14 lưu ý khi dùng cốc nguyệt san để an toàn và không bị viêm nhiễm

Cốc nguyệt san là một sản phẩm được lòng rất nhiều chị em, thay thế cho tampon và băng vệ sinh rất tuyệt vời. Nhưng vì có thiết kế khác hoàn toàn với những sản phẩm chăm sóc vùng kín phụ nữ bình thường khác nên bạn cần nắm rõ những lưu ý khi dùng cốc nguyệt san sau.



1. Nên bắt đầu vào 2 ngày cuối chu kỳ kinh nguyệt

2 ngày cuối của chu kỳ kinh nguyệt là thời điểm thích hợp nhất để bạn thử cho lần đầu tiên dùng cốc nguyệt san. Ngay khi mua một sản phẩm chất lượng như cốc nguyệt san Claripharm Laboratoire đảm bảo an toàn, mềm mại hay cốc nguyệt san hãng Lincup sản xuất tại Mỹ,… về thường bạn sẽ nôn nóng để sử dụng ngay lập tức nhưng đừng vội vàng hãy cứ đợi đến ngày đèn đỏ đã.

Là bởi vào những ngày đó lỗ âm đạo sẽ to hơn ngày bình thường, thêm với sự ra máu kinh nên sẽ trơn hơn, dễ dàng cho vào hay lấy ra cốc nguyệt san. Thêm nữa, ở những ngày cuối chu kỳ máu kinh ra ít hơn nên bạn có thể thử dùng mà không lo bị tràn ra ngoài.

2. Có thể dùng gương để hỗ trợ

Dù đây là sản phẩm chăm sóc cá nhân và sức khỏe rất tốt nhưng dùng cốc nguyệt san không hề dễ dàng, nhất là những bạn lần đầu sử dụng. Để đặt cốc nguyệt san sao cho đúng cách bạn nên lưu ý khi dùng cốc nguyệt san là sử dụng một chiếc gương để quan sát dễ hơn, đưa cốc vào âm đạo nhanh chóng.

Cốc nguyệt san nên được sử dụng đúng cách, thử sau 2 ngày cuối chu kỳ (Nguồn: cdn.voh.com.vn)

3. Dùng cốc nguyệt san đi vệ sinh như thế nào

Nhiều người luôn thắc mắc dùng cốc nguyệt san đi vệ sinh như thế nào cho đúng cách. Nhưng trên thực tế thì lỗ âm đạo và lỗ tiểu là hoàn toàn khác nhau nên bạn có thể yên tâm khi sử dụng cốc nguyệt san. Bạn vẫn đi vệ sinh được như bình thường mà không cần lo lắng bị dây ra sản phẩm. Hơn nữa cốc nguyệt san được làm bằng chất liệu silicon hay nhựa y tế cao cấp nên không hề thấm nước, đảm bảo bạn không bị khó chịu.

4. Nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng

Trước khi sử dụng bạn nên lưu ý khi dùng cốc nguyệt san là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của sản phẩm. Sau khi đã tường tận hướng dẫn thì bạn có thể bắt tay ngay vào thực hiện. Hướng dẫn này khá quan trọng, thực hiện theo chuẩn các bước để không xảy ra những sai sót không đáng.

Nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cốc nguyệt san (Nguồn: bizweb.dktcdn.net)

5. Làm nhẵn phần đầu cốc nguyệt san trước khi sử dụng

Nếu bạn cảm thấy phần cuống làm bạn khó chịu thì bạn nên cắt bỏ bớt hoặc cắt bỏ toàn bộ. Nhưng bạn nên nhớ dũa kỹ càng phần đầu để tránh đầu nhọn dễ bị đâm. Sau đó khi sử dụng bạn chỉ nên cầm đáy cốc khi bạn muốn lấy ra. Nhất là lần đầu tiên sử dụng bạn nên cắt phần đầu để tiện sử dụng hơn.

6. Lưu ý thời gian lấy cốc ra là 12 tiếng

Thời gian tiêu chuẩn là 12 giờ sau khi bạn đặt cốc nguyệt san vào trong âm đạo. Nhưng nếu ra quá nhiều máu thì bạn cần phải thay cốc thường xuyên hơn và vệ sinh âm đạo kĩ càng. Nếu là lần đầu tiên sử dụng thì bạn nên thử nghiệm một chút xem cốc có bị rò rỉ hay không hay có sự cố gì xảy ra. Bạn đang đi học hay đi làm thì nên mang theo băng vệ sinh thấm hút tốt để dự phòng.

Làm nhẵn phần đầu cốc nguyệt san trước khi sử dụng (Nguồn: lincup.cocnguyetsan.website)

7. Chọn kích cỡ cốc nguyệt san phù hợp với cơ thể bạn

Cốc nguyệt san được sản xuất theo hai kích cỡ tiêu chuẩn. Đối với cốc loại nhỏ được sử dụng cho những phụ nữ dưới 30 tuổi hay những phụ nữ đã từng sinh nở. Tuy nhiên với mỗi hãng thì size cũng hoàn toàn khác nhau, có thể ở hãng này là size nhỏ nhưng ở hãng khác lại là size to. Bởi vậy bạn cần tự biết bản thân ra máu ở mức độ nào nhiều hay ít, cùng đặc điểm cơ thể ra sao để chọn cho mình sản phẩm cốc nguyệt san phù hợp.

8. Có thể sử dụng chất bôi trơn để hỗ trợ

Với một số bạn đã thử nghiệm và rút ra được lưu ý khi dùng cốc nguyệt san nếu như có chút bôi trơn thì việc đưa cốc nguyệt san vào bên trong cơ thể sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thay vì cùng chất bôi trơn lên cốc thì bạn nên sử dụng chất bôi trơn lên vùng âm đạo, nếu không bạn sẽ khó điều khiển cốc vào vị trí mà mình mong muốn. Lưu ý là nên sử dụng loại bôi trơn có gốc nước.

Chọn kích cỡ cốc nguyệt san phù hợp với cơ thể bạn (Nguồn: cdn.lotte.vn)

9. Có thể dự trữ máu kinh nguyệt để tưới cây

Nếu muốn bạn có thể giữ lại máu kinh nguyệt dùng để tưới cây khá tốt. Trong máu kinh nguyệt có thành phần của những chất rất giàu dinh dưỡng nên còn được dùng làm phân bón cho cây cối.

10. Có thể chọn sản phẩm sử dụng 1 lần

Nếu bạn ngại dùng cốc nguyệt san phải vệ sinh để tái sử dụng nhiều lần thì bạn có thể lựa chọn sản phẩm dùng 1 lần. Đối với những sản phẩm này bạn không cần phải vệ sinh mà khi sử dụng lần đầu bạn có thể đem vứt bỏ và thay thế bằng cái khác. Với loại sản phẩm này nó mang thiết kế một chiếc vòng và có gắn túi nhựa trông như sản phẩm tránh thai và cũng được sử dụng giống chiếc cốc nguyệt san thông thường.

Có thể chọn sản phẩm sử dụng 1 lần (Nguồn: vn.mamibai.com)

11. Các nguyên nhân làm rò rỉ

Công dụng chống tràn của cốc nguyệt san thì ai cũng biết rồi nhưng đối với bạn mới dùng và chưa quen thì hiện tượng rò rỉ vẫn có thể xảy ra. Thế nhưng việc này không phải do cốc nguyệt san của bạn mua bị lỗi mà do bạn chưa bung cốc đều hay bạn đặt sai cách khiến lỗ âm đạo không được bịt kín. Máu sẽ chảy qua những khe hở tràn ra ngoài.

Trước khi dùng bạn nên cầm cuống của cốc xoay theo vòng tròn cho cốc bung hẳn ra để khả năng bịt kín được tốt hơn. Với những bạn mới sử dụng thì thỉnh thoảng nên kiểm tra có bị tràn không. Bạn cũng nên kết hợp dùng với băng vệ sinh hàng ngày để tránh những sự cố không hay.

12. Khi bạn nhét cốc không vào

Lưu ý khi dùng cốc nguyệt san với những người mới sử dụng rất dễ rơi vào trường hợp khó có thể nhét cốc không vào. Dù thử nhiều vẫn không thành công, có 2 lý do khiến việc làm này trở nên khó khăn hơn là do bạn căng thẳng hoặc do bạn làm sai quy cách.

Bạn căng thẳng thì cũng là điều dễ hiểu, cơ thể bạn không quen với việc làm này nên sợ hãi và có đôi chút sợ hãi, các cơ co cứng khiến việc nhét cốc trở nên vất vả hơn. Do đó bạn nên thả lỏng cơ thể và từ từ nhét cốc vào.

Thêm nữa, việc đứng hay ngồi sai tư thế cũng khiến việc nhét cốc trở nên khó khăn hơn. Bạn nên tham khảo những người đã từng dùng cốc để không phải lúng túng và gây tai nạn không đáng có.

Khi bạn nhét cốc không vào nên tìm nguyên nhân (Nguồn: kenh14cdn.com)

13. Khi bạn không thể lấy cốc nguyệt san ra

Giống với việc nhét cốc vào thì việc lấy cốc ra cũng cần phải giữ một tinh thần thoải mái. Có những trường hợp kéo ra không đúng cách lại vô tình đẩy cốc sâu hơn vào âm đạo và phải đi bệnh viện để gắp ra. Bạn chỉ cần nhẹ nhàng nắm lấy cuống cốc rồi bóp nhẹ và từ từ kéo cả chiếc cốc ra ngoài.

14. Dùng cốc nguyệt san có bị viêm nhiễm không

Cốc nguyệt san là sản phẩm chăm sóc sức khỏe phụ nữ được khuyên dùng, được chứng nhận là đảm bảo giảm viêm nhiễm tốt hơn rất nhiều so với băng vệ sinh miếng và tampon. Tuy nhiên vì cốc nguyệt san được đặt sâu bên trong âm đạo nên bạn sử dụng không đúng cách sẽ rất dễ dẫn đến bị viêm nhiễm vô cùng nghiêm trọng. Vậy nên bạn cần thương xuyên vệ sinh cốc sạch sẽ, nhất là sau khi sử dụng.

Dùng cốc nguyệt san có bị viêm nhiễm không (Nguồn: photo-1-baomoi.zadn.vn)

Trên đây là 14 lưu ý khi dùng cốc nguyệt san mà các chị em nên biết. Bạn nên nhớ kỹ những lưu ý này để dùng cốc nguyệt san sao cho chuẩn nhất, để ngày đèn đỏ của bạn không còn những nỗi lo. Bên cạnh đó, việc lựa chọn cốc nguyệt san chính hãng, chất lượng cao, đảm bảo an toàn là vô cùng quan trọng khi mua mà các chị em cần hết sức cẩn thận, tìm hiểu kỹ càng và mua ở các địa chỉ uy tín.