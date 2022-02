13 món ăn ở Hội An nổi tiếng buổi tối ngon bổ rẻ thử là ghiền ngay

2. Các quán ăn tối ngon ở Hội An

Hội An không chỉ có kiến trúc đẹp mà còn là thiên đường của những món ăn cực ngon và hấp dẫn nức tiếng với khách du lịch. Đâu là những món ăn mà bạn phải thử khi tới Hội An? Cùng tìm hiểu nên ăn gì ở Hội An buổi tối để không bỏ lỡ bất kỳ đặc sản nào tại đây nhé.



Món ăn đặc trưng của người Hội An nào cũng yêu thích mà bạn nên thử đó chính là cao lầu. Đây là một trong các món ăn tối ở Hội An đặc sắc. Nhìn thoáng qua, chúng ta sẽ nghĩ nó là giống như mì, nhưng khi ăn lại không phải vậy. Món ăn là sự hòa quyện nhiều hương vị một cách hoàn hảo. Bạn sẽ cảm nhận được đủ vị chua, cay, chát, ngọt, đắng của những nguyên liệu đặc trưng Hội An. Bởi vậy bên cạnh tìm hiểu các địa điểm du lịch Hội An chụp ảnh đẹp, bạn đừng quên khám phá ẩm thực nơi đây nhé. Địa điểm tham khảo:

Thanh Cao Lầu: 25 Thái Phiên. Giờ mở cửa: 07h00 – 19h00

Cao lầu Trung Bắc: 87 Trần Phú. Giờ mở cửa: 08h00 – 22h00

Cao lầu Bà Bé: Khu ẩm thực chợ Hội An. Giờ mở cửa: 14h00 – 22h00

Cao lầu nhà một món ăn đặc sản nên thử tại Hội An (Nguồn: vcdn-dulich.vnecdn.net)

Với sự ảnh hưởng của nền ẩm thực Trung Hoa, món phá lấu mang một hương vị vừa lạ vừa quen. Món này được làm từ thịt và nội tạng của động vật, được ướp ngũ vị rồi nấu cùng nước sốt cực thơm, được ăn cùng bánh mì. Địa chỉ tham khảo: 8/5 Nguyễn Huệ

Nếu đam mê phá lấu thì bạn không nên bỏ qua món này khi đến Hội An (Nguồn: baomoi.vn)

1.3 Mì Quảng

Nếu bạn đang có ý định đặt một tour du lịch Hội An trong dịp nghỉ lễ này, đừng quên ghé quá các địa chỉ ăn tối ở Hội An cực hấp dẫn như món mì Quảng, đặc sản nơi đây. Thực tế, mì Quảng không chỉ được ăn vào buổi tối, nó còn được ăn vào buổi sáng hay trưa. Với vị ngọt của nước xương gà, vị béo ngậy của tôm cùng thịt heo quay quyện với vị bùi của hạt điều, món ăn khá thân thuộc với người dân Hội An. Địa chỉ tham khảo:

Mì Quảng Ông Hai: 6A Trương Minh Lượng. Giờ mở cửa: 06h00 – 22h00

Mì Quảng Bà Minh: Cẩm Hà. Giờ mở cửa: 07h00 – 21h00

1.4 Bún thịt nướng

Những tô bún thịt nướng thơm phức chắc chắn sẽ mê hoặc bạn kể từ miếng đầu tiên. Một vài lát thịt nướng, chút đu đủ chua, rau sống và nước lèo trộn lên, ta đã có ngay bát bún cực thơm ngon. Nếu bạn chưa biết ăn gì ở Hội An buổi tối thì hãy thử ăn món này nhé. Địa chỉ tham khảo: Hoa Bún Thịt Nướng: Công Nữ Ngọc Hoa. Giờ mở cửa: 16h00 – 21h00

Thịt nướng mang đậm phong cách Hội An (Nguồn: bloghoian.com)

1.5 Bánh xèo

Bánh xèo không chỉ là món ăn nổi tiếng ở Hội An, mà nó còn được biết đến ở nhiều vùng miền khác. Tuy nhiên, ở phố cổ này, bánh xèo sẽ mang một đặc trưng riêng khác biệt. Nếu bạn là tín đồ của bánh xèo thì không nên bỏ qua món ăn này tại Hội An.

Địa chỉ tham khảo: Bánh Xèo Giếng Bá Lễ: 45/51 Trần Hưng Đạo. Giờ mở cửa: 15h00 – 22h00

Nếu bạn đi tới khu chợ ẩm thực Hội An, bạn sẽ bị cuốn hút bởi mùi thơm của bánh tráng nướng ở đây. Những chiến bánh được nướng với cực nhiều topping ở trên. Những miếng căn giòn tan, béo ngậy sẽ khiến bạn muốn ăn không chỉ một chiếc. Địa chỉ tham khảo: Các hàng vỉa hè đầu đường Nguyễn Huệ

Bánh tráng nướng tại khu hội chợ ẩm thực Hội An (Nguồn: baomoi.vn)

1.7 Bánh đập

Đây là món ăn kết hợp của bánh ướt được kẹp trong lớp bánh tráng, ăn kèm cùng với hến xào. Món ăn này khá thú vị, dù không phải sơn hào hải vị nhưng vẫn quyến rũ nhiều thực khách. Bên cạnh các món ăn ngon, lạ miệng tại Hội An được nhiều người yêu thích khác thì bánh đập cũng là món ăn đặc sản mà bạn nên thử. Địa chỉ tham khảo: Bánh Đập & Hến Xào Cẩm Nam. Địa chỉ: 679 Hai Bà Trưng

1.8 Bánh ướt cuốn thịt nướng

Món bánh vừa lạ miệng lại vừa thơm ngon này đã đốn ngã trái tim bao tín đồ ẩm thực khi tới Hội An. Xiên thịt nướng ướp đậm vị cuốn trong miếng bánh ướt, chấm cùng nước mắm pha chua ngọt sẽ khiến bạn muốn ăn mãi không thôi. Vậy nên, nếu có đặt tour du lịch trọn gói đi Hội An thì chắc chắn bạn không thể bỏ lỡ món này. Địa chỉ tham khảo: Dọc bờ sông Hoài

Bánh ướt cuốn thịt nướng là món ăn đặc sản miền Trung khá lạ miệng tại Hội An (Nguồn: bloghoian.com)

2.1 Cơm gà bà Lắm

Cơm gà chính là món cực thích hợp mỗi khi bạn thắc mắc ăn gì ở Hội An buổi tối. Cơm gà bà Lắm chính là quán cơm cực ngon mà ít người biết tới nhưng ngon không kém cơm gà bà Buội, bà Nga nổi tiếng. Địa chỉ: Hẻm 51 Phan Chu Trinh. Giờ mở cửa: 16h00 – 21h00

Món ăn đặc sản hầu hết khách du lịch đến với Hội An cũng đều phải thử (Nguồn: liberzy.com)

2.2 Bánh mì bà Khánh

Là một trong hai quán bánh mì được mệnh danh ngon nhất thế giới, bánh mì Madam Khánh với hơn 10 loại nhân đa dạng chính là câu trả lời cho câu hỏi ăn gì ở Hội An buổi tối dành cho bạn. Địa chỉ: 115 Trần Cao Vân. Giờ mở cửa: 07h00 – 19h00

Bánh mì Madam Khánh là một trong những hàng bánh mì ngon tại Hội An (Nguồn: cdninstagram.com)

2.3 Hoa Hồng Trắng

Nếu bạn là fan của ẩm thực xứ Quảng thì món bánh bao, bánh vạc tại Hoa Hồng Trắng là những món ăn bạn không thể bỏ qua. Với các nguyên liệu đơn giản nhưng lạ thay khi kết hợp lại, chúng tạo ra một món ăn tuyệt phẩm. Các món của quán đều ngon và được yêu thích. Địa chỉ: 533 Hai Bà Trưng. Giờ mở cửa: 07h00 – 20h30

2.4 Cơm gà Xí

Quán cơm gà tiếp theo mà bạn nên thử khi tới Hội An. Chất lượng không kém gì các quán cơm gà nổi tiếng khác nhưng giá lại cực phải chăng. Địa chỉ: 47/2 Trần Hưng Đạo. Giờ mở cửa: 12h00 – 19h00

2.5 Thanh Cao Lầu

Quán đã có từ hơn 20 năm, món cao lầu ở đây được đánh giá là một trong những quán ngon và chất lượng nhất tại Hội An. Các món ở đây khá vừa vặn, đậm vị với giá cả phải chăng. Địa chỉ: 26 Thái Phiên. Giờ mở cửa: 07h00 – 19h00

Trên đây là các gợi ý món ngon và quán ngon cho những bạn còn đang phân vân ăn gì ở Hội An buổi tối. Nếu bạn đang có ý định ghé Hội An trong dịp sắp tới, hãy tham khảo các tour du lịch trọn gói Hội An chất lượng với nhiều ưu đãi tại Saigon-Gpdaily nhé.