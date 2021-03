15 băng vệ sinh tốt nhất hiện nay thấm hút chống tràn giá từ 30k

2.13. Băng vệ sinh Always

Trên thị trường có nhiều loại băng vệ sinh khác nhau, mỗi người sẽ có những lựa chọn khác nhau. Các bạn hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu 15 băng vệ sinh tốt nhất hiện nay an toàn và chống tràn tốt nhất được nhiều người sử dụng qua bài viết dưới đây.



1. Kinh nghiệm chọn băng vệ sinh tốt nhất hiện nay

1.1. Chất liệu

Băng vệ sinh có chất lượng tốt, an toàn là loại có chất liệu chế tạo thấm hút tốt, mang lại cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Chất liệu làm băng vệ sinh có thể là bông, bột giấy hoặc vi sợi cotton không dệt. Loại thường được sử dụng là bông nhưng loại cao cấp và tốt nhất là vi sợi cotton.

Chất liệu mềm mại, thấm hút tốt mà không cần phải đệm dày luôn là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Băng vệ sinh tốt nhất hiện nay sẽ cho chị em sẽ trải qua ngày đèn đỏ thoải mái, dễ chịu, êm dịu với làn da.

1.2. Khả năng thấm hút

Khả năng thấm hút là yếu tố hàng đầu bạn gái cần quan tâm khi lựa chọn băng vệ sinh sử dụng trong chu kỳ kinh nguyệt. Băng vệ sinh thấm hút tốt sẽ cho khả năng chống tràn tốt và đảm bảo an toàn hơn cho bạn gái. Băng vệ sinh là sản phẩm không thể thiếu của các cô nàng trong những ngày đèn đỏ.

Các sản phẩm băng vệ sinh cao cấp có bề mặt được thiết kế dạng 3D kết hợp lớp thấm hút và rãnh chống tràn. Những sản phẩm này sẽ cho khả năng thấm hút tối ưu, cho bạn gái thoải mái vận động.

Băng vệ sinh tiếp xúc trực tiếp với vùng kín của các chị em do đó sản phẩm cần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bạn gái dùng băng vệ sinh loại nào tốt nhất cúng nên quan tâm đến sự an toàn. Những sản phẩm có mùi hương quá nồng thường có nhiều hóa chất gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của chị em phụ nữ.

Chị em nên chọn loại có mùi hương nhẹ nhàng, thư giãn với khả năng ngăn mùi hiệu quả, các sản phẩm chăm sóc phụ nữ an toàn với sức khỏe. Đó nên là loại băng vệ sinh của những thương hiệu lớn, nổi tiếng về chất lượng và độ uy tín.

Băng vệ sinh của hãng Diana (Nguồn: tgdd.vn)

1.4. Sự thoải mái

Những chị em có làn da nhạy cảm nên chọn loại băng vệ sinh mềm mại, êm thoáng để tránh tổn hại đến làn da. Sản phẩm chăm sóc cá nhân & sức khỏe tuyệt hảo cho chị em phụ nữ cần mang đến cảm giác thoải mái khi sử dụng. Các sản phẩm mỏng, nhẹ mà vẫn thấm hút tốt sẽ cho chị em cảm giác thoải mái tuyệt đối.

1.5. Kích thước

Băng vệ sinh là sản phẩm hoàn hảo dành cho phái nữ sử dụng trong chu kỳ kinh nguyệt. Nó có nhiều loại kích thước khác nhau. Tùy vào từng thời điểm của chu kỳ kinh nguyệt mà bạn gái sẽ chọn loại phù hợp để sử dụng an toàn và thoải mái nhất. Loại băng hàng ngày thường có kích thước khoảng 15-16cm.

Loại băng vệ sinh sử dụng bạn ngày thường được sản xuất với kích thước 23-25cm. Loại băng vệ sinh ban đêm thì có kích thước lớn hơn để chị em thoải mái nằm ngủ ở mọi tư thế. Kích thước của băng vệ sinh ban đêm thường vào khoảng 30-40cm. Dùng băng vệ sinh loại nào tốt nhất thì bạn gái cũng cần chọn kích thước phù hợp nhất.

1.6. Kiểu dáng

Sản phẩm tuyệt vời cho sức khỏe sắc đẹp sinh lý phụ nữ có nhiều kiểu dáng khác nhau. Các chị em nên chọn loại băng vệ sinh có kiểu dáng thiết kế mỏng nhẹ, ôm sát cơ thể. Bạn có thể chọn loại có cánh hoặc không cánh để phù hợp với nhu cầu và sở thích.

1.7. Giá thành

Giá thành của băng vệ sinh thay đổi theo thương hiệu sản phẩm và quy cách đóng gói. Băng vệ sinh của thương hiệu nổi tiếng hoặc băng được đóng gói lớn với nhiều miếng sẽ có mức giá đắt hơn. Tuy nhiên, nhìn chung những sản phẩm băng vệ sinh có mức giá tương đối mềm kể cả loại băng vệ sinh tốt nhất hiện nay.

Giá của băng vệ sinh hàng ngày rẻ hơn và loại dùng ban đêm đắt hơn do kiểu dáng thiết kế lớn nhỏ khác nhau. Bạn gái cũng cần lưu ý không nên ham chọn loại băng vệ sinh giá rẻ chất lượng kém sẽ gây hại cho sức khỏe.

2. 15 băng vệ sinh tốt nhất hiện nay

2.1. Băng vệ sinh Kotex

Băng vệ sinh Kotex là sản phẩm đã quá quen thuộc với chị em phụ nữ trên khắp thế giới. Thương hiệu Kotex lâu đời rất nổi tiếng của tập đoàn Kimberly Clark có xuất xứ Hoa Kỳ chuyên sản các sản phẩm chăm sóc vệ sinh phụ nữ.

Băng vệ sinh Kotex được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, mỗi sản phẩm đều phải trải qua quy trình kiểm tra chất lượng vô cùng nghiêm ngặt. Kotex cho ra nhiều loại băng vệ sinh với kiểu dáng, kích thước khác nhau phù hợp với phong cách, sở thích và nhu cầu sử dụng của chị em.

Băng vệ sinh Kotex (nguồn: s1.marquis.vn)

2.2. Băng vệ sinh Diana

Băng vệ sinh mang thương hiệu Diana xuất xứ Nhật Bản nổi tiếng thế giới về chất lượng tuyệt hảo. Thương hiệu Diana của tập đoàn Unicharm Nhật Bản cam kết với quý khách hàng về độ an toàn của sản phẩm.

Băng vệ sinh Diana được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với những chất liệu sản xuất cao cấp. Sản phẩm tuyệt đối an toàn cho sức khỏe của chị em với thiết kế đẹp, tinh tế tạo sự thoải mái cho người dùng. Băng vệ sinh Diana là một trong những loại băng vệ sinh tốt nhất hiện nay.

Băng vệ sinh của hãng Diana (Nguồn: toplist.vn)

2.3. Băng vệ sinh Laurier

Băng vệ sinh mang thương hiệu Laurier của tập đoàn Kao Nhật Bản nổi tiếng về chất lượng tuyệt vời chăm sóc hoàn hảo cho sức khỏe của phụ nữ. Sản phẩm băng vệ sinh Laurier xuất hiện tại thị trường Việt Nam từ những năm 1997 và luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của phụ nữ Việt.

Những dòng sản phẩm của Laurier không ngừng được cải tiến phù hợp với nhu cầu sử dụng của chị em. Đây là sản phẩm tốt chị em hoàn toàn có thể tin tưởng.

Băng vệ sinh của hãng Laurier (Nguồn: marquis.vn)

2.4. Băng vệ sinh Modess Maxi

Băng vệ sinh Modess Maxi của thương hiệu Modess có xuất xứ Thái Lan với kích thước 23cm, làm từ chất liệu bông mềm mịn kết hợp với lớp màng Poly thấm hút tốt. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe sắc đẹp nữ giới hoàn hảo có hương liệu dễ chịu kết hợp Stay Fresh ngăn mùi hiệu quả và không gây hại cho làn da.

Phần giữa của băng vệ sinh được thiết kế nhô cao hơn bám sát với cơ thể giúp cho việc thấm hút dịch kinh nhanh chóng hơn. Băng có tới 120 rãnh hình phễu Anti-Leak Funnels trải xung quanh chống tràn cực tốt. Băng được đóng gói 8 miếng và bán với mức giá tham khảo 25.000đ.

Băng vệ sinh Modess Maxi (Nguồn: tgdd.vn)

2.5. Băng vệ sinh Masmi Superplus

Băng vệ sinh Masmi Superplus của thương hiệu Masmi nguồn gốc Tây Ban Nha. Sản phẩm được làm từ bông cotton hữu cơ tinh khiết không chứa hóa chất và chất tạo mùi nên hoàn toàn an toàn với sức khỏe của chị em.

Băng vệ sinh Masmi có thiết kế siêu mỏng, mềm mại rất êm dịu với làn da mà thấm hút cực nhanh tạo sự khô thoáng, thoải mái nhất. Sản phẩm có kích thước 22cm, được đóng gói 10 miếng và bán với mức giá tham khảo là 124.000đ.

Băng vệ sinh Masmi Superplus (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2.6. Băng vệ sinh Belle Flora

Băng vệ sinh thiên nhiên Belle Flora với sự kết hợp của các loại bột thảo dược với Polysaccharide enzym. Nó an toàn với sức khỏe và thích hợp dùng cho những bạn gái có làn da nhạy cảm.

Hương thơm của dược liệu rất dịu nhẹ tạo cảm giác thư thái, thoải mái và ngăn mùi hiệu quả. Băng vệ sinh thiên nhiên kháng khuẩn tất tốt nên hạn chế sự phát sinh mầm bệnh cho chị em. Sản phẩm có chiều dài 155mm, đóng gói 10 miếng và bán với mức giá tham khảo là 40.000đ.

Băng vệ sinh Belle Flora (Nguồn: binhchonvn.vn)

2.7. Băng vệ sinh ban đêm Kleannara Lilian Super Long

Băng vệ sinh Kleannara có thiết kế hiện đại với bề mặt vải không dệt thấm hút cực tốt. Kleannara Lilian Super Long có lớp bông mềm mại tạo cảm giác êm ái, mềm dịu cho làn da. Đây là loại băng vệ sinh đến từ Hàn Quốc chất lượng được các chị em tin dùng.

Băng có rãnh chống tràn 2 bên cùng phần sau của băng có thiết kế trải rộng, ôm sát giúp chị em có giấc ngủ thoải mái ở mọi tư thế. Sản phẩm có chiều dài 40cm, được đóng gói 7 miếng tiện lợi và bán với mức giá tham khảo là 78.500đ.

Băng vệ sinh ban đêm Kleannara Lilian Super Long (Nguồn: become.vn)

2.8. Băng vệ sinh hữu cơ Gold Bon Daily

Băng vệ sinh hữu cơ Gold Bon có xuất xứ Hàn Quốc, được làm từ bông hữu cơ với bề mặt vải không dệt mềm mại, thấm hút tốt. Băng hoàn toàn không chứa hóa chất và nhận được chứng nhận thành phần hữu cơ hoàn hoàn của FDA. Sản phẩm có chiều dài 15,5cm, đóng gói 20 miếng và bán với mức giá tham khảo là 55.000đ.

Băng vệ sinh hữu cơ Gold Bon Daily (Nguồn: dktcdn.net)

2.9. Băng vệ sinh Whisper

Băng vệ sinh Whisper có nguồn gốc Hàn Quốc mang thương hiệu thuộc tập đoàn P&G của Mỹ được sản xuất từ công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới. Sản phẩm của thương hiệu Whisper rất đa dạng về chủng loại, kích thước phù hợp với nhu cầu sử dụng của mỗi bạn gái. Nếu bạn đang phân vân nên dùng băng vệ sinh loại nào thì sản phẩm của thương hiệu Whisper là một lựa chọn hoàn hảo.

Băng vệ sinh Whisper Ultra (Nguồn: tgdd.vn)

2.10. Băng vệ sinh Yejimiin

Có nguồn gốc xuất xứ từ Hàn Quốc, băng vệ sinh Yejimiin làm từ chất liệu cotton mềm mại, thấm hút tốt. Sản phẩm có sử dụng công nghệ Air Clean Cover hiện đại thoáng mát tạo sự dễ chịu cho người dùng. Băng có chiều dài 28cm, đóng gói 16 miếng và bán với mức giá tham khảo là 28.000đ.

Băng vệ sinh Yejimin (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2.11. Băng vệ sinh Gold Bon

Băng vệ sinh Gold Bon được làm từ chất liệu bông tự nhiên không dùng hóa chất nên an toàn cho sức khỏe. Băng mềm mại, thấm hút tốt, ôm sát cơ thể và không có mùi hóa chất. Sản phẩm có kích thước 23cm, đóng gói 12 miếng và bán với mức giá tham khảo là 85.000đ.

Băng vệ sinh Gold Bon (Nguồn: slatic.net)

2.12. Băng vệ sinh Helen Harper

Băng vệ sinh Helen Harper là sản phẩm công ty Ontex International xuất xứ từ Bỉ. Hãng sản xuất nổi tiếng với những sản phẩm vệ sinh cá nhân được dùng một lần. Sản phẩm của hãng rất đa dạng về chủng loại. Do đó, chị em chỉ cần đắn đo nên dùng băng vệ sinh loại nào phù hợp, còn sản phẩm chắc chắn sẽ có loại hoàn hảo thích hợp. Helen Harper nổi tiếng với đầy đủ các sản phẩm dùng một lần như tã trẻ em, băng vệ sinh…

Băng vệ sinh Helen Harper (Nguồn: slatic.net)

2.13. Băng vệ sinh Always

Băng vệ sinh Always vô cùng nổi tiếng có xuất xứ từ Mỹ. Sản phẩm có thiết kế hiện đại với chất liệu cao cấp cho chị em trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng. Bề mặt ngoài của băng làm từ cotton mềm mại, an toàn cho da.

Vùng thấm chính giữa băng được thiết kế nhô cao còn 2 bên mép mềm mỏng hơn cho khả năng thấm hút nhanh hơn. Băng có kích thước 24cm, đóng gói 24 miếng và bán với mức giá tham khảo là 18.000đ.

Băng vệ sinh Always (Nguồn: toplist.vn)

2.14. Băng vệ sinh Fomoli

Băng vệ sinh Fomoli là sản phẩm mang thương hiệu của công ty Cổ phần giấy vệ sinh Hàn Quốc. Thương hiệu Fomoli chuyên sản xuất các loại sản phẩm giấy, tã, băng vệ sinh cho cả trẻ em và người lớn. Sản phẩm có chất lượng tốt với các chất liệu an toàn với môi trường. Băng dài 23,5cm, đóng gói 8 miếng và bán với mức giá tham khảo là 23.000đ.

Băng vệ sinh Fomoli (Nguồn: ibanle.com)

2.15. Băng vệ sinh UUCare

Băng vệ sinh UUCare được sản xuất với công nghệ hiện đại và thiết kế tinh tế cho người dùng cảm giác thoải mái tối ưu. Băng có chứa nôn trên bề mặt cho khả năng kháng khuẩn, ngăn mùi cực tốt. Băng vệ sinh UUCare thoáng khí, mềm nhẹ và an toàn với sức khỏe.

Sản phẩm được trao giải thưởng HWB Watsons tại Singapore đảm bảo chăm sóc sức khỏe chị em phụ nữ một cách tuyệt hảo nhất. Đây là một trong những băng vệ sinh tốt nhất hiện nay. Băng có kích thước 24cm, đóng gói 12 miếng và bán với mức giá tham khảo là 69.000đ.

Băng vệ sinh UUCare (Nguồn: vnecdn.net)

Trên đây là 15 băng vệ sinh tốt nhất hiện nay mà Blog Saigon-Gpdaily chia sẻ đến các bạn. Với mỗi loại băng vệ sinh sẽ có những ưu nhược điểm khác nhau. Vì vậy các bạn nên lưu ý lựa chọn các loại băng vệ sinh chính hãng, chất lượng phù hợp với cơ thể để đảm bảo sự an toàn. Ngoài ra các bạn cũng nên tìm hiểu kỹ các hãng khác nhau để có thể trải nghiệm được nhiều loại khác nhau.