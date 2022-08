13 lỗi màn hình tivi Sony hay gặp và cách tự khắc phục

Dùng dịch vụ LCD: nhấn vào ô Pick a color → chọn 1 màu để tiến hành kiểm tra điểm chết trên màn hình tivi. Sau đó chọn Toggle Full Screen để màn hình hiển thị 1 màu duy nhất → Đánh dấu dòng Hide Panel now hoặc Hide panel and mouse now. Lúc này, những điểm chết sẽ hiện ra trên màn hình.

Sau khi đã tìm ra điểm chết, bạn để toàn màn hình → bấm vào dòng Go full screen now, double click to go back tại mục 2nd method để hiển thị toàn màn hình với những màu sắc nhấp nháy liên tục. Sau khoảng 3 – 4 tiếng, bạn hãy kiểm tra lại xem tình trạng có được khắc phục hay không.