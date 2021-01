15 bài tắm biển Vũng Tàu đẹp nhất không đông người dịp lễ, Tết

7. Lộc An



Nhắc đến Vũng Tàu chúng ta hình dung ngay tới những bãi biển đẹp, xanh ngắt nổi tiếng cả thế giới. Tuy nhiên bạn đã biết tắm biển Vũng Tàu bãi nào đẹp chưa? Cùng Blog Saigon-Gpdaily khám phá ngay nhé!



1. Biển Đồi Nhái

Biển Đồi Nhái nằm tại phường 11, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là một bãi biển chưa được khai thác nhiều nên nhiều người quan tâm biển Vũng Tàu có tắm được không? Câu trả lời là hoàn toàn được bởi vì chưa khai thác nhiều nên vẫn giữ những nét hoang sơ do xa dân cư với nước biển xanh mát.

Sở hữu bờ cát trắng dài, nước biển trong xanh với không khí dễ chịu là địa điểm lý tưởng cho các nhóm phượt, vui chơi cắm trại với những bức ảnh thanh bình và tắm biển dễ chịu, an toàn.

Biển Đồi Nhái với bờ cát trắng trải dài (Nguồn: blogspot.com)

2. Vọng Nguyệt

Bãi biển Vọng Nguyệt nằm tại thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là một bãi biển đơn sơ bởi ít người biết đến do đường đi dốc, hơi khó khăn cho việc di chuyển. Tuy nhiên, khi đã đến với Vọng Nguyệt chắc chắn bạn sẽ không hối tiếc với với khung cảnh đẹp, nơi tắm biển lý tưởng và có thể lưu giữ những bức hình khung cảnh đẹp. Nhớ chuẩn bị những chiếc máy ảnh du lịch để chụp những khoảnh khắc kỷ niệm nhé.

3. Biển Suối Ồ

Biển Suối Ồ nằm tại Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những bãi biển danh sách tắm biển Vũng Tàu không thể bỏ qua. Sở hữu bãi biển nước xanh biển với triền cát trắng xóa vô cùng thi vị và hấp dẫn.

4. Bãi tắm Chí Linh

Nằm tại phường 10, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu, bãi tắm Chí Linh là địa điểm tắm biển ở Vũng Tàu cách TP Vũng Tàu 3km sở hữu những thung lũng xanh mướt, đồi núi xung quanh. Du khách đến bãi tắm Chí Linh sẽ được thả mình vui đùa với sóng biển trong làn nước trong xanh mát rượi. Còn chần chừ gì nữa mà không đi ngay đến nơi tuyệt đẹp này nào! Đừng quên chuẩn bị kem chống nắng chỉ số chống nắng cao để tránh nắng khi đi biển nhé.

Bãi tắm Chí Linh trong xanh, thơ mộng tại Vũng Tàu (Nguồn: vntrip.vn)

5. Hồ Cốc

Hồ Cốc cách TP. Vũng Tàu 40km là bãi biển khá nhỏ và hoang sơ trong danh sách bãi tắm biển ở Vũng Tàu. Để đến Hồ Cốc, du khách sẽ đi qua một khu rừng nguyên sinh với cảnh núi rừng tươi xanh. Tại đây, du khách sẽ cảm nhận sự thanh bình yên tĩnh với những ghềnh đá, khu rừng nguyên sinh.

6. Biển hồ Tràm

Địa chỉ biển Hồ Tràm tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là bãi biển gần các resort nên được khá nhiều người biết đến. Bạn nên tìm hiểu kinh nghiệm du lịch để nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu. Nơi đây giúp du khách có những phút giây thư giãn nhẹ nhàng với các cơn sóng nhẹ, bờ cát trắng. Có lẽ vì thế mà bãi biển này đã được bình chọn là bãi biển đẹp và hoang sơ trong top các bãi biển trên thế giới. Nếu bạn đang tìm kiếm tắm biển Vũng Tàu thì biển Hồ Tràm là một gợi ý hàng đầu.

7. Lộc An

Bãi biển Lộc An nằm tại xã Lộc An, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là một bãi biển sở hữu khung cảnh nên thơ với việc di chuyển bằng thuyền thúng hoặc xuồng qua một hồ nước để đến Lộc An. Một cảm giác độc đáo khi ngắm nhìn thiên nhiên, lênh đênh trên nước và đến với một bãi biển đẹp, trong xanh, nhẹ nhàng, thơ mộng.

8. Bãi Thủy Tiên

Nếu bạn phân vân đi Vũng Tàu nên tắm bãi nào thì hãy thử ngay bãi Thủy Tiên. Bãi Thủy Tiên nằm ở ngoại ô Vũng Tàu là một bãi tắm Vũng Tàu lớn, sạch mang vẻ đẹp của sự nguyên sơ. Đến đây bạn sẽ được thả mình trong làn nước biển xanh và thưởng thức các món hải sản tuyệt vời tại các nhà hàng xung quanh. Bên cạnh đó, bạn có thể ngắm nhìn người dân chài lưới lao động, hết sức thanh bình và ấn tượng.

Bãi biển Thủy Tiên thanh bình tại Vũng Tàu (Nguồn: travelgear.vn)

9. Bãi Trước

Bãi Trước nằm giữa phần chân núi Lớn và núi Nhỏ tại số 1 Trần Phú. Bãi Trước tập trung khá nhiều khu mua bán sầm uất. Nơi đây khá lý tưởng để bạn đi dạo và ngắm nhìn bình minh hoặc hoàng hôn. Buổi đêm khi lượn Bãi Trước bạn có thể tham gia nhiều trò chơi bãi biển nhộn nhịp của thành phố. Đây là địa điểm không thể bỏ lỡ trong lịch trình du lịch Vũng Tàu 3 ngày 2 đêm giá rẻ tự túc.

10. Bãi Sau

Tắm biển Vũng Tàu Bãi Trước hay Bãi Sau là một trong những thắc mắc của nhiều người. Bãi Sau nằm tại phía Đông Nam Vũng Tàu chạy dài 10km là bãi biển đẹp, thu hút của Vũng Tàu. Sở hữu nhiệt độ ổn định quanh năm, sóng biển nhẹ nhàng dịu êm vì thế nơi đây thu hút du khách quanh năm tắm biển Vũng Tàu.

11. Bãi Dâu

Bãi Dâu là bãi biển bình yên mang đến cho bạn cảm giác thoáng mát, không xô bồ. Buổi sáng sớm hoặc tối lượn lờ bãi biển để tận hưởng không khí biển êm đềm và thư thái. Nếu bạn thích một không gian bãi biển yên tĩnh, hoang sơ để thư giãn thì đây chắc chắn là bãi biển không thể bỏ qua khi đến Vũng Tàu.

Bãi Dâu yên tĩnh, hoang sơ tại Vũng Tàu (Nguồn: youtube.com)

12. Đầm Trầu

Đầm Trầu nằm cách trung tâm thị trấn Côn Đảo 14km. Đến đây bạn sẽ được đắm chìm trong không gian biển trong xanh và thưởng thức những món đặc sản thơm ngon hấp dẫn như cá, ốc biển, mực…

13. Biển Phước Hải

Biển Phước Hải thu hút du khách nhờ bờ biển xanh mát, bãi cát trắng tinh nằm tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sở hữu những bãi đá với sóng biển đẹp nhẹ nhàng sẽ là nơi thư giãn, tạo cảm giác dễ chịu cho du khách. Không những thế bạn còn có thể ghé thăm làng chài Phước Hải để thưởng thức những món hải sản tươi ngon, giá rẻ.

14. Bãi tắm Hòn Ngọc Đông Hải

Nếu vẫn còn đang thắc mắc tắm biển Vũng Tàu bãi nào đẹp thì Hòn Ngọc Đông Hải là một gợi ý hay ho dành cho bạn. Nằm trong danh sách các bãi tắm rộng, không khí trong lành mát mẻ, nơi đây có nhiều cây dừa, cây cọ, dương… tạo nên khung cảnh hữu tình phù hợp cho những chuyến vui chơi, nghỉ dưỡng. Bạn và gia đình, bạn bè cũng có thể cắm trại vui chơi tại đây.

15. Bãi tắm khu du lịch Làng Chí Linh

Bãi tắm khu du lịch làng Chí Linh cách thành phố Vũng Tàu 3km

Làng du lịch Chí Linh này là do Công ty TNHH Một thành viên Lê Hoàng là chủ đầu tư, đầu tư xây dựng một khu du lịch tách biệt với nhiều khu du lịch khác, cách trung tâm thành phố Vũng Tàu 3km. Nơi đây sở hữu nhiều cây xanh, bố trí khoa học và bắt mắt với hồ bơi nước ngọt gần đó. Tại đây bạn cũng có thể tìm kiếm và đặt phòng khách sạn Vũng Tàu giá rẻ, chất lượng cho cả gia đình.

Hy vọng những thông tin về tắm biển Vũng Tàu bãi nào đẹp trên giúp bạn có thể lựa chọn được bãi biển phù hợp với nhu cầu cũng như sở thích. Để có chuyến nghỉ dưỡng Vũng Tàu thư thái, dễ chịu, bạn nên đặt tour du lịch Vũng Tàu giá rẻ, chất lượng trên Saigon-Gpdaily giúp tiết kiệm chi phí cho chuyến hành trình của mình.