14 lý do có nên mua iPad mini đời mới vào thời điểm này

iPad đang dần trở thành xu hướng mới và được giới trẻ rất yêu thích hiện nay. Vậy có nên mua iPad mini không?Hãy cùng Blog Adayroi tìm hiểu các bạn nhé.



1. Có nên mua iPad mini không?

iPad mini là các loại máy tính bảng cỡ nhỏ cho dân văn phòng được Apple thiết kế, phát triển và phân phối, nó biết đến như là thế hệ thứ năm của chuỗi sản phẩm iPad, và là thiết bị đầu tiên xuất hiện với kích thước chỉ 7,9 inch nhỏ hơn so với cỡ 9,7 inch tiền nhiệm. Những iPad Mini có giá ưu đãi sở hữu cấu hình mạnh, thiết kế sang trọng tương tự với iPad 2 kể cả độ phân giải màn hình. iPad mini tỏ ra phù hợp với những đối tượng người dùng hay phải di chuyển, và mang nhiều tính chất giải trí.

iPad Mini (Nguồn: player.one)

2. Tổng hợp 7 lý do bạn nên mua iPad Mini

Sự gọn nhẹ và tiện lợi của iPad Mini: So với một chiếc máy tính, iPad Mini luôn chiếm ưu việt bởi sự nhẹ nhàng, nhỏ gọn.

Tốc độ xử lý nhanh, mượt mà: Tốc độ khởi động iPad Mini nhanh gần như ngay lập tức. Màn hình nhỏ nhưng hiển thị đầy đủ một trang web bình thường mà smartphone không có được.

Giải quyết công việc nhanh gấp đôi bình thường: Sự hữu dụng của iPad Mini không phải giúp bạn soạn thảo văn bản như công sở, mà nó giúp bạn giải quyết công việc check thông tin, báo cáo, ghi chú khá nhanh và thuận tiện. Vậy có nên mua iPad Mini?

Ghi điểm bởi sự chuyên nghiệp khi dùng iPad Mini: Thay vì phải mang một ba lô giấy tờ, bạn chỉ mang theo chiếc iPad với đầy đủ thông được lưu trữ. Với mỗi ý trao đổi với khách hàng, bạn vừa có thể ghi lại vừa có thể trình bày kế hoạch hay bản thiết kế được hiển thị tuyệt vời của iPad.

Một công cụ giải trí tuyệt vời thì có nên mua iPad Mini: Việc xem phim, đọc sách trở nên dễ dàng và thoải mái cho dù bạn đi bất cứ đâu. Chơi game trên iPad cũng là sở thích của nhiều người. Không phải tự nhiên mà Angry Birds lại phát triển nhanh như thế, nổi tiếng đến vậy.

Thiết kế sang trọng và thu hút: Được sử dụng chất liệu nhôm kim loại được làm nguyên khối và cực kỳ chắc chắn. Sản phẩm này có tính thẩm mỹ cao hơn hẳn so với những sản phẩm được làm từ nhựa trên thị trường Với iPad Mini bạn vẫn được trải nghiệm hệ điều hành Apple Store với ứng dụng khủng.

3. 7 lý do không nên mua iPad Mini

Màn hình độ phân giải thấp

Trong bối cảnh người anh em iPad cỡ lớn được trang bị màn hình Retina siêu nét, các đối thủ cỡ 7 inch cũng sở hữu màn hình HD nhưng độ phân giải màn hình của iPad mini là 1.024 x 768 pixel.

Giá bán quá cao

Hầu hết các sản phẩm kích cỡ 7 inch hiện tại chỉ được bán với giá 200 USD. Đối thủ lớn nhất của iPad mini là chiếc Nexus 7 vừa được giảm giá xuống còn 200 USD cho bản 16 GB.

Chip A5 cũ kỹ

Chiếc iPad 7,9 inch là một sản phẩm mới, nhưng hãng công nghệ lớn Apple lại trang bị trên dòng sản phẩm mới này loại chip đã lạc hậu đến 3 thế hệ.

iPad Mini 1 (Nguồn: amazonuk.kaa)

Yếu tố vòng đời sản phẩm

Nếu là một người tinh ý, bạn sẽ nhận ra các sản phẩm thế hệ thứ 2 của Apple luôn tốt hơn nhiều so với thế hệ đầu, iPhone 3G mang đến sự khác biệt lớn so với iPhone đời đầu, iPad 2 là một cuộc cách mạng về thiết kế so với iPad. Do đó người dùng cần phải suy nghĩ xem có nên mua iPad Mini không.

Windows 8 RT

Windows 8 đang được kỳ vọng là người thay đổi cán cân trên thị trường máy tính bảng, vốn đang thuộc về Apple. Windows Store của Microsoft đang thu hút được một lượng nhà phát triển rất lớn và kho ứng dụng này đang lớn mạnh theo cấp số nhân, hứa hẹn sẽ nhanh chóng theo kịp App Store của Apple khiến bạn đau đầu không biết có nên mua iPad Mini.

Cổng kết nối Lightning

Nó chắc chắn sẽ khiến bạn phải móc thêm hầu bao khi phần lớn các thiết bị mở rộng, phụ kiện liên quan của bạn đều cần phải mua thêm bộ cáp chuyển đổi chính hãng để tối ưu các tính năng sản phẩm.

4. Nên mua các loại iPad mini nào để làm việc và giải trí

iPad Mini 2

Chiếc iPad mini 2 – một trong 4 tablet phù hợp với văn phòng của Apple đời này được ví như một chiếc iPad Air thu nhỏ. Sản phẩm đặc biệt gây ấn tượng với màn hình sắc nét, cấu hình mạnh mẽ với hệ điều hành iOS.

iPad mini 2 (Nguồn: baomoi.vn)

Có hỗ trợ kết nối mạng wifi 802.11b/g/n, pin của iPad có thể dùng để xem video với độ sáng tối đa trong 6 giờ 8 phút. Sự lựa chọn giải trí hoàn hảo với suy nghĩ có nên dùng iPad Mini, iPad mini đời mới nào đáng để lựa chọn ở tầm giá 7 triệu.

iPad Mini 3

Ngoài việc có thêm Touch ID và vỏ màu vàng sâm-panh thì máy tính bảng iPad mini 3 hoàn toàn giống iPad mini 2 (Retina). Từ thiết kế, ngoại hình, trọng lượng, chất lượng màn hình cho đến hiệu năng xử lý, tất cả đều như nhau chứ không khác gì cả.

iPad mini 3 (Nguồn: iphonedanang.net)

Chính sự ra mắt của iPad mini 3 dẫn đến mức giá của mini 2 giảm tới 100 USD, về phía hãng không tăng giá iPad mini 3, vậy nên mua iPad Mini không?

iPad Mini 4

​iPad mini vốn đã nhỏ gọn ngay từ bản đầu tiên nhưng trên phiên bản thứ 4 này Apple còn làm cho nó mỏng hơn và nhẹ hơn rất nhiều.

iPad Mini 4 (Nguồn: amazon.com)

Nó là dòng tablet có giá rẻ nhất của Apple nên rất thích hợp cho những ai muốn trải nghiệm hệ điều hành iOS trên một màn hình lớn mà không cần phải bỏ ra quá nhiều tiền.

Cùng dùng chip A8, nhưng iPhone 6 có chip tốc độ là 1,4 GHz trong khi đó,iPad Mini 4 sử dụng chip tốc độ 1,5 GHz.

5. Lưu ý khi chọn mua iPad Mini bạn nên biết

iPad Mini có nên mua cũ đã qua sử dụng sẽ giúp người dùng bớt được một khoản tiền mà vẫn có thiết bị sử dụng với các tính năng không khác gì sản phẩm mới. Nhưng kinh nghiệm kiểm tra iPad cũ không phải người dùng nào cũng biết. Sau đây là cách hướng dẫn bạn cách chọn mua được một chiếc iPad đã qua sử dụng tốt nhất, để tránh được rủi ro hỏng hóc khi mang về sử dụng.

Để kiểm tra iPad cũ đó có mua được không thì đầu tiên là phải kiểm tra hình thức bên ngoài trước, đầu tiên là vỏ máy, các phím cứng, cổng kết nối, màn hình, camera, và các phụ kiện đi kèm.

Sau đó kiểm tra phần mềm máy như cảm ứng màn hình, kiểm tra lỗi phần mềm, test camera, kiểm tra sóng wifi, bluetooth, cần soi số serial, kiểm tra pin của iPad cũ cũng là một bước cần thiết.

Kiểm tra hình thức iPad Mini trước khi mua (Nguồn: congngheviet.com)

Bài viết trên đã nêu ra ưu và nhược điểm của những chiếc iPad Mini và cách lựa chọn. Hy vọng giúp bạn quyết định được thắc mắc có nên mua iPad Mini hay không nhé.