé vận động nhiều về đêm

Nhiều em bé có nhịp sinh hoạt ngược với mẹ. Nghĩa là ban ngày thì ngủ, ngoan ngoãn nhưng ban đêm thì “quậy” tưng bừng. Em không ngừng đạp, huých mạnh vào bụng mẹ làm mẹ khó ngủ.

Những tác động không đúng lúc của bé cũng làm mẹ mất ngủ (Nguồn: conlatatca.vn)

1.8. Hệ tiêu hóa bà bầu có vấn đề

Hệ tiêu hóa của bà bầu thường gặp nhiều vấn đề như táo bón, ợ nóng, đầy bụng do lượng thực phẩm nạp vào nhiều và cũng do thai nhi chèn ép. Do đó mẹ bị mất ngủ, khó ngủ là điều dễ thấy.

Thay đổi từ lượng thức ăn nạp vào khiến hệ tiêu hóa của mẹ không tốt (Nguồn: baomoi.com)

1.9. Mẹ bầu bị đau đầu thai kỳ

Vì khi mang thai, lượng máu trong cơ thể mẹ chủ yếu để cung cấp cho thai nhi nên dễ bị thiếu máu lên não dẫn đến đau đầu, khó chịu. Điều này khiến nhiều bà bầu bị mất ngủ.

2. Bà bầu mất ngủ có ảnh hưởng đến thai nhi hay không?

Nếu mẹ bầu bị mất ngủ nhưng không thường xuyên, không kéo dài thì về cơ bản không ảnh hưởng nhiều đến thai nhi. Tuy nhiên, nếu mẹ mất ngủ nhiều, nghĩa là cơ thể mẹ sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi, khó chịu dẫn đến việc hấp thụ chất dinh dưỡng kém. Sự phát triển của thai nhi sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ lúc này. Ở mức độ nhẹ, mẹ bị mất ngủ kéo dài dẫn đến đồng hồ sinh học của bé cũng bị đảo lộn. Nặng hơn, khi sinh ra bé dễ bị thiếu máu, dễ quấy khóc, ốm vặt và bị chậm phát triển hơn so với các bé cùng trang lứa. Chính vì vậy, khi bị mất ngủ mẹ bầu cần tham khảo 13 cách chữa mất ngủ dưới đây.

Những cơn đau đầu sẽ bám mẹ dai dẳng trong thời gian mang thai (Nguồn: cpcs.vn)

3. 13 cách chữa bà bầu mất ngủ các giai đoạn thai kỳ

3.1. Trước khi đi ngủ không nên uống nhiều nước

Uống nhiều nước vào buổi tối càng dễ dẫn đến đi tiểu đêm gây mất ngủ. Do đó, mẹ bầu nên uống nhiều nước vào ban ngày và hạn chế uống nhiều vào ban đêm.

Hạn chế lượng nước uống vào ban đêm sẽ giúp mẹ ngủ ngon hơn (Nguồn: baomoi.com)

3.2. Nên vận động nhẹ nhàng

Vận động cơ thể nhẹ nhàng vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp máu lưu thông, cơ thể thoải mái giúp mẹ bầu ngủ ngon hơn.

Hít thở khí trời, vận động nhẹ nhàng giúp mẹ bầu dễ ngủ hơn (Nguồn: mbhfit.vn)

3.3. Hạn chế lo lắng, căng thẳng, stress

Trong suốt quá trình mang thai, mẹ bầu nên cố gắng giữ cho tâm lý thoải mái, tránh bị stress sẽ dẫn đến mất ngủ. Các mẹ có thể tham khảo những phương pháp giảm stress đơn giản mà hiệu quả để có thể vượt qua giai đoạn mang thai với một tâm lý thoải mái nhất.

Luôn giữ tinh thần thoải mái để giấc ngủ ngon (Nguồn: blog.saigon-gpdaily.com.vn)

3.4. Đi ngủ đúng giờ

Đi ngủ đúng giờ là cách để giải đáp câu hỏi bà bầu mất ngủ phải làm sao. Đặc biệt các nghiên cứu cho thấy, từ tháng thứ tư của thai kỳ, trẻ bắt đầu hình thành các cơ quan. Do đó, việc mẹ tập thói quen đi ngủ sớm sẽ tốt hơn cho bé, trẻ không bị rối loạn nội tiết hay quá trình trao đổi chất bị ảnh hưởng. Khung giờ vàng ngủ tốt nhất là chín giờ tối đến sáu giờ sáng ngày hôm sau.

3.5. Nằm ngủ đúng tư thế

Thai nhi càng lớn mẹ bầu càng khó nằm ngủ. Do đó, mẹ nên nằm đúng tư thế, mua các loại gối ôm dành riêng cho bà bầu và kê gối với chiều cao phù hợp để máu được lưu thông giúp ngủ ngon hơn.

Mẹ bầu sử dụng các loại gối ôm chuyên dụng để có tư thế nằm ngủ thoải mái (Nguồn: lazada.vn)

3.6. Duy trì giấc ngủ ngắn

Để có giấc ngủ ngon, bà bầu nên có giấc ngủ ngắn từ 30 phút đến một tiếng ở trong ngày, tốt nhất là vào giờ ngủ trưa. Điều này giúp đầu óc được minh mẫn, nhanh nhạy, tinh thần tốt hơn, giảm chứng mất ngủ vào ban đêm.

Đảm bảo luôn có thời gian nghỉ ngơi giữa ngày khi mang thai (Nguồn: agiadinh.net)

3.7. Không để bị ợ nóng

Ợ nóng là nguyên nhân dẫn đến bà bầu bị mất ngủ. Mà điều này chủ yếu đến từ việc ăn uống. Vậy bà bầu mất ngủ nên ăn gì để không bị ợ nóng? Tốt nhất là ngoài các thực phẩm cần thiết, bà bầu không nên ăn các đồ ăn cay nóng, thức uống có ga để hệ tiêu hóa không bị rối loạn.

3.8. Tạo cho cơ thể cảm giác thoải mái

Cơ thể thoải mái, tinh thần minh mẫn, thư giãn sẽ giúp bà bầu ngủ ngon hơn. Do đó, bà bầu có thể vận động nhẹ nhàng, đọc sách hoặc tham gia các buổi sinh hoạt chung với bạn bè để cảm thấy thoải mái nhất. Ngoài ra, bà bà bầu cũng có thể mua các sản phẩm máy massage chân an toàn, tác động nhẹ nhàng trước khi đi ngủ để thấy thoải mái nhất.

Massage chân thư giãn cho mẹ bầu có được giấc ngủ ngon hơn (Nguồn: blog.saigon-gpdaily.com.vn)

3.9. Có chế độ dinh dưỡng lành mạnh

Thực phẩm có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của thai nhi cũng như đời sống, sinh hoạt của bà bầu. Do đó, khi mang thai các bạn nên ăn các loại rau củ quả sạch, đảm bảo, các loại thực phẩm tươi giàu chất dinh dưỡng, dễ tiêu hóa như: chuối, sữa, các loại hạt, củ và hạt sen, quả anh đào, trứng, dưa bở, phô mai, khoai lang, khoai tây, gà tây, cá basa, cá hồi… Đây là những loại thực phẩm giàu dưỡng chất mà vẫn dễ tiêu hóa. Ngoài ra, bà bầu nên tránh đồ ăn cay, nóng để không bị ợ nóng, táo bón.

Bà bầu mất ngủ uống gì để thoải mái, tốt cho bé và dễ ngủ? Theo đó, bà bầu nên uống nước lọc, trà bạc hà hay các loại nước ép. Không nên uống các thức uống có cồn như rượu, bia.

Đảm bảo một chế độ dinh dưỡng phù hợp, khoa học khi mang thai (Nguồn: conlatatca.vn)

3.10. Thăm khám và tham khảo ý kiến từ bác sĩ

Nếu đã áp dụng nhiều cách mà vẫn không cải thiện tình trạng mất ngủ thì bà bầu nên đi bác sĩ để thăm khám và xin lời khuyên từ bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh.

Hãy hỏi ý kiến bác sĩ khi bà bầu bị mất ngủ thường xuyên (Nguồn: marrybaby.vn)

3.11. Tập Yoga mỗi ngày

Yoga là bộ môn rất tốt cho mọi người, đặc biệt là bầu. Tập Yoga có thể giúp bạn có cơ thể dẻo dai, vận động nhẹ nhàng, tránh được các cơn chuột rút. Ngoài ra, khi tập yoga cơ thể mẹ sẽ đong đưa nhịp nhàng, thai nhi sẽ rất thích. Các mẹ có thể đăng ký các lớp yoga giúp cơ thể thoải mái thư giãn và còn là nơi để mẹ bầu có thể chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm cùng các mẹ bầu khác.

Luyện yoga giúp cơ thể mẹ thư giãn và khỏe mạnh hơn (Nguồn: dailyinfo.vn)

3.12. Dành thời gian để ngủ trưa

Mỗi ngày, bà bầu nên dành từ ba mươi đến một tiếng để ngủ trưa. Thời gian tốt nhất để ngủ trưa là từ mười hai giờ đến một giờ chiều. Điều này giúp mẹ có thời gian thư giãn, nghỉ ngơi, đầu óc minh mẫn hơn.

3.13. Giữ cho phòng ngủ luôn thoáng mát và sạch sẽ

Không khí sạch sẽ, thoáng mát sẽ giúp sức khỏe của bà bầu tốt hơn, khí huyết lưu thông, tinh thần thoải mái và không bị mất ngủ nữa.

Không khí thoáng đãng và sạch sẽ giúp mẹ bầu có giấc ngủ sâu (Nguồn: baomoi.com)

Nếu bạn đang là một bà bầu mất ngủ, căng thẳng, mệt mỏi thì hãy áp dụng ngay 13 cách khắc phục này nhé. Chắc chắn bạn sẽ tìm lại được giấc ngủ ngon và có thời gian mang thai nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Tham khảo gói massage cho mẹ bầu hỗ trợ giấc ngủ giúp bé khỏe mạnh, mẹ yên tâm để có một quá trình mang thai khỏe mạnh, an toàn. Và đừng quên ghé qua Saigon-Gpdaily.com để mua những sản phẩm chăm sóc mẹ và bé cao cấp, chính hãng giúp cho mẹ rất nhiều trong việc nuôi dưỡng con cũng như chăm sóc cho bản thân mình nhé!