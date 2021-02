15 bộ nồi inox nhập khẩu tốt nhất của Pháp Đức Hàn Thái giá từ 650k

Các bộ nồi inox nhập khẩu có chất lượng tốt và thẩm mỹ cao. Hầu hết các sản phẩm đều có thể sử dụng trên bếp từ, lò vi sóng hay máy rửa chén… Dưới đây là 15 bộ nồi inox được nhập khẩu chính hãng với giá đáng mua nhất!



1. Bộ 2 nồi inox Elmich 2353367

Với chất liệu hoàn toàn bằng inox, bộ 2 nồi inox Elmich 2353367 có chất lượng bền đẹp, sáng bóng và rất an toàn đối với sức khỏe. Đáy nồi được kết cấu ba lớp inox 304 – hợp kim nhôm – inox 430. Kết cấu này cho phép nồi truyền nhiệt nhanh, giữ nhiệt tốt và có thể sử dụng được trên tất cả các loại bếp hiện nay. Quai nồi được gắn đinh tán nên có thể di chuyển dễ dàng. Vung kính có khả năng chịu nhiệt tốt.

Giá tham khảo: 590.000 VNĐ.

Bộ 2 nồi inox Elmich 2353367 (nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2. Bộ nồi inox chuyên dụng cho đầu bếp Gorenje CWSA08HC

Đây là một bộ nồi inox nhập khẩu rất đáng sở hữu, đặc biệt nó được rất nhiều đầu bếp trứ danh trên thế giới lựa chọn. Bộ nồi inox chuyên dụng cho đầu bếp Gorenje CWSA08HC gồm bốn nồi và một chảo chống dính có kích cỡ khác nhau. Chất liệu inox 18.10 không chứa chất độc hại, kim loại nặng, đạt tiêu chuẩn an toàn của Châu Âu.

Đáy nồi dày tới 8mm giúp thu nhiệt nhanh và giữ nhiệt rất tốt. Tay cầm được cách nhiệt được hàn bốn điểm gia tăng thêm sự chắc chắn. Vung nồi bằng kính có lỗ thông hơi chống trào và đảm bảo an toàn.

Giá tham khảo: 7.800.000 VNĐ.

3. Nồi Zwilling Twin Classic 40915-140 kèm nắp đậy

Nhắc đến bộ nồi inox của Đức nhập khẩu có mức giá tốt bạn không thể bỏ qua sản phẩm Zwilling Twin Classic 40915-140. Bộ nồi được trang bị chất liệu thép không gỉ 18/10 không gây phản ứng hóa học, bền đẹp và rất dễ vệ sinh. Áp dụng công nghệ đóng đáy hiện đại Sigma Classic ba lớp, có lõi nhôm dẫn nhiệt nhanh và tỏa đều nồi Zwilling Twin Classic 40915-140 đạt tiêu chuẩn chất lượng của Đức có thể sử dụng trên mọi loại bếp, kể cả bếp từ và dùng được trong lò vi sóng, máy rửa chén.

Giá tham khảo: 1.859.715 VNĐ.

Zwilling Twin Classic 40915-140 trang bị quai nồi dài cách nhiệt, chống bỏng, an toàn cho người dùng (Nguồn: best-kitchen.ru)

4. Bộ 5 nồi và 1 chảo inox WMF Brilliant

Thêm một bộ sản phẩm đến từ Đức – quốc gia nổi tiếng với các thiết bị gia dụng cao cấp đó là bộ 5 nồi và 1 chảo inox WMF Brilliant. Bộ sản phẩm được làm từ inox 18/10 an toàn với sức khỏe. Vì được áp dụng công nghệ Cromargan nên sản phẩm có khả năng chống va đập và chống trầy xước tốt. Ngoài ra, công nghệ Cool – Technology còn giúp quai nồi không bị nóng giúp an toàn hơn cho người dùng. Sản phẩm có thể sử dụng trên mọi loại bếp, kể cả bếp từ.

Giá tham khảo: 4.252.500 VNĐ.

Bộ nồi WMF Brilliant 6 món (nguồn: ahangduc.com)

5. Bộ nồi inox 5 chiếc Elo Platin

Bộ nồi inox nhập khẩu Đức này gồm 5 sản phẩm với các kích cỡ từ 16-24 cm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Chất liệu chính là inox cao cấp 18/10 không gây hại cho sức khỏe và giúp sản phẩm luôn sáng bóng như mới. Đáy nồi đúc 5 lớp giúp truyền và giữ nhiệt tốt, đồng thời thức ăn không bị cháy khét. Ngoài ra, nồi còn có vạch chia nước giúp người dùng định lượng tốt hơn.

Giá tham khảo: 3.590.000 VNĐ.

6. Bộ nồi inox cao cấp Fissler Original Pro

Bộ nồi inox cao cấp Fissler Original Pro áp dụng công nghệ Cookstar với đáy ba lớp kim loại, lớp trong cùng được làm bằng thép không gỉ 18/10 an toàn khi tiếp xúc với thức ăn, lớp giữa bằng nhôm để dẫn nhiệt tốt, lớp ngoài cùng bằng inox 18/10 giúp bắt từ để sử dụng được trên mọi loại bếp. Ngoài ra, bộ nồi inox cao cấp Fissler còn có thiết kế đẹp mắt, sang trọng, làm nổi bật không gian nhà bếp. Chắc chắn đây sẽ là sản phẩm làm bạn vô cùng hài lòng.

Giá tham khảo: 24,900,000 VNĐ.

Nồi inox Fissler Original Pro có kiểu dáng sang trọng và tiện nghi (Nguồn: i3.wp.com)

7. Bộ nồi 5 chiếc Chef’S Eh-Cw5304

Bộ nồi 5 chiếc Chef’S Eh-Cw5304 của Đức có chất lượng vượt trội không hề kém so với các bộ nồi inox của Pháp hay các nước Châu Âu khác. Nồi được làm từ inox cao cấp không gỉ, đáy ba lớp siêu bền. Thành nồi trơn bóng, chống bám dính tốt nên có thể vệ sinh dễ dàng các vết bẩn cứng đầu. Sản phẩm sử dụng được trên nhiều loại bếp cũng như trong lò nướng hay máy rửa bát.

Giá tham khảo: 2.290.000 VNĐ.

8. Bộ nồi inox 18/10 Junger 7 món JC-200

Bộ sản phẩm gồm ba nồi và một chảo được làm từ inox cao cấp, cách nhiệt, chống bỏng. Quai và tay cầm được gắn bằng đinh tán nên có độ bền cao, cứng cáp, dễ di chuyển. Đáy nồi có cấu tạo năm lớp đạt tiêu chuẩn Châu Âu, dẫn nhiệt tốt và siêu tiết kiệm năng lượng.

Giá tham khảo: 4.900.000 VNĐ.

9. Bộ nồi bếp từ Hafele 3 nồi 1 chảo

Đáy nồi được cấu tạo ba lớp, lớp bên trong bằng inox 304 an toàn khi tiếp xúc với thức ăn, lớp lõi là nhôm dẫn nhiệt và tỏa nhiệt tốt. Lớp ngoài cùng là inox 430 siêu bền, dễ dàng vệ sinh. Do đó, bộ nồi inox nhập khẩu này có thể sử dụng để nấu nhiều món khác nhau như món kho, món xào, nấu canh… Chảo có tay cầm dài chống bỏng, được gia cố chắc chắn và an toàn.

Giá tham khảo: 3.192.000 VNĐ.

Bộ nồi chảo cao cấp Hafele luôn làm các bà nội trợ hài lòng (Nguồn: hafele.com.vn)

10. Bộ nồi Silit Diamant 5 nhập khẩu Đức

Bộ sản phẩm được đúc nguyên khối từ inox 18/10 cao cấp nên rất bền bỉ, có thể nấu được nhiều món ăn khác nhau mà không lo sản sinh ra các chất độc hại. Tay cầm cách nhiệt chống bỏng trong quá trình nấu nướng và di chuyển. Vung nồi được làm bằng kính cường lực, chịu nhiệt tốt và dễ dàng quan sát thực phẩm.

Giá tham khảo: 4.430.000 VNĐ.

11. Bộ nồi Inox Edelkochen

Bộ nồi được sản xuất theo công nghệ hiện đại với vật liệu chính là inox cao cấp vừa chắc chắn, bền bỉ vừa sáng bóng, làm nổi bật không gian nhà bếp. Đáy nồi có kết cấu ba lớp giúp dẫn nhiệt tốt, giữ nhiệt lâu mà thức ăn không bị bám dính cháy khét.

Giá tham khảo: 2.800.000 VNĐ.

12. Bộ nồi Cookever Hàn Quốc 3 chiếc nắp kính

Bộ nồi Hàn Quốc nhập khẩu này cũng được không ít chị em nội trợ ưa chuộng và lựa chọn. Sản phẩm áp dụng công nghệ hiện đại của Đức nên có thể sánh ngang với các thương hiệu nổi tiếng như EIO, Fissler, Silit… Bộ nồi Cookever Hàn Quốc 3 chiếc nắp kính được làm bằng thép không gỉ 18/10, không bị vàng ố, độ bền lớn cũng như có thể chịu được nhiệt độ cao. Bề mặt nồi nhẵn mịn và dễ dàng vệ sinh.

Giá tham khảo: 2.350.000 VNĐ.

13. Bộ nồi 6 món Zebra Extreme Infinity

Đây là bộ nồi inox Thái Lan bao gồm 6 món giúp hỗ trợ công việc bếp núc vô cùng đắc lực. Chất liệu chính là inox SUS 304 chắc chắn, bền đẹp, chống gỉ sét và có thể chịu được nhiệt độ cao. Ngoài ra, chất liệu này không sản sinh ra chất độc hại, đảm bảo an toàn sức khỏe. Bộ nồi 6 món Zebra Extreme Infinity có thể sử dụng trên tất cả các loại bếp.

Giá tham khảo: 1.199.000 VNĐ.

Bộ nồi inox Extreme Infinity Zebra 2,5L (nguồn: shopee.vn)

Bộ nồi inox Extreme Infinity Zebra 2,5L

Bộ sản phẩm được làm bằng inox 304 cao cấp chống oxy hóa, chống gỉ hoàn hảo. Với thiết kế sang trọng, màu sắc sáng bóng, bộ nồi inox đáy từ cao cấp TAKA TKC03A làm không gian nhà bếp thêm tiện nghi và nổi bật.

Giá tham khảo: 3.500.000 VNĐ.

Bộ nồi inox đáy từ 3 đáy cao cấp Taka TKC03A (nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

15. Bộ nồi chảo inox Praha EL-8668

Bộ sản phẩm được làm bằng chất liệu inox sáng bóng, độ bền cao và chịu được nhiệt rất tốt. Đáy nồi được kết cấu 5 lớp giúp giữ nhiệt lâu hơn, truyền nhiệt nhanh hơn và hạn chế việc thức ăn bám dính. Bộ nồi chảo inox Praha EL-8668 tiện lợi sử dụng trên mọi loại bếp.

Giá tham khảo: 3.950.000 VNĐ.

Bộ nồi chảo inox Elmich Praha EL-8668 (nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

Trên đây là 15 bộ nồi inox nhập khẩu đáng mua nhất hiện nay. Chất liệu inox được đánh giá tốt, an toàn sức khỏe nên được nhiều người yêu thích. Để tham khảo thêm nhiều bộ nồi inox cao cấp khác và chọn mua được hàng chính hãng cùng nhận nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn bạn đừng quên truy cập Saigon-Gpdaily.com nhé!