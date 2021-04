15 cách làm quà Valentine handmade tặng bạn trai siêu tinh tế độc lạ

Cách thực hiện: Bạn cần chuẩn bị 1 miếng vải nỉ hình chữ nhật với kích thước 50x100cm và 3 miếng vải màu sắc khác nhau hình vuông với kích thước 20x20cm. Tiếp theo cắt vải vụn thành các hình trái tim và dùng máy khâu may chúng vào miếng vải to hình chữ nhật. Sau khi may xong, hãy chia vải ra để may gối. Khéo léo ghép các tấm vải vào nhau để tạo thành chiếc gối hình vuông. Nhưng nhớ để chừa một khoảng trống để nhét bông vào nhé.