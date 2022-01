14 tác dụng của quả lựu với sức khỏe bà bầu, nam giới và trị bệnh

Lựu là loại quả có giá trị dinh dưỡng cao. Với nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe, lựu được nhiều người đưa vào thực đơn hằng ngày. Cùng Blog Saigon-Gpdaily khám phá về tác dụng của quả lựu trong bài viết sau nhé.



1. Hạn chế quá trình lão hóa

Chống oxy hóa mạnh là tác dụng của quả lựu đầu tiên mà chúng tôi muốn kể đến. Tác dụng này đến từ chất polyphenols tạo nên màu đỏ của hạt lựu. Lượng polyphenols trong lựu lớn gấp 3 lần so với trà xanh và rượu vang đỏ. Chính nhờ thế, nước lựu có khả năng loại bỏ gốc tự do và bảo vệ tế bào.

Tác dụng của lựu chống oxy hóa đến từ chất polyphenols (Nguồn: 3.bp.blogspot.com)

2. Bổ sung vitamin C

Quả lựu có tác dụng gì trong làm đẹp? Đó là nhờ hàm lượng vitamin C cao, lựu được xem như món ăn không thể thiếu đối với chị em muốn cải thiện làn da của mình. Vitamin C trong nước ép của một quả lựu chứa 40% nhu cầu của cơ thể cần đáp ứng. Ngoài vitamin C, người ta còn tìm thấy các loại vitamin A, C, E dồi dào trong quả lựu hỗ trợ chống lại tác động của quá trình oxy hóa.

3. Phòng ngừa ung thư

Nhờ chất polyphenol và các hoạt chất chống oxy hóa khác trong quả lựu giúp cơ thể ức chế quá trình phát triển của tế bào ung thư. Chiết xuất từ quả lựu còn có tác dụng chống lại tế bào ung thư vú vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, vỏ từ quả lựu có thể phòng ngừa và hạn chế ung thư da nhờ khả năng chống nắng, bảo vệ da hiệu quả.

Công dụng của lựu ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư (Nguồn: healthynibblesandbits.com)

4. Tốt cho hệ tiêu hóa

Đối với những người bị viêm ruột và hệ tiêu hóa không khỏe mạnh, sử dụng nước ép lựu hằng ngày sẽ giúp cải thiện hiệu quả. Ngoài ra, các căn bệnh như viêm loét đại tràng hay viêm ruột cũng sẽ tiến triển tốt nếu thường xuyên sử dụng loại trái cây giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe này. Thế nhưng nếu đang bị tiêu chảy, tốt nhất bạn không nên ăn lựu vì sẽ làm cho tình trạng này nặng thêm.

5. Chống viêm

Trong nước ép quả lựu có chứa hàm lượng cao chất Flavonoid và các chất chống oxy hóa. Đây là những chất có khả năng chống viêm hiệu quả các tình trạng như viêm xương khớp, sụn bị hư tổn cùng các tình trạng viêm tại các cơ quan trên cơ thể.

6. Phòng ngừa bệnh Alzheimer

Các hợp chất trong quả lựu trong đó có punicalagin có khả năng làm chậm quá trình tiến triển của căn bệnh Alzheimer. Cụ thể như các triệu chứng liên quan đến viêm nhiễm, viêm khớp dạng thấp. Punicalagin có nhiều trong vỏ hơn là hạt lựu, vì thế bạn đừng vội vứt phần vỏ đi nhé.

Các hợp chất trong quả lựu có khả năng làm chậm quá trình tiến triển của căn bệnh Alzheimer (Nguồn: soins-domicile-geneve.ch)

7. Giảm viêm khớp

Trong nhiều nghiên cứu, người ta đã chỉ ra rằng chiết xuất từ quả lựu có khả năng ngăn chặn các tình trạng viêm khớp do enzym. Khả năng phòng ngừa loãng xương và viêm khớp dạng thấp của lựu cũng đang được tiếp tục nghiên cứu.

8. Tốt cho tim mạch

Nước lựu nếu được sử dụng thường xuyên sẽ giúp cho tim mạch trở nên khỏe mạnh hơn. Khả năng loại bỏ những cholesterol gây hại sản sinh từ quá trình oxy hóa nhờ Punicic acid và các acid béo trong quả lựu. Ngoài ra, những dưỡng chất trong lựu còn giúp cải thiện lưu lượng máu và làm chậm sự tăng trưởng của mảng bám. Từ đó bảo vệ động mạnh trở nên “sạch sẽ” và khỏe mạnh hơn.

Trong quá trình sử dụng các loại trái cây hỗ trợ tốt cho tim mạch, bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ. Nguyên nhân là các thành phần trong quả lựu có thể xảy ra những phản ứng không mong muốn với các loại thuốc hạ huyết áp và cholesterol.

9. Giảm huyết áp tâm thu

Lựu nằm trong top 12 loại trái cây dành cho người bị huyết áp cao. Sử dụng 50ml nước ép quả lựu mỗi ngày trong vòng 15 ngày sẽ có tác dụng đáng kể trong việc giảm huyết áp (5%) đối với những người mắc chứng bệnh này. Huyết áp tâm thu trung bình sẽ giảm từ đó giảm nguy cơ đột quỵ tới 36%.

10. Tránh nhiễm trùng

Những người gặp vấn về nhiễm trùng và viêm trong khoang miệng nên thường xuyên ăn lựu. Các hợp chất trong loại quả này sẽ giúp cơ thể chống lại những vi sinh vật gây nên tình trạng này, trong đó có nấm men Candida albicans.

Ngoài ra, nhờ vào hàm lượng kali, vitamin C và chất xơ dồi dào sẽ giúp cơ thể chống lại các căn bệnh như cảm lạnh, viêm đường tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng. Hãy bổ sung nước lựu vào thực đơn mỗi ngày để có một sức khỏe ổn định nhé.

Công dụng của quả lựu phòng tránh nhiễm trùng (Nguồn: draxe.com)

11. Cải thiện trí nhớ

Tác dụng của quả lựu còn được khi nhận nhờ khả năng cải thiện trí nhớ, nằm trong top 15 thực phẩm tốt cho hệ thần kinh. Tác dụng này chính là nhờ hợp chất Polyphenol chứa trong hạt và vỏ của lựu. Polyphenol giúp bảo vệ não bộ tránh khỏi tác động của quá trình oxy hóa, giảm tình trạng stress và cải thiện trí nhớ hiệu quả.

12. Tăng cường khả năng sinh dục và sinh sản

Khả năng tăng cường sinh dục và sinh sản của quả lựu cũng đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu khoa học. Testosterone ở cả nam và nữ sẽ tăng lên nếu dùng nước ép lựu mỗi ngày. Chứng bất lực và nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới cũng được cải thiện và ngăn chặn hiệu quả nhờ quả lựu.

13. Tăng sức bền trong thể thao

Quả lựu ăn có tốt không đối với tập luyện? Trong quả lựu có chứa rất nhiều các hoạt chất chống oxy hóa. Chúng có khả năng hồi phục cơ thể, giảm đau cơ bắp sau quá trình luyện tập. Chính vì thế, nếu bạn thường xuyên chơi thể thao, hãy bổ sung nước ép lựu vào trong chế độ ăn của mình.

Trong quả lựu có chứa rất nhiều các hoạt chất chống oxy hóa có khả năng hồi phục cơ thể, giảm đau cơ bắp (Nguồn: tuankhuyenmai.vn)

14. Là phương thuốc trị tiểu đường hiệu quả

Trị tiểu đường cũng là một trong những tác dụng mà quả lựu mang đến cho con người. Quả lựu có khả năng làm giảm sự đề kháng insulin và cải thiện lượng đường trong máu. Theo nhiều nghiên cứu, sử dụng nước ép lựu mỗi ngày trong 12 tuần sẽ làm giảm tình trạng viêm trong máu.

Tác dụng của lựu phòng ngừa tiểu đường hiệu quả (Nguồn: shopify.com)

Cách chọn quả lựu ngon sẽ giúp bạn có thêm kinh nghiệm để chọn được sản phẩm chất lượng. Những quả lựu ngon thường sẽ có vỏ ngoài láng mịn và bóng mượt. Những quả già sẽ ngọt và nhiều dưỡng chất hơn. Chúng sẽ có lớp vỏ hơi rám đỏ, cầm chắc tay, to tròn. Không chọn những quả vỏ còn xanh và bị dập nhé. Chọn vào đúng mùa lựu sẽ đảm bảo được độ an toàn và chất lượng. Tham khảo thêm các cách chế biến món ăn từ lựu đơn giản và bổ dưỡng để áp dụng và kiểm chứng hiệu quả.

