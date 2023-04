13 máy tính All in One tốt nhất tích hợp màn hình cảm ứng giá từ 10tr

Máy tính để bàn All in One là dòng sản phẩm tích hợp tất cả các linh kiện phần cứng trên thiết kế màn hình LCD nhỏ gọn. Nhờ cấu hình khủng và màn hình hiển thị sắc nét, có lẽ máy tính All in One tốt nhất cho những nhu cầu xử lý đồ họa và giải trí.



Để bạn đọc có cái nhìn rõ hơn về từng dòng sản phẩm máy tính All in One tốt nhất 2018 hiện có trên thị trường, Blog Adayroi sẽ giới thiệu danh sách gồm 13 sản phẩm máy tính All in One chính hãng, cấu hình khủng, đến từ những nhà sản xuất máy tính hàng đầu thế giới.

Những chiếc máy tính để bàn All in One phục vụ cho nhu cầu thiết kế và giải trí (Nguồn: digitaltrends.com)

1. HP EliteOne 800 G1 Touch AIO 23 (J8G34PA)

Sản phẩm lọt vào phân khúc cao cấp với mức giá khoảng trên 30 triệu đồng. Thiết kế bên ngoài của dòng máy tính All in One HP chân đế vuông vắn, có khả năng điều chỉnh độ cao của khung hình để phù hợp với từng người sử dụng. Sản phẩm sử dụng bộ vi xử lý của Intel Core i7-4790S với tốc độ 3,2GHz, RAM 8GB, Card đồ họa AMD Radeon HD 7650A kèm dung lượng lên tới 2GB. Điểm cộng lớn nhất nằm ở công nghệ chế tạo màn hình, sản phẩm với kích thước 23 inch, sở hữu khả năng kiểm soát hơn 10 điểm cảm ứng trên khắp màn hình cực mượt mà và xứng đáng trở thành một trong các máy tính All in One tốt nhất cho nhu cầu xử lý đồ họa cũng như giải trí.

Chiếc máy tính All in One của HP EliteOne 800 G1 Touch AIO 23 (Nguồn: store.hp.com)

2. HP 23-P111d AIO (J1G74AA)

Tiếp tục một phiên bản máy tính để bàn khác của HP – AIO, sản phẩm này có mức giá dịu hơn đôi chút vào khoảng trên 20 triệu đồng. Được đánh giá là chiếc máy tính phục vụ đắc lực cho nhu cầu giải trí với thiết kế màn hình 23 inch, tăng cường thêm chức năng kết nối bluetooth và webcam. Chân đế của HP 23-P111d AIO là một khung sắt nhỏ làm giá đỡ, đem lại cảm giác thanh thoát và gọn nhẹ. Ngoài ra, sản phẩm này còn được trang bị hỗ trợ thêm Card đồ họa VGA tích hợp Vidia GF810A (RAM 2GB) tăng khả năng thiết kế và xử lý đồ họa.

Khung đỡ phía dưới tạo cảm giác gọn nhẹ, thanh mảnh cho HP 23-P111d AIO (Nguồn: walmart.com)

3. Lenovo N300 (57329967)

Các loại máy tính để bàn All in One của Lenovo thường góp mặt ở phân khúc giá rẻ, chỉ khoảng trên dưới 10 triệu đồng là có thể sở hữu. Theo đó, chiếc máy tính này có vẻ phù hợp hơn với những công việc văn phòng hay giải trí đơn thuần như xem phim, chơi game. Đổi lại, Lenovo N300 được trang bị bộ Chip Quad core -J1900 và Card đồ họa VGA onboard hoặc Intel HD Graphics. Độc đáo thay, Lenovo N300 lại là chiếc máy tính chạy trên nền tảng hệ điều hành Android, cho người dùng thỏa sức tải về kho ứng dụng trực tuyến trên CH Play và trải nghiệm các ứng dụng cho kính thực tế ảo VR hay nhất để xem clip và học tập.

Trải nghiệm giải trí cực đã với siêu phẩm N300 của Lenovo AIO (Nguồn: tinhte.vn)

4. Dell Inspiron 19 (3043)

Để sở hữu sản phẩm này bạn chỉ cần chi từ 9 triệu đồng, máy tính tích hợp màn hình Dell Inspiron có kích thước 19.5 inch khá nhỏ gọn. Được nâng cấp thêm các kết nối Wi-Fi chuẩn N, Bluetooth 4.0, USB 3.0 nên sản phẩm có thể đem lại cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất như xem phim, nghe nhạc hay chơi game. Ổ cứng của Dell Inspiron 19 là 500GB, Chip Intel Pentium N3540 tốc độ 2,66GHz.

Chiếc All in One Dell Inspiron 19 với tốc độ vi xử lý 2,66GHz (Nguồn: wootware.co.za)

5. HP Envy 27

Sản phẩm có màn hình hiển thị siêu đẹp với mức giá lên tới 45 triệu đồng. Nó hoàn toàn xứng đáng với vị trí đầu bảng trong top 10 chiếc máy tính All in One tốt nhất năm. Bởi lẽ sản phẩm được trang bị tới 4 cổng USB 3.0 trong đó bao gồm 2 cổng HDMI, một khe đọc thẻ nhớ, một cổng Thunderbolt thế hệ thứ 3 và một jack cắm tai nghe. Ngoài ra, cấu hình chính thức của HP Envy 27 gồm bộ RAM 8GB, ổ cứng di động SSD 1TB và Card đồ họa của NVIDIA GeForce GTX 950M. Cuối cùng, đúng như tên gọi HP Envy sở hữu khung hình lên tới 27 inch vô cùng sắc nét, sống động.

Thiết kế lôi cuốn của HP Envy 27 (Nguồn: cnet.com)

6. Dell Inspiron 3264C

Nếu bạn đang cân nhắc một chiếc máy tính để bàn All in One trong khoảng mức giá từ 10 – 20 triệu đồng thì Dell Inspiron 3264C có lẽ là sự lựa chọn vô cùng phù hợp. Giá của sản phẩm vào khoảng 15 triệu đồng, đi kèm bộ vi xử lý Intel Core i3-7100U, RAM 4GB và 1TB dung lượng HDD. Màn hình của Dell Inspiron 3264C có kích thước khoảng 21.5 inch.

Máy tính để bàn All in One Dell Inspiron 3264C giá chỉ từ 15 triệu đồng (Nguồn: nhanhavui.com.vn)

7. Dell XPS 27 7760

Sản phẩm có mức giá khoảng 40 triệu đồng thay vào đó là những cải tiến về âm thanh chưa từng có bởi bộ phận Encore hỗ trợ xử lý một cách linh hoạt. Ngoài ra, Dell XPS 27 7760 còn được trang bị dàn Soundbar với 10 loa tích hợp, mà không cần sử dụng thêm bất kỳ thiết bị âm thanh nào khác. Về cấu hình, sản phẩm sử dụng bộ xử lý Intel Core i7 và màn hình tiêu chuẩn 4K rộng 27 inch kèm theo Card đồ họa Radeon RX 570.

Chiếc máy tính để bàn của Dell với màn hình rộng 27 inch (Nguồn: i.dell.com)

8. Lenovo Ideacentre AIO Y910

Với vẻ ngoài hầm hố, đậm chất game thủ Lenovo Ideacentre AIO Y910 được rất nhiều bạn trẻ săn đón cho sở thích giải trí cá nhân của mình. Bên cạnh đó, nếu sử dụng để thiết kế và xử lý đồ họa, thiết bị này cũng không tồi chút nào bởi cấu hình khủng nhờ bộ vi xử lý Intel i7-6700 thế hệ thứ 6, RAM 8GB , dung lượng ổ SSD là 128GB và ổ cứng là 1TB.

Quà tặng dành cho các game thủ thứ thiệt (Nguồn: blog.lenovo.com)

9. ASUS Eee Top ET2400IT-B006E

Sản phẩm máy tính All in One Asus chính hãng, hiệu năng tốt được trang bị rất nhiều tính năng vượt trội nhưng mức giá chỉ vào khoảng 1980 USD. Theo đó, màn hình với kích thước 23,6 inch, độ phân giải 1920×1080pi. Card đồ họa Intel GMA 4500 HD kết nối Wi-Fi 802.11b/g/n, cổng HDMI, VGA và 6 cổng USB 2.0.

Dòng máy tính Asus Eee với giá tương đối phù hợp (Nguồn: gumtree.com)

10. Asus Zen AiO Pro Z240IE

Màn hình tuyệt đẹp của Asus Zen AiO Pro Z240IE với chất lượng tiêu chuẩn 4K cho hình ảnh sống động và sắc nét, chính vì thế, sản phẩm này cũng có giá khoảng 1.700 USD. Song rất đáng đồng tiền nhà sản xuất Asus đưa vào thiết bị bộ vi xử lý của Intel Core i7-7700T và Card đồ họa Nvidia GeForce 1050 tương tự trong các siêu phẩm của Microsoft Surface.

Chiếc máy tính để bàn tất cả trong một của Asus (Nguồn: asus.com)

11. Acer Aspire S24

Thiết kế đơn giản mà tinh tế của máy tính để bàn All in One Acer Aspire nhận được rất nhiều sự hài lòng từ người sử dụng, họ càng hài lòng hơn với mức giá chỉ vào khoảng 1000 USD. Có thể nói Acer Aspire S24 là một trong những chiếc máy tính All in One tốt nhất 2018 cả về cấu hình lẫn mức giá. Sản phẩm sở hữu màn hình 23.8 inch, bộ vi xử lý Intel thế hệ thứ 8 Core i5-8250U tốc độ 1,6GHz, RAM 12GB có thể nâng cấp lên đến 32GB.

Chiếc máy tính để bàn với mức giá và thiết kế tốt nhất (Nguồn: pcmag.com)

12. Apple iMac

Đối với dòng sản phẩm iMac Apple có hai sự lựa chọn là kích thước 21,5 inch và 27 inch. Thông thường iMac sẽ có cấu hình gồm bộ Chip Intel Core i7, RAM 8GB, ổ HDD dung lượng 1TB. Đối với siêu phẩm iMac Pro mới nhất, tiêu chuẩn màn hình lên tới 5K cho chất lượng hình ảnh chưa từng thấy. Cũng giống như các các sản phẩm công nghệ chính hãng khác từ Apple, iMac sử dụng hệ điều hành Mac OS của Apple và có mức giá từ 22 – 40 triệu đồng cho mỗi một sản phẩm.

iMac của Apple có thiết kế sang trọng và tinh tế (Nguồn: pcmag.com)

13. Microsoft Surface Studio

Microsoft Surface Studio đã quá nổi tiếng với giá bán 90 triệu đồng (khoảng hơn 3000 USD), không phải tự nhiên mà người ta bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mang về một chiếc máy tính để bàn All in One không thể xuất sắc hơn. Sản phẩm được trang bị bộ vi xử lý Intel, ổ cứng dung lượng 1TB và RAM 8GB cộng thêm Card đồ họa Nvidia GeForce GTX 965M cho mọi mục đích sử dụng từ thiết kế đồ họa đến chơi game, giải trí.

Siêu phẩm Surface Studio đến từ nhà sản xuất Microsoft (Nguồn: gizmodoaustralia.com)

Trên đây là danh sách 13 máy tính All in One tốt nhất để thiết kế và giải trí được đánh giá trên thị trường hiện tại, nếu bạn quan tâm về các thiết bị công nghệ tương tự, có thể tham khảo các dòng máy tính bàn cấu hình mạnh mẽ, mức giá hợp lý để có thể tăng thêm nhiều sự lựa chọn và có những quyết định đúng đắn nhất.