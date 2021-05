13 món ăn ngon ở Hội An xứng danh “Thánh địa Ẩm thực”

“Đi 100 bước lại dừng lại để ăn” là câu miêu tả vui tai mà rất chính xác được nhiều bạn trẻ dành cho địa điểm du lịch nổi tiếng này khi thưởng thức qua những món ăn ngon ở Hội An. Khám phá 10 địa điểm ăn uống ở Phố Cổ Hội An để làm hành trang cho chuyến du lịch sắp tới nhé!



Phố cổ Hội An từ lâu đã là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu Việt Nam. Với những đường phố nhuốm màu cổ kính nhưng rất đẹp mắt, rực rỡ nước sơn sáng màu, lung linh trong đêm nhờ ánh đèn lồng, Hội An chưa bao giờ mất đi sức hút đối với du khách từ cả trong và ngoài nước.

Nhưng đến với phố cổ Hội An, sẽ cực kỳ thiếu sót nếu bỏ qua khía cạnh ẩm thực vô cùng phong phú và đa dạng. Rất nhiều nhà hàng, quán ăn nổi tiếng lâu đời, công thức gia truyền nhiều thế hệ đã trở thành điểm hấp dẫn đặc biệt trong mắt nhiều người. Dù ăn trong nhà hàng sang trọng hay ngồi ngay trên hè phố, dù là món chính hay chỉ cốc nước, que kem cũng đều mang tính chất đặc trưng của Hội An mà chẳng nơi nào có. Saigon-Gpdaily sẽ giới thiệu đến các bạn 10 món ăn ngon ở Hội An giúp nơi đây xứng danh là “Thánh địa Ẩm thực”.

1. Thịt nướng và nem lụi

Một khi đã đến Hội An chắc chắn bạn phải thử qua món thịt nướng và nem lụi ở quán Giếng Bá Lễ. Thịt nướng được cắt mỏng, ướp kỹ lưỡng và nướng trên than hồng dai ngon vô cùng. Còn với món nem lụi, nhiều du khách sành ăn đánh giá phần thịt nem đã được chủ quán xử lý công phu mới có thể đem đến mùi vị thơm ngon đến vậy. Tuy nhiên, nước chấm mới là thành phần đặc biệt khiến món ăn ngon ở Hội An này được nhiều người ưa chuộng đến vậy bởi sự lạ miệng và vô cùng khó tả.

Thịt nướng và nem lụi thơm ngon ở Hội An (Nguồn: Internet)

2. Chè gánh

Đi một vòng quanh Phố Cổ, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp các quán chè gánh đơn sơ ở góc vỉa hè. Đây là một món ăn ngon ở Phố Cổ Hội An tuy không phải là một món lạ, không phải là đặc sản nơi đây nhưng món chè bình dị này có thể dễ dàng giữ chân bạn. Còn gì thoải mái hơn việc thưởng thức một ly chè giải khát vào mùa hè nóng bức hay mân mê một chén chè nóng khi mùa đông đến gần.

Chè gánh đường phố – một món ăn ngon rẻ ở Hội An bạn sẽ dễ dàng bắt gặp (Nguồn: Internet)

3. Cơm gà Hội An

Khi kể đến các món ăn ngon ở Hội An thì không thể nào bỏ qua Cơm Gà Bà Buội. Đây là quán ăn đã bày bán từ những năm 50 của thế kỷ trước, với món chủ lực là cơm đĩa vàng ruộm ăn kèm thịt gà tươi ngon được luộc chín, rau thơm và nước chấm đầy hương vị. Cơm gà Bà Buội nổi tiếng đến mức làm nảy sinh vô số hàng cơm gà của các “bà” khác tại khu vực chung quanh, cố gắng hưởng sái danh tiếng thơm nức như chính những đĩa cơm quán ăn này phục vụ thực khách mỗi ngày.

Cơm gà Bà Buội ngon miệng, ngon mắt (Nguồn: Internet)

4. Bánh mì thịt

Một cửa hàng khác trông có phần nhỏ bé, dân dã, nhưng đã được phóng viên truyền hình Mỹ phong tặng danh hiệu “bánh mì ngon nhất thế giới” chính là hàng Bánh Mì Phượng nổi tiếng. Bánh có rất nhiều vị nhân khác nhau, từ truyền thống như chả, lạp xưởng, pa tê,… tới những vị “ngoại nhập” như bơ, giăm bông, thịt xông khói. Một hàng bánh mì khác cũng ngon và đông khách không kém là Bánh Mì Madam Khánh, nơi nữ chủ quán cao tuổi vẫn ngày ngày ngồi làm nhân phục vụ khách. Madam Khánh làm bánh mì ngon và chất lượng đến mức được khách du lịch ưu ái gọi là “Nữ Hoàng Bánh Mì”.

“Nữ Hoàng Bánh Mì” của phố cổ Hội An (Nguồn: Internet)

5. Chanh sả

Ăn trong nhà hàng ở Hội An đã thú vị, nhưng ăn những thức quà đường phố cũng có những nét thú vị riêng ít nơi đâu sánh bằng. Không khó khăn để bắt gặp những nhóm bạn trẻ tíu tít túm tụm quanh xe bán kem ống, với những vị sữa, dừa ngon tuyệt được chú bán hàng rút từ ống kim loại tiện lợi. Người khác lại háo hức bên những gánh chanh sả. Món ăn ngon ở Hội An này phục vụ loại nước chanh có hương thơm đặc biệt của sả, trang trí bằng lá sen, ngon đến mức mọi nước ép khác trên đời đều phải ngả mũ thán phục.

Gánh chanh sả đầy hương thơm (Nguồn: Internet)

6. Bún mắm nêm cô Xuân

Món đặc sản của Hội An có cùng tên với món bún mắm ở miền Tây nhưng khi đã thử qua bạn sẽ cảm nhận được vị ngon đặc biệt của món ăn này. Mắm nêm được làm từ các loại cá tươi nguyên chất, mang vị cay nồng của ớt. Du khách đến với món ăn ngon ở Hội An này đều ấn tượng bởi cảm giác cay tê tê ở đầu lưỡi nhưng vẫn thích thú và không cưỡng lại được độ ngon của nó.

Bún mắm nêm là một trong những món ăn ngon ở Phố Cổ Hội An (Nguồn: vntrip.vn)

7. Bánh tào xá

Ở nơi có hàng trăm món ngon như Hội An thì bánh tào xá là một trong những món ăn ngon rẻ ở Hội An dễ dàng níu chân du khách. Vỏ bánh được làm từ loại gạo nếp thơm ngon, không lẫn tẻ, được đãi sạch ngâm với nước tro. Nhân bánh thì làm từ đậu đỏ, đường và dừa trộn đều. Sau đó bánh tào xá sẽ được gói bằng lá kè bè xếp chồng lên nhau.

Bánh tào xá – một trong các món ăn ngon ở Hội An dễ dàng giữ chân bạn (Nguồn: vntrip.vn)

8. Bánh ướt cuốn thịt nướng

Bánh ướt là một món ăn đời thường nhưng đến Hội An nó trở thành một món đặc sản thơm ngon vô cùng lạ khi được cuốn chung với thịt nướng. Nếu có cơ hội thử qua món đặc sản này chắc chắn bạn sẽ không khỏi xuýt xoa bởi hương vị mà nó mang lại.

Món ăn ngon ở Hội An vô cùng độc đáo – Bánh ướt thịt nướng (Nguồn: vntrip.vn)

9. Bánh đập hến xào

Món đặc sản này từ lâu đã được người dân nơi đây dùng như một món ăn thường ngày. Công đoạn chế biến của hến vô cùng đơn giản nhưng khi kết hợp với bánh đập đã đem đến hương vị vô cùng đặc biệt mà chỉ ở Hội An mới có được.

Bánh đập hến xào đem đến một trải nghiệm thú vị cho du khách (Nguồn: chudu24.com)

10. Bánh xèo Hội An

Món ăn ngon ở Hội An này được nhiều du khách yêu thích bởi nguyên liệu được chọn lọc kỹ càng mang đến hương vị không thể nhầm lẫn với những món bánh xèo ở miền khác. Vỏ bánh với nguyên liệu bột đặc biệt cho đến nhân bánh thơm ngon hấp dẫn.

Món ăn ngon rẻ ở Hội An làm náo nức lòng người (Nguồn: bloghoian.com)

Hội An là điểm đến nổi tiếng về văn hóa, và ẩm thực nơi đây đã góp phần rất lớn vào nét văn hóa ấy. Những món ăn ngon ở Hội An đậm chất truyền thống Việt Nam, lại được chấm phá bởi tinh hoa ẩm thực du nhập từ phương Tây đã tạo cho món ngon Hội An một sự giao thoa độc đáo, khiến khách du lịch luôn mong có ngày được thưởng thức lần nữa. Nếu có ý định đi du lịch với những điểm đến trong nước vào thời gian tới thì Hội An sẽ là một lựa chọn hấp dẫn mà bạn không thể bỏ qua.