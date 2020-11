14 khách sạn tại suối nước nóng Bình Châu dịch vụ tốt nhất giá từ 250k

Suối nước nóng Bình Châu là địa điểm được nhiều du khách ghé thăm khi đến Vũng Tàu khiến cho các dịch vụ của các khách sạn tại khu vực này trở nên đắt đỏ hơn. Cùng Blog Saigon-Gpdaily điểm danh top những khách sạn tại suối nước nóng Bình Châu view đẹp giá tốt để có ngay chỗ lưu trú như ý khi đến đây nhé!



1. Hồ Cốc Beach Resort

Resort Hồ Cốc Beach đẹp mê hồn là một trong những resort gần suối nước nóng Bình Châu, cách nơi này khoảng 2,3 km, từ lâu đã trở thành địa điểm lưu trú được nhiều gia đình chọn lựa khi đến nghỉ dưỡng, du lịch. Resort Hồ Cốc toạ lạc tại quốc Lộ 55, Hồ Tràm, Thành phố Vũng Tàu, từ đây bạn có thể dễ dàng di chuyển đến Bình Châu bằng các phương tiện như taxi hoặc thậm chí là thuê xe máy tự chạy vẫn được.

Hồ Cốc Beach Resort với thiết kế đẹp từ trong ra ngoài, nội thất sang trọng, tạo không gian phòng ốc ấm cúng thân thiện, khiến cho du khách luôn cảm thấy thoải mái khi đến nơi này. Đa dạng các loại phòng nghỉ dưỡng dành cho gia đình, nhóm bạn hoặc các cặp đôi đi nghỉ dưỡng. Giá phòng tham khảo khoảng 2.000.000đ – 6.500.000đ/ đêm tuỳ vào chất lượng, loại phòng và view.

Hồ Cốc Beach Resort có không gian tuyệt đẹp (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2. Khoáng Nóng Thiên Nhiên Bình Châu Resort

Lựa chọn khu du lịch suối khoáng nóng Bình Châu chất lượng cao để nghỉ dưỡng cũng là một trong những điều mà nhiều du khách hướng đến khi đi du lịch tại đây, đặc biệt với những người không thích di chuyển nhiều, có thể vừa vui chơi vừa ăn uống và nghỉ ngơi ngay tại suối nước nóng một thể cho tiện. Suối khoáng nóng Bình Châu sở hữu không gian rộng lớn, thoáng mát với view vườn thiên nhiên ngay tại quốc lộ 55 – Bình Châu – Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngoài ra, resort còn có các khu trải nghiệm tiện ích không khác gì những resort sang chảnh khác bên ngoài như hồ bơi rộng, bãi đỗ xe, nhà hàng ăn uống thực đơn đa dạng, sân tennis, khu suối nước nóng cực đã. Đặc biệt resort còn có dịch vụ hỗ trợ đặt tour giúp du khách có thêm lịch trình trải nghiệm trọn vẹn hơn khi ghé thăm thành phố biển Vũng Tàu. Giá phòng ở suối nước nóng Bình Châu dao động từ 2,700,000đ – 6,400,000đ tuỳ vào các loại phòng và view bạn chọn.

Phong cảnh thiên nhiên hữu tình và chất lượng đẳng cấp ở khách sạn tại suối nước nóng Bình Châu (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

3. T and T Ho Tram Hotel

Nằm tại ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Biển Hồ Tràm, thành phố Vũng Tàu, cách Bình Châu khoảng 5.9 km; T and T Ho Tram Hotel cũng là một trong những gợi ý khách sạn tại suối nước nóng Bình Châu mà bạn không nên bỏ qua khi đến nghỉ ngơi, thư giãn tại khu du lịch này. Dù không nằm trong top những khách sạn sang chảnh hay quá cao cấp nhưng T and T Ho Tram Hotel cực thích hợp cho những cặp đôi, gia đình chỉ chi số tiền vừa phải cho chuyến đi và hài lòng với chất lượng dịch vụ tương đối bình dân tại đây. Nói như thế không phải T and T Ho Tram Hotel không đáp ứng các tiêu chí về chất lượng khách sạn, ngược lại đây còn là nơi có không gian sạch sẽ, vệ sinh và an ninh vô cùng đảm bảo, phòng ốc được trang bị đầy đủ các tiện nghi, có dịch vụ phòng lau dọn hằng ngày, bãi đậu xe lớn, giúp du khách tận hưởng thoải mái như đang ở căn phòng của chính mình. Giá phòng dao động từ 250.000đ – 560.000đ/đêm tuỳ theo loại phòng.

4. Huong Tuyet Motel

Thêm một địa điểm lưu trú bình dân nữa mà bạn có thể tham khảo khi đến vui chơi tại một trong top 10 khu du lịch sinh thái thiên nhiên đẹp nhất Vũng Tàu – suối nước nóng Bình Châu – chính là Hường Tuyết Motel. Với không gian thân thiện, thiết kế gần giống với ngôi nhà ở bình thường nhưng đầy đủ các loại phòng khác nhau, các trang thiết bị và tiện ích phòng ở như các khách sạn thông thường khác. Ngoài ra nơi đây còn có khoảng sân vườn rộng rãi, khá thoáng mát, thích hợp cho những gia đình đi cùng nhau trong kỳ nghỉ. Giá phòng tại Huong Tuyet Motel thấp nhất khoảng 230.000đ/đêm. Huong Tuyet Motel nằm trên quốc lộ 55, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, Hồ Cốc – Vũng Tàu; cách khu suối khoáng nóng Bình Châu khoảng hơn 5km.

Huong Tuyet Motel với vẻ đẹp giản dị, gần gũi (Nguồn: agoda.net)

5. Long Chau Motel

Nhà nghỉ Long Châu nằm tại ấp khu 1, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, TP. Vũng Tàu – với không gian rộng lớn, được chia thành nhiều cụm nhà nghỉ khác nhau, giúp mang đến cho du khách cảm giác vô cùng thoải mái khi nghỉ lại. Phòng ở sạch sẽ, có nhà tắm riêng mỗi phòng, dịch vụ vệ sinh và an ninh đảm bảo, wifi miễn phí, vị trí khách sạn cũng rất thuận tiện để di chuyển đến các địa điểm vui chơi khác trong thành phố. Đặc biệt chỉ cách khu suối nước nóng Bình Châu khoảng 3.3 km mà thôi. Giá phòng tham khảo: chỉ từ 200.000đ/ đêm.

6. Hodota Resort Center

Nếu bạn đang mong muốn tìm kiếm địa điểm vừa nghỉ ngơi lại vừa là nơi có thể chụp những tấm hình check in sống ảo cực chất thì Hodota Resort Center chính nơi lý tưởng nhất dành cho bạn trong chuyến đi tham quan tại khu du lịch suối khoáng nóng Bình Châu. Hodota Resort Center nằm tại Cầu Nước Mặn tại quốc Lộ 55 xã Bình Châu, Hồ Cốc, thành phố Vũng Tàu cách Bình Châu chỉ khoảng 2.1 km với đầy đủ các loại phòng ở giường đơn, giường đôi thích hợp cho cặp đôi hoặc nhóm đi đông người. Ngoài ra nơi đây còn có cả căn Bungalow cho bạn không gian nghỉ dưỡng thoải mái, riêng tư vô cùng. Giá phòng tham khảo: từ 600.000đ – 2.500.000đ/ đêm.

Thoả sức check in hàng trăm bức ảnh đẹp hút hồn tại Hodota Resort Center (Nguồn: blog.saigon-gpdaily.com.vn)

7. Long Chau Resort

Nằm cách khu suối nước nóng Bình Châu khoảng 3.1 km, Long Chau Resort toạ lạc ấp Bình Thăng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, TP Vũng Tàu với các khu biệt thự thiết kế riêng biệt theo kiểu biệt thự gia đình, có không gian riêng và rất ấm cúng; có các sảnh rộng rãi để thuận tiện hơn cho du khách khi đi hội nhóm – gia đình đông người. Resort còn có nhà hàng rộng với sức chứa được 300 khách, thực đơn ăn ngon, nhân viên phục vụ chu đáo nhiệt tình. Khoảng thời gian bạn lưu trú tại đây chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Giá phòng tham khảo: 350.000đ – 1.600.000đ/đêm.

8. Irelax Bangkok Resort

Irelax Bangkok Resort rất thích hợp cho những ai yêu thích phong cách du lịch sang chảnh, cao cấp với các loại phòng view đẹp, đón nắng đón gió và phong cảnh thiên nhiên rực rỡ sắc màu cả ngày dài. Với vị trí địa lý tại quốc lộ 55, ấp khu 1, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, cách khu du lịch suối nước nóng Bình Châu chỉ khoảng 2,77 km, Irelax Bangkok Resort đích thị là nơi mang đến cho bạn chuyến nghỉ dưỡng thả ga và tuyệt vời vô cùng. các khu hồ bơi thoáng mát, cửa hàng lưu niệm, tiện ích gym – spa, có nhà hàng riêng và phòng họp, khu tổ chức sự kiện đáp ứng mọi nhu cầu của du khách khi ghé đến nghỉ dưỡng. Ngoài ra, đây còn là resort chấp nhận cho du khách mang theo thú cưng của mình nên càng trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhiều người. Giá phòng tham khảo: từ 900.000đ – 1.400.000đ/đêm, có cả các căn dạng bungalow cho du khách không gian riêng tư như ý.

9. Melia Hồ Tràm Beach Resort

Tuy không phải là nơi dừng chân gần suối khoáng nóng Bình Châu (cách 21km) nhưng Melia Hồ Tràm Beach Resort vẫn được nhiều du khách quan tâm chọn lựa khi muốn dành thời gian vui chơi thỏa thích tại khu du lịch sinh thái nước nóng Bình Châu. Toạ lạc tại vị trí địa lý tuyệt vời, xung quanh các mặt đều có thể nhìn thấy nước biển xanh mát, không gian rộng mở tại Hồ Tràm, xã Phước thuận, huyện Xuyên Mộc, TP. Vũng Tàu.

Đến với Melia Hồ Tràm bạn có thể tự do lựa chọn các loại phòng như các phòng deluxe, phòng suite hướng biển hoặc nếu có điều kiện hơn có thể chọn các khu biệt thự nằm đối diện ngay với bãi biển, phong cảnh rất lãng mạn và đẳng cấp. tất cả các dịch vụ, tiện ích nơi đây đều đạt chuẩn 4 sao cao cấp. Giá phòng tham khảo: từ 3.700.000đ – 35.000.000đ/ đêm tuỳ dạng phòng ngủ hay biệt thự. Vì resort cách khá xa Bình Châu nên tốt nhất bạn hãy sử dụng các dịch vụ thuê xe đi trong ngày đến đây là thuận tiện nhất.

Không gian mát xanh tại Melia Hồ Tràm Beach Resort (Nguồn: wp.com)

10. Bình An Backpacker Motel

Là một khách sạn với dịch vụ bình dân nằm ngay tại Hồ Cốc, Bình An Backpacker Motel trở thành sự lựa chọn thích hợp cho những ai thích du lịch khám phá, du lịch tự túc và đi theo hội nhóm, hay tôn thờ phong cách du lịch giản dị, đơn giản. Motel này nằm cách Bình Châu khoảng 7,8 km thích hợp cho những tay phượt thủ bằng xe máy, mô tô hoặc nếu không ngại bạn có thể sử dụng taxi để đến thưởng thức những điều tuyệt vời tại suối khoáng nóng sau những ngày dài rong ruổi, du lịch mệt nhoài. Phòng sạch, dịch vụ tốt đầy đủ tiện nghi và an ninh với giá phòng tham khảo: từ 217.000đ – 395.000đ/đêm.

11. The Grand Hồ Tràm Strip

Gợi ý tiếp theo cho bạn khi đặt resort giá tốt, view đẹp ở Vũng Tàu trong chuyến tham quan tại khu du lịch suối nước nóng Bình Châu chính là The Grand Hồ Tràm Strip. Dù resort nằm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc nhưng cách Bình Châu đến tận 15km nên tốt nhất để đảm bảo có một ngày trải nghiệm thoải mái nhất khi đến suối nước nóng bạn và những người đi cùng nên lựa chọn các dịch vụ thuê xe tự lái (xe máy, xe ô tô) hoặc nhờ đến dịch vụ của The Grand Hồ Tràm trợ giúp. Resort hiện tại sở hữu nhiều loại phòng ốc chất lượng, đẳng cấp, thích hợp với các nhu cầu lưu trú đa dạng của du khách. Đầy đủ các tiện ích spa, hồ bơi, yoga, nhà hàng với menu ngon chuẩn và phục vụ chất lượng. Giá phòng tham khảo: từ 3.400.000đ – 9.300.000đ/đêm.

The Grand Hồ Tràm Strip (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

12. Khu nghỉ dưỡng & Spa Bãi Biển Hồ Tràm

Một trong những khách sạn khu du lịch nước nóng Bình Châu được mệnh danh là nơi có nhiều phòng view đẹp, thức ăn ngon, đa dạng thực đơn ăn uống, chất lượng dịch vụ buồng phòng cao cấp, hài lòng; không gian phòng ốc mang hơi hướng thuần Việt mang đến cho du khách cảm giác gần gũi và thân thiện trong suốt khoảng thời gian lưu trú tại đây. Khu nghỉ dưỡng & Spa Bãi Biển Hồ Tràm nằm ở xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, cách khá xa khu du lịch suối nước nóng Bình Châu – khoảng 12km, nếu du lịch theo gia đình hoặc nhóm bạn bè đông đúc từ 5 người trở lên, bạn nên cân nhắc lựa chọn dịch vụ thuê xe du lịch để thuận tiện hơn trong việc di chuyển. Giá phòng tham khảo: 2.900.000đ – 14.000.000đ/đêm.

13. Sanctuary Residential Resort Community

Sanctuary Residential Resort Community cũng là resort nằm cách xa suối nước nóng Bình Châu lên đến 20km. Nơi đây hội tụ đủ không gian nghỉ dưỡng trong lành, hoà mình cùng thiên nhiên cùng kiểu dáng thiết kế các căn biệt thự tượng tự như nhà ở nhưng rất đẳng cấp, tạo nên không gian ấm cúng và thân thiện với từng du khách. Không gian nhà hàng cao cấp, hồ bơi tiện ích cao, nhà hàng sang trọng càng tô điểm và khiến cho resort này ngày càng được nhiều du khách yêu thích hơn. Giá phòng tham khảo: 18.000.000đ – 34.000.000đ/ đêm.

Sanctuary Residential Resort Community (Nguồn: agoda.net)

14. Carmelina Beach Resort

Khách sạn cuối cùng trong danh sách 15 địa điểm nghỉ dưỡng nên lựa chọn trong chuyến đi vui chơi tại khu du du lịch sinh thái Bình Châu chính là Carmelina Beach Resort toạ lạc ngay tại khu biển Hồ tràm, xã Thuận Phước, huyện Xuyên Mộc, cách khu suối nóng khoảng 15.22 km nên bạn cân nhắc lựa chọn dịch vụ thuê xe du lịch để thuận tiện hơn trong việc di chuyển. Đến với Carmelina Beach Resort bạn có nhiều sự lựa chọn hơn về phòng ở, có thể là các căn phòng deluxe view hướng vườn lãng mạn hoặc những căn bungalow rộng lớn đầy riêng tư và rất đẳng cấp. Đồng thời được hưởng trọn vẹn những tiện ích, tiện nghi mà resort 4 sao mang đến cho bạn. Giá phòng tham khảo: 3.600.000đ – 4.600.000đ/ đêm.

Carmelina Beach Resort view biển cực đẹp cho bạn kỳ nghỉ tràn đầy hứng khởi (Nguồn carmelinaresort.com)

Hy vọng rằng với top 14 những khách sạn tại suối nước nóng Bình Châu mà Blog Saigon-Gpdaily chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn có thể tìm ra địa điểm dừng chân vừa ý cũng như thích hợp với tài chính chi tiêu cho chuyến du lịch của bạn. Đừng quên truy cập nhanh đến Saigon-Gpdaily.com – chuyên trang thương mại dịch vụ uy tín của Vingroup – để tìm mua voucher nghỉ dưỡng ở suối nước nóng Bình Châu cho kỳ nghỉ thêm tiết kiệm và vui vẻ bạn nhé!