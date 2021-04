14 loại sữa dành cho trẻ suy dinh dưỡng trên 1 tuổi tốt nhất hiện nay

Trẻ trên một tuổi gặp phải tình trạng suy dinh dưỡng là một trong những vấn đề khiến bất kỳ bà mẹ nào cũng đau đầu và lo lắng. Do đó việc lựa chọn sữa dành cho trẻ suy dinh dưỡng trên 1 tuổi là điều rất được quan tâm!



1. Nguyên nhân nào khiến bé suy dinh dưỡng?

Từ trước đến nay, sữa mẹ được coi là nguồn dinh dưỡng hoàn hảo trong quá trình phát triển của trẻ. Để chăm sóc cho trẻ 06 tháng tuổi, đa số các mẹ sẽ bổ sung thêm các chất dinh dưỡng khác từ bánh ăn dặm, kẹo vitamin, sữa bột,… giúp trẻ ăn ngon miệng. Trước khi đánh giá các loại sữa cho bé trên 1 tuổi và chọn được loại sữa phù hợp với con thì mẹ nên tìm hiểu rõ nguyên nhân khiến trẻ bị suy dinh dưỡng, sút cân và đưa ra được chế độ bổ sung chất dinh dưỡng hợp lý nhất cho trẻ.

Thông thường, trẻ bị thiếu hụt Vitamin D sẽ dẫn đến còi xương, suy dinh dưỡng. Trẻ ăn uống không đủ chất, đặc biệt là Vitamin D sẽ khiến cơ thể trẻ giảm hấp thu canxi, gây rối loạn quá trình khoáng xương. Điều này dẫn đến tình trạng trẻ bị suy dinh dưỡng. Ngoài ra, nếu trẻ bị táo bón thì đây cũng là một nguyên nhân của việc bé lười ăn, còi xương, chậm lớn.

Do đó, mẹ nên bổ sung Vitamin D vào khẩu phần ăn của trẻ. Mẹ có thể bổ sung cá, sữa, trứng, gan, có thời gian biểu cho trẻ tắm nắng hợp lý (trước 8 giờ sáng và sau 5 giờ chiều). Bên cạnh đó, mẹ cũng cần lưu ý chọn loại sữa dành cho trẻ suy dinh dưỡng trên 1 tuổi phù hợp với thể trạng của trẻ, nên ưu tiên chọn các loại sữa mát, không gây táo bón, giúp trẻ hấp thu và tăng cân đều.

Chọn sữa dành cho trẻ suy dinh dưỡng (Nguồn: media.vietq.vn)

2. 14 loại sữa dành cho trẻ suy dinh dưỡng trên 1 tuổi

Sữa S26 Gold 3 – Úc

Đây là một dòng sữa truyền thống giúp tăng cân cho trẻ. Sữa dành cho trẻ từ một đến ba tuổi. Thành phần Wyeth Biofactors trong sữa mang lại khởi đầu vượt trội cho trẻ thông qua hỗn hợp protein và sự kết hợp giữa các dưỡng chất.

Tuy vậy, sữa S26 Gold lại khá nóng, hơi khó tiêu hóa do tập trung một lượng chất béo để tăng cân. Vì vậy, loại sữa S26 nổi tiếng của Úc này sẽ phù hợp hơn với những trẻ có hệ tiêu hóa khỏe, cơ địa mát.

Giá tham khảo: 370.000đ

Sữa S26 Gold 3 – Úc (Nguồn: tuticare.com)

Sữa Glico số 3

Đây là loại sữa Glico Nhật Bản thanh mát không quá ngọt nên dễ uống và giúp trẻ dễ hấp thu. Glico số 3 có thành phần tương tự như sữa mẹ nên sản phẩm được rất nhiều các bà mẹ tại Việt Nam tin dùng.

Giá tham khảo: từ 150.000đ

Sữa Diamond Nutrient Kid 3

Một trong những loại sữa dành cho trẻ suy dinh dưỡng trên 1 tuổi khá phổ biến trên thị trường đó là Diamond Nutrient Kid 3. Sữa được sản xuất từ sữa bột nhập khẩu New Zealand, công thức độc quyền Singapore. Diamond Nutrient Kid 3 dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi chậm lớn, biếng ăn. Không chỉ cung cấp chất đạm, chất béo, sữa còn bổ sung và cân đối Vitamin A, C, D, Zn cho cơ thể trẻ. Sữa lành tính, dễ tiêu hóa, không gây táo bón.

Giá tham khảo: 350,000đ

Sữa Nutrient Kid 3

Sữa Nutrient Kid 3 được sản xuất trên dây chuyền hiện đại từ công ty Eneright nổi tiếng. Sữa chứa lượng lớn Kẽm, Lysine và Vitamin nhóm B giúp trẻ hấp thu dưỡng chất và mau lớn. Giá tham khảo: 390.000đ

Sữa Kidtalent 3

Đây là sản phẩm được Viện dinh dưỡng khuyên dùng vì nó đặc chế theo công thức giúp bé tăng cân nhanh và phát triển toàn diện. Cứ 100ml sữa sẽ cung cấp 120 Kcal, cao gấp 1,5 lần so với các sản phẩm thông thường khác. Giá tham khảo 335.000đ

Sữa Pediacare Gold 3

Sản phẩm có nhiều công dụng vượt trội: cung cấp đạm sinh học, vitamin, giàu colostrum, canxi, cung cấp dưỡng chất DHA, Taurine, Choline, Kẽm, Lysine cho trẻ phát triển toàn diện. Giá tham khảo của Pediacare Gold 3 là 360.000đ

Sữa P100

P100 kích thích bé ăn ngon miệng hơn, có giá trị dinh dưỡng cao, giúp trẻ hấp thu và tiêu hóa tốt. Nguồn vitamin (Vitamin A, B, D, E, K) dồi dào, nhiều khoáng chất có lợi cho sự phát triển của trẻ đã giúp P100 ngày càng được lựa chọn nhiều hơn. Giá tham khảo: 450.000đ

Sữa P100 (Nguồn: bibomart.com.vn)

Sữa Care 100 Plus

Nguyên liệu chính của Care 100 Plus được nhập khẩu từ Châu Âu, New Zealand và Mỹ. Sữa cung cấp 100 kcal trong 100ml sữa thành phẩm. Do đó đây là lựa chọn hoàn hảo khi mẹ cần tìm một loại sữa dành cho trẻ suy dinh dưỡng trên 1 tuổi. Giá tham khảo: 269.000đ

Sữa Honilac

Sữa Honilac có thể thay thế các bữa ăn phụ của trẻ. Honilac giúp bổ sung chế độ ăn cho trẻ thiếu chất dinh dưỡng với thành phần sữa non, Beta-glucan giúp tăng đề kháng cho trẻ.

Giá tham khảo: 430.000đ

Sữa Nan số 3 – Nga

Sữa NAN (Nestle Advanced Nutrition) – dòng sản phẩm chất lượng cao của Nestle rất phổ biến ở nhiều thị trường như Úc, Nga, Hà Lan, Philippines, Singapore. Sữa tốt cho hệ tiêu hóa non nớt của trẻ, cung cấp nhiều Vitamin, khoáng chất giúp trẻ cao lớn, phát triển trí não. Giá tham khảo: 375.000đ

Sữa Nan số 3 – Nga (Nguồn: vccloud.vn)

Sữa Morinaga số 3

Sữa Nhật Morinaga bổ sung Lactoferrin hạn chế sự xâm nhập của virus viêm gan C, virus bại liệt, tăng khả năng hấp thụ chất sắt, tăng lợi khuẩn đường ruột. Ngoài ra sữa Morinaga còn cung cấp các dưỡng chất như vitamin A, B, C, D, hàm lượng DHA cao hơn nhiều loại sữa khác. Giá tham khảo: 390.000đ

Sữa Pediasure

Sữa Pediasure dạng nước (hàng nội địa Mỹ) dùng cho bé từ 1-10 tuổi rất được các bà mẹ Việt Nam tin dùng. Thành phần của Pediasure chứa tới 25 loại khoáng chất, vi chất như Natri, Canxi, Magie, Sắt, Phospho giúp trẻ tăng cân, phát triển toàn diện.

Giá tham khảo 395.000đ

Sữa A2 của Úc

Sữa A2 của Úc dạng bột nguyên kem, giúp bé tăng cân với hàm lượng chất béo đạt 3.5%. Hơn nữa sữa A2 còn chứa hệ dinh dưỡng đầy đủ với hơn 20 loại vitamin, khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Giá tham khảo: 270.000đ

Sữa Nutren Junior

Đây là một dòng sản phẩm của Nestle. Sữa Nutren Junior có thể thay thế một phần bữa ăn của trẻ từ 1-10 tuổi. Loại sữa này có 2 đặc điểm chính là bao gồm lượng lớn tinh bột, đạm (50% đạm Whey tinh khiết) và sữa dễ tiêu hóa. Giá tham khảo: 320.000đ

Trên đây là các nguyên nhân của tình trạng bé thấp còi, thiếu dinh dưỡng. Mẹ cần xác định được tình trạng thực tế của trẻ, tham khảo ý kiến bác sĩ để có chế độ cung cấp dinh dưỡng hợp lý cho trẻ. Ngoài ra, với những loại sữa dành cho trẻ suy dinh dưỡng trên 1 tuổi mà bài viết cung cấp sẽ phần nào giúp mẹ giảm gánh lo và có chế độ chăm sóc trẻ hợp lý hơn, giúp trẻ tăng cân và phát triển toàn diện.