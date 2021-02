14 laptop HP tầm giá 15 triệu để làm việc thiết kế giải trí tốt nhất

Danh sách 14 laptop HP tầm giá 15 triệu với hiệu năng cao, chất lượng tốt, thiết kế gọn nhẹ thích hợp cho công việc của dân văn phòng, giải trí dưới đây rất đáng tham khảo. Từ đó, bạn sẽ dễ dàng lựa chọn sản phẩm ưng ý.



1. Dòng Laptop HP Notebook giá rẻ cho sinh viên, văn phòng cơ bản

1.1. Laptop HP 15-da1022TU 5NK80PA

Nếu bạn lo lắng 15 triệu nên mua laptop HP dòng nào thì HP15-da1022TU 5NK80PA là gợi ý khó bỏ qua cho giới văn phòng. Máy dày 22.5mm, gọn nhẹ. Bộ vi xử lý Intel Core i5 Kabylake Refresh thế hệ thứ 8 với tốc độ 1.6Ghz, RAM DDR4 4Gb, ổ cứng HDD 1TB và card đồ hoạ NVIDIA Geforce MX130 2GB. Màn hình kích thước 15.6 inch, phân giải FHD. Laptop HP 15-da1022TU 5NK80PA sở hữu bàn phím có độ nảy tốt, bố trí hợp lý, phím to. Cổng kết nối đầy đủ đa dạng. Giá tham khảo là 12.615.000 đồng.

Laptop HP 15-da1022TU 5NK80PA thiết kế gọn nhẹ, sang trọng (Nguồn: phongvu.vn)

1.2. Laptop HP 15s-du0062TU 6ZF73PA

Sản phẩm có thiết kế thanh lịch, đường nét đơn giản chắc chắn tạo cảm giác an toàn khi đóng mở mát. Bàn di chuột cảm ứng nhanh, rộng rãi. Laptop HP 15s-du0062TU 6ZF73PA có cấu hình mạnh mẽ từ bộ vi xử lý Intel Core i5-8265U xung nhịp 1.6GHz up to 3.9GHz, dung lượng RAM 4Gb. Màn hình kích thước 15.6 inch độ phân giải full HD cùng công nghệ SVA BrightView WLED-backlit tạo độ sâu màu và tương phản tốt. Giá tham khảo là 13.749.000 đồng.

1.3. Laptop HP 15-da1031TX 5NK55PA

Laptop HP tầm giá 15 triệu 15-da1031TX 5NK55PA tích hợp bộ vi xử lí Intel Core i5-8265U 1.6GHz, hỗ trợ RAM 4GB tăng khả năng xử lý đa nhiệm thích hợp với người làm việc văn phòng. Chip đồ hoạ NVIDIA GeForce MX110 2GB GDDR5 hiện đại. Màn hình LED độ phân giải FHD 15.6 inch tiết kiệm điện năng. Ổ cứng 1TB nâng cao khả năng lưu trữ. Giá tham khảo là 14.280.000 đồng.

1.4. Laptop HP Pavilion 14-AL103TU Y4G07PA

Laptop sở hữu thiết kế hiện đại, khung máy chắc chắn, bản lề to. Bàn di chuột lớn, cảm ứng nhạy bén, tương tác tuyệt vời. Cấu hình ổn định, trang bị bộ vi xử lý Intel Core i3-7100U, hỗ trợ RAM 4GV và ổ cứng HDD dung lượng 500GB để bạn thoải mái lưu trữ dữ liệu. Màn hình kích thước 14 inch, phân giải HD 1366 x 768 pixels, ứng dụng công nghệ LED backlit tiết kiệm năng lượng. Laptop HP Pavilion 14-AL103TU Y4G07PA có nhiều cổng kết nối đa dạng, nhanh chóng. Giá tham khảo là 9.990.000 đồng.

Laptop HP Pavilion 14-AL103TU Y4G07PA thích hợp cho dân văn phòng (Nguồn: tgdd.vn)

2. Dòng Laptop HP Probook tầm giá 15 triệu cho công việc doanh nghiệp

2.1. Laptop HP Probook 430 G6 5YN22PA

Probook 430 G6 5YN22PA là laptop tầm giá 15 triệu của HP 2019 hướng tới giới doanh nhân văn phòng với ngoại hình đẹp, cứng cáp. Thân máy khá mỏng, các cạnh bo tròn mềm mại. Vỏ ngoài làm từ nhựa cứng, phủ lớp cao su chống bám vân tay cực bền, chống sốc hiệu quả. Màn hình 13.3 inch, phân giải HD cho chất lượng hiển thị tốt. Bàn phím chiclet có kích thước phím lớn, khoảng cách hợp lý. Touchpad đi kèm diện tích lớn nhạy, hỗ trợ đa điểm. Cấu hình mạnh mẽ nhờ bộ vi xử lí Intel Core i5-8265U xung nhịp tối đa lên đến 3.9GHz. Laptop HP Probook 430 G6 5YN22PA bảo mật dữ liệu tốt với đầu đọc vân tay. Giá tham khảo là 14.811.000 đồng.

2.2. Laptop HP Probook 450 G5 (1LU56AV)

Mẫu laptop HP tầm giá 15 triệu Probook 450 G5 (1LU56AV) có bộ vi xử lý Intel Core i5-8250U và card đồ họa Intel UHD Graphics 620. Nhờ vậy, các công việc văn phòng, thiết kế đồ hoạ, photoshop, sửa video đơn giản hơn. Kích thước màn hình 15.6 inch, độ phân giải FHD, khả năng chống loá tốt. Bàn phím có khoảng cách phím hợp lý, phím bấm chắc chắn, touchpad đa điểm. Máy có nhiều cổng kết nối đa dạng. Giá tham khảo là 14.890.000 đồng.

2.3. Laptop HP Probook 440 G6 5YM64PA

Laptop HP Probook 440 G6 5YM64PA hướng đến phân khúc người dùng là doanh nhân văn phòng, thiết kế thân máy khá mỏng, bo tròn các cạnh mềm mại, trọng lượng 1,6 kg. Màn hình 14 inch độ phân giải HD 1366 x 768 pixels cho chất lượng hình ảnh sắc nét, màu sắc trung thực. Bàn phím kiểu chiclet, kích thước phím hợp lý, bấm êm. Touchpad hỗ trợ đa điểm, diện tích lớn, khá nhạy. Bảo mật dữ liệu an toàn nhờ bộ công cụ HP Client Security và đọc đầu vân tay. Cấu hình mạnh mẽ từ bộ vi xử lí Intel Core i5-8265U xung nhịp tối đa lên tới 3.9GHz. Hội tụ những đặc điểm này khiến sản phẩm không thể vắng bóng trong danh sách laptop HP mỏng nhẹ tốt nhất cấu hình mạnh pin trâu– lựa chọn lý tưởng cho nhiều đối tượng người dùng. Giá tham khảo là 14.606.000 đồng.

Laptop HP Probook 440 G6 5YM64PA cấu hình mạnh mẽ (Nguồn: kimlongcenter.com)

2.4. Laptop HP Probook 430 G6 5YN00PA

Laptop HP Probook 430 G6 5YN00PA có trọng lượng 1.49kg nhẹ nhàng thuận tiện khi bạn đem theo bên mình. Vỏ ngoài làm từ nhựa cứng, bao phủ lớp cao su chống bám vân tay cực bền, chống sốc, rung, bụi bẩn hiệu quả. Màn hình kích thước 13.3 inch tiêu chuẩn phân giải HD cho chất lượng hình ảnh tuyệt hảo. Bàn phím kiểu chiclet bấm êm ái, hành trình phím đủ sâu, bàn phím chống thấm nước. Bảo mật dữ liệu nhờ công cụ HP Client Security và đọc đầu vân tay. Cấu hình mạnh mẽ với Intel Core i5-8265U xung nhịp tối đa lên tới 3.9GHz, hỗ trợ dung lượng RAM 4GB DDR4, ổ cứng SSD tốc độ cao có dung lượng 256GB. Giá tham khảo là 15.628.000 đồng.

2.5. Laptop HP ProBook 450 G6 5YM80PA

Laptop HP tầm giá 15 triệu ProBook 450 G6 5YM80PA làm từ nhựa và kim loại, khớp nối màn hình cùng thân máy nhô lên giúp bạn đánh máy dễ dàng. Là laptop văn phòng nên có trọng lượng nhẹ chỉ 1.6 kg. Màn hình 15.6 inch độ phân giải cao, công nghệ SVA eDP Anti-glare LED backlit đem đến trải nghiệm hình ảnh sắc nét. Chip xử lý Core i5-8265U, ổ cứng 1TB HDD, RAM 8GB DDR4. Bàn phím chiclet kích thước lớn, các phím bấm êm. Giá tham khảo là 16.269.000 đồng.

Laptop HP ProBook 450 G6 5YM80PA mang đến trải nghiệm hình ảnh sắc nét (Nguồn: tinhte.vn)

3. Dòng Laptop HP Pavilion tầm giá 15 triệu cho giải trí, đồ họa

3.1. Laptop HP Pavilion 15-cs2056TX 6YZ11PA

Laptop HP Pavilion 15-cs2056TX 6YZ11PA chế tác từ kim loại nguyên khối nên rất nhẹ, gọn. Màn hình 15.6 inch sắc nét, góc nhìn rộng 178° và độ phân giải cao. Hiệu năng mạnh mẽ từ chip i5-8265U 1.6GHz boost tối đa lên tới 3.9GHz, RAM DDR4 bảo đảm thực hiện các thao tác nhanh chóng kể cả nhân viên văn phòng và sinh viên. Có các cổng kết nối chuẩn hiện nay như USB 3.1, USB Type 3… Giá tham khảo là 15.249.000 đồng.

Laptop HP Pavilion 15-cs2056TX 6YZ11PA màu sắc thời trang (Nguồn: nguyenkim.com)

3.2. Laptop HP Pavilion 15-cs1044TX 5JL26PA

Pavilion 15-cs1044TX 5JL26PA đem đến cho sinh viên, nhân viên văn phòng lựa chọn tốt với vẻ ngoài sang trọng gọn nhẹ. Kích thước màn hình 15.6 inch độ phân giải FHD cùng công nghệ SVA BrightView WLED-backlit giúp người dùng xem hình ảnh HD chi tiết hơn. Bộ vi xử lý Core i5 thế hệ thứ 8 đời mới, hỗ trợ 4GB RAM DDR4. Bàn phím bấm êm, hành trình phím cho cảm giác gõ tốt. Giá tham khảo là 15.290.000 đồng.

3.3. Laptop HP Pavilion 15-cs2035TU 6YZ08PA

Mẫu laptop HP tầm giá 15 triệu này được trang bị màn hình 15.6 inch siêu nét, góc nhìn rộng 178° và độ phân giải cao chi tiết. Laptop HP Pavilion 15-cs2035TU 6YZ08PA có hiệu năng hoạt động mạnh nhờ chip i5-8265U 1.6GHz boost tối đa lên 3.9GHz. RAM DDR4 tốc độ xử lý cao dễ thực hiện thao tác cho nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên. Các cổng kết nối đa dạng như khe cắm thẻ nhớ SD, cổng USB 3.1, cổng USB type C… Giá tham khảo là 16.290.000 đồng.

Laptop HP Pavilion 15-cs2035TU 6YZ08PA (Nguồn: longbinh.com.vn)

3.4. Laptop HP Pavilion x360 14-cd1020TU 5HV72PA

Laptop HP Pavilion x360 14-cd1020TU 5HV72PA có vỏ ngoài chắc chắn cứng cáp, các góc cạnh được bo tròn. Màn hình kích thước 14 inch, độ phân giải Full HD hỗ trợ cảm ứng. Hiệu năng mượt mà nhờ bộ vi xử lý Intel Core i5-8265U, RAM 4GB DDR4, ổ cứng HDD dung lượng 1TB 5400rpm. Bàn phím có các phím bấm êm, hành trình phím đủ sâu để bạn thoải mái sử dụng. Giá tham khảo là 15.990.000 đồng.

3.5. Laptop HP Pavilion 15-cs1045TX 5JL29PA

Laptop HP Pavilion 15-cs1045TX 5JL29PA được thiết kế thích hợp cho sinh viên, học sinh, dân văn phòng với màn hình 15.6 inch, nặng khoảng 1.85kg. Cấu hình mạnh mẽ với chip Intel thế hệ thứ 8 hiện đại i5-8265U tăng hiệu năng, đáp ứng nhu cầu gaming, đồ hoạ, tiết kiệm pin. Công nghệ âm thanh đỉnh cao với bộ loa B&O. Giá tham khảo là 15.990.000 đồng.

Laptop HP Pavilion 15-cs1045TX đa dạng cổng kết nối (Nguồn: fptshop.com.vn)

Laptop HP tầm giá 15 triệu cho văn phòng, gaming, giải trí có rất nhiều dòng sản phẩm. Hy vọng với những gợi ý trong bài viết này có thể giúp bạn chọn mua được laptop hợp với nhu cầu, điều kiện của mình nhất. Ngoài ra nếu hầu bao hạn hẹp hơn bạn có thể tham khảo 20 laptop HP mới nhất 2019 cho dân văn phòng, sinh viên, hiệu năng tốt giá từ 7tr.