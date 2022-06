14 lý do có nên mua iPhone 8 Plus không thay vì chọn iPhone X

iPhone 7 plus

Vừa qua, Apple mới cho ra mắt bộ đôi iPhone 8 và iPhone 8 plus, được giới mộ điệu đánh giá cao và những người đam mê công nghệ rất hào hứng. Tại thời điểm này có nên mua có nên mua iPhone 8 Plus hay không, và iPhone 8 Plus có gì hay ho. Blog Adayroi sẽ cùng bạn tìm hiểu!



1.1. Cấu hình

iPhone 8 Plus chạy dựa trên con chip A11 Bionic, đây được coi là con chip tốt nhất của Apple sản xuất từ trước cho tới giờ, và nó mới chỉ được áp dụng cho điện thoại iPhone X. Khi so sánh iPhone 8 Plus với các điện thoại khác thấy rõ sự khập khiễng bởi hiệu năng của máy vô cùng hoàn hảo.

1.2. Thiết kế

Chỉ quan sát mặt trước thì không phân biệt nổi đâu là iPhone 8 Plus và iPhone 7 Plus hay 6S Plus. Với vài người thì điều này không phiền hà gì nhưng đối với một số người khác, thì việc các đời mày giống nhau gây ra sự khó chịu, nhất là khi dùng ốp lưng thì cái nào cũng như nhau.

Về phần mặt lưng được thiết kế bằng kính, điều này sẽ khiến người dùng có cảm giác máy mỏng hơn. Tuy nhiên, thực tế iPhone 8 Plus lại khá nặng, 202 gram, nặng hơn nhiều so với chiếc Note 8 – một chiếc smartphone nặng tới 7 gram.

Thêm nữa, iPhone 8 Plus có thiết kế màn hình tràn viền, chất liệu bằng nhôm 7000 seri nên thiết bị có vẻ ngoài khá mạnh mẽ. Tuy nhiên một điểm trừ khá lớn là màu sắc giữa phần viền và phần kính lại không hòa hợp cho lắm, nên đối với những người kỹ tính có thể cảm thấy không thoải mái.

1.3. Màn hình

Hiện tại, iPhone 8 Plus vẫn dùng tấm nền LCD 5.5 inch, có độ phân giải Full HD, cùng dải màu DCI-P3 giống như người tiền nhiệm là iPhone 7 Plus. Chính vì những ưu điểm tuyệt vời đó mà chất lượng hiển thị của máy vô cùng tốt khi có thói quen sử dụng iPhone ở ngoài trời, độ sáng cao cùng màu sắc chuẩn.

Thêm nữa, với sản phẩm iPhone hãng của Apple còn trang bị thêm ứng dụng công nghệ màn hình True Tone hỗ trợ thiết bị tự động điều chỉnh âm thanh và ánh sáng ở những môi trường khác nhau. Vậy nên bạn có nên mua iPhone 8 Plus hay không? Xét về trải nghiệm thực tế, True Tone Giúp cho chiếc điện thoại di động iPhone 8 Plus trông dịu nhẹ hơn bởi tích hợp màn hình hiển thị xanh của LCD.

1.4. Thời lượng pin

Được cung cấp bằng năng lượng tối đa từ viên pin 2675 mAh, iPhone 8 Plus có thời lượng sử dụng lên tới 10,5 giờ đồng hồ. Tuy nhiên nếu chỉ để sạc bình thường và người dùng sẽ chờ đợi 3 tiếng đồng hồ để điện thoại đầy pin.

Thế nhưng, bạn cũng có thể rút ngắn thời gian sạc máy bằng cách dùng dây cáp sạc nhanh USB qua cáp Lightning. Nhờ sự cải tiến mới, bộ ba iPhone trong năm nay, người dùng có thể mua sạc không dây chuẩn sạc nhanh và ổn định, được sạc qua tấm sạc Air Power với công nghệ không dây Qi. Thú vị hơn nữa, máy cũng tương thích cả với sạc không dây của hãng Samsung.

1.5. Các tính năng nâng cấp

Tính năng được nâng cấp đầu tiên là bạn sẽ phải choáng ngợp với hệ điều hành IOS 11 được tích hợp thêm các công dụng ưu việt. Mới đầu có thể chưa quan nhưng sau đó bạn sẽ cảm thấy thích thú hoàn toàn.

Thêm một tính năng hữu ích nữa để ta phân vân có nên mua iPhone 8 Plus không, khả năng thực tế ảo tăng cường (AR) được Apple hỗ trợ tối đa và áp dụng hoàn toàn trên iPhone 8 Plus, điều mà các sản phẩm trước đó không có.

1.6. Đánh giá ưu nhược điểm của dòng iPhone Plus

Ưu điểm:

Màn hình đẹp nâng cấp hoàn mỹ

Chip mới có hiệu năng vô cùng cao

Camera được nâng cấp lên tầm cao mới

Khuyết điểm:

Thiết kế đang còn cũ

Không có quá nhiều các thay đổi đột phá

1.7. Mức giá bán

Giá bán khởi điểm ở thị trường Mỹ của iPhone 8 Plus là 799 USD ( 18,1 triệu VNĐ). Hiện tại, để mua xách tay về Việt Nam của iPhone 8 Plus vẫn còn nhiều biến động. Giá ở khoảng 21 triệu đồng.

iPhone 8 Plus đang được nhiều người biết đến (Nguồn: medium.com)

2. 7 lý do nên mua iPhone 8 Plus thời điểm hiện tại

2.1. Dòng cuối cùng còn giữ thiết kế có nút home

2.2. Sử dụng touch iD

Kể từ khi xuất hiện lần đầu, công nghệ Touch ID đã thay đổi cách dùng về một chiếc điện thoại thông minh. Với iPhone X, Touch ID đã chính thức bị khai tử để thay thế bằng Face ID. Còn một vài sai sót nhỏ nhưng Apple đua ra khẳng định nó có khả năng bảo mật cao hơn TouchID trong khi đó lại được tích hợp khả năng nhận diện ưu việt cả trong điều kiện ánh sáng thiếu thốn.

2.3. Cấu hình mạnh như iPhone X

Xét về mặt hiệu năng, không có sự khác biệt nào quá lớn giữa iPhone 8 và iPhone 8 Plus hay iPhone X. Trang bị con chip thế hệ mới A11 Bionic cùng với con chip đồng M11 xử lý mọi chuyển động. iPhone 8 Plus và iPhone X đều chạy hệ điều hành iOS 11, đồng nghĩa chúng có những tính năng máy giống nhau.

2.4. Có thời lượng pin tốt hơn

Vậy nên mua iPhone X hay iPhone 8 Plus? Theo nhiều thử nghiệm, nên mua iPhone 8 Plus không khi iPhone X mang tới cho người dùng thời hạn sử dụng trung bình lên tới 12 đến 13 giờ. Thế nhưng, thành tích này của iPhone 8 lại lên tới 13 – 14 giờ còn iPhone 8 Plus thậm chí đạt được ấn tượng hơn nữa ở mức 14 – 15 giờ.

2.5. Màn hình không bị khuyết

Hơn thế nữa, iPhone X có màn hình sử dụng công nghệ OLED. Và nó luôn được đánh giá là màn hình hiện đại nhất với thiết kế siêu mỏng nhưng vô cùng lịch lãm và sang trọng. Tuy màn hình của iPhone 8 được tích hợp công nghệ LCD khá hiện đại nhưng nhìn chung vẫn không thể bì kịp với màn hình chuẩn của iPhone X, nó có thể hỗ trợ độ tương phản cao hơn và cho màu đen sâu hơn.

2.6. Camera chụp vẫn nét như iPhone X

iPhone 8 Plus được tích hợp khả năng chống rung quang học nên cho ra hình ảnh đẹp và nét y như chụp bằng iPhone X.

2.7. Mức giá sẽ rẻ hơn nhiều với iPhone X

iPhone 8 Plus hiện đang có giá bán chính hãng trên thị trường Việt nam khởi điểm là 20,99 triệu đồng, trong khi đó con số này đối với iPhone X lên tới 29,99 triệu đồng.

iPhone 8 Plus màu đỏ mới ra mắt (Nguồn: cellphones.com.vn)

3. 7 lý do bạn không nên mua iPhone 8 Plus

Thiết kế cũ

Thiết kế không viền với một tỷ lệ khung hình mới đồng nghĩa với việc thiết bị này sẽ có kích thước của màn hình thực khác hẳn với bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus, cũng như khi so sánh với các dòng iPhone cũ hơn.

Màn hình không nét bằng iPhone X

Trong hầu hết mọi hoàn cảnh, cả 2 thiết bị đều cho ra các hình ảnh khá giống nhau cả về chi tiết lẫn màu sắc. Thêm nữa, iPhone X áp dụng màn hình Oled nên khi các bạn xem ảnh trên màn hình thứ 2 của máy, cảm nhận của bạn về 2 bức ảnh hoàn toàn khác nhau, ở iPhone X có màu sắc sống động và rực rỡ hơn hẳn.

Nhận diện touch ID đã cũ không bảo mật như Face ID

iPhone X có đặc sản là Face ID. Vì đây là chiếc iPhone đầu tiên không có nút Home, iPhone X đã dùng máy ảnh và cảm biến để phát hiện khuôn mặt người dùng – ngay cả ở nơi bóng tối – để mở khóa. Công nghệ này hoàn toàn không có ở iPhone 8 Plus. Do đó, muốn chiêm ngưỡng, trải nghiệm mọi tính năng tuyệt vời, còn chần chừ gì mà bạn không tậu ngay iPhone X cấu hình tuyệt đỉnh, hội tụ tinh hoa công nghệ ngay bây giờ?

Công nghệ màn hình iPhone X có chất lượng tốt hơn iPhone 8 plus

iPhone X là iPhone đầu tiên có màn hình OLED, mang lại dải màu chính xác hơn, sắc nét và màu đen sâu đậm. Còn mô hình iPhone 8 và 8 Plus chỉ được trang bị màn hình LCD giống như các thế hệ iPhone cũ.

Camera của iPhone X tốt hơn

iPhone X có ba tính năng độc quyền trên máy ảnh

Chế độ chân dung

Làm mờ nền

Chiếu sáng chân dung

Những điều mà ở chiếc iPhone 8 Plus không hề có.

iPhone x màn hình lớn hơn

iPhone 8 Plus có màn hình 5.5 inch.

iPhone X có nhiều tính năng hay

Tính năng tốt nhất của iPhone X là thể hiện cảm xúc mô phỏng theo khuôn mặt thông qua Face ID.

Có nên mua iPhone 8 plus trong thời điểm này? (Nguồn: thesweetsetup.com)

4. Các dòng điện thoại khác có thể cân nhắc thay thế cho iPhone 8 plus

iPhone 7 plus

So với dòng iPhone đời trước, mặc dù phiên bản mới này vẫn giữ nguyên thiết kế diện mạo bên ngoài, bù lại iPhone 7 Plus nâng cấp cấu hình mạnh mẽ, camera kép rất đáng sở hữu.

iPhone X

iPhone X là thiết bị được rất nhiều người mong chờ và tìm kiếm tìm kiếm trên các trang tìm kiếm bởi đây là chiếc điện thoại với nhiều tính năng ưu việt mà Apple dùng để mừng kỉ niệm 10 năm iPhone đầu tiên được bán ra.

Samsung Note 9

Như những đánh giá khách quan về Samsung Galaxy Note 9 cho thấy, siêu phẩm này không chỉ mang lại sự cải tiến đặc biệt trong cây bút S-Pen mà còn sở hữu dung lượng pin khủng lên tới 4.000 mAh cùng hiệu năng mạnh mẽ vượt bậc, xứng đáng là một trong những chiếc điện thoại cao cấp nhất của Samsung. Vì thế, giới công nghệ rộ lên vấn đề so sánh Samsung note 9 với iPhone X dựa theo các tiêu chí để chọn mua. Đây có thể xem là đối thủ đáng gờm với siêu phẩm của Apple.

Samsung S9 +

Siêu phẩm Samsung Galaxy S9 chính thức ra mắt mang theo hàng loạt cải tiến, tính năng cao cấp như camera thay đổi khẩu độ, quay phim siêu chậm 960 fps, AR Emoji… nhanh chóng gây sốt làng công nghệ.

Huawei P20 pro

Thiết kế với phần tai thỏ trông vô cùng thời thượng, cấu hình khủng và thú vị nhất là bộ 3 camera mà người ta sẽ vô dùng ấn tượng kể từ khi chiếc điện thoại Huawei P20 Pro chính thức ra mắt.

Sony xperia XZ2

Xperia XZ2 là chiếc flagship mới được Sony giới thiệu tại MWC 2018 với sự thay đổi lớn về thiết kế so với những người tiền nhiệm.

Với những người trung thành với Apple và yêu mến các sản phẩm của thương hiệu này thì chiếc iPhone 8 Plus là chiếc máy đáng ao ước. Tuy nhiên ở thời điểm này để rinh ngay một chiếc iPhone tốc độ xử lý nhanh, thiết kế đẹp thì không phải ý hay với thị trường biến động và nhất là sự hiện diện của iPhone X. Bạn cần suy xét kỹ càng có nên mua iPhone 8 plus để đưa ra quyết định phù hợp bạn nhé. Tham khảo thêm các mẫu điện thoại Vsmart hiệu năng mạnh mẽ giá tốt trên Adayroi kèm nhiều ưu đãi khuyến mãi hàng ngày.