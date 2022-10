14 xe tay ga có cốp rộng nhất đến 37 lít thoải mái để đồ giá từ 30tr

Những mẫu xe tay ga có cốp rộng nhất dưới đây sẽ giúp bạn thoải mái để đồ, thuận tiện cho việc để mũ bảo hiểm và các đồ dùng cần thiết. Cùng Blog Adayroi điểm danh và đánh giá từng dòng mẫu xe ngay nhé!



1. Top 7 chiếc xe tay ga dung tích lớn dành cho nam

1.1. Piaggio Medley ABS 125cc – Dung tích cốp khủng 36,2 lít

Piaggio Medley ABS 125cc là dòng xe tay ga có cốp rộng nhất, thiết kế độc đáo phù hợp với nam giới. Xe mang kiểu dáng độc đáo với chống bó cứng phanh ABS hai bánh, chìa khóa từ, cổng sạc USB phía trước tiện lợi. Điểm đặc biệt khiến Piaggio Medley ABS 125cc được yêu thích là cốp xe rộng lên đến 36,2 lít thoải mái để đồ lên tới 4 mũ nửa đầu và các vật dụng nhỏ. Xe sở hữu động cơ Piaggio i-get xy lanh đơn 4 thì có dung tích 125cc và phun xăng điện tử. Giá tham khảo: 73.500.000đ.

Piaggio Medley ABS 125cc sở hữu cốp khủng đến 36 lít (Nguồn: scooters.co.uk)

1.2. Kymco Like 125 – Dung tích cốp 30 lít

Nhắc đến cốp xe tay ga nào rộng nhất không thể không kể đến Kymco Like 125 với dung tích cốp lên đến 30 lít thoải mái để đồ. Bên cạnh đó xe sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn, thoải mái với động cơ 125cc, 4 van xả giúp xe vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu. Điểm đặc biệt của dòng xe Kymco Like 125 là hệ thống phanh ABS tân tiến đảm bảo độ an toàn trong những trường hợp phanh khẩn cấp. Hãy đặt mua xe tay ga Kymco Like 125 màu trắng hiện đại hay các màu khác với mức giá ưu đãi chỉ từ 56.990.000đ.

1.3. Honda PCX 2019 – Dung tích cốp 28 lít

Là một trong những xe tay ga được được đánh giá cao trên thị trường bởi sở hữu thiết kế đẹp, động cơ tốt với dung tích cốp lên đến 28 lít cho bạn thoải mái để mũ bảo hiểm và các vật dụng khác. Xe có thiết kế tổng thể sang trọng, công nghệ chìa khóa thông minh, chọn mua Honda PCX 2019 dung tích cốp lớn tiện lợi với mức giá 70.000.000đ cho phiên bản 150cc và 56.500.00đ cho phiên bản 125cc.

1.4. Yamaha NVX 155 – Dung tích cốp 25 lít

Yamaha NVX 155 ABS dung tích cốp lớn được nhiều người lựa chọn trên thị trường hiện nay. Xe gây ấn tượng bởi thiết kế chữ X mang đến sự sang trọng, thể hiện sức mạnh và động cơ 155cc, công suất tối đa 11.0kW tại 8.000 vòng/phút với mô-men xoắn cực đại 13.8 Nm tại 6250 vòng/phút, đồng hồ LCD hiển thị cao giúp chiếc xe được đánh giá cao so với các dòng xe cùng phân khúc. Bạn có thể mua xe cốp rộng 25 lít này với giá tham khảo: 51.500.000đ.

Yamaha NVX cốp rộng, thể thao cá tính (Nguồn: karousell.com)

1.5. Yamaha Free Go S – Dung tích 25 lít

Yamaha FreeGo S là một chiếc xe hiện đại, khỏe khoắn với dung tích cốp rộng rãi lên đến 25 lít. Xe có thể chứa mũ bảo hiểm và nhiều loại đồ đạc nhỏ dễ dàng. Nhờ thiết kế đường cắt sắc cạnh, hệ thống đèn LED tối ưu, sàn để chân rộng rãi giúp xe hoạt động êm ái dù di chuyển đường dài. Ngoài ra, động cơ 4 thì, 2 van, SOHC, làm mát bằng không khí. Công suất tối đa đạt 7,0 kW (9,5 PS) / 8.000 vòng/phút. Bạn có thể đặt mua xe Yamaha FreeGo S phiên bản đặc biệt cùng mức giá tham khảo: 39.000.000đ. Bạn có thể tham khảo quy trình mua xe trả góp tại Adayroi đơn giản, thủ tục theo hướng dẫn để sở hữu xe nhanh chóng.

1.6. Air Blade 2019

Với cốp xe 37 lít giúp Honda Air Blade nằm trong danh sách xe tay ga có cốp rộng nhất. Xe được thiết kế lịch lãm, góc cạnh mang đến cảm giác khỏe khoắn phù hợp với các quý ông và quý cô yêu thích sự cá tính, năng động. Air Blade được tích hợp nhiều tính năng hiện đại như màn hình số LCD, ánh sáng LED giúp người dùng dễ dàng quan sát khi di chuyển, công nghệ phun xăng điện tử PGM-FI giúp tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình di chuyển, khóa Smart Key giúp định vị và chống trộm hiệu quả. Đặt mua xe Honda Air Blade 125cc phiên bản cao cấp 2019 có mức giá 41.500.000 VNĐ.

1.7. Shark Mini Sport 125

SYM Shark Mini 125 Sport là một trong những xe tay ga có cốp rộng nhất được nhiều người yêu thích đặc biệt là đấng mày râu với cốp xe rộng 25 lít có thể chứa được 2 mũ nửa đầu và nhiều đồ đạc cá nhân nhỏ khác. Xe sở hữu nhiều tính năng công nghệ tân tiến và hiện đại như đèn pha halogen ở tay lái, đèn định vị Led, nút mở yên thuận tiện, hệ thống dừng tự động Smart Idle hay hệ thống phun xăng điện tử EFI. Bạn có thể đặt mua SYM Shark Mini 125 Sport cốp rộng, xe chính hãng với mức giá niêm yết 30.090.000đ.

Shark Mini Sport 125 trẻ trung, năng động (Nguồn: sym.com.vn)

2. Top 7 xe tay ga có cốp rộng nhất dành cho nữ

2.1. Honda Lead 2019 – Dung tích cốp khủng 37 lít

Honda Lead phiên bản 2019 là chiếc xe đứng đầu trong danh sách xe tay ga có cốp rộng nhất dành cho nữ với dung tích cốp khủng lên tới 37 lít. Xe sở hữu thiết kế thân thiện với việc tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như giảm ma sát, tối ưu đặc tính biến tốc cùng với khả năng đốt cháy hoàn hảo. Chọn mua xe tay ga Honda Lead 125cc cốp rộng phiên bản cao cấp với mức giá chỉ 40.900.000đ.

Cốp xe Honda Lead khủng có thể chứa đến 4 chiếc mũ nửa đầu (Nguồn: tinhte.vn)

2.2. Yamaha Latte 2019 – Dung tích cốp 37 lít

Xe tay ga Yamaha Latte là dòng xe phổ thông với dung tích cốp khủng lên tới 37 lít giúp bạn thoải mái bỏ đến 4 mũ nửa đầu và nhiều đồ dùng cá nhân khác. Xe tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến hiện nay như đèn halogen giúp chiếu sáng tối ưu, mặt đồng hồ LCD kiểm soát nhiên liệu, hành trình, hệ thống khóa thông minh với núm xoay điều khiển nhiều chức năng như ngắt khởi động, mở nắp bình xăng, khóa cổ xe. Đăng ký đặt mua Yamaha Late dung tích cốp khủng chính hãng, chất lượng với khoản chi phí: 37.000.000đ

2.3. Yamaha Acruzo Deluxe – Dung tích cốp 37 lít

Dung tích cốp 37 lít giúp xe Yamaha Acruzo Deluxe được đánh giá cao về khả năng chứa đồ khủng. Xe là lựa chọn hàng đầu cho những người yêu vẻ đẹp thẩm mỹ, thanh lịch của dòng xe hướng đến đối tượng khách hàng nữ giới. Một số đặc điểm giúp xe được yêu thích có thể kể đến gồm đầu xe định vị Led, cốp chứa đồ dung tích lớn, phanh cao cấp đảm bảo an toàn cho người lá, hệ thống định vị xe thông minh giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm xe ở những vị trí đông đúc. Giá tham khảo 33.000.000 đồng.

2.4. SYM Venus – Dung tích 29 lit

SYM Attila Venus 125cc mệnh danh là một trong các loại xe tay ga có cốp rộng bởi dung tích cốp xe lên đến 29 lít. Xe được trang bị động cơ 125cc 4 thì cho mô-men xoắn 8,6Nm ở mức điểm 6.500 vòng/phút và công suất 8.3Ps tại mức 7.500 vòng/phút giúp xe khởi động êm, tiết kiệm nhiên liệu và tăng tuổi thọ như hệ thống công nghệ đốt cháy cao cấp, hệ thống phun xăng điện tử hiện đại EFI. Bạn có thể mua xe SYM Attila Venus 125cc phiên bản thường với mức giá 35.900.000đ phiên bản Smart Idle có giá 36.900.000đ và phiên bản CBS có mức giá 38.900.000đ.

SYM venus cốp rộng, thời thượng (Nguồn: xedoisong.vn)

2.5. SYM Attila-V Smart Idle – Dung tích 28 lít

Attila V Smart Idle 2019 là chiếc xe tay ga cốp rộng dành cho nữ được nhiều người săn đón và đánh giá cao nhờ thiết kế thời thượng, cốp rộng đến 28 lít. Xe được đánh giá cao bởi nhiều điểm nổi trội như bộ gương chiếu hậu dạng tròn giúp các cô nàng tự tin ra phố. Giá tham khảo: 33.690.000đ.

2.6. SYM Attila Alizabelt – Dung tích 27 lít

SYM Attila Alizabelt là dòng xe tay ga chất lượng, cá tính tạo cho các cô nàng cảm giác quyến rũ, khoe sự nhẹ nhàng khi di chuyển. Xe mang đến cảm giác một chiếc xe tinh tế với đèn pha nổi bật, xi nhan trước ấn tượng. Với dung tích chứa 27 lít giúp xe dễ dàng chứa 2 chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu và nhiều đồ dùng nhỏ khác. Động cơ xe một xi-lanh dung tích 125 phân khối, công suất 9,5 mã lực tại vòng tua máy 7.500 vòng/phút. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe là 2,6 lít/100 km. Attila Elizabeth có mức giá tham khảo 30.000.000 đồng.

2.7. Yamaha Grande 2019 – Dung tích cốp 27 lít

Yamaha Grande là chiếc xe tay ga không thể thiếu trong danh sách các loại xe tay ga có cốp rộng sở hữu thiết kế đẹp, công nghệ độc đáo. Yamaha Grande 2019 PB đặc biệt được trang bị nhiều tính năng thông minh với ổ chống khóa, phanh cao cấp chống bó cứng ABS đảm bảo sự an toàn, thuận lợi cho quá trình di chuyển. Giá tham khảo: 48.500.000đ. Tham khảo thêm 7 dòng xe tay ga 150cc mới 2019 cốp rộng cho bạn nữ tha hồ đựng nhiều vật dụng mỗi khi đi làm, học hay xuống phố.

Một chiếc xe tay ga có dung tích rộng sẽ giúp bạn dễ dàng bỏ nhiều đồ đạc khi di chuyển, giúp an toàn và tiện lợi. Hãy lựa chọn cho mình và đặt mua ngay xe tay ga có cốp rộng nhất nhận kèm nhiều khuyến mãi tại Adayroi. Ngoài ra, Adayroi còn hỗ trợ chính sách vay trả góp 0% thủ tục nhanh gọn mang đến nhiều tiện lợi cho khách hàng.