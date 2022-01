13 món quà Tết tặng nhân viên ý nghĩa thiết thực phù hợp ngân sách

Ngày Tết thường là lúc mà người Việt tặng quà cho nhau để chúc nhau năm mới, biểu lộ tình cảm, và ngày nay chuyện cấp trên tặng quà cho cấp dưới cũng rất phổ biến. Nhưng thường cấp trên không biết mua quà Tết tặng nhân viên gì, hãy để Blog Saigon-Gpdaily gợi ý cho bạn nhé.



1. Ý nghĩa của món quà Tết tặng nhân viên

Năm mới là lúc mà mọi người để lại những chuyện cũ, cùng chào đón năm mới với nhiều mong đợi về tương lai, và món quà mà bạn nhận được vào dịp Tết sẽ có ý nghĩa đặc biệt đại diện cho năm mới của bạn. Vì vậy, thông thường, người ta sẽ tặng những món quà mang nhiều ý nghĩa vui tươi, gắn kết mọi người để có một năm thuận lợi. Việc cấp trên nên tặng quà Tết gì cho nhân viên dịp Tết cũng mang ý nghĩa tương tự, mong cho họ có một năm làm việc thuận lợi, thể hiện sự quan tâm của cấp trên với cấp dưới, mọi người cùng nhau đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, có nhiều thành tích,… cũng đồng nghĩa với việc mong cho doanh nghiệp có một năm kinh doanh phát đạt.

2. 7 món quà Tết tặng nhân viên ý nghĩa thiết thực

2.1 Lì xì may mắn

Nếu bạn muốn món quà của mình phải thực tế, giúp được nhân viên trong ngày Tết thì hãy trực tiếp lì xì cho họ để lấy may mắn đầu năm. Tiền lì xì là để lấy may mắn, nên bạn có thể cân nhắc đến việc dùng tiền lì xì để làm quà tết ý nghĩa cho nhân viên. Nếu công ty có một năm làm ăn thuận lợi, hãy lì xì cho nhân viên để động viên và khích lệ họ, chúc họ có nhiều may mắn, làm việc tốt hơn vào năm sau. Việc lì xì tiền vừa giúp bạn không cần đắn đo chọn quà, mà nhân viên còn có thể dùng lì xì để coi như một lá bùa may mắn của năm mới. Hoặc bạn có thể lì xì các voucher nhà hàng đẳng cấp chất lượng tốt để nhân viên có thể tự mời bạn bè đi ăn tiệc cuối năm.

Tặng lì xì cho nhân viên (vietnaminsider)

2.2 Lịch treo tường

Lịch treo tường là món quà Tết được rất nhiều công ty sử dụng để tặng quà Tết cho nhân viên. Lịch treo tường hay lịch để bàn thường được công ty đặt riêng, trên đó có thông tin công ty, vừa dùng làm quà tặng, vừa là một cách giới thiệu công ty đến nhiều khách hàng hơn. Lịch treo tường có nhiều loại và nhiều mức giá nên công ty có thể tùy theo tình hình tài chính để đặt mua loại lịch năm mới đẹp phù hợp tặng cho nhân viên dịp cuối năm.

Lịch tết 2019 tặng nhân viên (Nguồn: vietwave.vn)

2.3 Giỏ quà Tết tặng nhân viên

Thông thường giỏ quà Tết là lựa chọn rất phổ biến bởi rất dễ mua, dễ chọn và phù hợp với đa số mọi người. Hiện nay có rất nhiều loại giỏ quà được bán trên thị trường, với nhiều loại quà tặng phù hợp với nhiều đối tượng. Bạn có thể lựa chọn giỏ quà là trái cây, bánh kẹo, mứt Tết, hay rượu vang để làm quà Tết tặng nhân viên. Nếu bạn không biết nên tặng quà Tết gì cho nhân viên, thì mua giỏ quà Tết ý nghĩa sang trọng cho nhân viên là một lựa chọn thích hợp.

2.4 Quà tặng con giáp

Nếu bạn là một người dụng tâm trong việc tặng quà cho người khác, bạn có thể cân nhắc đến việc lựa chọn những món quà có biểu tượng con giáp của năm đó để làm quà Tết tặng nhân viên. Bạn có thể chọn những đồ dùng hàng ngày, đồ dùng văn phòng hay những món đồ phù hợp có hình con giáp, như vậy những món quà của bạn không những sẽ có sự thống nhất, mà còn có ý nghĩa cầu chúc năm của con giáp ấy thuận lợi hơn. Hoặc bạn có thể tìm đặt mua online một quà đẹp, ý nghĩa, giá tốt vừa là một món quà tết ý nghĩa cho nhân viên vừa dành tặng cho khách hàng.

Tặng các vật phẩm con giáp (Nguồn: 123mua.com)

2.5 Ngày nghỉ

Bên cạnh tiền bạc, quà tặng, thì ngày nghỉ chính là điều mà cấp trên nên cân nhắc khi không biết nên tặng quà Tết gì cho nhân viên. Tuy rằng nhân viên sẽ có những ngày phép cố định, nhưng những ngày nghỉ được thưởng thêm vào dịp Tết sẽ như một minh chứng cho sự nỗ lực làm việc của họ trong năm qua. Họ sẽ có thêm thời gian để dành cho gia đình, bạn bè, họ có thể thoải mái thưởng thức tiệc buffet món Á – Âu hấp dẫn, thơm ngon. Những ngày nghỉ cũng sẽ giúp tinh thần của họ tốt hơn khi quay lại làm việc sau Tết.

Thưởng Tết bằng ngày nghỉ phép (Nguồn: vietnamnet.vn)

2.6 Tiền thưởng

Nếu tiền lì xì phần nhiều mang ý nghĩa may mắn, thì tiền thưởng mang ý nghĩa lớn hơn bởi giá trị tiền thưởng càng lớn thì càng giúp nhân viên có thể đón Tết thoải mái hơn. Đồng thời, tiền thưởng Tết cũng phản ánh năng lực làm việc của nhân viên và kết quả kinh doanh của công ty. Thông thường, nhân viên sẽ rất vui lòng tiếp tục làm việc tại một công ty phát triển tốt, kết quả làm việc được công nhận, điều này khuyến khích họ cống hiến nhiều hơn cho công ty.



Tiền thưởng cuối năm cho nhân viên (Nguồn: qpic.cn)

2.7 Bữa tiệc cuối năm

Ngoài những món quà tặng đến nhân viên, cấp trên có thể cân nhắc đến việc tổ chức tiệc cuối năm như một buổi họp mặt, cùng nhau ăn uống, vui chơi, như gửi lời cảm ơn đến những nhân viên đã làm việc chăm chỉ trong năm qua. Việc tổ chức bữa tiệc cuối năm có thể coi như tiệc tất niên, khiến nhân viên cảm nhận không khí gia đình của công ty với những trò chơi team building sáng tạo. Những bữa tiệc sẽ luôn là câu trả lời hoàn hảo nếu cấp trên phân vân trong việc nên tặng quà Tết gì cho nhân viên.

Bữa tiệc tất niên cuối năm (Nguồn: winepicker.co.uk)

Trên đây là những gợi ý cho bạn trong việc lựa chọn quà Tết cho nhân viên. Món quà Tết vừa thể hiện sự quan tâm của cấp trên, vừa phù hợp với mục đích và kinh phí của từng công ty. Hy vọng qua những gợi ý này, bạn có thể chọn cho nhân viên của mình một món quà Tết phù hợp.