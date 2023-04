15 cách khử mùi tủ lạnh lâu ngày không dùng sạch thơm hiệu quả 100%

Tủ lạnh lâu ngày không sử dụng khiến mùi hôi bám lại rất khó chịu, ảnh hưởng đến các thực phẩm có trong tủ lạnh. Làm cách nào để loại bỏ mùi hôi. Tham khảo 15 mẹo khử mùi tủ lạnh lâu ngày không dùng đơn giản sau để trả lại bầu không khí thơm tho, sạch sẽ cho tủ lạnh nhé!



1. Cách khử mùi hôi tủ lạnh lâu ngày không dùng bằng chanh tươi

Để tiêu diệt mùi hôi trong tủ lạnh nhanh chóng, đơn giản thì chanh tươi là một giải pháp mà các bà nội trợ có thể áp dụng. Chỉ cần cắt chanh thành các lát mỏng, đặt vào các vị trí khác nhau ở từng ngăn của tủ lạnh. Tinh dầu và mùi hương có trong chanh không chỉ khử sạch mùi hôi mà còn giúp tủ lạnh của bạn có một hương thơm dễ chịu.

Tinh chất từ quả chanh hay vỏ cam có khả năng khử mùi tủ lạnh hiệu quả. (Nguồn: organicfacts

2. Khử mùi bằng rượu

Tủ lạnh chứa nhiều thực phẩm gây mùi hoặc lâu ngày không sử dụng sẽ bám mùi rất khó chịu. Một trong những cách giúp hạn chế mùi hôi của tủ lạnh mà các bạn có thể áp dụng là khử mùi tủ lạnh bằng rượu. Đổ một ít rượu vào ly nhựa hở miệng rồi để trong tủ lạnh, hơi rượu ngoài tác dụng khử khuẩn, loại bỏ các mùi hôi bám trong tủ lạnh thì nó còn có tác dụng giúp tạo mùi hương dễ chịu. Ngoài ra, khi vệ sinh tủ lạnh bạn nên dùng khăn tẩm rượu để lau lại lần cuối để tủ được sạch sẽ và thơm hơn.

Rượu giúp giữ cho tủ lạnh lâu ngày không dùng của bạn không bị hôi (Nguồn: samtuoingoclinh.com)

3. Vỏ cam, quýt, bưởi

Ngoài chanh tươi thì vỏ cam, quýt cũng có khả năng khử mùi tủ lạnh lâu ngày không dùng rất hiệu quả. Tinh dầu có trong vỏ cam, quýt cùng hương thơm nồng nàn của nó sẽ giúp khử sạch mùi hôi bám lâu ngày trong tủ lạnh, loại bỏ nấm mốc và vi khuẩn rất hiệu quả. Chỉ cần cho vỏ cam, quýt vào các ngăn của tủ lạnh, bạn sẽ thấy bay sạch mùi hôi khó chịu thay vào đó là mùi hương thơm mát, dễ chịu. Khi vỏ cam, quýt bắt đầu khô thì bạn nên thay thế bằng vỏ mới.

Vỏ cam, quýt hay bưởi có tác dụng giúp tủ lạnh bạn thơm và sạch khuẩn (Nguồn: kenh14.vn)

4. Quả dứa (thơm/khóm)

Quả dứa không chỉ là một loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng mà nó còn có khả năng khử mùi rất hiệu quả. Bạn có thể sử dụng dứa để khử mùi khi dứa vào mùa, giá thành rẻ. Chỉ cần gọt sạch vỏ, cắt thành từng miếng lớn rồi cho vào tủ lạnh. Không chỉ có khả năng kháng khuẩn, khử mùi, mà hương thơm dịu nhẹ của quả dứa sẽ khiến bầu không khí trong tủ lạnh của bạn thật dễ chịu.

Dùng dứa khử mùi tủ lạnh hiệu quả (healthynibblesandbits.com)

5. Khử mùi hôi tủ lạnh lâu ngày không dùng bằng trà

Trà xanh hay chè là loại thực phẩm có khả năng chống oxy hóa và diệt khuẩn tốt do vậy rất nhiều người áp dụng nó để khử mùi tủ lạnh, kết quả mang lại được rất tuyệt vời. Chỉ cần lấy sẵn gói trà túi lọc hoặc cho trà vào túi vải rồi đặt vào trong tủ lạnh. Tinh chất và mùi hương dịu nhẹ từ trà sẽ có khả năng khử sạch mùi hôi bám lâu ngày trong tủ.

Một gói trà túi lọc hay lá trà cho vào sẽ giúp tủ lạnh của bạn có mùi hương dễ chịu (Nguồn: tuvanamthuc.com)

6. Khử mùi tủ lạnh bằng baking soda

Đã nhắc đến việc làm sạch, khử mùi mà không nhắc đến Baking Soda thì quả thật đáng thiếu sót. Baking soda có khả năng khử mùi hôi bám trong tủ lạnh hiệu quả mà rất đơn giản. Cũng như cách khử mùi lò vi sóng bằng baking soda, bạn chỉ cần cho một ít vào hộp nhỏ nhưng không đậy nắp, sau đó để vào một góc nhỏ trong tủ lạnh, baking soda có khả năng hấp thụ các dạng mùi hôi bám trong tủ lạnh. Khi nào tủ trở nên thông thoáng và bay hết mùi hôi thì bạn có thể lấy hỗn hợp ra.

Baking Soda giúp sử sạch mọi mùi hôi bám trong tủ lạnh (Nguồn: tgdd.vn)

7. Khử mùi hiệu quả bằng cà phê bột/ bã cà phê

Thay vì sau khi mua các loại cà phê ngon về pha chế, bạn đem bỏ phần bã thì bây giờ khoan hãy bỏ nó đi, vì bã hay bột cà phê có khả năng khử mùi tủ lạnh rất hiệu quả. Cho bã hay bột cà phê vào một hũ nhỏ, đặt trong các ngăn của tủ lạnh, bột cà phê không chỉ có khả năng hút sạch các mùi hôi khó chịu có trong tủ lạnh mà hương thơm đặc trưng của cà phê còn giúp tủ lạnh của bạn trở nên thơm tho và dễ chịu hơn rất nhiều.

Bột hay bã cà phê sau khi sử dụng xong có thể cho vào tủ lạnh để khử mùi (Nguồn: kenh14.vn)

8. Khử mùi tủ lạnh bằng giấm

Rất đơn giản, chỉ cần cho giấm ăn vào một hũ nhỏ, không đậy nắp, đặt vào một góc trong tủ lạnh, bạn sẽ thấy tủ lạnh nhà mình trở nên thông thoáng và bay sạch mùi hôi rất diệu kỳ. Giấm có khả năng diệt khuẩn, loại bỏ các loại mùi bám lâu ngày trong tủ rất hiệu quả. Nguyên liệu dễ kiếm, cách thức thực hiện đơn giản, chỉ cần một hũ giấm bạn đã có thể khiến tủ lạnh nhà mình luôn sạch sẽ và thơm mát rồi.

Một ít hỗn hợp giấm trong tủ lạnh sẽ đẩy mùi hôi nhanh chóng (Nguồn: kenh14.vn)

9. Dùng khăn bông sạch và hương liệu tự nhiên

Ngoài những nguyên liệu kể trên, khăn bông cũng có khả năng khử mùi rất tốt mà các bà nội trợ có thể áp dụng. Khăn bông sạch, xếp gọn gàng rồi cho vào ngăn cao nhất trong tủ. Khăn bông khi đặt trong tủ lạnh sẽ giúp hút sạch các mùi hôi khó chịu vào các lỗ vải. Một nguyên vật liệu đơn giản, dễ thực hiện và lại có khả năng khử mùi tủ lạnh lâu ngày không dùng hiệu quả như khăn bông thì không lí do gì mà các bà nội trợ lại không áp dụng ngay.

Một sự lựa chọn khử mùi cho tủ lạnh của bạn đó là sử dụng khăn bông (Nguồn: khanngocquy.com)

10. Than củi khử mùi tủ lạnh

Một trong những cách khử mùi tủ lạnh khá thú vị và hiệu quả mà các bạn nên áp dụng đó là sử dụng than củi hoặc than hoạt tính. Than củi đem nghiền nát rồi cho vào các túi vải, sau đó đem chúng đặt vào các ngăn trong tủ lạnh, sau một thời gian mùi hôi có trong tủ lạnh sẽ biến mất nhanh chóng, giúp tủ thông thoáng và dễ chịu hơn. Ngoài ra, khi sử dụng than củi để khử mùi, bạn có thể giúp các loại thực phẩm giữ nguyên hương vị thơm ngon, không bị bám mùi.

Dùng than củi nghiền nát hoặc bánh mì nướng cháy cho vào trong tủ lạnh để khử mùi (Nguồn: kenh14.vn)

11. Bánh mì

Một trong những loại thực phẩm gần gũi cũng có khả năng khử mùi tốt mà các bạn có thể áp dụng là bánh mì. Đem bọc bánh mì trong giấy bạc, sau đó dùng tăm đâm các lỗ nhỏ trên miếng bánh mì đã được bọc giấy bạc, cho vào tủ lạnh, nó có khả năng hút mùi trong tủ lạnh rất hiệu quả. Còn nếu không có giấy bạc thì có thể bỏ bánh mì vào hộp nhỏ, đậy nắp có các lỗ nhỏ thoáng khí rồi cho vào tủ lạnh.

Bánh mì giúp tủ lạnh của bạn khử mùi rất tốt (Nguồn: tgdd.vn)

12. Khử mùi bằng muối

Nếu bạn chưa biết khử mùi tủ lạnh bằng cách nào thì mẹo nhỏ sau sẽ rất hữu ích cho bạn. Muối không đơn thuần là một loại gia vị mà nó còn có khả năng đánh bay mùi hôi bám lâu ngày trong tủ lạnh rất hiệu quả. Chỉ cần pha muối và nước theo tỷ lệ hợp lý, sau đó dùng khăn sạch giặt với nước muối để lau dọn tủ lạnh, bạn sẽ thấy mùi hôi trong tủ biến mất nhanh chóng, các vi khuẩn và nấm mốc sẽ bị tiêu diệt, tủ lạnh trở nên sạch sẽ và thoáng mát hơn nhiều.

Muối không chỉ có tác dụng khử mùi mà còn có khả năng diệt khuẩn (Nguồn: khumui.org)

13. Khử mùi bằng nước ép cà chua

Có thể bạn chưa biết nước ép cà chua cũng có khả năng khử mùi hôi trong tủ lạnh rất hiệu quả. Rất đơn giản, dùng khăn sạch, ngâm trong nước ép cà chua, rồi dùng khăn đó lâu chùi mọi ngóc ngách trong tủ lạnh của bạn, sau đó dùng khăn sạch và nước ấm lau sạch lại tủ. Chỉ với một vài thao tác đơn giản, tủ lạnh nhà bạn đã trở nên thoáng mát, khử sạch mùi.

Lấy khăn nhúng nước ép cà chua và lau tủ lạnh (Nguồn: phunutoday.vn)

14. Khử mùi tủ lạnh than hoạt tính

Than hoạt tính có khả năng khử mùi, tiêu diệt vi khuẩn trong tủ lạnh rất hiệu quả. Các bạn có thể mua hộp than hoạt tính, mở hộp sản phẩm và đặt nó trong tủ lạnh. Với khả năng khử mùi, kháng khuẩn, than hoạt tính sẽ giúp tủ lạnh của bạn trở nên thoáng mát, dễ chịu và không còn những mùi hôi khó chịu nữa. Với khả năng khử sạch mọi loại mùi hôi bám lâu trong tủ lạnh, than hoạt tính là cách khử sạch mùi hôi mà bạn nên áp dụng.

Đánh tan mọi mùi hôi khó chịu trong tủ lạnh với than hoạt tính (Nguồn: 01.slatic.net)

15. Bột yến mạch khô

Một nguyên liệu nữa có khả năng khử mùi tủ lạnh hiệu quả là bột yến mạch. Chỉ cần cho yến mạch vào hũ, không đậy nắp và cho vào tủ lạnh, sau một ngày bạn sẽ thấy tủ lạnh của mình không còn các mùi hôi khó chịu, tủ lạnh trở nên thông thoáng và dễ chịu đến bất ngờ.

Bột yến mạch là một nguyên liệu để bạn đánh bay mùi hôi của tủ lạnh (Nguồn: dinhduong.online)

Trên đây là 15 cách khử mùi tủ lạnh lâu ngày không dùng rất đơn giản và hiệu quả, được rất nhiều bà nội trợ áp dụng. Thật khó chịu và mệt mỏi khi bạn mua được chiếc tủ lạnh thiết kế đẹp, chất lượng tốt nhưng lại bị bám các mùi hôi khó chịu. Áp dụng nhanh các mẹo nhỏ trên để chiếc tủ lạnh của gia đình bạn luôn sạch sẽ, thông thoáng và sạch mùi nhé!